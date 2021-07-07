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Повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 млн работников в России

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Использованные источники: tass.ru
Повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 млн работников в России

Минтруд РФ опубликовал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года. В пояснительной записке к документу говорится, что повышение МРОТ до 13 617 рублей с 2022 года коснется порядка 4,7 млн работников в России.

Также в министерстве напомнили, что МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, размер которой рассчитывает Росстат.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в следующем году составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения ‒ 13 026 рублей, для детей ‒ 11 592 рубля, для пенсионеров ‒ 10 277 рублей.

Напомним, с 1 января в России вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».

Кроме того, стало известно, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году должен вырасти до 20 388 руб. Это следует из документов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб. <…>, в 2023 году ‒19 399 руб. <…>, в 2024 году ‒ 20 388 руб.», ‒ уточняется в сообщении.

Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году ‒ 5,6%, а в 2024-м ‒ 5,5%.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 годов не запланирована.

Ранее Минтруд сообщил, что самые высокие страховые пенсии по старости в России получают жители Чукотки (27 258,63 руб.) и Ненецкого АО (24 399,89 руб.). Наименьшие средние пенсии по старости получают жители Дагестана (12,9 тыс. руб.), Калмыкии (13,5 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарской Республики (12,7 тыс. руб.).

По материалам НТВ, ТАСС, РБК

Источник: http://stoletie.ru/lenta/povyshenije_mrot_s_2022_goda_kosnetsa_4_7_mln_rabotnikov_v_rossii_735.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7547 6199
    Женечка три часа назад

      Йоу, вы там давайте помедленней: теперь по МРОТу 90 евроцентов в час получать будем? Этак мы Украину с их 1 евро в час вскорости догоним. Вот только как в Литве или Румынии по 3 евро за час у Москвы денег вряд ли уже хватит.

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