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Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума

08:30. 19 сентября 2017 Просмотров - 94 2 коммент. Опубликовал:

Минимальный размер оплаты труда сравняется с официально утвержденным прожиточным минимумом в начале 2019 года.

Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума

Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума решено в два этапа, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Правительство одобрило законопроект, он внесен вместе с бюджетом, его недавно поручил разработать президент. Это законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте», — сказал Топилин.

Одобренный в понедельник правительством законопроект, по словам министра, предусматривает повышение МРОТ с 1 января 2018 года до 9 тыс. 489 руб., что составит 85% прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Годом позже, 1 января 20​19 года, МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться, хотя на какой именно отметке будет достигнуто это равенство, пока не известно. После этого размер МРОТ должен ежегодно законодательно устанавливаться на том же уровне, что и прожиточный минимум для трудоспособного населения.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил министрам уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года.

«Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал Путин.

По итогам первого квартала 2017 года средняя величина прожиточного минимума была определена правительством России в 9909 руб., а величина прожиточного минимума для трудоспособного населения — в 10 701 руб. По итогам второго квартала прожиточный минимум для трудоспособного населения, как ожидается, будет повышен до 11 163 руб. (именно от этой суммы и должен составить 85% размер МРОТ в 2018 году).

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно».

Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума

Но пока даже равную прожиточному минимуму зарплату в России получают далеко не все. В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ (на тот момент он составлял 7,5 тыс. руб., с 1 июля 2017 года был повышен до 7,8 тыс. руб.) почти в 5 млн человек.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — сказала Голодец, назвав бедность работающего населения уникальным явлением в социальной сфере.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 22 млн человек,​ или 15% населения страны.

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 480 397
    troya17 19 сентября 2017 в 9:45 Ссылка Пометить
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    Для любого здравомыслящего человека все эти дискуссы просто абсурдны. Как можно обсуждать эти жалкие суммы, на которые невозможно выжить в принципе. У этих небожителей шизофрения на самом пике. Они могут познать всю глубину сие вопроса, исключительно, испытав на себе все эти прожиточные минимумы и максимумы. Во всех остальных случаях, поговорка “сытый голодному не товарищ” будет преобладать.

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  • 1977 1771
    александр 19 сентября 2017 в 10:03 Ссылка Пометить
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    Как можно пиариться на таких позорных вещах. У правительственных упырей действительно шизофрения. Позор когда в стране МРОТ ни прожиточного минимума на который тоже прожить не возможно. Совсем уже от своих собачек одурели. Власти плевать на народ потому что народ с завидным упорством голосует за эту власть.

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