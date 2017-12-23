Улучшения в жизни россиян с 1 января 2018 года
11:55. 23 декабря 2017 Просмотров - 434 6 коммент. Опубликовал: brahman
· Экономика России в 2018 году продолжит расти теми же темпами, что и в нынешнем году – 1,5-2 процента.
Цифровая экономика
· Начало реализации программы "Цифровая экономика". Это поможет обеспечить стратегию большого рывка, подстегнуть другие отрасли «умной экономики», начать активно производить свои национальные программные продукты и микроэлектронику.
· Ведение электронного формата больничного листа. Это уменьшит очереди в больницах и дебюрократизации медицины. Уже именно с 1 января 2018 года россияне имеют полное право воспользоваться выписанной электронной версией больничного листа.
· Вступление в силу закона о телемедицине. Сегодня важно появление сервисов, направленных на улучшение качества жизни. Одно из направлений — телемедицина, в которой значительное место занимает дистанционное консультирование врачом пациента.
· Начало выдачи биометрических паспортов в МФЦ с 9 января 2018 г.
· Введение единой формы электронной турпутевки.
· Введение электронных виз для посещения иностранцами Камчатки и Сахалина.
Поддержка материнства и детства
· Начало в России Десятилетия детства. Забота о самых маленьких россиянах – безусловный приоритет Президента РФ.
· На строительство детских яслей в ближайшие два года будет выделено 49 миллиардов рублей.
· Старт выплат социальных пенсий детям, родители которых неизвестны.
Первенцы
· При рождении первого ребенка семья будет ежемесячно получать денежную выплату до тех пор, пока ему не исполнится полтора года.
Сумма выплаты Зависит от размера прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе. Сколько конкретно? В среднем в 2018 году – 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020 году – 11 143 рубля.
Кто получит? Получат те семьи, которые можно отнести к малоимущим. Для этого средний доход на каждого члена семьи не должен превышать
прожиточный минимум трудоспособного населения, который установлен в регионе, больше, чем в полтора раза.
Материнский капитал
· Право на получение материнского капитала. Этот закон будет продлён вплоть до конца 2018 года. На сегодняшний день список того, куда можно потратить деньги из капитала существенно расширился, поэтому теперь в него входит возможность приобретение товаров, необходимых для адаптации ребёнка-инвалида в обществе. При этом материнский капитал также можно получить теперь в электронном формате.
· Семьи с детьми смогут по-новому использовать средства материнского капитала, а саму программу продлили еще на три года – до 31 декабря 2021 года.
Что изменилось? Теперь нуждающиеся семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов могут претендовать на выплаты из материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет. Кроме того, маткапитал можно будет использовать на оплату детского сада или ухода за ребенком, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Теперь достаточно будет подождать всего два месяца после его рождения.
· Регионов, которые попадают под софинансирование ежемесячной выплаты на третьего ребенка до трех лет, стало больше.
Что изменилось? Раньше ежемесячную выплату на третьего ребенка до трех лет получали жители 50 регионов страны, теперь этот список расширен до 60.
· Семьи смогут участвовать в новой программе ипотечного кредитования с выдачей жилищных кредитов под 6%
Кто может претендовать? Семьи при рождении второго или третьего ребенка.
Как это работает? Если вы взяли кредит в коммерческом банке не более трех лет назад, и у вас родился второй ребенок, то вы можете рассчитывать на помощь государства – оно субсидирует процентную ставку свыше 6% или рефинансирует те кредиты, которые у вас есть. На ту же помощь могут рассчитывать те семьи, в которых родился третий ребенок, а кредит оформлен не раньше пяти лет назад.
Бюджетников ждет повышение зарплат на 4%
· Российские власти решили проиндексировать зарплаты бюджетникам, не подпадающим под "майские указы" (24 мая)
· Нянечкам в детских садах, кадровикам, юристам, бухгалтерам, работающим в бюджетных учреждениях, и всем остальным "бюджетникам", не охваченным майскими указами президента, в следующем году повысят зарплату – на 4%.
Прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке (спасателей и пожарных системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других).
Максим Топилин:"В проекте федерального бюджета предусмотрена индексация их зарплат на 4 процента с 1 января следующего года. В дальнейшем, в 2019-2020 годах, будет индексация также на 4 процента, – сообщил министр. – В 2019-2020 годах мы сможем еще к этой теме вернуться, посмотрим, как будет работать линейка по минимальному размеру оплаты труда".
МРОТ
· С 1 января 2018 года также повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – на 21,7%, до 9489 рубля.
А значит, людям, работающим на полную ставку 40 часов в неделю, нельзя будет платить меньше этой суммы. Повышение МРОТ направлено также на борьбу с «серыми» зарплатами. Кроме того, среди других позитивных последствий: повышение размера уплачиваемого незанятым гражданам пособия по безработице; повышение размера пособия по беременности и родам; повышение размера страховых платежей ИП в Пенсионный фонд и фонд ОМС. Через год МРОТ опять вырастет. На сколько именно – пока неизвестно, поскольку с 1 января 2019 года минимальная зарплата должна стать равна прожиточному минимуму, а каким будет его размер через год – сейчас никто не знает. Можно лишь сказать, что в настоящий момент прожиточный минимум в России составляет 10,3 тысячи рублей.
Пенсии
· Начало выплат пожизненного материального обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Израиле.
· Пенсионерам с 1 января 2018 года проиндексируют пенсии. Сначала на 3,7%, затем, в апреле 2018-го года, еще раз – на 4,1%.
Пенсии увеличатся только у тех, кто получает страховые выплаты и не работает. Так, после первой индексации средний размер страховой пенсии томского пенсионера увеличится на 547 рублей и составит 15 340 рублей. Минтруд решил, что пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на уровне «превышающем величину инфляции». Как уже сообщалось ранее, страховая пенсия проиндексируется на 3,7% с 1 января 2018 года. Фиксированная выплата к страховой пенсии проиндексируется на коэффициент, установленный для 2018 года. Таким образом, социальная фиксированная выплата к страховой пенсии составит 4,9 тыс рублей. В целом к 2020 году ПФР обещает небывалый рост пенсий по старости. Ожидается, что средний размер пенсии увеличится на 1,6 тыс рублей, и средняя пенсия составит 15,4 тыс рублей.
Запрет на перевозку детей старыми автобусами
· С 1 января 2018 года в России должен вступить в силу запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет.
Напомним, этот запрет переносили уже несколько раз – на 1 января 2017 года, затем на 1 июля 2017, а потом перенесли еще на полгода – до 1 января 2018 года. Согласно документу, с 1 января 2018 года для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.
Списание налогов
· Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также предлагается признать безнадежными к взысканию и списать долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта о контролируемых иностранных организациях. Будут списаны 15 миллиардов рублей долгов с 2,9 миллиона индивидуальных предпринимателей. Замминистра финансов Илья Трунин пояснил, что предлагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу. Списание не коснется налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.
Инвестиции
· 1 января Нефтяная компания ЛУКОЙЛ начинает новый инвестиционный цикл, по которому планирует инвестировать более $1 млрд в строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на предприятии "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Благоустройство/Городское хозяйство/транспорт
· С 1 января до 1 марта 2018 года Правительство РФ планирует распределить 20 миллиардов рублей и заключить соответствующие соглашения с регионами по повышению качества городской среды в рамках нацпроекта "ЖКХ и городская среда.
Проект предусматривает меры по благоустройству во всех населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек с учетом требований доступности для инвалидов.
· Упразднение турникетов в больших автобусах и новых трамваях.
· Москва – Акция по бесплатному посещению городских музеев (2-8 января).
· В 2018 году будет введена предоплата при расчёте за потребляемые коммунальные услуги. В качестве стимула для перехода на предоплату Минстрой обещает снижение тарифов тем потребителям, которые присоединятся к системе.
Бизнес
· Госдума освободила предпринимателей от расходов на онлайн кассы с 1 января 2018 года.
· Бизнесмены для поддержки своего бизнеса теперь имеют полное право воспользоваться доступными кредитами из Китая. Уже с первых чисел этого года в законную силу вступают долгожданные для многих поправки, касающиеся двойного налогообложения, действовавшего между Россией и Китаем.
· Работодателям, участвующим в подготовке высококвалифицированного персонала, гарантированы льготы.
· От НДС освобождаются услуги по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий
· Организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории ДФО, предоставят налоговые льготы до 2022 года
· Установлена административная ответственность для недобросовестных изготовителей и продавцов небезопасной продукции
Здоровье
· Расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медприменения на 2018 год.
Иностранцы
· Начало действия системы tax free.
· Введение электронных виз для посещения иностранцами Камчатки и Сахалина.
Должники
· С 1 января грядущего года коллекторам на законодательном уровне запретят применять к должникам меры физического или психологического воздействия или “сливать” данные о них третьим лицам.
Названивать заемщиком будет разрешено только один раз в сутки, а лично встречаться — один раз в семь дней. Контролировать работу коллекторов станет особый орган, сформированный правительством
Цифровая экономика
· Начало реализации программы "Цифровая экономика". Это поможет обеспечить стратегию большого рывка, подстегнуть другие отрасли «умной экономики», начать активно производить свои национальные программные продукты и микроэлектронику.
· Ведение электронного формата больничного листа. Это уменьшит очереди в больницах и дебюрократизации медицины. Уже именно с 1 января 2018 года россияне имеют полное право воспользоваться выписанной электронной версией больничного листа.
· Вступление в силу закона о телемедицине. Сегодня важно появление сервисов, направленных на улучшение качества жизни. Одно из направлений — телемедицина, в которой значительное место занимает дистанционное консультирование врачом пациента.
· Начало выдачи биометрических паспортов в МФЦ с 9 января 2018 г.
· Введение единой формы электронной турпутевки.
· Введение электронных виз для посещения иностранцами Камчатки и Сахалина.
Поддержка материнства и детства
· Начало в России Десятилетия детства. Забота о самых маленьких россиянах – безусловный приоритет Президента РФ.
· На строительство детских яслей в ближайшие два года будет выделено 49 миллиардов рублей.
· Старт выплат социальных пенсий детям, родители которых неизвестны.
Первенцы
· При рождении первого ребенка семья будет ежемесячно получать денежную выплату до тех пор, пока ему не исполнится полтора года.
Сумма выплаты Зависит от размера прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе. Сколько конкретно? В среднем в 2018 году – 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020 году – 11 143 рубля.
Кто получит? Получат те семьи, которые можно отнести к малоимущим. Для этого средний доход на каждого члена семьи не должен превышать
прожиточный минимум трудоспособного населения, который установлен в регионе, больше, чем в полтора раза.
Материнский капитал
· Право на получение материнского капитала. Этот закон будет продлён вплоть до конца 2018 года. На сегодняшний день список того, куда можно потратить деньги из капитала существенно расширился, поэтому теперь в него входит возможность приобретение товаров, необходимых для адаптации ребёнка-инвалида в обществе. При этом материнский капитал также можно получить теперь в электронном формате.
· Семьи с детьми смогут по-новому использовать средства материнского капитала, а саму программу продлили еще на три года – до 31 декабря 2021 года.
Что изменилось? Теперь нуждающиеся семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов могут претендовать на выплаты из материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет. Кроме того, маткапитал можно будет использовать на оплату детского сада или ухода за ребенком, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Теперь достаточно будет подождать всего два месяца после его рождения.
· Регионов, которые попадают под софинансирование ежемесячной выплаты на третьего ребенка до трех лет, стало больше.
Что изменилось? Раньше ежемесячную выплату на третьего ребенка до трех лет получали жители 50 регионов страны, теперь этот список расширен до 60.
· Семьи смогут участвовать в новой программе ипотечного кредитования с выдачей жилищных кредитов под 6%
Кто может претендовать? Семьи при рождении второго или третьего ребенка.
Как это работает? Если вы взяли кредит в коммерческом банке не более трех лет назад, и у вас родился второй ребенок, то вы можете рассчитывать на помощь государства – оно субсидирует процентную ставку свыше 6% или рефинансирует те кредиты, которые у вас есть. На ту же помощь могут рассчитывать те семьи, в которых родился третий ребенок, а кредит оформлен не раньше пяти лет назад.
Бюджетников ждет повышение зарплат на 4%
· Российские власти решили проиндексировать зарплаты бюджетникам, не подпадающим под "майские указы" (24 мая)
· Нянечкам в детских садах, кадровикам, юристам, бухгалтерам, работающим в бюджетных учреждениях, и всем остальным "бюджетникам", не охваченным майскими указами президента, в следующем году повысят зарплату – на 4%.
Прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке (спасателей и пожарных системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других).
Максим Топилин:"В проекте федерального бюджета предусмотрена индексация их зарплат на 4 процента с 1 января следующего года. В дальнейшем, в 2019-2020 годах, будет индексация также на 4 процента, – сообщил министр. – В 2019-2020 годах мы сможем еще к этой теме вернуться, посмотрим, как будет работать линейка по минимальному размеру оплаты труда".
МРОТ
· С 1 января 2018 года также повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – на 21,7%, до 9489 рубля.
А значит, людям, работающим на полную ставку 40 часов в неделю, нельзя будет платить меньше этой суммы. Повышение МРОТ направлено также на борьбу с «серыми» зарплатами. Кроме того, среди других позитивных последствий: повышение размера уплачиваемого незанятым гражданам пособия по безработице; повышение размера пособия по беременности и родам; повышение размера страховых платежей ИП в Пенсионный фонд и фонд ОМС. Через год МРОТ опять вырастет. На сколько именно – пока неизвестно, поскольку с 1 января 2019 года минимальная зарплата должна стать равна прожиточному минимуму, а каким будет его размер через год – сейчас никто не знает. Можно лишь сказать, что в настоящий момент прожиточный минимум в России составляет 10,3 тысячи рублей.
Пенсии
· Начало выплат пожизненного материального обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Израиле.
· Пенсионерам с 1 января 2018 года проиндексируют пенсии. Сначала на 3,7%, затем, в апреле 2018-го года, еще раз – на 4,1%.
Пенсии увеличатся только у тех, кто получает страховые выплаты и не работает. Так, после первой индексации средний размер страховой пенсии томского пенсионера увеличится на 547 рублей и составит 15 340 рублей. Минтруд решил, что пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на уровне «превышающем величину инфляции». Как уже сообщалось ранее, страховая пенсия проиндексируется на 3,7% с 1 января 2018 года. Фиксированная выплата к страховой пенсии проиндексируется на коэффициент, установленный для 2018 года. Таким образом, социальная фиксированная выплата к страховой пенсии составит 4,9 тыс рублей. В целом к 2020 году ПФР обещает небывалый рост пенсий по старости. Ожидается, что средний размер пенсии увеличится на 1,6 тыс рублей, и средняя пенсия составит 15,4 тыс рублей.
Запрет на перевозку детей старыми автобусами
· С 1 января 2018 года в России должен вступить в силу запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет.
Напомним, этот запрет переносили уже несколько раз – на 1 января 2017 года, затем на 1 июля 2017, а потом перенесли еще на полгода – до 1 января 2018 года. Согласно документу, с 1 января 2018 года для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.
Списание налогов
· Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также предлагается признать безнадежными к взысканию и списать долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта о контролируемых иностранных организациях. Будут списаны 15 миллиардов рублей долгов с 2,9 миллиона индивидуальных предпринимателей. Замминистра финансов Илья Трунин пояснил, что предлагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу. Списание не коснется налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.
Инвестиции
· 1 января Нефтяная компания ЛУКОЙЛ начинает новый инвестиционный цикл, по которому планирует инвестировать более $1 млрд в строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на предприятии "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Благоустройство/Городское хозяйство/транспорт
· С 1 января до 1 марта 2018 года Правительство РФ планирует распределить 20 миллиардов рублей и заключить соответствующие соглашения с регионами по повышению качества городской среды в рамках нацпроекта "ЖКХ и городская среда.
Проект предусматривает меры по благоустройству во всех населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек с учетом требований доступности для инвалидов.
· Упразднение турникетов в больших автобусах и новых трамваях.
· Москва – Акция по бесплатному посещению городских музеев (2-8 января).
· В 2018 году будет введена предоплата при расчёте за потребляемые коммунальные услуги. В качестве стимула для перехода на предоплату Минстрой обещает снижение тарифов тем потребителям, которые присоединятся к системе.
Бизнес
· Госдума освободила предпринимателей от расходов на онлайн кассы с 1 января 2018 года.
· Бизнесмены для поддержки своего бизнеса теперь имеют полное право воспользоваться доступными кредитами из Китая. Уже с первых чисел этого года в законную силу вступают долгожданные для многих поправки, касающиеся двойного налогообложения, действовавшего между Россией и Китаем.
· Работодателям, участвующим в подготовке высококвалифицированного персонала, гарантированы льготы.
· От НДС освобождаются услуги по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий
· Организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории ДФО, предоставят налоговые льготы до 2022 года
· Установлена административная ответственность для недобросовестных изготовителей и продавцов небезопасной продукции
Здоровье
· Расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медприменения на 2018 год.
Иностранцы
· Начало действия системы tax free.
· Введение электронных виз для посещения иностранцами Камчатки и Сахалина.
Должники
· С 1 января грядущего года коллекторам на законодательном уровне запретят применять к должникам меры физического или психологического воздействия или “сливать” данные о них третьим лицам.
Названивать заемщиком будет разрешено только один раз в сутки, а лично встречаться — один раз в семь дней. Контролировать работу коллекторов станет особый орган, сформированный правительством
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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У нас будет единственное место ни оцифрованное, это, то, куда обычно в американских фильиах посылают.
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Просьба к админу второй раз запостить эту заметку из блога в январе 2019. Гарантирую – будет интересно.
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верно,но и терять статейку не следует.пригодится к следующим выборам.
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Сказки дедушки Мазая)))
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При этой власти и государственном устройстве ничего хорошего не будет! Все латают тришкин кафтан, вместо того, чтобы купить новый!
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Ничего н сказано о росте цен на продукты!