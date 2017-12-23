Улучшения в жизни россиян с 1 января 2018 года

· Экономика России в 2018 году продолжит расти теми же темпами, что и в нынешнем году – 1,5-2 процента.

· Начало реализации программы "Цифровая экономика". Это поможет обеспечить стратегию большого рывка, подстегнуть другие отрасли «умной экономики», начать активно производить свои национальные программные продукты и микроэлектронику.· Ведение электронного формата больничного листа. Это уменьшит очереди в больницах и дебюрократизации медицины. Уже именно с 1 января 2018 года россияне имеют полное право воспользоваться выписанной электронной версией больничного листа.· Вступление в силу закона о телемедицине. Сегодня важно появление сервисов, направленных на улучшение качества жизни. Одно из направлений — телемедицина, в которой значительное место занимает дистанционное консультирование врачом пациента.· Начало выдачи биометрических паспортов в МФЦ с 9 января 2018 г.· Введение единой формы электронной турпутевки.· Введение электронных виз для посещения иностранцами Камчатки и Сахалина.· Начало в России Десятилетия детства. Забота о самых маленьких россиянах – безусловный приоритет Президента РФ.· На строительство детских яслей в ближайшие два года будет выделено 49 миллиардов рублей.· Старт выплат социальных пенсий детям, родители которых неизвестны.· Право на получение материнского капитала. Этот закон будет продлён вплоть до конца 2018 года. На сегодняшний день список того, куда можно потратить деньги из капитала существенно расширился, поэтому теперь в него входит возможность приобретение товаров, необходимых для адаптации ребёнка-инвалида в обществе. При этом материнский капитал также можно получить теперь в электронном формате.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com