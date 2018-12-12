Смешное сравнение, в России и Франции повысили МРОТ. На 117 рублей и на 100 евро

А вам не смешно от таких новостей?

Практически одновременно в России и Франции подняли МРОТ. Правда, во Франции после бунта, а в России просто так, по плану. Вот только во Франции его подняли на 100 евро, а в России на 117 рублей.

Теперь с Нового Года в России МРОТ составит 11 280 рублей в месяц или примерно около 150 евро.

Во Франции МРОТ сейчас – 1498 евро. С января – 1598 евро. Кроме того, Макрон говорит, что МРОТ будет подниматься каждый месяц еще на 100 евро. Это звучит как фантастика, но если так и будет, то к концу следующего года минимальная зарплата дойдет до 2698 евро. Но это, скорее всего из области фантастики.

А пока у французов будет 1600 евро, что всего навсего около 120 тысяч рублей. И даже если посчитать, что у них там дорогая коммуналка и вообще жить дороже примерно раза в 3 – это все равно 40 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. А прожиточный минимум там, кстати, 1080 евро. И рабочая неделя – 35 часов.

В России же 27 тысяч рублей – средняя медианная зарплата. Не минимальная, а средняя медианная. И такую работу надо еще найти и за нее будут держаться, потому что это очень хорошо. А у французов вот так – «желтые жилеты». И сразу повышение МРОТ. Причем реальное, а не номинальное.

Источник: zen.yandex.ru