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Дрожь в коленках! “После такого боя хочется встретиться и поговорить с противником”- Герман Граф

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Самый тяжелый бой Германа Графа. Воспоминания. После этого воздушного боя, немецкий ас-лётчик сказал: "Это был самый тяжёлый бой на Восточном фронте, ведь русский – был выдающийся пилот!"

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Всех Благодарю!

"В сентябре 1941 года мы стартовали в боевой вылет в район Николаева для прикрытия своих бомбардировщиков. Встретились с ними около Одессы и дальше пошли уже вместе. Вдруг я заметил 3 истребителя противника и судя по всему было видно, что они нас пока не видят. Цель была очень заманчивой, и мы использовав момент неожиданности решили нанести удар. В первой же атаке мы подбили два самолета и взялись было за третьего, предвкушая лёгкую победу. Но не тут-то было. В запасе у русского оказались крепкие нервы и прекрасное лётное мастерство. Было видно, что это был настоящий ас. Боевым разворотом он вышел мне в лоб и открыл огонь. Пулемётная трасса прошла слева в опасной близости от моей кабины, и мне пришлось с переворотом уйти вниз. Придя в себя, я стал набирать высоту, наблюдая любопытную картину. Русский продолжал атаковать и демонстрируя выдающееся мастерство пилотирования зашел в хвост одному из наших истребителей. Но так и не закончив атаку, так как был сам атакован, он на пикировании опять зашел мне в лоб. Крутым виражом со снижением я снова вышел из-под его атаки, а мой лоб покрыла испарина. Русский проскочил мимо меня и стал резко разворачиваться в сторону солнца. Сзади, как стая голодных волков, ведя беспорядочный огонь за ним гнались наши самолеты. В какой-то момент он сделал переворот через крыло и в очередной раз пошел в лобовую против группы наших самолетов. "Силен, – подумал тогда я, – ведь этот русский выполняет единственно правильные действия – т.к. лобовая атака в данном случае выравнивает шансы соперников." Нашему командиру, который наблюдал за ходом боя со стороны, надоела эта бессмысленная возня, и он решил атаковать сам. Решительным маневром он зашел в хвост русскому и открыл по нему огонь. Но тот сумел уйти и от этого удара. "Он все видит", – снова подумал я…."

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=38cReuCEx6g
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