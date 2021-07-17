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Немецкий траур! Похороны вместо праздника и наград! Лётчик Герой СССР уничтожил 18 генералов за раз

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История советского лётчика-аса дважды героя СССР, Камозин Павел Михайлович, который в конце 1943 года сбил транспортный самолёт с генералами на борту и за один раз уничтожил 18 немецких генералов

Другие истории про советских лётчиков:
Дрожь в коленках! "После такого боя хочется встретиться и поговорить с противником"- Герман Граф – https://youtu.be/38cReuCEx6g
Немецкий летчик не поверил, что опытного аса сбил 20-ти летний мальчишка да ещё в первом своём бою – https://youtu.be/9ysyvFEEWDs

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"В тот день у немецкого командования, да и у простых солдат наверняка стояла неразрешимая дилемма: что же им пить сегодня? Что бы почтить память своих погибших генералов. Ведь сегодня в канун нового года они потеряли 18 высших офицеров из своего командования, а простые солдаты не получили своих наград, которые везли и должны были вручить те самые генералы. В последний день 1943 года Советский капитан, лётчик-ас, вместе со своим ведомым вылетели на разведку. Перед ними стояла задача – установить место базирования немецких "Хейнкелей". С заданием справились быстро, по наводке воздушной разведки вышли штурмовики и бомбардировщики были уничтожены. И когда после выполнения задания наши лётчики возвращались на свой аэродром, над селом Семь Колодезей они заметили транспортный самолёт, который, как на параде, шёл под эскортом шести сто девятых мессершмидтов. У советского командира звена сразу возникло решение – атаковать с ходу не давая опомниться истребителям охранения. Капитан всегда отличался ошеломляющими, дерзкими атаками и часто застигал своих противников врасплох. Он в совершенстве владел техникой пилотирования и в нужный момент из любых фигур высшего пилотажа умел выбрать наиболее выгодную для совершения атаки. Порой казалось, что цель сама по себе попадает под его разящие трассы. И так.. Передав ведомому команду, они на максимальной скорости устремились к цели. Истребители охранения даже не успели опомниться, как длинная очередь прошила охраняемый ими транспортный самолёт. Задымив, тот перевернулся и беспорядочно пошёл к земле. А советские лётчики словно растворились в сгущавшихся вечерних сумерках…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=haAnZ6gVAyU
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