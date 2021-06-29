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1960-е. Фотограф Виктор Васильевич Ахломов на Соловках

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01. 1960. Монастырь
01. 1960. Монастырь

02. 1960. Первая экскурсия.
02. 1960. Первая экскурсия

03. 1960. Спасо-Преображенский собор
03. 1960. Спасо-Преображенский собор

04. 1960. Монастырь (вид с северо-запада)
04. 1960. Монастырь (вид с северо-запада)

05. 1960. Не торопясь
05. 1960. Не торопясь

05. 1967. Прогулка
06. 1967. Прогулка

05. 1967. Никольский собор
07. 1967. Никольский собор

06. 1960. Сбор урожая
08. 1960. Сбор урожая

07. 1960. Художник В. Дук с друзьями
09. 1960. Художник В. Дук с друзьями

1966. Рабочее утро
10. 1966. Рабочее утро

09. 1966. Амбары
11. 1966. Амбары

1966. В ожидании
12. 1966. В ожидании

1966. Дед Кучеров
13. 1966. Дед Кучеров

1967. Сережа Кучеров
14. 1966. Сережа Кучеров

1967. Соловки. Семья Кучеровых
15. 1967. Семья Кучеровых

1966. Мэр Соловков Алексей Таранов
16. 1966. Мэр Соловков Алексей Таранов

1966. Первый директор Соловецкого музея Светлана Вереш
17. 1966. Первый директор Соловецкого музея Светлана Вереш

1967. Сын директора музея
18. 1967. Сын директора музея

1967. Володя Захаров
19. 1967. Володя Захаров

1967. На соловецком катере
20. 1967. На соловецком катере

1967. Дедушка с картошкой
21. 1967. Дедушка с картошкой

Бонус

1973. Фотограф Виктор Ахломов на Соловецком архипелаге
22. 1973. Фотограф Виктор Ахломов на Соловецком архипелаге
Источник: https://humus.livejournal.com/7850228.html
Метки: #соловки, история, Россия, фото
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