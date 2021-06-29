1960-е. Фотограф Виктор Васильевич Ахломов на Соловках
01. 1960. Монастырь
02. 1960. Первая экскурсия
03. 1960. Спасо-Преображенский собор
04. 1960. Монастырь (вид с северо-запада)
05. 1960. Не торопясь
06. 1967. Прогулка
07. 1967. Никольский собор
08. 1960. Сбор урожая
09. 1960. Художник В. Дук с друзьями
10. 1966. Рабочее утро
11. 1966. Амбары
12. 1966. В ожидании
13. 1966. Дед Кучеров
14. 1966. Сережа Кучеров
15. 1967. Семья Кучеровых
16. 1966. Мэр Соловков Алексей Таранов
17. 1966. Первый директор Соловецкого музея Светлана Вереш
18. 1967. Сын директора музея
19. 1967. Володя Захаров
20. 1967. На соловецком катере
21. 1967. Дедушка с картошкой
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22. 1973. Фотограф Виктор Ахломов на Соловецком архипелаге