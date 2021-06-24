Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 3
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2
1960. Выходной
1960. В магазине «Кинолюбитель»
1960. Лужники. Метромост
1960. Проспект Маркса ночью. Гостиница «Метрополь»
1960-е. Болельщики на заборе
1960-е. Мальчики в буденовках
1960-е. Мужчина на костылях и мальчик
1960-е. Мужчина с девочкой на руках
1961. Ленинский проспект, 15 апреля
1961. Юрий Гагарин и Никита Хрущев, 15 апреля
1962. «На высоте»
1962. В мастерской у Льва Кербеля
1962. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
1963. Андрей Громыко, Фидель Кастро, Никита Хрущев в ГАБТе, 1 мая
1963. Лев Яшин в воротах
1963. Юрий Никулин в сценическом костюме
1964. Гимназисты