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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 3

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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2

1960. Выходной
1960. Выходной

1960. В магазине «Кинолюбитель»
1960. В магазине «Кинолюбитель»

1960. Лужники. Метромост.
1960. Лужники. Метромост

1960. Проспект Маркса ночью. Гостиница «Метрополь»
1960. Проспект Маркса ночью. Гостиница «Метрополь»

1960-е. Болельщики на заборе
1960-е. Болельщики на заборе

1960-е. Мальчики в буденовках,
1960-е. Мальчики в буденовках

1960-е. Мужчина на костылях и мальчик
1960-е. Мужчина на костылях и мальчик

1960-е. Мужчина с девочкой на руках
1960-е. Мужчина с девочкой на руках

1961. Ленинский проспект, 15 апреля
1961. Ленинский проспект, 15 апреля

1961. Юрий Гагарин и Никита Хрущев, 15 апреля
1961. Юрий Гагарин и Никита Хрущев, 15 апреля

1962. «На высоте»
1962. «На высоте»

1962. В мастерской у Льва Кербеля
1962. В мастерской у Льва Кербеля

1962.Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
1962. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин

1963. Андрей Громыко, Фидель Кастро, Никита Хрущев в ГАБТе, 1 мая
1963. Андрей Громыко, Фидель Кастро, Никита Хрущев в ГАБТе, 1 мая

1963. Лев Яшин в воротах
1963. Лев Яшин в воротах

1963. Юрий Никулин в сценическом костюме
1963. Юрий Никулин в сценическом костюме

1964. Гимназисты
1964. Гимназисты

1964. Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара, 11 ноября
1964. Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара, 11 ноября

Источник: https://humus.livejournal.com/7840921.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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