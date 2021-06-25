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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 4

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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 3

1964. Анна Ахматова
1964. Анна Ахматова

1965. «Плевать мне на Мальтуса!».
1965. «Плевать мне на Мальтуса!»

1965. Голуби. Продавщица семечек
1965. Голуби. Продавщица семечек

1965. Кинотеатр «Метрополь»
1965. Кинотеатр «Метрополь»

1965. Дети катаются на велосипедах. Казанский вокзал. Комсомольская площадь
1965. Дети катаются на велосипедах. Казанский вокзал. Комсомольская площадь

1965. Мстислав Ростропович в Б.З.К.
1965. Мстислав Ростропович в Б.З.К.

1965. Пушкинская площадь
1965. Пушкинская площадь

1965. Спектакль «10 дней, которые потрясли мир» в театре на Таганке
1965. Спектакль «10 дней, которые потрясли мир» в театре на Таганке

1966. Владимир Высоцкий. Сцена из спектакля «Анти-миры». Театр на Таганке
1966. Владимир Высоцкий. Сцена из спектакля «Анти-миры». Театр на Таганке

1966. Архитектор Константин Мельников
1966. Архитектор Константин Мельников

1966. Мосфильм
1966. Мосфильм

1966. Почта
1966. Почта

1966. У реки. Кремлевская набережная
1966. У реки. Кремлевская набережная

1967. «К Ленину»
1967. «К Ленину»

1967. Алексей Леонов в редакции «Известий»
1967. Алексей Леонов в редакции «Известий»

1967. Любить иных - тяжелый крест!...» («Где только не ступала нога человека»)
1967. Любить иных – тяжелый крест!…» («Где только не ступала нога человека»)

1967. Мирей Матье в Москве
1967. Мирей Матье в Москве

1967. Очередь в Мавзолей
1967. Очередь в Мавзолей

1967. Певец Эдуард Хиль
1967. Певец Эдуард Хиль

бонус
1965. Ростропович
1995. Мстислав Ростропович
Источник: https://humus.livejournal.com/7842361.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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