Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 4
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 3
1964. Анна Ахматова
1965. «Плевать мне на Мальтуса!»
1965. Голуби. Продавщица семечек
1965. Кинотеатр «Метрополь»
1965. Дети катаются на велосипедах. Казанский вокзал. Комсомольская площадь
1965. Мстислав Ростропович в Б.З.К.
1965. Пушкинская площадь
1965. Спектакль «10 дней, которые потрясли мир» в театре на Таганке
1966. Владимир Высоцкий. Сцена из спектакля «Анти-миры». Театр на Таганке
1966. Архитектор Константин Мельников
1966. Мосфильм
1966. Почта
1966. У реки. Кремлевская набережная
1967. «К Ленину»
1967. Алексей Леонов в редакции «Известий»
1967. Любить иных – тяжелый крест!…» («Где только не ступала нога человека»)
1967. Мирей Матье в Москве
1967. Очередь в Мавзолей
1967. Певец Эдуард Хиль
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1995. Мстислав Ростропович