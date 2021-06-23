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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2

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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1

1960. Проверка документов у водителя
1960. Проверка документов у водителя

1960. Дорожный постовой
1960. Дорожный постовой

1960. Комсомольская площадь. Казанский вокзал
1960. Комсомольская площадь. Казанский вокзал

1961. Анатолий Чернышев, актер театра МГУ.
1961. Анатолий Чернышев, актер театра МГУ

1961. Дирижер Константин Иванов
1961. Дирижер Константин Иванов

1962. Дмитрий Шостакович в день премьеры 13-й симфонии композитора
1962. Дмитрий Шостакович в день премьеры 13-й симфонии композитора

1962. Иван Козловский и Виктор Кубацкий (слева направо)
1962. Иван Козловский и Виктор Кубацкий (слева направо)

1962. Почтамт. 7 ноября
1962. Почтамт. 7 ноября

1963. Пианист Генрих Густавович Нейгауз
1963. Пианист Генрих Густавович Нейгауз

1963. Писатель Джон Стейнбек в редакции газеты «Известия»
1963. Писатель Джон Стейнбек в редакции газеты «Известия»

1964. Марлен Дитрих в Москве, 21 мая
1964. Марлен Дитрих в Москве, 21 мая

1964. Молодые писатели Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов в сквере на Пушкинской площади
1964. Молодые писатели Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов в сквере на Пушкинской площади

1964. Мост
1964. Мост

1964. На бульваре
1964. На бульваре

1964. На бульваре
1964. На бульваре

1964. Рассвет. Молодежь у ГУМа
1964. Рассвет. Молодежь у ГУМа
Источник: https://humus.livejournal.com/7839197.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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