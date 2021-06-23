Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
1960. Проверка документов у водителя
1960. Дорожный постовой
1960. Комсомольская площадь. Казанский вокзал
1961. Анатолий Чернышев, актер театра МГУ
1961. Дирижер Константин Иванов
1962. Дмитрий Шостакович в день премьеры 13-й симфонии композитора
1962. Иван Козловский и Виктор Кубацкий (слева направо)
1962. Почтамт. 7 ноября
1963. Пианист Генрих Густавович Нейгауз
1963. Писатель Джон Стейнбек в редакции газеты «Известия»
1964. Марлен Дитрих в Москве, 21 мая
1964. Молодые писатели Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов в сквере на Пушкинской площади
1964. Мост
1964. На бульваре
1964. На бульваре
1964. Рассвет. Молодежь у ГУМа