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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 5

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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 3
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 4

1968. Болельщик «Спартака»
1968. Болельщик «Спартака»

1964. ЦПКиО им. Горького
1964. ЦПКиО им. Горького

1964. Мозаика для станции метро «Комсомольская»
1964. Мозаика для станции метро «Комсомольская»

1965. Первые разменные автоматы в метро. Станция «Комсомольская»
1965. Первые разменные автоматы в метро. Станция «Комсомольская»

1960-е. В буфете
1960-е. В буфете

1960-е. Очередь на стоянку такси у Белорусского вокзала
1960-е. Очередь на стоянку такси у Белорусского вокзала”

1966. У реки, Кремлевская набережная
1966. У реки, Кремлевская набережная

1967. Карта московского метрополитена
1967. Карта московского метрополитена

1967. Площадь им. Пушкина.
1967. Площадь им. Пушкина

1967. Пушкинская площадь, строительство нового здания «Известий»
1967. Пушкинская площадь, строительство нового здания «Известий»

1967. Смена почетного караула
1967. Смена почетного караула

1968. «Слава Великому Октябрю»
1968. «Слава Великому Октябрю»

1968. ВДНХ. Стрижка овец
1968. ВДНХ. Стрижка овец

1969. Вечер. Калининский проспект
1969. Вечер. Калининский проспект

1969. Леонид Енгибаров
1969. Леонид Енгибаров
Источник: https://humus.livejournal.com/7844229.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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