Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 5
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 2
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 3
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 4
1968. Болельщик «Спартака»
1964. ЦПКиО им. Горького
1964. Мозаика для станции метро «Комсомольская»
1965. Первые разменные автоматы в метро. Станция «Комсомольская»
1960-е. В буфете
1960-е. Очередь на стоянку такси у Белорусского вокзала”
1966. У реки, Кремлевская набережная
1967. Карта московского метрополитена
1967. Площадь им. Пушкина
1967. Пушкинская площадь, строительство нового здания «Известий»
1967. Смена почетного караула
1968. «Слава Великому Октябрю»
1968. ВДНХ. Стрижка овец
1969. Вечер. Калининский проспект
1969. Леонид Енгибаров