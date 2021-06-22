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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1

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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х

1960. «Грачи прилетели». Весна в парке МГУ
1960. «Грачи прилетели». Весна в парке МГУ

1960. Ленинские Горы
1960. Ленинские Горы

1960. «Театр Оперетты»
1960. «Театр Оперетты»

1960. «К Ленину»
1960. «К Ленину»

1960. Женщины у Мавзолея
1960. Женщины у Мавзолея

1960. «Московский меридиан»
1960. «Московский меридиан»

1960. Белая ночь в Москве
1960. Белая ночь в Москве

1960. В секции абажуров ГУМа,
1960. В секции абажуров ГУМа

1960. Виктор Ахломов
1960. Виктор Ахломов

1960. Газетные автоматы на станции метро Белорусская
1960. Газетные автоматы на станции метро «Белорусская»

1960. Комсомольская площадь. Гостиница «Ленинградская»
1960. Комсомольская площадь. Гостиница «Ленинградская»

1960. На Гоголевском бульваре
1960. На Гоголевском бульваре

1960. Осень в Сокольниках
1960. Осень в Сокольниках

1960. Охотный ряд
1960. Охотный ряд

1960. Сокольники
1960. Сокольники

1960. Утро на Красной площади
1960. Утро на Красной площади

1960-е. Без подписи
1960-е. Без подписи

1961. Никита Хрущев, Герман Титов, Юрий Гагарин, Михаил Суслов и Леонид Брежнев. Аэропорт «Внуково», 9 августа
1961. Никита Хрущев, Герман Титов, Юрий Гагарин, Михаил Суслов и Леонид Брежнев. Аэропорт «Внуково», 9 августа

1962. Гостиница «Украина»
1962. Гостиница «Украина»

1963. Осенний мотив
1963. Осенний мотив

1963. Площадь Маяковского
1963. Площадь Маяковского
Источник: https://humus.livejournal.com/7836950.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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