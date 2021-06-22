Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва в 1960-х. Часть 1
Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
1960. «Грачи прилетели». Весна в парке МГУ
1960. Ленинские Горы
1960. «Театр Оперетты»
1960. «К Ленину»
1960. Женщины у Мавзолея
1960. «Московский меридиан»
1960. Белая ночь в Москве
1960. В секции абажуров ГУМа
1960. Виктор Ахломов
1960. Газетные автоматы на станции метро «Белорусская»
1960. Комсомольская площадь. Гостиница «Ленинградская»
1960. На Гоголевском бульваре
1960. Осень в Сокольниках
1960. Охотный ряд
1960. Сокольники
1960. Утро на Красной площади
1960-е. Без подписи
1961. Никита Хрущев, Герман Титов, Юрий Гагарин, Михаил Суслов и Леонид Брежнев. Аэропорт «Внуково», 9 августа
1962. Гостиница «Украина»
1963. Осенний мотив
1963. Площадь Маяковского