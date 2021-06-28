Парадокс, но человечество так мало знает о своём прошлом! Недавняя история перевирается, давняя замалчивается, а древняя просто выскоблена из людской памяти. Но как такое оказалось возможным? Тысячелетняя история человечества складывается историками в некое подобие картины буквально по кусочкам мозаики. И практически все эти мозаичные кусочки принадлежат археологам. Потому что письменных источников, практически, не сохранилось. А то, что сохранилось – слеза в море. Мы не знаем своего прошлого, нам неведома наша история.

Куда исчезли культурные памятники, письменные источники - доказательства существования древней цивилизации на землях, называемых, погрязшими в тщеславии римлянами, «варварскими»? Давайте разбираться.

1. Ведать, а не знать

Первое, о чём необходимо упомянуть, говоря о древних источниках письменности -- это то, что наши предки не очень торопились поделиться своими знаниями с «книгами».

Наши древние родичи однозначно умели писать. Где возникает осознанное человеческое общество, там появляется письменность; письменность – как важнейшее средство коммуникации. Но одно дело – писать любовные записочки или делать опись имущества общины; и другое дело – передавать по наследству древние знания и мудрость предков. Здесь не могло быть доверия «книге», - её можно сжечь. Веды передавались в устной форме, заучивались на память, запоминались на всю жизнь, что бы передать их потомкам. От того церковь так боялась ведьм! Ведь эти женщины ведали, а не знали! Древняя история была Ведической! Об этом говорят некоторые сохранившиеся источники. Цезарь писал в своих воспоминаниях о кельтских друидах: «Они считают даже грехом записывать эти (ведические) стихи , между тем как почти во всех других случаях, именно в общественных и частных записях , они пользуются греческим алфавитом. Мне кажется такой порядок заведён у них по двум причинам: друиды не желают, чтобы их учение сделалось общедоступным и чтобы их воспитанники, слишком полагаясь на запись, обращали меньше внимания на укрепление памяти…». (Источник: Цезарь, Гай Юлий. Записки о Галльской войне. М., 1991. С.112).

О том же упоминает Платон (несколькими столетиями ранее) в своих воспоминаниях о своём учителе Сократе (469-399 до н.э.). Сократ призывал «гнушаться» письменного языка и избегать употребления грифеля. Он так же считал, что письменность не тренирует души и память учеников. (Источник: журнал Historia, 7 – 2018, стр.71).

На Руси древние знания передавались из уст в уста в виде песен, былин, сказаний. Древнейший памятник ведической культуры, индийские «Ригведы», созданные, приблизительно, 1500 лет до н.э., были записаны только в раннем средневековье (11в.).

Эта информация наводит на мысль о том, что важная, сакральная, если хотите, «научная» информация, передавалась у древних в устной форме. Здесь нужно повториться, что передовая из уст в уста ведические знания, люди коммуницировали друг с другом на бытовом уровне, подписывали предметы личной гигиены, составляли торговые акты и, как упомянул Цезарь, использовали письмо «в общественных и частных записях».

Интересно знать: В 1961 г. венгерский этнограф Шандор Эрдес опубликовал интересную статью «Картина мира Лайоша Ами, сказочника». Правильнее будет назвать Лайоша Ами не сказочником, а сказителем. Он родился в конце 19 века в простой крестьянской семье в Австро-Венгрии. Получить образование, он не смог, оставался неграмотным. При этом Лайоша Ами обладал потрясающей, феноменальной памятью. Он слово в слово мог повторить сказку или рассказ однажды услышанные им десятки лет назад. С его слов фольклористы записали более 250 народных сказок и легенд. Но он был убеждён, что рассказывает не сказки, а реальные события которые происходили «очень давно, до 1848 года», т.к. с этой даты чудеса на земле, по его мнению, прекратились. Согласно его знаниям вселенная делится на три мира. Земля – это плавающий в воде колоссальный диск. Никто из людей после 1848 г. не в состоянии достичь края вселенной, где сходятся земля и небеса. В третий, подземный мир можно попасть через особую дыру, которая расположена где-то очень далеко в России, только где точно, люди теперь забыли. Нам из этой истории о венгерском сказители очень важны две вещи: -- в 1848 г. случилось некое, из ряда вон выходящее, событие, которое изменило человеческое восприятие мира! -- Лайоша Ами обладал феноменальной памятью. Он не умел ни писать, ни читать! Но он знал больше, чем любой академик наук! Лайоша был ведуном, сам не осознавая это. (Источник: Евсюков В.В. «Мифы о вселенной». Новосибирск, Издательство «Наука». 1988 (можно прочесть здесь: Книга Мифы о Вселенной Евсюков В.В. - Читать онлайн ).

2. Климат – мат или шах

Представления о мире Лайоша Ами из книги В.В. Евсюкова. «Мифы о вселенной». Глава V. Ступени мироздания.

В уничтожении памятников письменности, помимо «естественной» ветхости, старости и гнилости, большую роль играют климат и природные катастрофы. Письменные памятники Древнего Египта, Греции и Рима сохранились, во многом, благодаря благоприятному, сухому климату. Цивилизации средиземноморья сохранились и оказались столь «выдающимися» исключительно благодаря солнцу и сухой погоде.

Славянская цивилизация развивалась в условиях иных климатических параметров. Наше основное достояние составляет лес. Как греки и римляне строили из камня (которого у них завались), так наши предки везде и во всем пользовались деревом. У нас древесины – завались. Мало кто знает, что на Руси в Сибири до конца 19-го века писались целые книги на бересте. (Три экземпляра, например хранятся в Отделе рукописей Московского публичного и Румянцевского Музеев). А в Томском краеведческом музее хранится целая коллекция книг, записей и рисунков 19 ВЕКА И СЕРЕДИНЫ 20 ВЕКА сделанные на бересте старообрядцами из глухого томского скита. (Источник: Береста вместо флешки — Архив ТВ2 — Агентство ТВ-2 — актуальные новости в Томске сегодня (tv2.today))

Берестяная книга из Томского краеведческого музея.

Увы… Дерево имеет свойство гореть, в отличии от камня, а значит его легче поджечь и сим уничтожить культурные и письменные ценности. Что и происходило в пучине постоянных войн, в которые были вовлечены славянские народы. Сырость и морозы нередко добивали то, что не было уничтожено войнами и природными стихиями.

Вот, в этой связи, хочется упомянуть голландцев, кстати, в прошлом называвшихся Славянами (как утверждают старинные голландские хроники). (Источник: Ольга Семёнова-Роттердам, Славяне - предки Голландцев Славяне. (tart-aria.info))

У голландцев, помимо жуткой сырости было ещё одно бедствие – наводнения. Наводнения были настоящим бичом Нижних земель. С периодичностью в 150 - 200 лет они не только смывали плодородный слой, отвоёванных у моря земель, но и уносили с собой в океан человеческие жизни и культурные ценности. Вся история Голландии – это борьба с наводнениями, строительство дамб, осушение низменностей, устройство полдеров (polders). Борьба не на жизнь, а насмерть; ибо голландцы с закономерной периодичностью эту борьбу проигрывали. Самое страшное наводнение (из сохранившихся в памяти истории) произошло в 1280 году, когда штормовое море разрушило плотины, вклинилось в глубь территории, разрушив часть прибрежных городов, и образовало большой морской залив Зяудер-зей (Zuiderzee) на месте бывшего внутреннего озера. Тогда погибли 50 тыс. человек. В у, в результате прорыва дамбы, было вновь затоплено 72 населённых пункта, погибло приблизительно 10 000 человек. Самое последнее наводнение и самое страшное в новейшей истории Нидерландов случилось в 1953 году. Уровень воды поднялся на 5-6 метров выше нормы. Одновременно не выдержали 50 дамб. Бушующие воды поглотили 133 населённых пункта, погибло 1853 человека. Открою вам «страшную» тайну. Не смотря на всю систему дамб, местные специалисты говорят о том что Голландия по-прежнему в опасности. Укрепления изношены, а новые едва смогут достойно справиться в случаи очередного стихийного бедствия…

Наводнение в Голландии в 1953 году.

К чему такие подробности? – в подобных условиях очень тяжело уберечь от стихии материальные ценности, особенно если это книги…

Древние не очень доверяли «бумаге», предпочитая запоминать нежели писать. Природные стихии не жалели материальных ценностей, уничтожая память и знания о жизни людей. Но у письменности есть и пострашнее враг.

3. Самый страшный зверь на земле – человек

Письменные источники погибали в пожарах. Горели библиотеки – хранилища знаний. Горели потому, что их поджигали. В 90% случаев эти пожары были инициированы и инспирированными конкретными людьми. Мы мало об этом задумываемся, но ведь библиотека – огромное собрание книг и манускриптов – великолепная цель для преступника. Один взмах руки/спички и на сакральном месте, где собрана во едино человеческая история – куча пепла.

В 146 г. до н.э. римский полководец Публий Корнелий сжёг до тла Карфаген и приказал трижды пропахать плугом землю, подсыпая в борозды соль, чтобы никогда эта земля не давала всходов. Великая Карфагенская библиотека (насчитывавшая около 500 тыс. свитков) погибла в пламене пожара. Древнейшею библиотеку уничтожили римляне!

Александрийская библиотека - одна из крупнейших библиотек древности, существовавшая в египетской Александрии в III в. до н. э. — IV в. н. э.. В 48 году Цезарь вмешался в борьбу за власть между Клеопатрой и её братом Птолемеем. В результате военных действий в библиотеке случился пожар, большая часть фонда сгорела. В 273 году, после очередных военных мероприятий в Египте, при римском императоре Аврелиане, Александрийская библиотека была окончательно уничтожена. К исчезновению древней библиотеки опять приложили руку римляне….

Пергамская библиотека была второй по значению, после Александрийской, библиотекой античности. Находилась в городе Пергам, в Анатолии, на западном побережье Малой Азии. По свидетельству Плутарха, в ней хранилось около 200 тыс. книг. Согласно этому философу существованию Пергамской библиотеки положил конец римлянин Марк Антоний. Знаете, что он сделал? Он передал Клеопатре для Александрийской библиотеки все 200 тыс. книг в качестве свадебного подарка…

Императорская библиотека в Константинополе — последняя из великих библиотек античности и одна из крупнейших библиотек средневековой Европы. Долгое время после уничтожения великой Александрийской библиотеки и других древних библиотек, она сохраняла знания, накопленные древними предками. В 473 г. н. э. в результате поджога сгорела и вместе с ней сгорело 120 тыс. томов. Вы только вдумайтесь в эти цифры! Сколько знаний было утеряно! Затем последовало разграбление Константинополя участниками Четвертого крестового похода фанатиками-католиками в 1204 году, что нанесло новый непоправимый ущерб коллекции рукописей. Несмотря на это библиотека просуществовала ещё некоторое время. Она исчезла вместе с падением Константинополя в 1453 году. Город и его жители-христиане до последнего надеялся на помощь Ватикана в борьбе с мусульманами. Но Ватикан и не собирался помогать, у него были прямо противоположные цели. Ватикан уничтожал руками мусульман конкурентов. Библиотека была разграблена турецкими войсками, а её остатки были рассеяны по различным европейским собраниям. Опять латиняне?... Во истину: «Где Рым, там дым»!

В отечественной истории известно два страшных пожара, унёсших с собой важные, уникальные письменные источники.

1812 год. Горит Москва. Историки до сих пор не могут ответить на вопрос: кто был инициатором этого пожара и кому он был выгоден? Москва горит, а вместе с ней и библиотека Мусина-Пушкина с уникальным собранием древних летописей и письменных источников. В этом пожаре сгорел единственный подлинный экземпляр «Слова о полку Игореве».

Чудовищный по своим последствиям пожар произошёл уже в наше время, в январе 2015 года в библиотеке ИНИОН в Москве. Погибло более 2,32 млн. уникальных книг, научных и исторических документов, относящихся к истории 19 – 20 веков. По предварительной оценке, в результате пожара утрачено 20 % библиотечных фондов. И это нам ещё не всё рассказывают…

Справка: Особняком стоят две отечественные библиотеки, которые якобы есть (были), но на самом деле их нет. О них все слышали, но никто не видел. Библиотека Ярослава Мудрого — легендарное собрание книг и документов, принадлежавшее Великому князю киевскому Ярославу Мудрому. Хранилась, вероятно, в Софийском соборе Киева . В 1037 году в «Повести временных лет» упоминается крупное собрание документов: «Ярослав же любим бо книгам, и многы списав положи в церкви святой Софьи, юже созда сам». Известно, что в 1106 году свою библиотеку передал в дар монастырю Софийского собора князь Святослав Давыдович Черниговский, правнук Ярослава. Библиотека Ивана Грозного – ещё одно легендарное собрание книг и документов, последним владельцем которого был царь Иван IV Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана Грозным. Так или иначе, мы не владеем этими библиотеками и стало быть хранившиеся в них знания нам недоступны/утеряны. Итак, библиотеки были по всему миру. Огромные библиотеки по тем временам! Древние манускрипты, свитки, книги трепетно собирали, покупали, переписывали для потомков и… сжигали, чтобы тем самым потомкам ничего не осталось в наследство. Ну, прямо как в русской пословице: «Одним объединяй и здравствуй, другим разделяй и властвуй».

4. Закопанные библиотеки

Как абсолютное чудо можно рассматривать факт сохранившихся до наших дней древнейших в мире библиотек. Представьте себе, такие есть. Это «Глиняные» библиотеки.

Во времена Вавилонского царства и царств Междуречья латинян, как бы, ещё не было на исторической сцене. Может благодаря этому факту, древние шумерские библиотеки на глиняных носителях и дожили до наших дней? Совпадение или подтверждение очевидного? Но не радуйтесь сильно. Нас и здесь дурят и обводят вокруг пальца! Как? Читайте, друзья, внимательно.

Библиотека Вавилонского царя Ашшурбанипала — крупнейшая сохранившаяся библиотека древнего мира и древнейшая из всех известных библиотек была найдена в 1864 году в Ираке. Считается, что составлялась она в течение 25 лет в ассирийской столице Ниневии по приказу царя Ашшурбанипала (VII в. до н. э.). Служила также государственным архивом. Обнаруженная археологами часть библиотеки состоит из 25 000 глиняных табличек с клинописными текстами. Важно, что при извлечении табличек из-под обломков учёт места их обнаружения не вёлся. Дощечки хранятся (внимание!) в Британском музее. Удваиваем внимание: учёные до сих пор работают над сортировкой отдельных фрагментов, каталогизацией и дешифровкой текстов. Обалдеть! Уже 155 лет прошло!, а они всё ещё сортируют библиотеку из Ниневии!? А знаете сколько таких библиотек уже найдено на Ближнем Востоке? Читайте дальше,- и вы тоже обалдеете. Но и это ещё не всё! Утраиваем внимание: Британский музей вместе с иракскими учёными работает над созданием музея-библиотеки в Ираке, где должны быть представлены репродукции (!?) оригинальных табличек! Вы только вдумайтесь! Нет, они не возвращают оригиналы, они «дарят» аборигенам копии!!! Кто поклянётся на Библии/Коране, что они «откопируют» все таблички? Вы уверенны, что копии будут идентичны на 100% оригиналу? И почему бы копии не оставить себе? «Заглянем» теперь в другие, найденные археологами на ближнем востоке, библиотеки. В 1877 году в Басре (опять Ирак) под песками, в построенных из кирпича подземных галереях, найден древний архив: 30.000 (!) глиняных табличек древних шумеров лежали рядами на полках. Самый большой архив из когда-либо найденных был обнаружен в храме бога солнца Шамаш в городе Сиппар (совр. Абу-Хабба, Ирак). Археологи нашли больше 60.000 фрагментов – всего около 30.000 текстов. Архив относится к 625-486 гг. до н.э. Далее огромное собрание было найдено в Ниппуре (совр. Нуффар, Ирак). Данные разнятся от 12 до 100 тысяч табличек (в основном упоминается цифра в 40 000, но не уточняется, идет ли речь о фрагментах или цельных текстах), но несомненно то, что их было действительно много. Находки датированы 2500 годом до н.э. (Источник:Тысячи лет назад: Древние библиотеки и архивы Месопотамии (livelib.ru))

Идём далее.

При раскопках у г. Эбла (недалеко от Алеппо, это уже Сирия) в 1975 году был обнаружен самый большой из когда-либо раскрытых сирийских архивов -- 17 000 глиняных табличек с текстами XXV—XXIII веков до нашей эры. Открытие царского архива было поистине сенсационным, ведь в нем содержались самые разнообразные сведения: о дворцовых делах, исторические хроники, отчеты о военных походах, договоры и соглашения, описи закупленных и проданных товаров, переписка между чиновниками и правительственными учреждениями, литературные произведения. Дешифровка этих текстов продолжается и поныне, уже почти 55 лет.

Что для нас важно выделить из всей этой информации? Ведь мало знать, надо уметь читать между строк, то, что нам запрещают ведать.

-- Я привела выше только самые большие археологические находки, со значительным количеством «библиотечного фонда». Интересно, что данные по количеству табличек, текстов и фрагментов сильно разнятся. Не понятно, сколько же их в действительности найдено… Это делается специально, чтобы запутать обывателя. Вводится понятие «много», а как много – не его ума дело. Меньше знаешь – крепче спишь.

Архив в Эбле, Сирия.

-- Хорошо. Давайте попробуем всё-таки подсчитать это «много». Берём за основу количество целых дощечек/фрагментов. Складываем приведённые выше данные. По очень-очень приблизительным подсчётам у нас получается: 157.000 табличек! Британцы уже 155 лет расшифровывают свои 25.000 фрагментов, а здесь 157.000. На нашем веку узнать информацию из этих библиотек не придётся...

-- Отсюда вытекает следующий вопрос: не проще ли набрать два-три курса талантливых студентов-историков, обучить их древнему языку и в течении пару десятков лет прочесть все эти таблички? Э-э-э, нет! Ведь в табличках 100 % содержится важная, вселенская информация, которую обывателю ненужно/опасно знать. А вдруг он начнёт думать! А ещё страшнее – ведать! Таблицы хранят не только отчёты о дворцовых делах, но и скрытые знания, которые, по мнению некоторых, должны быть доступны очень узкому кругу людей.

-- Англичане, вообще, украли Библиотеку царя Ашшурбанипала.

-- А где можно прочесть или изучить уже сделанные переводы? Ну, пару тысяч дощечек уже худо-бедно перевели… Нам втюхивают, что в основном таблички – это разнообразные списки, служебные записи, счета, архивные данные, юридические документы, а ещё религиозные тексты и литературные произведения. Но кроме поэмы о великом герое Гильгамеше, о царе Ашшурбанипала и загадочных аннунаках иной информации обывателю не предоставляют. Нет, нам не врут. Нам просто ничего не говорят. Повторюсь: меньше знаешь – крепче спишь…

-- Вы, друзья, обратили внимание в каких странах были раскопаны древние библиотеки? Вы по-прежнему думаете, что «латиняне» искали в Ираке смертоносное оружие? А в Сирии им «не нравится» режим? А Иран они, «типа», просто не любят? Очень интересно, в этой связи, расследования режиссёра Галины Царёвой в её фильме «Заговор против Бога». (Кому лень смотреть весь фильм, выдержка здесь: «Что искали в музее Ирака?»).

Архив в Эбле, Сирия.

Вывод : А вывод напрашивается такой: если библиотека не сгорела и не спрятана, а найдена и/или раскопана – это ещё не факт, что простой смертный получит доступ к знаниям, хранящимся на письменных носителях.

5. Доступ ненадёжным строго запрещён

Брильянтом в нашем библиотечном расследовании является, безусловно, Ватиканская апостольская библиотека . Вот это место о котором знают все, но мало кто там бывал. Ведь «библиотека» - это не «изба-читальня», нет, - это «хранилище книг». В библиотеках, изначально, книги хранили и/или прятали от посторонних глаз. По крайней мере, именно этим и занимается Ватиканская библиотека. В святая святых могут попасть только благонадёжные «учёные», после специального запроса, объясняя причину своего интереса. И (внимание!), в день библиотеку может посетить не более 150-ти специалистов. Много это или мало? Это очень мало! Ибо доступных источников насчитывается несколько тысяч. (Это помимо секретного архива, куда доступ простым смертным категорически запрещён!) Если в хранилище книг пускать по 150 человек в день, источники не будут вычитаны и через несколько сотен лет. Почему это место так засекречено, что хранится в стенах и подвалах Ватиканской библиотеки?

Библиотека, основанная в 15 веке , насчитывает в настоящее время около 1 600 000 печатных книг, 150 000 манускриптов , 8300 древнейших печатных книг (до 1501г.), более 100 000 гравюр и географических карт. Начало собранию Ватиканской библиотеки было положено в 4 веке, коллекция манускриптов из Европы и с Востока постоянно расширялась, благодаря инициативам пап по скупке и/или иной форме приобретения артефактов. Так, например, некий грамматик Альберто Энок д’Асколи был отправлен (середина 15 в.) на поиски уцелевших собраний из императорской библиотеки из Константинополя.

В 17 веке зародилась традиция передавать в Ватиканскую библиотеку частные коллекции и королевские собрания. Палатинская библиотека (или «Пфальцская библиотека» ) в г. Гейдельберге была одной из важнейших библиотек эпохи Возрождения в Германии, насчитывавшая около 5000 печатных книг и 3524 манускрипта . В годы Тридцатилетней войны (в 1622 году) многие книги были повреждены или расхищены во время разграбления города, оставшееся нетронутым было преподнесено папе Григорию XV «в знак преданности и уважения». Книги были переправлены через Альпы в Рим на 200 мулах. С 1623 года библиотека полностью была включена в Ватиканскую библиотеку. Больше об этих книгах никто ничего не знает…

В 1657 году при папе Александре VII в Ватикан из Урбино была переведена так называемая Урбинская библиотека , представлявшая собой богатую коллекцию рукописей эпохи Возрождения (1767 текстов на латыни, 165 на греческом, 128 на иврите и арабском). Далее. В 1715 году Климентом XI была организована экспедиция в Сирию и Египет . За два года работы в монастырях Нитрийской пустыни, Каире, Дамаске, Ливане было собрано (куплено/выкрадено) около 150 ценнейших манускриптов, пополнивших собрание Ватиканской библиотеки. Папа Климент XIII присоединил всю коллекцию братьев Ассемани, составлявшую в том числе 202 сирийско-халдейских, 180 арабских и 6 турецких манускриптов. В 1855 году собрание библиотеки расширилось приобретённой коллекцией книг графа Чиконьяра и 1445 рукописями кардинала Анджело Май, в прошлом главного хранителя Ватиканской библиотеки (1819—1854 г. г.). И так далее и тому подобное. (Источник: Википедия). Ещё множество частных (и не очень) библиотек вошло в сокровищницу Ватикана. Было прибрано к рукам всё, что имело хоть малейшую ценность. Увы денег и влияния у Ватикана не отнять. Они были, есть и могут быть.

Обобщить вышесказанное можно следующими словами: практически вся информация о нашем древнем прошлом, не сгоревшая в библиотечных кострах и на кострах инквизиции, хранится ныне в Риме. Уничтожено не всё. Но не обольщайтесь. Нам/вам никогда не позволят узнать больше, чем это выгодно кукловодам мира. Я безусловно несколько утрирую и гиперболизирую факты… Но ход мыслей вам понятен.

Интересно : Вилла Папирусов — роскошная древнеримская загородная вилла , погребённая под слоем пепла вместе с Геркуланумом при извержении Визувия в 79 году, была открыта в конце 1740-х годов. Наиболее впечатляющим открытием виллы является уникальная частная библиотека (единственная сохранившаяся библиотека времён античности), состоящая из 1800 свитков папирусов с текстами на греческом, которые были сложены в корзинах. Свитки (та часть, которая расшифрована) содержат преимущественно сочинения Филодема, а также Цецилия Стация, Хрисиппа, Колота из Лампсака, Эпикура и его учеников Лукреция, Метродора из Лампсака, Полистрата. (Источник: Википедия). В настоящее время исследование свитков ведётся с помощью многозональной съёмки, но содержание около половины из них всё ещё остаётся сокрытым…

6. Цензура – изобретение церкви?

Один из свитков с Виллы папирусов.

Выше было описано то, как культурные ценности и письменные источники уничтожались и/или сознательно, целенаправленно прятались. Именно потому, что многие книги и артефакты несли опасность утвердившемуся римско-католическому менталитету и псевдо-христианской идеологии, их боялись и их изничтожали. Цель тому – запрет на любое инакомыслие, забвение любых ценностей и знаний доримской эпохи, уничтожения духа ведической культуры. Предупреждение любого инакомыслия через тотальную цензуру! Цензура – оружие латинян. Сжигание неугодных книг – примитивнейшая форма цензуры.

И вот вам тому доказательства.

Я не ставлю себе целью рассказать о всех случаях сожжения книг, имевших место быть за последние две тысячи лет. Для нас важна тенденция, указывающая на то, что древние знания, письмена, письменные источники изымались и уничтожались.

Одними из «зачинателей» сожжения книг были представители первых вселенских соборов. Например, император Константин в 321 г. инициировал сожжение арианских книг, которые вселенский собор объявил «еретическими». Известно, что сторонники Никона сжигали книги и иконы старообрядцев.

В 1284 году в русском сборнике церковных и светских законов, так называемой «Кормчей книге» появляется следующее предписание: «Если кто будет еретическое писание у себя держать, и волхованию его веровать, со всеми еретиками да будет проклят, а книги те на голове его сжечь». (Источник: Кормчая книга (1650 г.) - читать, скачать (azbyka.ru) ).

С 1145 г. до середины 14 века римско-католическая церковь уничтожает общество катар (другое название альбигойцы), имевшее иное представление об Иисусе и христианстве в целом. Вместе с катарцами сжигались и их книги. В 1415 г. сжигают чеха Яна Гуса и его книги. В середине 15 в. горят книги Мартина Лютера. В 1600 г. в костре инквизиции горит Джордано Бруно и его книги.

В 494г. римский папа Геласий составляет первый список запрещенных книг. (Здесь и далее источник: Лебедев А. П. «История запрещенных книг на Западе. Итальянское духовенство в одну из средневековых эпох: Исследования по истории Церкви Средних веков и Нового времени.» СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005).

В 1526 году инквизиция ввела строжайшую цензуру, которая предписывала все «еретические» книги уничтожать. С 1559 года (при папе Павле IV ) стали регулярно выходить так называемые Индексы запрещённых книг, на основании которых вновь и вновь пересматривались и «перепроверялись» библиотеки… И вновь полыхали костры. А что не сжигалось, отправлялось в секретные фонды Парижской, Ватиканской, а ранее Константинопольской библиотек.

С изобретением книгопечатания, церковная власть начинает обращать удвоенное внимание на книжное дело. Латиняне официально вводят понятие «цензура»! Папа Лев X издаёт буллу от имени Латеранского собора 3 мая 1515 г. В ней, между прочим, говорилось: «Впредь на вечные времена никто пусть не дерзает печатать книги или сочинения в нашем городе или каком-либо другом городе, если она наперёд не одобрена в Риме нашим викарием или магистром sacri Palatii, а в других городах епископом или опытным лицом, по поручению епископа. Кто вздумает воспротивиться этому приказанию, у того книга будет отобрана и торжественно сожжена, с него будет взято штрафа 100 дукатов, он лишается права что-либо печатать в течение года, подвергается отлучению; и если таковой пребудет упорен, то от своего епископа или нашего викария будет так строго наказан, чтобы другие, видя этот пример, не отваживались на что-либо подобное». Цензура и тотальный контроль.

Контроль литературы духовным лицом и сожжение книг. Миниатюра из испанской книги 1099 г. Библиотека Мадрида.

Католический фанатик, иезуит и негодяй Диего де Ланда сжигает все книги народа майя под предлогом, что всё в них написанное является дьявольским враньём и предрассудком (сохранилось всего 4 манускрипта майя). Другой иезуит, негодяй и фанатик - Ян де Зумаррага - делает тоже самое с книгами ацтеков. Свидетели утверждают, что костёр из книг горел на главной площади Тлателолько несколько дней и ночей. К счастью, несколько десятков манускриптов пережило уничтожение. Теперь скажите мне, кто есть варвар, в том понимании и значении, которое нам навязали к этому слову латиняне? Помните, получившую сегодня новую жизнь, детскую поговорку: «Кто так обзывается, тот сам так называется»?! Вот несколько преинтереснейших фактов из жизни «просвещённого» позднего средневековья на примере страны Голландии. В 1549 г. было потребовано, чтобы книгопродавцы страны в течение восьми дней выдали еретические книги, а частные лица сами должны сжечь их. Источники тех времён говорят о весьма частых и громадных сожжениях книг, об их конфискации и т. д. В том же законодательстве находим такие определения: если книга трактует о церковных предметах, она должна быть наперёд исследована и одобрена епископом или его уполномоченным; все прочие книги нуждаются в королевском разрешении; кто этого определения не соблюдает, тому на эшафоте раскалённым железом делается знак в форме креста или же таковому выкалывали глаз или отрубали руку, смотря по тому, что назначит судья. (Примечание автора: И эти люди нам сегодня навязывают свой менталитете и свои «добродетели»?..) В том же законодательстве были ещё и такие определения: книжные склады следовало ревизовать по крайней мере два раза в год; книжные тюки, присланные из-за границы, могли быть вскрываемы лишь в присутствии чиновников. Никто не мог завести типографию или начать продажу книг без дозволения. Цензура. Типографы должны были клятвенно обещать, что они ничего не будут печатать без разрешения. Кроме книгопродавцев, получивших разрешение, никто не имел права продавать книг, хотя бы это были молитвенники, собрание церковных песен и календари, ни при дверях церкви, ни в других местах. В 1526 г. книгопродавец Франц Биркманн в Антверпене за продажу шестого тома Златоуста в переводе Эколампадия был заключён маркграфом в тюрьму.

Кто будет найден виновным в ереси, а таковым считался и тот, кто владел или читал запрещённую книгу, на первый раз мог спасти себя от тяжких наказаний отречением от заблуждения; но если кто не хотел сделать этого, то мужчин обезглавливали и головы их выставляли на позорном столбе, а женщин заживо зарывали в могилу; если кто раз был уличён в еретичестве и отказался от заблуждения, а потом вторично был находим повинным в ереси, такого заживо сжигали. (Источник: Лебедев А. П. История запрещённых книг на Западе. Итальянское духовенство в одну из средневековых эпох: Исследования по истории Церкви Средних веков и Нового времени. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005, с. 5-43.)

О времена, о нравы!!!

Но книги продолжали гореть в кострах фанатиков и в 19 веке, и в 20 веке и продолжают тлеть в веке 21-ом. Мы же должны для себя, из всего вышесказанного, вынести главное -- «рукописи горят»!!! Письменные источники уничтожают, в том числе, и для того, что бы они, не дай Бог, не приоткрыли тайны существования иной, развитой цивилизации на землях всей Европы. Когда я мысленно представляю себе, сколько потрясающих, бесценных сокровищ знаний и письменности сгорело в кострах, организованных преступниками-кукловодами и религиозными фанатиками, по спине бегут мурашки ужаса, а сердце сжимается от обиды…