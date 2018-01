Петроглифы и древняя письменность Сибири

«Народы исчезли, скрылись от наблюдательного ока Истории и существование их осталось почти в одних только оных памятниках, доселе сохранившихся от истребительной косы времени. Они находятся в разных местах Сибири, наиболее же в полуденной ея части и состоят из начертаний и надписей; из курганов, или могил; из развалин, разнородных зданий и военных крепостей; из остатков горных работ, или так называемых Чудских копей, произведенных для добычи руд, и из других предметов. – Но из всех оных достопамятностей высеченыя начертания и изображенныя краскою надписи на каменных утесах, составляющих берега некоторых рек, на могильных камнях и в подобных сим местам, показывая пред прочими некоторую высшую степень образования и искусства народного, заслуживают быть первыми и в предлагаемых мною записках»

Далее автор описывает найденные в Сибири рисунки, поражаясь труднодоступности мест, в которых они находятся:

«Разнообразность сих начертаний и затруднение, с каковым соединено было произведение их по ужасной и почти не приступной крутизне многих утесов, приводят в удивление путешественника и к размышлению, что оныя высечены не для забавы какими нибудь праздношатающимися в сих пустынных местах людьми; но верно оставлены первобытными обитателями, дабы чрез сии знаки, передать потомству о каких либо, по тогдашнему о вещах понятию, достопамятных событиях.»

Петроглифы древней Сибири

«Начертания или изсечения на так называемом писаном камне, лежащем над рекою Томью по выше города Томска, представляют самой изящной образец, которой может дать совершенное и справедливое понятие и о прочих сего рода начертаниях. – Сей камень или утес состоит из зеленоватаго сланца; высота его простирается до 10 сажень (21м). Начертания находятся на гладких сторонах камней и на высоте от подошвы утеса самыя верхния почти в 6 саженях (13м). На 1 вид изображены оныя хотя уменшенно, но с возможною точностию. – Нижняя часть утеса на двух саженной высоте выходит уступом, или по местному названию залавком, на котором стоя ясно можно видеть начертания»

Возможно, здесь имеется в виду Томская писаница:





















«Знаки на II древностей под № 1.2.3 взяты со скалы, составляющей левый берег реки Енисея, противоположной Абаканскому острогу; под №4 с утеса близ леваго берега реки Чарыша и ручейка называемаго поперечным; а под №5. с камня поставленнаго над большим курганом или старинною могилою. – Сей камень находится на Юго-восточной стороне Кургана и состоит из простой пещаниковой плиты, без всякой обработки; высоты имеет до 5, ширины 2 и толщины 0,5 аршина. Знаки высечены на наружном гладком боку камня в два ряда подлине его. Оныя покрылись уже отчасти мохом и для глаз мало видимы; но можно хорошо отличить их осязанием руки. – Все они начертания представлены мною гораздо в меньшем прошиве настоящаго своего вида»

Вероятно, имеются в виду петроглифы Минусинской котловины. Там их очень много. Один из них:









И еще «Петроглифы Минусинской котловины». Большое количество наскальных рисунков обнаружено в урочище Калбак Таш, горный Алтай:

Петроглифы Сибири:









Петроглифы Калбак Таш, фото Привалова Андрея









Петроглифы Калбак Таш, фото Привалова Андрея

Писанец близ города Верхотурье

Спасский делится интересным наблюдением о том, что наскальные рисунки были сделаны на большей высоте, чем наскальные надписи. Если принять, что все рисунки и надписи делалась с поверхности воды, то получается, что так сильно упал ее уровень в реках с тех пор, когда эти рисунки были сделаны: петроглифы находили на высоте 13м от поверхности воды, а надписи на высоте 3м. Такую высоту приводит Николаас Витсен в своей книге «Северная и Восточная Тартария»:

«В Сибири, недалеко от Верхотурья, нашли на каменной скале несколько нарисованных изображений, которые там принимают за неизвестные слоги и буквы. По сведениям самых старых людей, живущих там, эти рисунки находились на том же месте до занятия страны московитами, то есть более 100 лет назад. Так что совершенно неизвестно, когда и кем эти изображения были сделаны. Они коричнево-желтого цвета, высота рисунка 7, а глубина – 6 пядей. Он находится на гладкой горе, в полутора саженях над водой, недалеко от того места, где раньше вогулы и другие язычники совершали жертвоприношения. Скала, суживаясь кверху, имеет в ширину 7, а в глубину 18 саженей. Река рядом называется Ирбит и близлежащая деревня – Писанец. Так же называют и эту каменную скалу. Секретарь по имени Коим срисовал это изображение на месте, в естественную величину, веточкой, так как другого приспособления у него не оказалось. Рисунок хранится у меня. Для него использована какая-то коричнево-желтая краска, которая там встречается в земле.»

Прямо детективная история какая-то. Деревня названа в честь этой писаницы, а чтобы изобразить ее ничего под рукой не нашлось. И, возможно, это единственное описание этой писаницы, потому что Г.Ф. Миллер приводит его же в своей книге «История Сибири». Он пишет, что переводит этот отрывок Витсена, потому что мало кто сможет его книгу прочитать. Правильно считал, книга оказалась переведенной на русский язык лишь в начале 21-го века. Вот изображение этой писаницы:









Сибирская Крестовая гора, также называемая утес Писанец, расположенная недалеко от города Верхотурья

Внизу иллюстрации написано: 1- деревня Писанец; утес шириной 7 саженей и высотой 18 саженей, поверхность его плоская и выглядит начищенной; 1,5 сажени над водой. Пояснение к этой иллюстрации:

«Петр I в 1699 г. приказал сделать рисунки с древних знаков на скалах на Урале и в Сибири. Этот приказ был исполнен Яковом Лосевым подьячим Верхотурской приказной избы. Вероятно, копии этих рисунков попали к Витсену. (Чернецов В.Н. 1971. С.12; Kivelson V. 2006. Р.143;»

И далее еще несколько рисунков из этой же книги:









древние символы, найденные в Сибири









Древние знаки или символы, найденные в Сибири

Пояснение к ним:

«Согласно Л. Багрову и А.И. Андрееву, эти знаки первоначально были обнаружены в 1703 г. Семеном Ремезовым в Кунгурской Ледяной пещере в Уральских горах. (Андреев А. И. 1939. С. 75; Bagrow L. 1954. P. 122) Со всей вероятностью можно сказать, что Витсен был первым европейцем, получившим копии этих рисунков Ремезова, но он не успел включить их во второе издание СВТ (1705). Изображения подобных символов были впервые опубликованы на Западе Страленбергом. (Strahlenberg Ph.J. von. 1730; см. также: Radloff W. 1888).»

Правильно, на Западе, где же еще? У нас они не опубликованы до сих пор. Имею в виду оригинальные рисунки Ремезова. Приведу здесь наскальные рисунки еще одного места в Сибири, не упомянутые в книге Спасского. Это рисунки урочища Сундуки, расположенного в пойме реки Белый Июса в Хакасии:













Монгольские письменности

Далее возвращаясь к Спасскому, описание найденных надписей.

«По принятому правилу важность древностей Сибири измерять простотою их, я намерен сначала предложить и из надписей о таких, кторыя совершенно цели сей соответствуют.

Надписи сии находятся на гранитном утесе, лежащем над речкою Смолянкою в Иртыш впадающею, в одной версте от ея устья и в 45 верстах от Устькаменогорской крепости. Приобщенный IV вид показывает, как сей утес, так и самыя надписи изображенныя на нем красною краскою и по размеру здесь уменьшенныя. – Оне не представляют ни какого сходства с известными буквами и кроме древности своей и не обыкновеннаго вида, важны тем еще, что встречаются гораздо реже изсеченных на камнях начертаний.

Из писменных памятников древности, в которых с перваго взгляда усмотреть можно нынешния Восточныя буквы, представленныя на изображении V сняты с утеса реки Енисея против Абаканскаго острога, называемаго Перевозною горою. Они писаны черною краскою и здесь уменьшены не более как в четверо, а разделены по положению каменй. – Камни сии так как и вся гора состоят из глинистаго сланца, лежат почти на одной линии в 3 саженях от поверхности воды и несколько более против прочих камней выдались на внешнюю сторону. – Надписи на изображении VI сняты в одной из пещер на правом берегу реки Бухтармы близ соединения оной с Иртышем и в 12 верстах от Бухтарминской крепости.»

«Все оныя надписи: 1-е вообще писаны сверху вниз, от левой к правой руке, по образцу Монгольскаго и Манжурскаго письма; 2-е буквы в них состоят из смеси Монгольских с Татарскими, которыя изображены не искусно и даже грубо; 3-е не смотря на то, что некоторыя в надписях слова изображены одними только Монгольскими буквами без примеси Татарских; но ни об одном из них самым сведущим переводчиком, не сделано удовлетворительнаго пояснения и 4-е по заключению сего переводчика большая из них часть писаны на Татарском языке и могут быть изтолкованы каким-нибудь ученым Бухарцом, знающим и соседственныя Татарския наречия.

Хотя надписи не столь древни, как высеченныя начертания, потому что изображены новейшими восточными буквами и что не смотря на писание их краскою, довольно еще сохранились невредимыми; однако же не должно полагать, чтобы оне были новее покорения Сибири Русскими.»

Как могли выглядеть эти надписи? Монгольский язык выглядит так:













Письмо от Аргуна, хана монгольского Ильханата, папе Николаю IV, 1290г.

Читается сверху вниз. Поэтому его еще называют вертикальным письмом. С татарским сложнее. Считается, что до 1927 года татары использовали арабское письмо:









Арабская вязь

Т.е. своей письменности у них вообще не было. Но по идее, если там действительно были надписи, сделанные на монгольском и на татарском, зачем надо было их уничтожать? Это ведь не противоречит официальной версии истории. Логичнее было бы их сохранить, чтобы никаких вопросов не возникало – вот смотрите, здесь жили татаро-монголы. Вот их письменность, многовековая и даже тысячелетняя, запечатленная в камне.

Обратимся опять к более древнему источнику- Николаасу Витсену (Северная и Восточная Тартария). Так он изображает письменность жителей Сибири, которая в 17 веке была еще частью Тартарии:

Письмо тартар









Письмо тартар из Ниухе (дальневосточная провинция Тартарии), читать сверху вниз









Калмукское письмо с чтением сверху вниз, используемая также западными мугалами; калмукские буквы группами

Кто такие мугалы и калмаки

О калмаках я писала в статье «Кто такие калмаки?» Мугали и калмаки – они же тартары или скифы , по прежнему названию:

«Мугальские области и государства, в каком бы презренном месте мира, по сравнению с нами, они ни были расположены, с древности по названию народов скифов, или тартар, были известны и знамениты, особенно благодаря могуществу своих императоров, из которых некоторые не уступали в счастливых победах Александру Великому, Юлию Цезарю, Августу и другим храбрым героям.

То, что мугалы, или те люди, которые тогда жили в стране мугалов с древних времен, были известны под именем «скифов», – это остается неоспоримым. В другом месте, где еще оставался воевать Порус, многие законы как в Малабаре, так и в Цейлоне еще и теперь называются по имени этого Поруса – «поранами», находим, что под знаменем Александра скифы и дачеры были первыми, кто напал на индийцев, о которых упомянутый писатель говорит, что их богатство состояло в обширных рощах с красивыми ручьями, в которых они пасли свой скот, что еще и теперь можно наблюдать, как это делают мугалы и калмаки, которые являются прямыми потомками древних скифов;

Это были скифы, которых Куртиус называет «абии», и другие, расположенные севернее начала Ганга и далее, к востоку от Каспийского моря, с которыми Александр имел дело. То, что именно это и является тем местом, где мюгалы живут теперь, станет ясно тому, кто изволит посмотреть на наши карты.

«Синские крестьяне, как сообщает Мартини, и турецкие номады, или пастухи скота, или скифы, – это тартары (по сообщению Насроина и других); считают часы дня и сами дни и годы в 12 циклах, или кругах, по именам животных. Правда, у них животные одни и те же, но названия, на разных языках, различны. Они приписывают каждому времени, и в особенности году, свойство и силу или действие, свойственное данному животному. Начало же часов, дней и года у обоих этих народов – туркестанцев и тартар – одно и то же, как и у синцев.

Плиний, говоря о скифах – это мюгалы, или тартары, – и об их стране, пишет (Книга 4, гл. 12): «Pars mundi damnata а natura rerum, & densa mersa caligine».

Что значит: «Та часть света, которая проклята природой и погружена в густой мрак».

Мугалы, как и калмаки, – это те, которые, как некоторые считают, в Библии называются Гог и Магог. Мугалы называют себя монголами и мюнгулами. Они из тех народов, которых греки называли «скуфе», и их страна называлась «страной Скуф», о которой они пишут, что это большая страна, разделенная реками. Ибо она простирается от начала рек Дунай и Днепр, или Бористенес, и затем охватывает всю крымскую землю, вплоть до реки Дон, или Танаис, и до Волги, или Ра, и реки Яик. Затем она охватывает дикие поля до Синского государства и реки Амур. От Амура она простирается до государства Сибирии.

Этот народ более многочислен, чем какой-либо другой во всем мире . От них многие королевства имеют происхождение, а именно: Булгария, Лигри, Тюрки (de Turken) и другие.

Не только многие князья боялись скифов (Skufe), но даже и Александр Великий. Теперь у них языки и названия различаются, но их нравы, обычаи и оружие – те же.»

Письменность скифов

Так на каком же языке говорили и писали скифы, жители самого большого и самого могущественного государства древности? Первая разумная мысль, какая приходит в голову – санскрит. А тут и подтверждение находится:

«Монгольский хан и император династии Юань Хубилай-хан обратился к своему духовному наставнику, тибетскому монаху, главе школы Сакья, Пагба-ламе с тем, чтобы последний создал новый алфавит для всей империи. Пагба использовал индийскую традиционную филологию и знакомые ему тибетское письмо и индийские письменности на основе деванагари с тем, чтобы оно годилось также для китайского и монгольского языков.»

Монгольское квадратное письмо

Деванагари или санскрит считается древним литературным языком Индии:

«Санскрит следует рассматривать не как язык какого-либо народа, но как язык определённой культуры, распространённый исключительно в среде социальной элиты, по меньшей мере начиная со времён античности.

Изначально санскрит употреблялся как общий язык жреческого сословия, в то время как правящие классы предпочитали разговаривать на пракритах. Окончательно санскрит становится языком правящих классов уже в поздней античности в эпоху Гуптов (IV—VI вв. н. э.), о чём можно судить по полному вытеснению пракритов из наскальной эпиграфики в эту эпоху, а также по расцвету литературы на санскрите. Так, считается, что основная масса санскритской литературы была написана именно в эпоху Гуптской империи» Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф.. Индия в древности. — М., 1985. — С. 24, 39.

Ну да, что-то же надо им писать. Не могут же они написать, что санскрит – это был язык «диких кочевников», пришедших в Индию с севера (из погибшей Гипербореи или Даарии), и оставшейся там в виде высшей касты брахманов, управляющей созданным государством. Называемые также Велики Моголами, тартарами или скифами, потомками ариев.

Хан Хубилай, он же Кублай – тартарский правитель времен Марко Поло. Об этом у меня в цикле статей под названием «Неизвестная Тартария», начиная отсюда.

















Так выглядит санскрит:

















Текст шактийского текста «Деви-махатмья» на пальмовых листьях, письмо бхуджимол, Непал, XI в.

Конечно, не мне первой пришла в голову мысль о связи скифов с санскритом. Люди уже книгу на эту тему написали. Привожу отрывки:

«Но как же все-таки скифские названия и имена? Как же их связи с иранской группой, выявленные в еще в XIX столетии? Теперь уже можно утверждать, что значение этих связей было сильно преувеличено. Современные исследования скифских имен и топонимов показали, что не менее сильные связи они обнаруживают не с иранскими языками, а… с праиндийским языком — санскритом, на котором были написаны знаменитые священные тексты, «Веды».

Санскрит — искусственный язык индоариев, созданный на базе языка русов.Человек, в совершенстве владеющий санскритом, понимает русскую речь.

Почему, скажем, санскрит сохранил язык русов в большей чистоте, чем «хинди»? Последний был языком народа, а санскрит — языком волхвов-брахманов, он хранился на сакральном уровне (и тем не менее все же претерпел изменения).

Очевидно, что сохранившиеся реликты скифского языка — религиозные тексты «Вед» и «Авесты», личные имена и топонимы — не отражают тот язык, на котором говорили «исторические» скифы железного века. Они относятся к очень ранним этапам его развития и уходят, как это сейчас становится ясно, в глубь тысячелетий.

Оба памятника, и особенно «Веды», представляют собой важный источник по скифскому языку, пусть и древнейшему. Поэтому для правильного представления о скифском языке, нам необходимо знать место санскрита в индоевропейской семье. Место это давно установлено: БОЛЕЕ ВСЕХ ДРУГИХ САНСКРИТ ОБНАРУЖИВАЕТ РОДСТВО С ЯЗЫКАМИ СЛАВЯНСКОЙ ГРУППЫ…

При первом же взгляде на санскрит становится очевидным его глубокое родство с русским языком. Сходство настолько сильное, что один индийский санскритолог при знакомстве с Россией воскликнул: «Вы все говорите здесь на какой-то древней форме санскрита!» Но скорее, наоборот — санскрит представляет собой форму древнейшего русского… то есть скифского языка. (Петухов Юрий + Васильева Нина «Русы Великой Скифии»)

На каком-то этапе санскрит и русский разделились, пойдя разными путями.









Велесова книга

Оленные камни

Встречаются в Монголии в большом количестве вот такие вот оленные камни:

















«На лугах северной Монголии и Южной Сибири разбросаны сотни мегалитов, несущих таинственные рисунки, которые, кажется, изображают летающих оленей. Известные как оленные камни, эти вертикальные каменные плиты от 90 сантиметров до 4,5 метров в высоту располагаются небольшими группами. Всего в Центральной Азии и Южной Сибири насчитывается около 900 оленных камней, из которых 700 находятся в одной только Монголии. Эти монументы, как полагают, воздвигнуты кочевниками бронзового века, примерно 3000 лет назад» Источник

Другие источники указывают, что такие камни встречаются до Кавказа и Германии. И вот таких вот золотых оленей находили в скифских курганах:









Бляшка "Олень" 6 век до н. э. Золото скифов

Изображение оленя –одно из самых распространенных, встречающихся среди скифских изделий.









Russian and Mongolian High Altai – petroglyphs from the Scythian Age from 800 to 700 BC

Западные исследователи недоумевают, почему такой воинственный народ вместо того, чтобы изображать воинов и картины сражений, изображают животных? Ведь изображения военных баталий не были найдены на территории Сибири.

Дерзкая рука невежества

Далее Спасский о несохранившихся надписях Сибири:

«Надписи пещеры Бухтарминской сняты в 1805 году; после того дерзкая рука невежества со всем изгладила их. – Ныне остаются одне только места где были надписи, представленныя мною на рисунке и другия прежде еще там существовавшия. Оне может быть одного времени с находящимися на Енисее; но будучи кроме изтребления руки человеческой подвержены в пещере большей сырости от воздуха и от втекающей в трещины с поверхности воды, не могли столько времени сохраниться, как те под защитою навесившихся камней. Между тем близка подобная же участь и для надписей на Енисее и теперь уже некоторыя строки не полны, другия же не иначе разсмотреть можно, как только омочив водою.

Сколь утешительна мысль, что в нынешнем веке славном просвещением, победами и человеколюбием наряду с великими деяниями Россиян будет стоять и подвиг сохранения достопамятностей, разсеянных по обширности России и Сибири, подобно как предшествующий век, ознаменован был разкрытием естественнаго богатства и собранием редкостей нашего Отечества»

С одной стороны, если надписи были нанесены только краской, то неудивительно, что они не сохранились. Какой прочной должна быть краска, чтобы продержаться несколько тысячелетий? С другой стороны, сохранились же в других местах рисунки времен палеолита? Но самый основной вопрос: почему рука невежества уничтожила их только в начале 19-го века. А до этого невежества не было?

В оформлении статьи было использовано изображение петроглифа Хакасии.





