Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х
1957. Комсомольская площадь
1955. Комсомольская площадь
1957. Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1957. На карнавале в Парке им. Горького
1957. ЦПКиО (набережная)
1957. Устали
1957. Скоро в кинотеатрах
1959. «Гостиница «Метрополь»
1959. «Кинотеатр «Ударник»
1959. Каток в ЦПКиО им. Горького
1959. Красная Площадь
1959. Легендарный фоторепортер Николай Иванович Свинцов-Паола за работой
1959. Набережная
1959. Улица Горького около Моссовета
1959. ЦПКиО им. Горького