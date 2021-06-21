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Фотограф Виктор Васильевич Ахломов. Москва во второй половине 1950-х

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1957. Комсомольская площадь
1957. Комсомольская площадь

1955. Комсомольская площадь
1955. Комсомольская площадь

1957. Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1957. Всемирный фестиваль молодежи и студентов

1957. На карнавале в Парке им. Горького
1957. На карнавале в Парке им. Горького

1957. ЦПКиО (набережная)
1957. ЦПКиО (набережная)

1957. Устали
1957. Устали

1957. Скоро в кинотеатрах.
1957. Скоро в кинотеатрах

1959. «Гостиница «Метрополь»,
1959. «Гостиница «Метрополь»

1959. «Кинотеатр «Ударник»
1959. «Кинотеатр «Ударник»

1959. Каток в ЦПКиО им. Горького
1959. Каток в ЦПКиО им. Горького

1959. Красная Площадь
1959. Красная Площадь

1959. Легендарный фоторепортер Николай Иванович Свинцов-Паола за работой
1959. Легендарный фоторепортер Николай Иванович Свинцов-Паола за работой

1959. Набережная
1959. Набережная

1959. Улица Горького около Моссовета
1959. Улица Горького около Моссовета

1959. ЦПКиО им. Горького
1959. ЦПКиО им. Горького
Источник: https://humus.livejournal.com/7834947.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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