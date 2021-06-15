Экспозиция посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII- начала XX века. В ней представлены произведения великих мастеров отечественного искусства нескольких эпох: полотна И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Васнецова, В.Г. Перова, К.Е. Маковского, М.И. Неврева, С.В. Иванова, В. Якоби, В.В. Верещагина и многих других. Всего более 100 работ из 37 музеев и трех частных коллекций. Известные работы именитых авторов соседствуют с их малоизвестными произведениями.

«И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе», — сказано в «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». Правитель, военачальник, схимник — таким запечатлен в живописи Александр Невский. На старинных иконах великий герой русской истории предстает возносящим молитвы Богу в монашеском одеянии или в рыцарском образе святого защитника земельрусских.

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча погибнет» встречает входящего на выставку. Мудрый взгляд, мощь стана, сталь клинка. На прославленном триптихе Павла Корина Александр Невский — святой, князь, дипломат, рыцарь. Рядом — великокняжеский шлем. Знаменитый триптих художник написал в самый разгар Великой Отечественной войны — в 1942-1943 гг. И у солдат — в окопах и землянках — часто были репродукции этой картины.

В День России Новую Третьяковку на Крымском валу посетил президент России Владимир Путин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Выставку им представил Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Глава государства, в частности, осмотрел панораму, посвященную Ледовому побоищу. «Это еще до его рождения, —обратил внимание президента на дату захвата крестоносцами Константинополя в 1204 годумитрополит Тихон. — И Александр Невский, узнав [впоследствии] об этом, поймет, что никакой помощи и никакой правды от латинского Запада ждать невозможно: они шли помогать, они шли освобождать Гроб Господень, а в 1204 году они вместо Иерусалима захватили Константинополь, разграбили его и уничтожили.Шестьдесят лет вывозили все! Во многом западная культура и выросла на ограбленной Византии». «И Александр Невский прекрасно понимал, что будет, если латинский Запад предложит помощь», — заключил митрополит.

Рядом с полотнами на выставке — артефакты эпохи Александра Невского. Они впервые покинули свои музеи. Из Городца — княжеский шлем. Из псковско-изборского музея-заповедника —Довмонтов меч. Историки, археологи связывают его с князем Довмонтом, который продолжил дело Александра Невского по защите русской земли от немецких рыцарей, и, кстати, был женат на внучке Александра Невского.

Исторический жанр — один из самых сложных в живописи: как изобразить то, что не видел? Художники, видно, знали секрет. На полотнах помимо художественного дара, виден их труд исследователей. Чтобы писать историческую картину, нужно было объездить старые города, запечатлеть образы древних улиц, знать в деталях, как выглядели костюмы, быт.

В экспозиции шесть тематических разделов: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои смутного времени. Первые Романовы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «Военная история России XVIII — начала XX века».

«Ничего подобного за последние 100 лет не презентовалось», — отмечает директор фонда «Моя История» Иван Есин. Выставка невероятна и по масштабам, и по размерам картин, и по замыслу. Здесь и подвиги отдельных героев, и события, которые изменили ход истории нашей страны. Рядом работы хрестоматийные, которые мы с вами знаем по школьным учебникам, такие как «Крещение Руси» Васнецова. И тут же — картина, которая выставляется впервые, например, «Иван Сусанин» Маковского. Долгое время никто не знал о ее местонахождении. Пять лет назад она появилась на аукционе Сотбис. И вот теперь вернулась домой.

От Крещения Руси до Первой мировой войны – на полотнах выдающихся русских живописцев разворачивается грандиозная картина русской истории.







Экспозицию можно увидеть до 8 августа.





