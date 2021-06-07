В залы Большого дворца заповедника «Царицыно» на время реставрации переехала вся коллекция музея Екатерининского корпуса Монплезира Государственного музея-заповедника «Петергоф». И Царицыно, таким образом, на два года становится единственным местом, где можно увидеть собрание одного из великолепных петергофских дворцов-музеев.

Выставка, как и сам музей Екатерининского корпуса, посвящена в первую очередь Александру I и искусству его эпохи, отраженному в предметах мебели и художественного убранства, характерных для интерьеров первой четверти XIX века. Однако в названии корпуса сохранилась память не об Александре I и даже не о заказавшей постройку Елизавете Петровне, а о Екатерине II.

Она жила здесь в течение 15 лет в качестве жены наследника престола, отсюда начался ее путь к восхождению, когда в 1762 году она отправилась в Петербург, чтобы возглавить заговор против мужа, а через день вернуться в сопровождении гвардейцев уже императрицей.

Одноэтажное здание Екатерининского корпуса было построено для императрицы Елизаветы Петровны в 1747-1748 гг. архитектором Ф.Б. Растрелли. Небольшой дворец, названный «Каменный корпус» и оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения балов и приемов.

Посетители выставки имеют возможность познакомиться с его историей и его владельцами, увидеть интерьеры в стиле александровского ампира — кабинет, опочивальню, приемную, гостиные комнаты.

В 1785-1786 гг по «высочайшему повелению» императрицы Екатерины II первоначальная растреллиевская отделка интерьеров была изменена архитектором Дж. Кваренги.Взойдя на престол, она поручила ему заново отделать дворец, заменив пышность елизаветинского барокко благородной строгостью классицизма. Так Каменный корпус стал Екатерининским. Впоследствии его интерьеры не раз меняли облик. Последний этап преобразований связан с именем императора Александра I и важными событиями его царствования.Победа над Францией создала благоприятную почву для расцвета русского ампира. В это время в интерьерах дворца появляются ампирные росписи воинственного характера в духе искусства могущественной Римской империи. В кабинете Александра I хранятся памятные предметы, связанные с Отечественной войной 1812 года.

В 1984 году в Екатерининском корпусе, разрушенном в годы Второй мировой войны и восстановленном усилиями архитекторов, реставраторов и музейных сотрудников, открылся музей, посвященный императору Александру I и искусству конца XVIII-первой четверти XIX в. В парадных залах дворца воссозданы характерные интерьеры эпохи ампир.

Музей Екатерининского корпуса обладает первоклассным собранием русской мебели из тополя, карельской берёзы и красного дерева, изготовленной по эскизам К.И. Росси, А.Н. Воронихина, В.П. Стасова, Л. Руска. Коллекция декоративной бронзы включает в себя произведения выдающихся французских мастеров: П.Ф. Томира, П.В. Ледюра, А. Раврио, Л. Ленуара-Раврио. Гордость Екатерининского корпуса — знаменитый парадный Гурьевский сервиз. Изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, он насчитывал около 5000 предметов и использовался лишь в особо торжественных случаях.

Как и остальные дворцы петергофского ансамбля, Екатерининский корпус сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. На восстановление ушло несколько десятилетий, и для публики он открылся только в середине 80-х годов.

Неизбывная питерская сырость сохранности памятников никак не содействует, так что для Петергофа реставрация — процесс практически беспрерывный: заканчивают в одном месте, начинают в другом. Нынче вновь настал черед Екатерининского корпуса.

— Нам показалась очень заманчивой идея поближе познакомить москвичей с Екатерининским корпусом, который известен публике куда меньше, чем собственно Монплезир,— рассказывает гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.— Нам хотелось показать не отдельные предметы из коллекции, а максимально точно воспроизвести интерьеры дворца, передать атмосферу, царящую в нем. Известно, что к Петергофу у Екатерины II было двойственное отношение. В бытность свою великой княгиней она мало видела здесь радости. И фонтаны, главное украшение летней резиденции, не жаловала — считала противоестественным стремление человека изменить течение вод, назначенное природой. Но именно Петергоф стал точкой отсчета ее долгого царствования, доказавшего и России, и всей Европе, что она является достойной продолжательницей начинаний Петра Великого.

Выставка охватывает период в два с половиной века, в течение которых сменялись поколения российский императоров, стили в архитектуре, живописи и музыке. Чтобы все это многообразие стало близко и понятно каждому посетителю музея, в «Царицыне» открыт «Петербургский салон».В рамках проекта прямо внутри экспозиции проходят камерные встречи с историками, искусствоведами и музыкантами.

…Когда сравнивают Москву и Петербург, о различиях, как правило, говорят охотнее, чем о сходстве, подразумевая то самое противопоставление «востока» и «запада», которым никогда не сойтись. Тем интереснее будет москвичам не только открывшаяся в «Царицыно» выставка, но и встроенный в нее «Петербургский салон»: экспозиция станет своего рода «декорацией» для встреч с историками и литераторами, музыкантами и режиссерами, искусствоведами и артистами.

— «Музейные гастроли», — заметила гендиректор «Царицыно» Елизавета Фокина, — наш любимый жанр. Нынешние будут особенно масштабными, ведь они приурочены к 290-летию со дня рождения императрицы Екатерины.





