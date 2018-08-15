Новости Украины и Новороссии 15 августа 2018
- 08:58 ПВО помогает Донбассу.
- 07:40 Порошенко: Пора выставлять претензии Ельцину.
- 05:30 «Танки в Камазах»: что дрон ОБСЕ снял на границе России и ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:18 Олейник: Рабы не мы.
ПВО помогает Донбассу
Источник: pvo.center
Движение «Патриоты Великого Отечества» оказывает постоянную помощь борющемуся Донбассу. Мы отправляем в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Однако для победы дух и настрой имеют не меньшее значение, чем материальное обеспечение. Понимая это, ПВО с готовностью откликнулась на просьбу главы ДНР А.В. Захарченко помочь в организации поездки в Петербург группы молодых донецких художников.
Источник KP.RU
Художественный проект «Четыре сезона» в Донецке 2018 стартовал 23 июня в Седово, 6 июля переместился в донецкий пикник-парк «Роща», а совсем недавно добрался и до Санкт-Петербурга — донецкая художница Марина Андриянова продолжает дарить студентам Донецкого художественного колледжа замечательные праздники. Впервые «Четыре сезона» вышел за пределы Донецкой Народной Республики, и этот первый опыт оказался незабываемым и очень удачным для проекта. «Комсомолка» выяснила все подробности этого увлекательного путешествия.
Студенты с нетерпением ждали этой поездки. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
В проекте участвуют также дети из детских домов Донецка, но в Питер поехали только студенты.
— Для детей сутки или полтора суток в дороге — это очень тяжело, да и взрослые ребята уже чётко понимают, куда они едут и для чего, — отметила Марина Андриянова. — Дорога действительно была долгой, но мы этого даже не заметили: день сменял ночь, всё пролетело так быстро — и мы оказались в Питере.
Изначально в проекте участвовали десять лучших студентов второго курса Донецкого художественного колледжа, но в этот раз к ним присоединились ещё двое.
— Для меня очень важно никого не пропустить. Если человек талантлив — он обязательно должен принять участие в данном проекте и заявить о себе, — подчеркнула Марина.
Партнёром проекта также является медиапортал Linza — в частности, его создатель Дмитрий Кузнецов.
Вопреки стереотипам, Питер баловал гостей теплом и солнечной погодой. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Проект «Четыре сезона» проходит под патронатом Главы ДНР Александра Захарченко, он оказывает проекту огромную поддержку. А в качестве принимающей стороны в Петербурге выступило общероссийское общественное движение «Патриоты Великого Отечества» (ПВО), которое постоянно оказывает помощь Донбассу, и непосредственно руководитель движения Николай Стариков. Он и его коллеги Марина Бирюкова, Анатолий Петрунин и Виктор Самойленко организовали для студентов интересный досуг, заботились о юных художниках и были очень рады приезду такой вот делегации из Донбасса.
— Нас очень ждали в Питере. «Вы — наши первые ласточки» — сказали нам, когда встретили. Движение ПВО уже давно просило руководство нашей Республики отправить к ним детей, студентов… И мы стали первой официальной делегацией в Санкт-Петербурге, — поделилась Марина Андриянова.
Ребята не просто гуляли по городу, они посещали соборы и музеи. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
7 августа Питер по традиции поприветствовал юных художников ливнем, но уже через час дождь закончился, и в остальные дни город баловал гостей солнечной погодой и теплом — температура воздуха держалась около отметки +27 градусов. На следующий день, рано утром, донецкую делегацию встретили у гостиницы, где они остановились, и первым пунктом в обширном плане стала пешеходная экскурсия по Невскому проспекту.
— Там мы увидели Казанский собор и даже зашли в него, собор Спас на Крови, по пути мы видели много красивых храмов и улочек. Потом мы пришли в музей-квартиру, где жил Александр Сергеевич Пушкин в последние месяцы своей жизни. Во дворе этого дома мы увидели памятник великому поэту, — рассказала Марина.
Студенты посетили музей-квартиру Пушкина. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
После этого ребята отправились на дворцовую площадь, вышли к Зимнему дворцу, а потом их ждала невероятная экскурсия в Эрмитаж. И вот здесь эмоции у юных художников просто зашкаливали.
Обойти Эрмитаж полностью за один день — невозможно. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Петербург — действительно сказочный город. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Для наших ребят организовали специальную экскурсию по Эрмитажу. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— Студенты ходили по Эрмитажу такие удивлённые и счастливые… Ведь это была их мечта — побывать здесь и увидеть своими глазами творения великих художников и мастеров. Марина Бирюкова организовала нам вход без очереди, и нас это очень порадовало, потому что очередь была огромная. Наши организаторы заранее подготовили специальную экскурсионную программу с гидом, потому что за один день обойти и посмотреть всё в Эрмитаже просто невозможно. Мы побывали в античном зале, в египетском зале, в рыцарском зале, посетили выставку картин эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, а также увидели работы великих голландских художников: Рембрандт, Ван Гог… Леонардо да Винчи — мой любимый художник из зарубежных. И здесь, кроме прочего, мы увидели его знаменитую картину «Мадонна Бенуа», — поделилась впечатлениями Марина Андриянова.
Каждое посещённое место дарило новую порцию вдохновения. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Юные художники мечтали побывать в Эрмитаже. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Помимо прочего, студенты посетили рыцарский зал. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Эта донецкая делегация — «первые ласточки» в Питере. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Между экскурсиями ребята зашли в «Пышечную», а уже после Эрмитажа их ждал вкусный обед в кафе, также организованный движением «Патриоты Великого Отечества». Дальше донецкая делегация направилась в Петропавловскую крепость — историческое ядро города. На территории крепости юные художники посетили православный Петропавловский собор, где похоронена вся императорская семья Романовых, и Великокняжескую усыпальницу, которая была построена для погребения великих князей — членов императорского дома Романовых. Собор и усыпальница соединены галереей.
Между экскурсиями удалось попробовать вкусные сладкие пышки. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Ребята с удовольствием гуляли по Петербургу. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Смотреть на воды Невы можно бесконечно. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Затем ребята увидели здание главного адмиралтейства, расположенный на берегу Невы, — значительный памятник архитектуры русского ампира. А позже, в Летнем саду, вдохновлённые художники принялись писать на своих холстах красивые этюды.
Первый питерский пленэр состоялся в Летнем саду. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Каждый нашёл то, что хотел бы изобразить. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
В атмосфере вдохновенного счастья студенты творили свои шедевры. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
В первый же день на свет появились замечательные работы. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Экскурсии по Питеру и живопись — лучшее сочетание. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— Этот интересный и очень насыщенный день не закончился на пленэре. Когда мы вернулись в гостиницу уже после девяти часов вечера, нас ждали два микроавтобуса — это была новая экскурсия. Я подготовила ребятам сюрприз, они не знали, куда мы едем. В организации этой экскурсии мне помог Сергей Матвиенко — очень отзывчивый человек, который подарил нам незабываемую прогулку по ночному Питеру. И ночью Питер открылся нам с ещё большим интересом: всё светилось огнями, мы встретили много молодых влюблённых пар — это так прекрасно… Также Сергей Владимирович организовал нам прогулку на кораблике по Неве, и мы увидели настоящее чудо: ровно в 1:30 начали разводиться мосты — это непередаваемое, красивое зрелище. Мы стояли на палубе и даже замерли от восторга… — рассказала Марина.
Ночные города прекрасны по-особенному, и Питер — не исключение. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
А когда разводят мосты — в груди появляется странное щемящее чувство. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Но выглядит это волшебно. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Перед прогулкой на корабле студенты останавливались у достопримечательностей, одной из которых был знаменитый крейсер «Аврора».
Крейсер «Аврора» покорил ребят своей энергетикой. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— У нас просто захватывало дух от этого корабля — он покорил нас своими масштабами, от него шла непередаваемая мощная энергетика. А ещё, когда мы гуляли, вдруг начались красивейшие салюты. Мне кажется, что мой проект просто преследуют фейерверки — это очень хороший знак, — добавила Марина Андриянова.
Во время прогулки вдруг начался фейерверк и добавил ребятам положительных эмоций. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Во время водной прогулки по Неве к донецкой делегации присоединился руководитель общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.
Водная прогулка по Неве стала сюрпризом для студентов. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— Студенты обрадовались встрече с Николаем Викторовичем, им уже не терпелось познакомиться с этим человеком, под чьим руководством нас так гостеприимно и заботливо встретили в Санкт-Петербурге. Пока мы плыли на кораблике, мне удалось пообщаться с Николаем Викторовичем — он оказался очень простым человеком, с большим кругозором. Мне было очень интересно его слушать, и время пролетело, как один миг, — рассказала Марина.
К ним присоединился руководитель общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Ночной Петербург ещё более прекрасен. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Обратно в гостиницу студенты вернулись почти в три часа ночи и легли спать уставшие, но счастливые. Однако уже в семь утра пришлось проснуться, чтобы успеть на автобус, который отвёз ребят в Петергоф, — «двор Петра», императорская загородная резиденция, получившая статус города. Юных художников ждал новый день и море ярких впечатлений.
Петергоф встретил ребят прекрасными фонтанами. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— По дороге в Петергоф студенты слушали нашего гида, а я общалась с Мариной Сергеевной Бирюковой. Мы очень подружились за эти дни, она рассказывала много исторических моментов. Меня очень удивило и иногда даже хотелось плакать от того, как она любит Россию, как гордится своей страной, своим Президентом, своими спортсменами… Миллионы россиян ходили в храмы и молились о его здоровье. Когда я это слушала, у меня глаза наполнялись слезами… Вот это поддержка и любовь страны! — поделилась Марина Андриянова.
Следующий день был не менее насыщенным. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Ребятам повезло успеть на торжественное включение фонтанов в Петергофе: заиграла торжественная музыка и вверх устремились тысячи фонтанчиков — это было невероятное сказочное зрелище. Каждый фонтан оригинален и не похож на предыдущий.
От всей этой красоты просто дух захватывало. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— Возникало ощущение, что мы попали в маленькую Францию. И не зря, ведь все эти идеи Пётр I привёз именно оттуда, — отметила Марина.
Свежий воздух, хорошая погода и красивый город — что ещё нужно? ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Здесь же студентов ждала экскурсия в музей Банный корпус, которую тоже организовало движение «Патриоты Великого Отечества». А потом юные художники увидели красивые просторы Финского залива.
В Петергофе студенты посетили музей Банный корпус. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Каждый уголок дышит свежестью и вдохновением. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
После вкусного обеда в кафе «Авиатор» донецкая делегация отправилась в Александрийский парк для написания этюдов.
Второй пленэр проходил в Александрийском парке. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
— Я и студенты просто в восторге от всего, что с нами происходило. Иногда мы даже задавали вопрос: это всё правда? Может, это сон? Под яркими впечатлениями наш пленэр в Александрийском парке пролетел как один миг, картины были написаны на одном дыхании. Мы нашли удобное местечко на берегу маленького озера и творили. Эмоции зашкаливали, а время летело незаметно. Как жестоко иногда бывает с нами время… Так хотелось его остановить, хотя бы на день, но увы. Незаметно солнышко село за горизонт, и этот день подошёл к концу, а мы отправились обратно домой, в родной Донецк, — рассказала Марина Андриянова.
Студенты даже забыли об усталости и вдохновенно писали новые картины. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
Юные художники наперебой благодарили организаторов и партнёров проекта за доброту и гостеприимство, за позитивные эмоции и невероятное путешествие по волшебному городу. Они были действительно счастливы возможности погрузиться в красоту Петербурга и вживую увидеть удивительные памятники истории.
— Я, как руководитель и автор Республиканского художественного проекта «Четыре сезона», очень рада, что данный проект смог заслужить народную любовь не только в нашей Республике, но и в другой стране. Я счастлива, что смогла интегрировать свой проект в Российскую Федерацию при поддержке всех неравнодушных людей, и очень благодарна Главе Республики Александру Захарченко. Я считаю, что такие проекты очень важны и нужны, они объединяют нас для созидания и добра. Мы — одна команда! — подчеркнула Марина.
Это только середина проекта — его экватор. Дальнейшие планы — осенний и зимний пленэры на территории ДНР. И уже сейчас понемногу идёт подготовка к финалу проекта, который состоится 19 декабря.
— Студенты хотят дома написать ещё несколько картин для выставки с этой поездки. Хотят написать архитектуру Питера — и я, конечно, только ЗА! Чем больше работ они напишут — тем лучше. Они сейчас заряжены этой поездкой — и это здорово! — добавила Марина Андриянова.
Эта поездка оставила море ярких впечатлений и навсегда запомнится юным художникам. ФОТО: Дмитрий Кузнецов
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Порошенко: Пора выставлять претензии Ельцину
Фото: ZUMA/TASS
В рамках «борьбы с российской агрессией» хозяин липецкой фабрики «Рошен» выступил с очередной инициативой. Порошенко внезапно потребовал от Верховной Рады изменить конституцию страны, убрав из нее «пункты, продиктованные Кремлем».
В первую очередь, как выяснилось, «шоколадный магнат» хочет переписать положения о «статусе» Крыма. Дословно: «Автономная республика не может существовать в унитарной стране».
Действительно, наличие автономии в унитарном государстве — это нонсенс. Однако почему-то раньше эта правовая коллизия ни самого «гаранта конституции», ни его предшественников не смущала. А когда миллиардер решил обратить на нее внимание и взялся устранять, то почему-то стал действовать достаточно странным способом. Вместо ликвидации одной автономии принялся инициировать новую. Потребовал предоставить крымским татарам, как «коренному народу Украины», «право на самоопределение». После чего не исключил вариант «временного воссоздания крымско-татарской автономии» на какой-нибудь из контролируемых Киевом территорий.
Но формирование такой административно-территориальной единицы фактически создает очередную юридическую коллизию. Образование новой автономии (пусть и временное, но с правом на «самоопределение», т.е. — на отделение) может привести к ее выходу из состава Украины. К этому же решению крымских татар будет подталкивать и унитарный статус «незалежной».
Еще одно положение основного закона, которое президент Украины требует устранить — «призабытые конституционные основы для временного пребывания российского флота». Их хозяин «Рошен» хочет заменить статьей о «вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО».
Причем, что подразумевает под «призабытыми конституционными основами» — не уточняет. И это при том, что в основном законе нет ни слова о «пребывании российского флота» на территории «незалежной».
Оформление соглашения о базировании Черноморского флота России в Крыму происходило на основании пункта 14 Переходных положений: «Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины».
Но если пункт 14 изъять из конституции, то это ударит исключительно по отношениям Киева и НАТО. Тогда строительство военно-морской базы США в Очаково, например, будет прямо противоречить законодательству Украины, станет незаконным.
Спрашивается: о какой евроатлантической интеграции после этого может идти речь? Или, может быть, Порошенко хочет поставить вне закона военное сотрудничество с НАТО? Может, он специально хочет дискредитировать интеграцию с Западом?
Иначе как объяснить следующий факт: конституция Украины, которая, по словам Порошенко, была «продиктована Кремлем», принята еще в 1996 году. Тогда в России президентом был Борис Ельцин, который действовал в строгом соответствии с установками Запада. Непосредственно же разработка основного закона «незалежной» происходила под контролем Венецианской комиссии. В ней ключевую роль тоже играли американские и европейские юристы. Фактически их-то, выходит, хозяин «Рошен» и обвинил в работе «под диктатом Кремля»?
Но ведь эти юристы разработали конституции всех стран ЕС. Поскольку, исходя из логики Порошенко, работали под диктовку Кремля, получается, что все европейские государства являются… «марионетками России».
В этой истории самое смешное в том, что Порошенко действует тоже исходя из установок Запада. Эти установки — в максимальном сужении и нивелировании социальных гарантий. Их сокращение происходит на протяжении всей «независимости».
Так, если в конституции УССР 1978 года указывалось, что государство обязуется «расширять права и свободы, непрерывно улучшать условия жизни граждан», то в Основном законе 1996 года речь уже только о «недопустимости сужения» существующих прав и свобод. Теперь же настало время избавиться и от этих остатков «тоталитарного социалистического наследия». Т. е. -превратить украинцев в абсолютно бесправную биомассу.
По этой причине юристы Венецианской комиссии подготовили свой вариант конституционных изменений, в котором был, прежде всего, радикально переработан раздел о правах и свободах граждан Украины. В задачи хозяина «Рошен» входило лишь вынести эти изменения на рассмотрение Верховной Рады и отвлечь внимание общества.
Но недаром в юридической психологии существует понятие «эксцесс исполнителя». Это ситуация, при которой исполнитель совершает преступные действия, выходящие за пределы умысла других соучастников. Именно такое и произошло с Порошенко. Перестарался…
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«Танки в Камазах»: что дрон ОБСЕ снял на границе России и ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
ОБСЕ опубликовало видео, показывающее грузовые автомобили на границе РФ с ДНР, что на Украине уже поспешили выдать за «доказательство военной агрессии». Ситуацию на страницах своего личного блога комментирует известный военный обозреватель Борис Рожин.
Стоит отметить, что как обычно «доказательства» в очередной раз игнорируют отсутствие фактов захода военной техники, которая на спутниковые снимки традиционно не попадает, видимо стесняется. Американцы на этот счет обычно говорят, что такие видео у них есть, но их никому не покажут, потому что это секрет.
В ДНР заявляют, что техника границу не пересекала, но сама ситуация достаточно смешна, так как экономические отношения ЛДНР и России давно как не секрет и машины через границу ходят туда и сюда.
В ДНР так комментируют данную историю:
СБУ проводит комплекс мероприятий направленных на то, чтобы спровоцировать конфликт между Миссией ОБСЕ, Народными Республиками и Российской Федерацией.
Это подтверждается ранее проведенным информационным вбросом о том, что якобы украинские спецслужбы уличили некоего российского представителя ОБСЕ, который занимался сбором данных о наблюдателях ОБСЕ. В качестве доказательства СБУшники даже предъявили флеш-накопитель, на котором содержались данные на некоторых сотрудников Миссии.
И все. Больше никаких доказательств, причастности российского гражданина к шпионажу за своими коллегами, украинской стороной представлено не было.
Конечно же, любому обывателю становится понятно, что данную флешку легко могли подкинуть украинские контрразведчики российскому наблюдателю, да и не только ему.
Это всего лишь информационная провокация, организованная украинскими спецслужбами и нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности.
Еще один пример информационной атаки украинских спецслужб на РФ и Народные Республики, является сообщение о том, что якобы беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну военной техники, пересекающую государственную границу Российской Федерации и ЛДНР.
На самом же деле, в это время, на территории ДНР и ЛНР проходили межведомственные учения по антитеррористической деятельности, и техника могла свободно передвигаться по территории Республик, включая и районы, вблизи с госграницей. Не удивительно, что данные учения стали поводом для информационной провокации СБУ.
В этом ведомстве готовы использовать любой повод, для обвинения России в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Удивительно, что не смотря на громкие заголовки украинских СМИ о якобы очередном доказательстве присутствия военной техники на Донбассе, представители ОБСЕ вовсе не обвиняют Россию.
Международные наблюдатели понимают, что оснований для этого нет. Техника Народных Республик границу с РФ не пересекала, а лишь двигалась в приграничных районах. Беспилотник ОБСЕ госграницу не пересекал и не фиксировал никаких пересечений границы военной техникой, и уж тем более не фиксировал каких-либо фактов военной агрессии со стороны России по отношению к Украине. Но это же и не интересно украинским СМИ, им бы только повод, а раздуть из этого все что угодно они умеют.
Если так и дальше пойдет, то Порошенко в скором времени будет вынужден просить у своих заокеанских хозяев финансовую помощь для отражения атаки представителей внеземных цивилизаций… Смешно конечно, но от нынешнего украинского руководства можно ожидать все что угодно, тем более в преддверии надвигающихся президентских выборов на Украине.
Становится очевидно, что подобные информационные провокации с украинской стороны носят запланированный характер. Вброс о пересечении военной техники госграницы с РФ, был приурочен к встрече начальника Генерально штаба генерала Виктора Муженко и первого заместителя Главы Миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, которая состоялась 9 августа в Киеве.
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Главной целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в пособничестве Народным Республикам. С целью прикрытия собственных преступлений, нынешняя киевская власть пытается обвинить Россию в развязывании войны на Донбассе, и списать на нее все жертвы этой ужасной карательной операции против собственного народа.
А миссия ОБСЕ принесла бы гораздо больше пользы, если бы не гонялась за фантомами, а фиксировала и пресекала военные преступления, которые совершают ВСУ, уничтожая санитарные машины вместе с медицинскими работниками.
Если говорить серьезно, то далеко не секрет, что часть промышленной продукции и значительная часть угля Донбасса поступает из республик в Россию, и либо используется в российской экономике, либо же легализуется для продажи в другие страны, которые напрямую не могут покупать эту продукцию из ЛДНР.
В России подобными вопросами занимается отдельная госкомиссия, а на местном уровне эти контакты проходят через губернаторов. Яркий пример – покупка ЛДНРовского угля Турцией. Часть этого угля, который пjступает в Россию, потом перепродается на ту же Украину, которая якобы не пользуется углем с Донбасса. И ведь промышленностью и углем торгово-экономические связи не ограничиваются и постоянно озвучиваются с обеих сторон.
Но из этого решили соорудить сенсацию, выдав колонну грузовиков за колонну военной техники. Колонн танков, БМП и прочего, не обнаружено, но вот грузовики…. Что это доказывает, совершенно непонятно, так как Украина с 2014 года границу не контролирует и граница ЛДНР с Россией используется для поддержания различных связей, которые не дают Украине ликвидировать республики.
Если про учения говорят правду, то мероприятия по взаимодействию пограничников республик с ПС ФСБ на границе, проходили еще в 2014 году, когда встал вопрос в формализации ситуации на границе.
В общем, рядовая информационная кампания, в рамках идущей информационной войны. Аналогичные истерики раздувались в свое время вокруг «белых конвоев», доходя до смешного, утверждая, что РСЗО «Град» и гаубицы Д-30 завозились в ЛДНР в «белых камазах».
И вот, вторая серия, спустя 4 года.
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Борис Рожин
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Олейник: Рабы не мы
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