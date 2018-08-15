Новости Украины и Новороссии 15 августа 2018

Источник: pvo.center

Движение «Патриоты Великого Отечества» оказывает постоянную помощь борющемуся Донбассу. Мы отправляем в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Однако для победы дух и настрой имеют не меньшее значение, чем материальное обеспечение. Понимая это, ПВО с готовностью откликнулась на просьбу главы ДНР А.В. Захарченко помочь в организации поездки в Петербург группы молодых донецких художников.

Источник KP.RU

Художественный проект «Четыре сезона» в Донецке 2018 стартовал 23 июня в Седово, 6 июля переместился в донецкий пикник-парк «Роща», а совсем недавно добрался и до Санкт-Петербурга — донецкая художница Марина Андриянова продолжает дарить студентам Донецкого художественного колледжа замечательные праздники. Впервые «Четыре сезона» вышел за пределы Донецкой Народной Республики, и этот первый опыт оказался незабываемым и очень удачным для проекта. «Комсомолка» выяснила все подробности этого увлекательного путешествия.

Студенты с нетерпением ждали этой поездки. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

В проекте участвуют также дети из детских домов Донецка, но в Питер поехали только студенты.

— Для детей сутки или полтора суток в дороге — это очень тяжело, да и взрослые ребята уже чётко понимают, куда они едут и для чего, — отметила Марина Андриянова. — Дорога действительно была долгой, но мы этого даже не заметили: день сменял ночь, всё пролетело так быстро — и мы оказались в Питере.

Изначально в проекте участвовали десять лучших студентов второго курса Донецкого художественного колледжа, но в этот раз к ним присоединились ещё двое.

— Для меня очень важно никого не пропустить. Если человек талантлив — он обязательно должен принять участие в данном проекте и заявить о себе, — подчеркнула Марина.

Партнёром проекта также является медиапортал Linza — в частности, его создатель Дмитрий Кузнецов.

Вопреки стереотипам, Питер баловал гостей теплом и солнечной погодой. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Проект «Четыре сезона» проходит под патронатом Главы ДНР Александра Захарченко, он оказывает проекту огромную поддержку. А в качестве принимающей стороны в Петербурге выступило общероссийское общественное движение «Патриоты Великого Отечества» (ПВО), которое постоянно оказывает помощь Донбассу, и непосредственно руководитель движения Николай Стариков. Он и его коллеги Марина Бирюкова, Анатолий Петрунин и Виктор Самойленко организовали для студентов интересный досуг, заботились о юных художниках и были очень рады приезду такой вот делегации из Донбасса.

— Нас очень ждали в Питере. «Вы — наши первые ласточки» — сказали нам, когда встретили. Движение ПВО уже давно просило руководство нашей Республики отправить к ним детей, студентов… И мы стали первой официальной делегацией в Санкт-Петербурге, — поделилась Марина Андриянова.

Ребята не просто гуляли по городу, они посещали соборы и музеи. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

7 августа Питер по традиции поприветствовал юных художников ливнем, но уже через час дождь закончился, и в остальные дни город баловал гостей солнечной погодой и теплом — температура воздуха держалась около отметки +27 градусов. На следующий день, рано утром, донецкую делегацию встретили у гостиницы, где они остановились, и первым пунктом в обширном плане стала пешеходная экскурсия по Невскому проспекту.

— Там мы увидели Казанский собор и даже зашли в него, собор Спас на Крови, по пути мы видели много красивых храмов и улочек. Потом мы пришли в музей-квартиру, где жил Александр Сергеевич Пушкин в последние месяцы своей жизни. Во дворе этого дома мы увидели памятник великому поэту, — рассказала Марина.

Студенты посетили музей-квартиру Пушкина. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

После этого ребята отправились на дворцовую площадь, вышли к Зимнему дворцу, а потом их ждала невероятная экскурсия в Эрмитаж. И вот здесь эмоции у юных художников просто зашкаливали.

Обойти Эрмитаж полностью за один день — невозможно. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Петербург — действительно сказочный город. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Для наших ребят организовали специальную экскурсию по Эрмитажу. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Студенты ходили по Эрмитажу такие удивлённые и счастливые… Ведь это была их мечта — побывать здесь и увидеть своими глазами творения великих художников и мастеров. Марина Бирюкова организовала нам вход без очереди, и нас это очень порадовало, потому что очередь была огромная. Наши организаторы заранее подготовили специальную экскурсионную программу с гидом, потому что за один день обойти и посмотреть всё в Эрмитаже просто невозможно. Мы побывали в античном зале, в египетском зале, в рыцарском зале, посетили выставку картин эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, а также увидели работы великих голландских художников: Рембрандт, Ван Гог… Леонардо да Винчи — мой любимый художник из зарубежных. И здесь, кроме прочего, мы увидели его знаменитую картину «Мадонна Бенуа», — поделилась впечатлениями Марина Андриянова.

Каждое посещённое место дарило новую порцию вдохновения. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Юные художники мечтали побывать в Эрмитаже. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Помимо прочего, студенты посетили рыцарский зал. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Эта донецкая делегация — «первые ласточки» в Питере. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Между экскурсиями ребята зашли в «Пышечную», а уже после Эрмитажа их ждал вкусный обед в кафе, также организованный движением «Патриоты Великого Отечества». Дальше донецкая делегация направилась в Петропавловскую крепость — историческое ядро города. На территории крепости юные художники посетили православный Петропавловский собор, где похоронена вся императорская семья Романовых, и Великокняжескую усыпальницу, которая была построена для погребения великих князей — членов императорского дома Романовых. Собор и усыпальница соединены галереей.

Между экскурсиями удалось попробовать вкусные сладкие пышки. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Ребята с удовольствием гуляли по Петербургу. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Смотреть на воды Невы можно бесконечно. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Затем ребята увидели здание главного адмиралтейства, расположенный на берегу Невы, — значительный памятник архитектуры русского ампира. А позже, в Летнем саду, вдохновлённые художники принялись писать на своих холстах красивые этюды.

Первый питерский пленэр состоялся в Летнем саду. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Каждый нашёл то, что хотел бы изобразить. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

В атмосфере вдохновенного счастья студенты творили свои шедевры. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

В первый же день на свет появились замечательные работы. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Экскурсии по Питеру и живопись — лучшее сочетание. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Этот интересный и очень насыщенный день не закончился на пленэре. Когда мы вернулись в гостиницу уже после девяти часов вечера, нас ждали два микроавтобуса — это была новая экскурсия. Я подготовила ребятам сюрприз, они не знали, куда мы едем. В организации этой экскурсии мне помог Сергей Матвиенко — очень отзывчивый человек, который подарил нам незабываемую прогулку по ночному Питеру. И ночью Питер открылся нам с ещё большим интересом: всё светилось огнями, мы встретили много молодых влюблённых пар — это так прекрасно… Также Сергей Владимирович организовал нам прогулку на кораблике по Неве, и мы увидели настоящее чудо: ровно в 1:30 начали разводиться мосты — это непередаваемое, красивое зрелище. Мы стояли на палубе и даже замерли от восторга… — рассказала Марина.

Ночные города прекрасны по-особенному, и Питер — не исключение. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

А когда разводят мосты — в груди появляется странное щемящее чувство. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Но выглядит это волшебно. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Перед прогулкой на корабле студенты останавливались у достопримечательностей, одной из которых был знаменитый крейсер «Аврора».

Крейсер «Аврора» покорил ребят своей энергетикой. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— У нас просто захватывало дух от этого корабля — он покорил нас своими масштабами, от него шла непередаваемая мощная энергетика. А ещё, когда мы гуляли, вдруг начались красивейшие салюты. Мне кажется, что мой проект просто преследуют фейерверки — это очень хороший знак, — добавила Марина Андриянова.

Во время прогулки вдруг начался фейерверк и добавил ребятам положительных эмоций. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Во время водной прогулки по Неве к донецкой делегации присоединился руководитель общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

Водная прогулка по Неве стала сюрпризом для студентов. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Студенты обрадовались встрече с Николаем Викторовичем, им уже не терпелось познакомиться с этим человеком, под чьим руководством нас так гостеприимно и заботливо встретили в Санкт-Петербурге. Пока мы плыли на кораблике, мне удалось пообщаться с Николаем Викторовичем — он оказался очень простым человеком, с большим кругозором. Мне было очень интересно его слушать, и время пролетело, как один миг, — рассказала Марина.

К ним присоединился руководитель общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Ночной Петербург ещё более прекрасен. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Обратно в гостиницу студенты вернулись почти в три часа ночи и легли спать уставшие, но счастливые. Однако уже в семь утра пришлось проснуться, чтобы успеть на автобус, который отвёз ребят в Петергоф, — «двор Петра», императорская загородная резиденция, получившая статус города. Юных художников ждал новый день и море ярких впечатлений.

Петергоф встретил ребят прекрасными фонтанами. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— По дороге в Петергоф студенты слушали нашего гида, а я общалась с Мариной Сергеевной Бирюковой. Мы очень подружились за эти дни, она рассказывала много исторических моментов. Меня очень удивило и иногда даже хотелось плакать от того, как она любит Россию, как гордится своей страной, своим Президентом, своими спортсменами… Миллионы россиян ходили в храмы и молились о его здоровье. Когда я это слушала, у меня глаза наполнялись слезами… Вот это поддержка и любовь страны! — поделилась Марина Андриянова.

Следующий день был не менее насыщенным. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Ребятам повезло успеть на торжественное включение фонтанов в Петергофе: заиграла торжественная музыка и вверх устремились тысячи фонтанчиков — это было невероятное сказочное зрелище. Каждый фонтан оригинален и не похож на предыдущий.

От всей этой красоты просто дух захватывало. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Возникало ощущение, что мы попали в маленькую Францию. И не зря, ведь все эти идеи Пётр I привёз именно оттуда, — отметила Марина.

Свежий воздух, хорошая погода и красивый город — что ещё нужно? ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Здесь же студентов ждала экскурсия в музей Банный корпус, которую тоже организовало движение «Патриоты Великого Отечества». А потом юные художники увидели красивые просторы Финского залива.

В Петергофе студенты посетили музей Банный корпус. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Каждый уголок дышит свежестью и вдохновением. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

После вкусного обеда в кафе «Авиатор» донецкая делегация отправилась в Александрийский парк для написания этюдов.

Второй пленэр проходил в Александрийском парке. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Я и студенты просто в восторге от всего, что с нами происходило. Иногда мы даже задавали вопрос: это всё правда? Может, это сон? Под яркими впечатлениями наш пленэр в Александрийском парке пролетел как один миг, картины были написаны на одном дыхании. Мы нашли удобное местечко на берегу маленького озера и творили. Эмоции зашкаливали, а время летело незаметно. Как жестоко иногда бывает с нами время… Так хотелось его остановить, хотя бы на день, но увы. Незаметно солнышко село за горизонт, и этот день подошёл к концу, а мы отправились обратно домой, в родной Донецк, — рассказала Марина Андриянова.

Студенты даже забыли об усталости и вдохновенно писали новые картины. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Юные художники наперебой благодарили организаторов и партнёров проекта за доброту и гостеприимство, за позитивные эмоции и невероятное путешествие по волшебному городу. Они были действительно счастливы возможности погрузиться в красоту Петербурга и вживую увидеть удивительные памятники истории.

— Я, как руководитель и автор Республиканского художественного проекта «Четыре сезона», очень рада, что данный проект смог заслужить народную любовь не только в нашей Республике, но и в другой стране. Я счастлива, что смогла интегрировать свой проект в Российскую Федерацию при поддержке всех неравнодушных людей, и очень благодарна Главе Республики Александру Захарченко. Я считаю, что такие проекты очень важны и нужны, они объединяют нас для созидания и добра. Мы — одна команда! — подчеркнула Марина.

Это только середина проекта — его экватор. Дальнейшие планы — осенний и зимний пленэры на территории ДНР. И уже сейчас понемногу идёт подготовка к финалу проекта, который состоится 19 декабря.

— Студенты хотят дома написать ещё несколько картин для выставки с этой поездки. Хотят написать архитектуру Питера — и я, конечно, только ЗА! Чем больше работ они напишут — тем лучше. Они сейчас заряжены этой поездкой — и это здорово! — добавила Марина Андриянова.

Эта поездка оставила море ярких впечатлений и навсегда запомнится юным художникам. ФОТО: Дмитрий Кузнецов