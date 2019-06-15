1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 5. Ленинград и окрестности
09:47. 15 июня 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. Крым
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Средняя Азия и Азербайджан
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 4. Новосибирск
01. Солдатам выписывают штраф
02. Солдат на улице
03. Автобусная остановка на Невском проспекте
04. Толпы людей на Невском проспекте
05. Небольшой сквер
06. В парке
07. Мужчина на скамейке в парке
08. Тюльпан-диссидент
09. В одном из многочисленных парков
10. Прогулка с бабушкой
11. Свадьба
12. Дворцовая площадь
13. В Эрмитаже
14. Интерьер церкви
15. Тихвинское кладбище
16. Человек у пруда
17. Петергоф