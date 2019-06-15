1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 5. Ленинград и окрестности

01. Солдатам выписывают штраф02. Солдат на улице03. Автобусная остановка на Невском проспекте04. Толпы людей на Невском проспекте05. Небольшой сквер06. В парке07. Мужчина на скамейке в парке08. Тюльпан-диссидент09. В одном из многочисленных парков10. Прогулка с бабушкой11. Свадьба12. Дворцовая площадь13. В Эрмитаже14. Интерьер церкви15. Тихвинское кладбище16. Человек у пруда17. Петергоф

Источник: https://humus.livejournal.com/6678769.html