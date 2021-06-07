Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещания со своими заместителями сообщил, что правительство утвердило план реализации энергетической стратегии на следующие 15 лет.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, в документ, подготовленный с учётом поручения президента РФ Владимира Путина, вошло более 130 мероприятий, затрагивающих все отрасли ТЭК – от нефтегазодобычи до снабжения жилых домов электроэнергией и теплом. Под каждую отраслевую задачу предложен свой комплекс инициатив. При этом большая часть будет реализована в 2021–2022 годах.

«Среди них – наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн тонн, создание центров по его перевалке, хранению и торговле, открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода, развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Большая часть мероприятий будет реализована в ближайшие полтора года», – отметил Мишустин.

Один из важнейших пунктов — строительство канала к морскому комплексу по перегрузке СПГ на Камчатке. По словам премьера, это ключевой объект для более активного освоения рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый терминал позволит ежегодно перегружать более 20 млн тонн топлива.

«Речь идёт о перспективном, растущем рынке с большим объёмом потребления энергоресурсов. Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции. Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%», – сказал глава правительства.

В нефтяной отрасли продолжится донастройка механизмов, обеспечивающих сглаживание колебаний цен на нефтепродукты, будет проведена оценка программ модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, будет запущен мониторинг региональных и межрегиональных планов газификации, что поможет лучше контролировать их выполнение.

Отмечается, что основной ориентир при развитии электроэнергетики – рост надёжности электроснабжения. С этой целью запланированы мероприятия по внедрению интеллектуальных систем управления, а также технологий удалённого мониторинга и диагностики состояния сетей. Параллельно будут совершенствоваться процедуры техприсоединения, приниматься меры для снижения потерь при передаче электричества.

Глава Кабмина выразил надежду, что уже в среднесрочном периоде принятая стратегия позволит решить несколько важных для развития страны задач.

«Повысить добычу нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. В разы увеличить производство СПГ. Нарастить долю собственного или локализованного передового технологического оборудования. И существенно расширить объём экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание – формированию общего энергетического рынка Евразийского экономического союза и обеспечению конкурентного участия там российского бизнеса. В план включены соответствующие мероприятия по этому направлению», – добавил он.

На совещании Мишустин также сообщил, что в этом году 10 научно-образовательных центров мирового уровня получат более 1 млрд рублей. Говоря о поддержке аграрного сектора, премьер отметил, что производителям сухого молока — это продукция повышенного спроса — теперь будут компенсировать до четверти затрат на модернизацию предприятий.

По материалам сайта Кабмина РФ, «Интерфакса», НТВ.