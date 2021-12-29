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Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики

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Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики с 2022 до 2025 год. Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

План состоит из 112 пунктов, распределённых по 11 разделам, которые касаются основных направлений государственной нацполитики: это обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа РФ, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений, содействие этнокультурному и духовному развитию народов РФ.

Результатом реализации плана должны стать нормативные правовые акты, организация и проведение различных видов мониторинговых исследований, проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, издание пособий, создание аудиовизуальной продукции, проведение мероприятий и конкурсов для СМИ, поддержка деятельности национально-культурных автономий, общественных объединений, в том числе организаций соотечественников, проживающих за рубежом.

Ответственными исполнителями являются Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), Минкультуры, Минпросвещения, Россотрудничество, МИД, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минцифры, Минобороны, Минспорт, МЧС, Ростуризм, Минприроды, Минпромторг, Минтруд, Минюст, Росмолодёжь, РАН.

Контроль за реализацией плана мероприятий с предоставлением докладов о ходе его выполнения в правительство (ежегодно, до 15 марта) возложен на ФАДН.

Отмечается, что финансовое обеспечение плана мероприятий «будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год».

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации стратегии.

По материалам сайта Кабмина РФ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/kabmin_utverdil_plan_realizacii_strategii_gosudarstvennoj_nacionalnoj_politiki_480.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 20586 15232
    Владимир два часа назад

      А почему Непотребнадзор не включили,это же Попова своими незаконными распоряжениями нарушает Конституцию и права граждан,почему про губеров забыли с их непонятными указивками. Короче очередное бла-бла-бла для лохов.А бабла интересно много ввалили в это разводилово.

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