Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также в мероприятии по видеосвязи участвуют Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастиан Курц. С видеоприветствием выступил президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару. В зале присутствует бизнес-элита: российские и иностранные топ-менеджеры крупнейших компаний и корпораций, руководители банков, министры. Иными словами, те, кто задают общемировые экономические тренды.

Российский лидер в начале выступления отметил, что сам факт проведения столь представительного форума, несмотря на «ковидный кризис», – это «позитивный знак, ещё одно свидетельство того, что партнёрские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид».

«Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о 6% роста», – сказал он.

Вместе с тем Путин отметил, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, из-за разных возможностей государств. «Это чревато усилением дисбалансов, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. И это порождает серьёзные политические, экономические, социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности», – указал он.



В качестве наглядного примера президент назвал борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. «До тех пор пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты», – предупредил он, обратив внимание, что, по данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16% населения земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате на сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна.

Вообще теме борьбы с коронавирусом российский лидер уделил немало внимания. Он подчеркнул, что отечественная вакцина «Спутник V», зарегистрированная уже в 66 странах, доказала свою эффективность: она действительно спасает жизни, и нет ни одного летального случая после её применения.

«К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу – так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе. Либо нет значительной помощи там, где она должна была бы быть, либо – что вообще абсурдно – действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин. В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы», – заметил он.

Путин поручил организовать платную вакцинацию для иностранцев.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, то есть мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал глава государства.

Затронул Путин и тему строительства газопровода «Северный поток — 2», против которого выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, и ряд стран, включая Украину и Польшу.

«Рад сообщить, что именно сегодня 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода “Северный поток – 2″. Работа по второй нитке продолжается, – объявил он. – Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить. Всё. Но прокладка сама завершена».

«Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты и рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры», – добавил президент.

После его заявления акции «Газпрома» на Московской бирже демонстрируют рост: к 14:51 (мск) они подорожали на 0,54%, до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92%, до 274,59 рубля. Таким образом, акции газового концерна обновили максимум с июля 2008 года, тогда они максимально дорожали до 279,68 рубля.

Переходя к внутренней повестке, Путин отметил, что «благодаря своевременным, оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням». «Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали – мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали, – заявил он. – Нам удалось избежать резкого падения доходов, как я сказал. Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов. Адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована».

Президент признал, что сложности в сфере занятости сохраняются. По его словам, никто не склонен «сваливать на пандемию», и есть понимание, что «эти проблемы носят и системный характер, связаны с нерешёнными структурными проблемами нашей экономики».

«Правительству следует усилить программы содействия занятости в тех субъектах Федерации, где безработица пока ещё высока. При этом, подчеркну, нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона. Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству», – поручил Путин.

Он попросил полпредов президента в федеральных округах наращивать активную работу и оказать системную помощь регионам в улучшении деловой среды.

«Кроме того, прошу правительство сделать особый акцент на поддержке тех субъектов Федерации, где пока есть проблемы с привлечением инвестиций. Нужно помочь им внедрить лучшие управленческие практики, поднять уровень и качество работы с инвесторами. Задача здесь конкретная и предметная: к 2024 году повсеместно, в каждом регионе России, нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы», – сказал глава государства.

Путин сообщил, что новым инструментом для развития субъектов Федерации станет программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок. По его словам, за ближайшие 2,5 года объём фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 млрд рублей.

В ходе выступления президент объявил, что в стране продлят льготную ипотеку. Он напомнил, что программа носила временный, антикризисный характер, «вместе с тем резко обрывать её, сворачивать, конечно, нельзя».

«Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года, но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно: установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации – в 3 млн рублей», – заявил Путин.

Также он сообщил о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. «Напомню, что у нас уже действует системная мера – специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок. Предлагаю расширить её действие – распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребёнок, – сказал он. – То есть, повторю, уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей и 6 млн рублей – для всех других субъектов Федерации».

На полях ПМЭФ Путин проведёт отдельные встречи с крупнейшими инвесторами и с главными редакторами ведущих мировых информагентств.

Петербургский международный экономический форум темп не сбавляет, сессия сменяется сессией, подписываются соглашения. Например, между Роскосмосом и Ростелекомом.

«Это важнейшая тема сотрудничества, потому что Ростелеком работает на земле, обеспечивая широкополосный доступ в интернет через оптоволоконные системы Мы же подходим к этапу, когда скоро будем раздавать интернет уже через орбитальную группировку, ведь сегодня в целом важнейшей задачей Роскосмоса является повышение качества жизни людей за счёт именно прагматичного использования возможностей орбитальных группировок, навигация связь цифровое телевидение», — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, Первого канала, НТВ.