В авангарде гиперзвука: Путин объявил о появлении у России нового вида оружия (ВИДЕО)

Российские военные успешно завершили программу лётных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». За проведённым 26 декабря контрольным пуском наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Боевой блок преодолел порядка 6000 км, в ходе полёта маневрируя на гиперзвуковой скорости, и поразил цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

По словам главы государства, завершение испытательного цикла позволит уже в 2019 году поставить на боевое дежурство полк комплексов «Авангард».

Таким образом, Россия стала первым в мире обладателем нового вида стратегического оружия. Эксперты отмечают, что характеристики «Авангарда» позволят ему в ближайшие несколько десятилетий гарантированно преодолевать системы ПРО.

В среду, 26 декабря, Минобороны РФ успешно провело заключительный испытательный пуск гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», после чего в Кремле объявили о выполнении в полном объёме программы лётных испытаний этой системы. Теперь новейшие комплексы начнут поступать на вооружение российской армии.

Команду на проведение контрольного пуска дал президент России Владимир Путин, наблюдавший за испытаниями из Национального центра управления обороной. Запуск произвёл боевой расчёт соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. Преодолев около 6 тыс. км, «Авангард» поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

«В ходе полёта на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что возможности испытанного боевого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

В Кремле добавили, что выполнение программы зачётных лётных испытаний в полном объёме позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН. За отлично проведённую работу всех создателей «Авангарда», участников испытаний и Минобороны поблагодарил глава государства.

«Работа была большая, длительная, сложная, потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях — и всё это силами наших учёных, конструкторов, инженеров было сделано.

Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа», — заявил Путин.

Позднее, на традиционной предновогодней встрече с российским правительством, президент рассказал об успешно проведённом завершающем испытании гиперзвуковой системы межконтинентальной дальности «Авангард». По его словам, в ходе тестов были подтверждены все тактико-технические данные комплекса, поэтому уже в 2019 году новейшие системы начнут поступать на вооружение российской армии.

«Будет развёрнут первый полк в РВСН. Это большое событие и в жизни Вооружённых сил, да, пожалуй, и в жизни страны. У России появился новый вид стратегического оружия… Большое событие и в научной сфере, и в сфере оборонной промышленности, ну и, разумеется, в сфере повышения обороноспособности государства.

Вообще это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов», — заявил Путин.

«Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас и надёжно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперёд», — подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил всех тех, кто с 2003 года курировал работу по созданию комплекса «Авангард» и других перспективных систем вооружений.

«Гарантированное оружие сдерживания»

Напомним, впервые о существовании ряда российских систем вооружений, не имеющих аналогов в мире, было объявлено 1 марта 2018 года в ходе обращения президента к Федеральному собранию. Тогда помимо «Авангарда» глава государства рассказал о создании ракетных комплексов «Кинжал» и «Сармат», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» и члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко, разработка «Авангарда» фактически обнулила все усилия, которые предпринимаются за рубежом по сохранению эффективности систем противоракетной обороны.

«В ближайшие 50 лет «Авангард» будет гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО, потому что планирующий ядерный боевой блок движется по непредсказуемой траектории в плотных слоях атмосферы», — пояснил эксперт.

Собеседник RT отметил, что в связи с этими особенностями боевой блок невозможно перехватить (в отличие от движущихся по классической баллистической траектории боевых блоков, где можно рассчитать точку, в которой в конкретный момент находится головная часть ракеты).

«Авангард» летит по траектории, которую просчитать в принципе невозможно и, соответственно, невозможно перехватить. Поэтому это гарантированное оружие сдерживания, оружие ответного удара в случае, если кто-то нападёт на Россию», — заявил Коротченко.

Эксперт добавил, что новый комплекс внесёт свой вклад в укрепление российской группировки межконтинентальных баллистических ракет в системе РВСН, дополнив уже стоящие на боевом дежурстве комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также отметил, что «Авангард» предназначен для сдерживания вероятного противника, поскольку если он знает о существовании комплексов, которые нельзя перехватить средствами ПРО, то будет «сильно думать» перед тем, как осуществлять агрессию против России или излишне давить на неё, в том числе и военными методами.

«Надо понимать, что комплекс «Авангард» — это не сама ракета, это её боевое оснащение, планирующий гиперзвуковой блок», — пояснил эксперт.

По его словам, для последнего пуска этого боевого блока была использована ракета УР-100Н УТТХ (в натовской классификации — SS-19 «Стилет»), которая была создана в Реутове на «Научно-производственном объединении машиностроения».

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Владимир Смирнов, Марианна Чурсина