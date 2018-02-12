Пророчества Ванги по поводу Сирии. Успехи Путина. Мы Победили.
СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ
В 2017 году на сирийском театре военных действий произошло множество событий: шли военные действия, Асада неоднократно обвиняли в применении химического оружия. США нанесли удар по территории Сирии, Россия оказалась беспомощной перед таким поворотом событий, территория Сирии стала по факту зоной оккупации, ее разделили на несколько частей. А под конец года российская сторона заговорила о завершении операции. Так к чему же привело участие Кремля в сирийском конфликте?
1. Башар Асад пока у власти, но это вопрос времени. Он уже не единственная политическая сила, признанная легитимной. С момента, как за стол переговоров усадили оппозицию, такой легитимной властью стала и оппозиция, получившая в наделы зоны деэскалации. У Асада нет никаких политических гарантий того, что он может быть вновь избран президентом.
2. Сирия была поделена на зоны деэскалации, в которых Асад утратил контроль над территориями. Фактически произошел раздел территории на отдельные части, как в свое время Берлин был поделен на оккупационные зоны. Как сказал российский президент, «мне бы хотелось, чтобы это был не прообраз раздела Сирии, а наоборот, чтобы после образования зон деэскалации те люди, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах, начали бы контактировать с Дамаском, с правительством». «Мне бы хотелось…». Это и все гарантии Асаду.
Одним хотением риски раздела страны не устранишь, а то, что мы уже наблюдаем — это размежевание территорий по границам зон деэскалации. Первую зону, охватывающую провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама, в которой проживают более миллиона сирийцев, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек. Вторую зону, расположенную на севере провинции Хомс, где проживают 180 тысяч сирийцев, контролируют отряды оппозиции численностью до 3 тысяч человек. Третью зону — Восточную Гуту с 690 тысячами мирных жителей контролируют 9 тысяч боевиков различных вооруженных формирований. Четвертая зона, расположенная на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра, где проживает 800 тысяч мирных жителей, в основном контролируется отрядами так называемого «Южного фронта» общей численностью до 15 тысяч человек. И есть, конечно, территории, подконтрольные самому Асаду. Вот это и есть расчлененная, в том числе усилиями России, Сирия, поскольку все остальное — это прообраз либо новых государств, либо территорий других государств.
3. В Сирию с молчаливого одобрения были допущены иностранные государства, преследующие свои узконациональные интересы. Во-первых, Россия смолчала, когда Турция вторглась в Сирию в августе 2016 года, проводя операцию «Щит Евфрата» с целью поддержки умеренной сирийской оппозиции и борьбы с ИГИЛ, а также уравненными с исламскими боевиками курдами. Длительность операции не была определена, но Турция заявила, что она будет продолжена, пока не будут устранены угрозы, исходящие со стороны ИГИЛ и сирийских курдов. Во-вторых, Россия приняла нанесение удара Штатами по сирийским территориям в период правления Трампа. С октября 2017 года по заявлению Минобороны России возглавляемая США коалиция в разы сократила интенсивность боевых вылетов на территории Ирака, усилив авиаудары по территории Сирии. Россия заявила, что у нее есть на этот счет вопросы, но далее ничего не последовало. Да и незаконно развернутая на юге Сирии американская база все еще существует, притом к ней стягиваются техника боевиков. В-третьих, Израиль беспрепятственно наносит удары по сирийской территории.
4. Международный терроризм ликвидирован не был. Повстанцы, в том числе финансируемые иностранными государствами, перешли под знамена умеренной оппозиции, выбрав выжидательную тактику. Иными словами, болезнь не вылечили, а лишь на время сбили ее симптомы.
Таким образом, снижение интенсивности военных действий достигается за счет ликвидации Сирии как целого и неделимого государства. Сирийская территория превращается в легкую добычу для имеющих свои интересы сопредельных государств. Если пока речь идет о борьбе в основном с внутренней оппозицией, то набирающий оборот курс на разделение страны Израилем, Турцией, Иорданией и другими странами в ближайшее время может привести к исчезновению Сирии с политической карты.
СИРИЯ: МЫ УШЛИ ИЛИ ОСТАЛИСЬ?
Очень странная картина складывается вокруг ситуации в Сирии. Официально документального приказа о выводе войск из Сирии не было. Были лишь поручения Путина начать вывод значительной части российских военных из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Но выводить из Сирии авиацию, ПВО и инженерные войска власти не намерены. А по сути именно они участвовали в воздушных операциях. Да и стоит вспомнить, что аналогичные призывы уже звучали в марте 2016 года. Выходит, что вся история с выводом войск — это своего рода мираж, который изображали специально для конкретной аудитории. И ей являются россияне — избиратели, которые без того устали от непрекращающегося конфликта.
Все было сделано словно по сценариям фильма «Плутовство» («Хвост виляет собакой»), только в точности до наоборот. Там сняли сюжет о военных действиях. А здесь о прекращении войны. Россияне пребывают в уверенности, что война закончилась, при том победой российских войск. Рассмотрим главные приемы.
Первое. Готовить общественность к выводу войск, гипотетическому, стали заранее. В начале 2017 года министр обороны С.Шойгу, выступая в Государственной Думе, заявил о скором завершении войны в Сирии. Он объявил, что российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны: «предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа». Среди заслуг России министр привел следующие: нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушены их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, практически остановлены гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа, прервана цепь цветных революций, тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке.
В начале ноября в Совете федерации заявили о планах полностью освободить Сирию от террористов до конца года. Затем Минобороны сообщил о скором разгроме ИГ на востоке Сирии.
На встрече с Асадом в ноябре этого года Путин объявил о скором прекращении операции и переходе к политическому процессу.
Второе. Как только поступил приказ президента, СМИ стали сообщать, что из Сирии выведены то одни типы войск и техники, то другие: транспортный самолет, бомбардировщики, истребители, военные врачи, бронетранспортеры, противоминная техника, саперы. То есть была обрисована картинка выхода России из Сирии.
Третье. Сам Путин победно и пафосно прилетел в Сирию как победитель, рискуя собственной жизнью, где вновь доложил о выполненных в Сирии задачах. Правда ансамблей, желающих там помузицировать ценой жизни, больше не нашлось.
Четвертое. Мы отчитались об успехах военной кампании, да настолько, что неоднократно завысили цифры. 6 декабря Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенной в России ИГ уничтожены. Как всегда, поставленные задачи в Сирии «были решены». Согласно Шойгу «освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране». А теперь внимание! Общая площадь Сирии составляет 185 тысяч квадратных километров, а российская армия освободила 503 тысячи квадратных километров сирийской территории. Это как так получилось, что в отчете Минобороны площадь Сирии выросла почти в три раза. В настоящий момент согласно заявлению российского лидера, Дамаск контролирует 98% территории: «под контролем правительственных войск в Сирии находится уже более 98% территории, очаги сопротивления террористов ещё имеются, но они быстро тают под ударами наших Военно-космических сил и сирийских союзников». Открываем карту и видим, что за время операции подконтрольные ИГИЛ территории сократились, но вместе с тем появились зоны деэскалации, неподконтрольные Дамаску, выросли зоны под властью курдских сепаратистов (рис. 1). Асад в настоящее время не контролирует как минимум 20–30% сирийской территории.
Рис. 1. Карта подконтрольных территорий. Красным цветом — территории под контролем Асада, России и Ирана. Желтым — территории под контролем курдских сепаратистов. Серым — Исламского государства
И, наконец, мы задумались о послевоенном устройстве Сирии. Но тут произошло фиаско. Не все ж только космической отрасли страдать от Рогозина, пришлось помучиться теперь и сирийскому направлению. Рогозин вдруг заговорил о праве российских компаний вести бизнес в Сирии: «мы сейчас должны думать, как заработать денег в наш бюджет, для наших граждан, для людей, которые тоже ждут какой-то отдачи от большой работы РФ на территории Сирии».
Логика, предельно похожая на американскую: войска пришли в страну, решили военные задачи, а теперь требуют платы за свои услуги. Сирия оказалась не победителем в такой логике, а побежденным государством.
Пока народ России думал, что мы защищаем на международной арене слабых и обездоленных, как это делали в советское время, на деле мы оказывали услугу и теперь требуем за нее плату. Так зачем нужен был показательный выход? Когда же войне конец? Может это и не главный вопрос, учитывая то обстоятельство, что за Украиной последовала Сирия. За Сирией вероятно будет новый очаг напряженности и конфликта на грани войны. Например, Северная Корея. Или вновь Украина. Главный вопрос — что дальше?
Даже не куда будет смещен полигон маленькой победоносной войны, в действительности развязанный для отвлечения народа от насущных, внутренних проблем , а что дальше будет с Россией, истощенной либеральными экспериментами и военными кампаниями ради далеких от национальных интересов целей.
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Может ли кто-нибудь внятно пояснить, за что или за кого там гибнут наши воины?
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денег заработать хотят чтбы семьи кормить. а ещё для того, чтобы на руси меньше героев оставалось спсобных дать отпор сионистской мафии.. Сионистское правительство росии во главе с путлером, преследует совсем инные- сионистские цели… Жаль у ирана нету атомных ракет, на израиль скинуть парочку и мир во всём мире обеспечен. Да к стати, песах не за горами,ГОИ берегите своих детей! И послушайте хотя бы несколько интервью еврея Бориса Немцова, его свои же евреи мочканули чтобы другим не повадно было такое говорить-ну правду тоесть.
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В Сирии 7 чесла американцы уничтожении 217 наших бойцов из “вагнера” 5я рота вся СПН МО+артиллеристы+танки авиация usa AS 130 и два вертолета поддержки артиллерии молола наших четыре часа!У наших даже пзрк не было об этом по ТВ не покажут “наше” начальство не кокой обратки не дали вырезали ОЗАБОЧЕНОСТЬ какая (Ванга мы победили) о чем вы?!
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ЧВК “Вагнер”, ребят жалко, но они влезли не в свое дело, поэтому их сдали.
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макс тебе ничего не напоминает https://www.youtube.com/watch?v=c7d_VHnkGf0
так и тут тобже самое было, не в первой уже такое
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и да к стати, очень удобно такие формирования вне закона держать, особенно жидовскому правительству, Как говорится- погиб максим,и х… с ним. Они русских никогда за людей не считали! если бы это америкацев так постреляли, то уже давно танки на россию натовские шли бы из польши и прибалтики…
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США размолотили
https://www.youtube.com/watch?v=glY-NzDSZec