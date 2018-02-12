Пророчества Ванги по поводу Сирии. Успехи Путина. Мы Победили.

СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ

В 2017 году на сирийском театре военных действий произошло множество событий: шли военные действия, Асада неоднократно обвиняли в применении химического оружия. США нанесли удар по территории Сирии, Россия оказалась беспомощной перед таким поворотом событий, территория Сирии стала по факту зоной оккупации, ее разделили на несколько частей. А под конец года российская сторона заговорила о завершении операции. Так к чему же привело участие Кремля в сирийском конфликте?

1. Башар Асад пока у власти, но это вопрос времени. Он уже не единственная политическая сила, признанная легитимной. С момента, как за стол переговоров усадили оппозицию, такой легитимной властью стала и оппозиция, получившая в наделы зоны деэскалации. У Асада нет никаких политических гарантий того, что он может быть вновь избран президентом.

2. Сирия была поделена на зоны деэскалации, в которых Асад утратил контроль над территориями. Фактически произошел раздел территории на отдельные части, как в свое время Берлин был поделен на оккупационные зоны. Как сказал российский президент, «мне бы хотелось, чтобы это был не прообраз раздела Сирии, а наоборот, чтобы после образования зон деэскалации те люди, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах, начали бы контактировать с Дамаском, с правительством». «Мне бы хотелось…». Это и все гарантии Асаду.

Одним хотением риски раздела страны не устранишь, а то, что мы уже наблюдаем — это размежевание территорий по границам зон деэскалации. Первую зону, охватывающую провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама, в которой проживают более миллиона сирийцев, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек. Вторую зону, расположенную на севере провинции Хомс, где проживают 180 тысяч сирийцев, контролируют отряды оппозиции численностью до 3 тысяч человек. Третью зону — Восточную Гуту с 690 тысячами мирных жителей контролируют 9 тысяч боевиков различных вооруженных формирований. Четвертая зона, расположенная на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра, где проживает 800 тысяч мирных жителей, в основном контролируется отрядами так называемого «Южного фронта» общей численностью до 15 тысяч человек. И есть, конечно, территории, подконтрольные самому Асаду. Вот это и есть расчлененная, в том числе усилиями России, Сирия, поскольку все остальное — это прообраз либо новых государств, либо территорий других государств.

3. В Сирию с молчаливого одобрения были допущены иностранные государства, преследующие свои узконациональные интересы. Во-первых, Россия смолчала, когда Турция вторглась в Сирию в августе 2016 года, проводя операцию «Щит Евфрата» с целью поддержки умеренной сирийской оппозиции и борьбы с ИГИЛ, а также уравненными с исламскими боевиками курдами. Длительность операции не была определена, но Турция заявила, что она будет продолжена, пока не будут устранены угрозы, исходящие со стороны ИГИЛ и сирийских курдов. Во-вторых, Россия приняла нанесение удара Штатами по сирийским территориям в период правления Трампа. С октября 2017 года по заявлению Минобороны России возглавляемая США коалиция в разы сократила интенсивность боевых вылетов на территории Ирака, усилив авиаудары по территории Сирии. Россия заявила, что у нее есть на этот счет вопросы, но далее ничего не последовало. Да и незаконно развернутая на юге Сирии американская база все еще существует, притом к ней стягиваются техника боевиков. В-третьих, Израиль беспрепятственно наносит удары по сирийской территории.

4. Международный терроризм ликвидирован не был. Повстанцы, в том числе финансируемые иностранными государствами, перешли под знамена умеренной оппозиции, выбрав выжидательную тактику. Иными словами, болезнь не вылечили, а лишь на время сбили ее симптомы.

Таким образом, снижение интенсивности военных действий достигается за счет ликвидации Сирии как целого и неделимого государства. Сирийская территория превращается в легкую добычу для имеющих свои интересы сопредельных государств. Если пока речь идет о борьбе в основном с внутренней оппозицией, то набирающий оборот курс на разделение страны Израилем, Турцией, Иорданией и другими странами в ближайшее время может привести к исчезновению Сирии с политической карты.

СИРИЯ: МЫ УШЛИ ИЛИ ОСТАЛИСЬ?

Очень странная картина складывается вокруг ситуации в Сирии. Официально документального приказа о выводе войск из Сирии не было. Были лишь поручения Путина начать вывод значительной части российских военных из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Но выводить из Сирии авиацию, ПВО и инженерные войска власти не намерены. А по сути именно они участвовали в воздушных операциях. Да и стоит вспомнить, что аналогичные призывы уже звучали в марте 2016 года. Выходит, что вся история с выводом войск — это своего рода мираж, который изображали специально для конкретной аудитории. И ей являются россияне — избиратели, которые без того устали от непрекращающегося конфликта.

Все было сделано словно по сценариям фильма «Плутовство» («Хвост виляет собакой»), только в точности до наоборот. Там сняли сюжет о военных действиях. А здесь о прекращении войны. Россияне пребывают в уверенности, что война закончилась, при том победой российских войск. Рассмотрим главные приемы.

Первое. Готовить общественность к выводу войск, гипотетическому, стали заранее. В начале 2017 года министр обороны С.Шойгу, выступая в Государственной Думе, заявил о скором завершении войны в Сирии. Он объявил, что российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны: «предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа». Среди заслуг России министр привел следующие: нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушены их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, практически остановлены гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа, прервана цепь цветных революций, тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке.

В начале ноября в Совете федерации заявили о планах полностью освободить Сирию от террористов до конца года. Затем Минобороны сообщил о скором разгроме ИГ на востоке Сирии.

На встрече с Асадом в ноябре этого года Путин объявил о скором прекращении операции и переходе к политическому процессу.

Второе. Как только поступил приказ президента, СМИ стали сообщать, что из Сирии выведены то одни типы войск и техники, то другие: транспортный самолет, бомбардировщики, истребители, военные врачи, бронетранспортеры, противоминная техника, саперы. То есть была обрисована картинка выхода России из Сирии.

Третье. Сам Путин победно и пафосно прилетел в Сирию как победитель, рискуя собственной жизнью, где вновь доложил о выполненных в Сирии задачах. Правда ансамблей, желающих там помузицировать ценой жизни, больше не нашлось.

Четвертое. Мы отчитались об успехах военной кампании, да настолько, что неоднократно завысили цифры. 6 декабря Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенной в России ИГ уничтожены. Как всегда, поставленные задачи в Сирии «были решены». Согласно Шойгу «освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране». А теперь внимание! Общая площадь Сирии составляет 185 тысяч квадратных километров, а российская армия освободила 503 тысячи квадратных километров сирийской территории. Это как так получилось, что в отчете Минобороны площадь Сирии выросла почти в три раза. В настоящий момент согласно заявлению российского лидера, Дамаск контролирует 98% территории: «под контролем правительственных войск в Сирии находится уже более 98% территории, очаги сопротивления террористов ещё имеются, но они быстро тают под ударами наших Военно-космических сил и сирийских союзников». Открываем карту и видим, что за время операции подконтрольные ИГИЛ территории сократились, но вместе с тем появились зоны деэскалации, неподконтрольные Дамаску, выросли зоны под властью курдских сепаратистов (рис. 1). Асад в настоящее время не контролирует как минимум 20–30% сирийской территории.

Рис. 1. Карта подконтрольных территорий. Красным цветом — территории под контролем Асада, России и Ирана. Желтым — территории под контролем курдских сепаратистов. Серым — Исламского государства

И, наконец, мы задумались о послевоенном устройстве Сирии. Но тут произошло фиаско. Не все ж только космической отрасли страдать от Рогозина, пришлось помучиться теперь и сирийскому направлению. Рогозин вдруг заговорил о праве российских компаний вести бизнес в Сирии: «мы сейчас должны думать, как заработать денег в наш бюджет, для наших граждан, для людей, которые тоже ждут какой-то отдачи от большой работы РФ на территории Сирии».

Логика, предельно похожая на американскую: войска пришли в страну, решили военные задачи, а теперь требуют платы за свои услуги. Сирия оказалась не победителем в такой логике, а побежденным государством.

Пока народ России думал, что мы защищаем на международной арене слабых и обездоленных, как это делали в советское время, на деле мы оказывали услугу и теперь требуем за нее плату. Так зачем нужен был показательный выход? Когда же войне конец? Может это и не главный вопрос, учитывая то обстоятельство, что за Украиной последовала Сирия. За Сирией вероятно будет новый очаг напряженности и конфликта на грани войны. Например, Северная Корея. Или вновь Украина. Главный вопрос — что дальше?

Даже не куда будет смещен полигон маленькой победоносной войны, в действительности развязанный для отвлечения народа от насущных, внутренних проблем , а что дальше будет с Россией, истощенной либеральными экспериментами и военными кампаниями ради далеких от национальных интересов целей.

ООН признала 2017 год самым кровопролитным в сирийском конфликте. И выойна там продолжается. Только недавно Турция бомбила Африн. Израиль бомбил под Дамском, США бомбили САР, убив более сотни человек. Все эти страны действуют без санкции ООН. А американцы имеют там свою базу и уходить совершенно не собираются. Только мы вывели большую часть войск. Так как Победили.

А победили ли ?

http://rusrand.ru/analytics/2017-god-itogi-vneshney-politiki-rossii