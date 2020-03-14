Урок истории: «Древняя Русь. Борьба с соседями!» Прошло уже 1000 лет, а у нас, русских, снова борьба с соседями!

Посмотрите, друзья, на карту Древней Руси из школьного учебника и запомните расположение старинных русских городов — Киева и Чернигова. Это важно для понимания моего дальнейшего рассказа.

Зайду издалека. У сегодняшней России, государство-образующим народом которой является русский народ, в настоящее время есть все основания вслед за Крымом присоединить к себе мирным путём ещё ряд исконно русских земель вместе с их жителями, которые находятся сейчас под контролем и управлением жидобандеровской власти Украины.

Украинские неарийцы. Украинские неарийцы.

Первым аргументом в пользу того, что это возможно в принципе, является вот эта небольшая по объёму (всего 32 стр.), но очень умная книжица, изданная в СССР в 1958 году:

Из предисловия данной книжицы: «С незапамятных времён русских людей интересовал вопрос о происхождении названия их Родины — «Русь», «Россия» — и самое название народа — «русский», «русские».

Ещё в древней летописи «Повести временных лет» мы встречаемся с попыткой рассказать о том, «откуда есть пошла Русская земля... и откуда Русская земля стала есть». При этом летописец интересуется не только тем, как образовалось Древнерусское государство, но и происхождение самого термина «русы», «Русь».

С тех пор немало прошло времени и немало учёных пыталось разрешить волнующую проблему происхождения терминов «Русь», «русские», «Рось», «росы», «Россия». Высказаны были самые различные предположения и чаще всего пытались найти ответ, прибегая к поискам истоков термина «русь» где-то за пределами земель восточных славян. Так появились различные теории происхождения термина «русь» — норманская, литовская, финская и др. Но в процессе развития исторической науки, в борьбе мнений накапливался огромный материал, давший возможность советским исследователям (М.Н.Тихомирову, С.В.Юшкову, Б.Д.Грекову, Б.А.Рыбакову, А.Н.Насонову, Л.С.Тивернадскому и др.) поставить изучение проблемы происхождения терминов «Русь», «Русские», «Россия» на подлинно научную основу...»

Ниже я хочу привести самую главную информацию, которую изложил в этой небольшой по объёму книжице историк В.В.Мавродин.

Целиком книга «Происхождение названий «Русь», «Русский», «Россия», находится по этой ссылке: https://vk.com/doc35528094_469803396

К этой информации надо добавить ещё и тот факт, подтверждающий всё вышесказанное, что до XIV века на географических картах мира не существовало такого названия как Чёрное море. То море, которое мы называем сегодня Чёрным, называлось Русским морем. С севера в него впадали реки Днестр и Днепр, текущие по территории Руси (Древней Руси). По этим рекам древние русы на своих ладьях добирались до Русского моря, а по нему они доплывали до берегов других государств, в том числе и до Византии.

Обратите, читатель, своё самое пристальное внимание на вот эти слова историка: «...область собственно Руси, Руси в древнем, узком смысловом значении слова, ограничена средним Приднепровьем, городами Киевом, Черниговом, и Переяславлем (русским, южным)...»

Наглядно это видно вот на этой карте:

То, что я расскажу далее, можно назвать историческим детективом.

Как спустя века Древняя Русь превратилась в Украину, автор книжицы В.В.Мавродин тоже написал.

Фактически, с образованием в средние века Московской Руси другая Русь, наидревнейшая — Киевская — стала территориально считаться окраиной (пограничьем) единой Руси. Но обе Руси населял единый народ. Причём в XIV-XV веках «Украиной» называлась на юге Руси лишь узкая полоса Днепровского право- и левобережья на пограничье со степью. А вся остальная территория Киевской Руси называлась «Малой Русью».

Теперь, смотрите, какую интересную параллель можно провести. Если всего несколько веков назад жители Руси Киевской и Руси Московской были единым народом (пока их искусственно не разделили тогдашние правители своей политикой), то в более отдалённые времена таким же единым народом были все русские люди и так называемые индо-арии!

На это былое единство русских и индо-ариев указывает родство слов русского языка и санскрита — языка ариев, около 100 миллионов потомков которых проживает сегодня в Индии. Вот некоторые примеры родства двух языков и входящих в них слов:

Причём сегодня наиболее близок к санскриту как раз язык «Малой Руси» — нынешней Украины! Это обстоятельство было использовано Западом в начале ХХ века в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов.

Западные идеологи активно использовали тогда против Российской империи принцип «разделяй и властвуй!». На практике это выражалось в том, что жителям Украины активно внушалась идея, что они — истинные арийцы! А «москали» — это помесь славянских племён с азиатами.

Подробности в моей статье «Арийскую теорию, прежде чем некие теоретики вбили её в мозги немцам, испытали на украинцах!».

Предоставляю вашему вниманию, читатель, газету 106 летней давности «СВОБОДА», №55 от 29 сентября 1914 года. (Замечу, что Первая мировая война началась 28 июля 1914 года). Наибольший интерес в этой газете представляет статья «Що таке москалi?»:

Статья в этом номере размещена на странице 2:

Особенно впечатляет, что автор этой статьи выдаёт в своей пропаганде явно арийские черты «москалей»: «волос рыжий или белый, очи синие» как неарийские, и категорически утверждает: «москалi — не чистые Славяне, это мешанина Славян с дикими азиатскими народами...»

Повторюсь, эта антироссийская пропаганда имела место в самом начале Первой мировой войны и продолжалась среди жителей Украины на всём её протяжении.

Во время Второй мировой войны к арийцам, помимо украинцев, были причислены также и немцы, и это вылилось в итоге в чудовищную дезинформацию и украинцев, и немцев, и других народов, и всё это было сделано асами дезинформации, чтобы обманутые народы сообща под руководством «жидiвской» верхушки «Третьего Рейха» могли уничтожить «клятiх москалей».

1941 год. Украина. 1941 год. Украина.

А далее, читатель, вас ждёт самое интересное, однако, кому-то это, возможно, покажется, невероятным. А возможно, кто-то даже сочтёт всё написанное ниже шизофреническим бредом. Если такое случится, это будет, извините меня, читатель, типичной реакцией ума, неподготовленного к восприятию информации эзотерического толка.

Сегодня мало кто понимает (а кто понимает, таких людей, увы, мизерное количество), что мы, люди, живём не сами по себе, а мы живём в постоянном контакте с Высшими Силами, которые изнутри управляют всей Природой. Собственно, когда шаманы говорят о «духах» или какие-то священники говорят о Боге-Творце, Аллахе или Всевышнем, это всё прямые намёки на эти самые Высшие Силы, управляющие Природой изнутри, из микромира, из «цифровой матрицы»! Вся Вселенная на самом тончайшем уровне — «цифровая матрица». Мы — в ней, она — в нас.

Другое дело, что существующие религии скорее призваны отдалить (изолировать) человека от контакта с этими Высшими Силами, чем помочь людям в установлении этого контакта! Поэтому то подавляющее большинство людей на планете пребывает сегодня в некоторой духовной слепоте, да ещё вдобавок к этому правящим меньшинством создано для подавляющего большинства людей вредоносное информационное пространство, в котором лжи в разы больше, чем правды.

Однако, несмотря на это, иногда случаются чудеса, и среди людей разных эпох нарождаются истинные гении, у которых с рождения имеется чёткий и ясный контакт с Высшими Силами, разорвать который не властен никто.

Сегодня я хочу рассказать о нашем современнике, человеке уже почтенного возраста, у которого ещё в юности открылся редчайший дар общаться с Высшими Силами на языке математики.

Представьте себе, если гениальные композиторы могут своими генами и своим сознанием слышать Божественную музыку Небесных Сфер, а потом записывать её с помощью нот, чтобы потом музыканты могли воспроизвести эту музыку сколько угодно раз с помощью своих музыкальных инструментов, и мы восхищаемся этой музыкой как чудом, то этому человеку, о котором я вскоре расскажу, было даровано аналогичное восприятие Божественного мира, только на ином языке Природы — математике.

Этого человека зовут Мухаммед Сидик Афган.

Сидик Афган признан ЮНЕСКО уникальным человеком, он находится под защитой этой организации, так как его интеллект признан ДОСТОЯНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

«Будучи старшеклассником, будущий всемирный философ Сидик Афган вывел формулу для решения обратного бинома Ньютона. Эта работа сделала его мировой знаменитостью в научных кругах. По инициативе Национальной ассоциации математиков при Техасском университете США Сидику Афгану организовали необычное испытание – соревнование с мощным компьютером. На 400 сложных математических вопросов Сидик Афган ответил быстрее машины на шесть минут и 17 секунд. Не говоря уже о том, что наш собеседник в уме способен извлечь корень любой степени из любого числа».

«Математическим прогнозированием Сидик Афган занялся, когда попал в аварию. "Как-то я увидел, будто попал в аварию, причём увидел в деталях марки других машин участников ДТП. Часами позже я действительно попал в эту аварию… Я размышлял и пришёл к выводу, что математика способна помочь просчитать такие вероятности. В том, что цифры – часть нашего бытия, у меня сомнений никогда не было. Я соотносил исторические события с датами, рассматривая их последовательность, математические закономерности. Мои прогнозы стали сбываться, я понял, что на верном пути...».

«Через несколько лет о его математических предсказаниях знали уже практически все лидеры стран мира.

С помощью открытых им формул и составленных таблиц Сидик Афган предсказал распад СССР, «августовский путч», теракт 11 сентября в США, приход темнокожего президента Барака Обамы, конфликт на Украине 2014 года, и многое другое». Источник: http://rodgor-vlg.ru/genialnyi-matematik-vychislil-god-nachala-tretei-mirovoi-voiny.html

Ссылка на редкую видеозапись 1992 года, на которой Сидик Афган, общаясь с журналистом, демонстрирует на камеру свои удивительные способности видеть через математические формулы прошлое и будущее своё и других людей: https://youtu.be/DTcR76xfWl8

А однажды (это случилось в 1990 году) знаменитому математическому гению довелось побывать на Украине, он посетил тогда три города: Киев, Луганск и Чернигов.

В архивах даже сохранились документы, подтверждающие пребывание Сидика Афгана на Украине:

Во время того визита Сидик Афган в своей уже традиционной манере решил заглянуть с помощью своих математических расчётов в прошлое и будущее этих трёх городов: Киева, Луганска и Чернигова, и ко всеобщему удивлению он потом сделал заявление о том, что Киев — не самый древний славянский город Украины! Самый древний — Чернигов! И ему, Чернигову, как показали цифры, судьба отвела выдающуюся роль — стать в будущем духовной столицей Нового Мира!

Представляете! Исконно русский град Чернигов по законам Небесной Канцелярии должен стать в обозримом будущем духовной столицей Нового Мира! Русский Город! Столицей!

Вдумайтесь! Столько лет Украину превращали в детонатор по подрыву России и в средние века, и в 1914 году, и в 2014 году, а тут мой знакомый, проживающий в Чернигове, Евгений Гигаури находит в архивах вот это пророчество Сидика Афгана о Чернигове, находит и его самого (в Турции), где знаменитый математик-пророк проживает сейчас, причём в добром здравии, и решает пригласить его на Украину, чтобы он рассказал всему миру, когда же когда наступит Новое Время Благоденствия всех народов земли.

И что самое интересное, Сидик Афган принимает это приглашение от моего знакомого Евгения Гигаури и соглашается приехать на Украину с новым культурным визитом!

Вот только нынешней жидобандеровской власти этот визит знаменитого Сидика Афгана не нужен, и его пророчества она, новая власть Украины, слушать не желает! И уж тем более, она не хочет, чтобы древний русский город Чернигов становился в/на Украине русской духовной столицей Нового Мира!

Чтобы понять, что произошло далее, прочтите прелюбопытнейшую переписку между Евгением Гигаури (идеологом-координатором международного Движения за Новый Мир) и Сидиком Афганом, которую мой знакомый выложил на своём сайте:

Е.Г.: Здравствуйте, уважаемый господин Сидик! Сегодня днём, 10.03.2020 был звонок из Посольства Афганистана. Обрадовали, что наше письмо с Приглашением наконец-то к ним дошло. Однако тут же огорчили и вызвали полное недоумение. Секретарь Посольства от имени Временного Поверенного Посольства, заявила, что по их сведениям, Вы, уважаемый Мохаммед Сидик Афган – умерли! Следовательно и Приглашение отправлять некому. И все мои возмущения и заверения, что это не так – не возымели никакого действия…

С.А.: – Что Вы такое говорите, господин Евгений! Я, слава Аллаху, жив и здоров, чего и всем своим друзьям желаю! Да, к сожалению, мои, и народа Афганистана, недруги где-то недели две-три назад решили меня психологически уничтожить. В информационное поле была вброшена ложная информация, будто я умер в больнице. И даже фотографию смонтировали! Однако, я тут же дал опровержение – выступив в прямом эфире СМИ Афганистана. Да и Вы, насколько я знаю, были в курсе данной провокации, и также помогали через свои каналы опровергать этот низко-пробный фейк. И вот на тебе! Теперь этим слухом заразились работники нашего Посольства в Киеве! Можете ответить им словами Марка Твена, что “слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными”…

Е.Г.: – Уважаемый Сидик, я им об этом уже говорил. Но они требует официального заверения от Вас лично, что Вы живы и здоровы. И для этого просят Вас прислать им официальное письмо от вашей организации (Международной Школы Математической Философии в Кабуле) по электронной почте – со скриншотом главной страницы вашего дипломатического паспорта. А иначе наше Приглашение Вам посетить Чернигов и Украину – останется без ответа…

С.А.: – Это невероятный нонсенс! Доказывать, что я жив?!! Кто-то запустил гнусный фейк – и им ничего доказывать не потребовалось! А я теперь должен доказывать каждому, что я жив – да ещё на официальном уровне! А как же презумпция невиновности? Мне, что, подать официальную жалобу на них Президенту Афганистана?.. Скажите им, уважаемый Евгений, что они могут узнать все новости обо мне не из сомнительных источников – а позвонив в МИД Афганистана в Кабуле. Или позвонив на мой прямой телефон в Кабуле. Можно также связаться по видео в Мессенджере…

Е.Г.: – Хорошо, уважаемый Сидик, я всё это им передам. А также дам все прямые контакты с Вами. Но ради того, чтобы вся эта история не превратилась в долгий спор, кто кому должен доказывать, я ОЧЕНЬ прошу Вас быть более снисходительным в этой истории. Просто запишите прямо сейчас своё видео-обращение к ним, подтверждающее Ваши слова. А я его тут же переадресую в Посольство…

С.А.: – Хорошо, дорогой Евгений. Ради Общего Дела, я не стану поднимать скандал из-за этого случая. И сейчас запишу данное видео-обращение:

В связи с тем, что власть нынешней Украины противится миротворческим инициативам и строит всякие козни, я вот что подумал. А почему бы России и её лидеру Владимиру Путину не подхватить эту миротворческую инициативу?!

Может быть, теперь нам надо пригласить Сидика Афгана к себе в Россию, ведь она не чужда ему, он жил и работал в Москве на протяжении нескольких лет. Надо устроить человеку-феномену хороший приём, дать ему возможность рассказать о своих новых видениях касаемо судеб мира и человеческой цивилизации, через наши СМИ привлечь внимание тех же украинцев к нашей общей русской истории, а там, глядишь, и произойдёт переформатирование украинцев в хорошую сторону!

Ведь та же знаменитая баба Ванга говорила, что Россия станет однажды Империей Духа. А Сидик Афган говорит, что Духовной столицей Нового Мира станет древнерусский город Чернигов. Есть повод задуматься и предпринять хоть какие-то шаги во исполнение этих пророчеств Ванги и Сидика Афгана:

Ванга: «Скоро придёт в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придёт это время?» Нет, не скоро. Ещё Сирия не пала!». «Всё растает, словно лёд, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»... «Россия вновь станет великой империей, прежде всего Империей Духа». «Как орёл воспарит Россия над землею, — буквальные слова бабы Ванги, — и осенит всю землю своими крыльями. Её духовное первенство признают все, в том числе и Америка.»

Приложение: «Оказывается, Русский Народ крестили трижды! И только первое крещение было истинным и благодатным!»

13 марта 2020 г. Мурманск. Антон Благин