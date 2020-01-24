«Иго сброшено: истёк срок тайного договора между Путиным и Западом»

Свершилось! Преобразование действительности началось!

Истек двадцатилетний срок предполагаемого тайного договора между Путиным и Западом (глубинной властью), по которому Россия после Ельцина продолжала оставаться в тотальном подчинении «международным институтам» (за исключением выторгованной президентом самостоятельности силового и внешнеполитического ведомств), а Запад обязывался не устраивать войн на нашей территории и официально не подстрекать сепаратизм.

Расчет врагов был на тяжелейшее горбачевско-ельцинское наследие, которое само должно было привести Россию к окончательному упадку и развалу. Однако этого не произошло.

Напротив, состояние «больного» стабилизировалось, а к 2007-му году наметилось улучшение.

Гибридная агрессия Запада против Грузии и Украины свидетельствует о попытках создания России не предусмотренных договором дополнительных проблем (желательно с втягиванием в войну), дающих заодно «законное» право на санкции, с целью торможения/остановки улучшения, а также получения новых козырей для торга о пролонгации подчинения и подготовки военной компоненты после его окончания. Допинговые скандалы, боинги, Скрипали, «вмешательство» в чьи-то выборы… — в ту же копилку.

Подчинение осуществлялось, полностью или частично, на первых пяти приоритетах управления сложными суперсистемами (методологическом, историко-алгоритмическом, идеологическом, экономическом и генетическом).

То есть, фактически, власть Запада была абсолютной, поэтому он долгое время пребывал в уверенности неизбежности конца российской истории, и не слишком готовился к переводу гибридной агрессии в военный конфликт.

А когда спохватился и начал (с Грузии и Украины) сколачивать очередную «международную коалицию» для очередного же похода на восток — было уже поздно, Россия укрепила свою армию (шестой приоритет). Да и староевропейская часть Запада медлила, проявляя нажитую горьким опытом трусливую осторожность.

Все это позволило нашему президенту, хоть и в условиях жесткого внешнего и внутреннего давления, саботажа, добиться сначала определенной силовой устойчивости, затем какой-никакой экономической, правовой, структурной… (порядок устойчивостей приблизительный).

И вот, через 20 лет, в Послании к Федеральному Собранию президент В. В. Путин объявил о перехвате управления сразу на всех пяти высших приоритетах.

Повышение материнского капитала, бесплатное горячее питание в школах, поддержка семей с детьми, внимание к учителям… — все это распространяется как минимум на три приоритета: генетический, экономический и методологический (5, 4, 1).

Пособия и доплаты этим категориям граждан автоматически вливают большие средства в экономику (4), а также государственная поддержка семей, учителей, плюс школьное питание имеют прямое отношение к генетике (5) и культуре (в широком смысле — все, что выше биологического существования)(1). Информация тоже относится к первому приоритету, поэтому ждем скорых решений вопросов СМИ, кинематографа и пр.

Сказанное президентом о защите исторической правды, понятное дело, относится к историко-алгоритмическому приоритету (матрично-алгоритмическому)(2). Политические и судебные изменения — идеологический приоритет (прикладная фактология) (3).

Отдельно обратим внимание на поддержку детских школ искусств (1, 5). Ведь мы видим, как либеральная мафия, захватив, к примеру, музыкальный рынок, на долгое время заместила подлинное оригинальное искусство, подменив его суррогатом подобострастного дешевого подражания Западу и, таким образом, вырыла еще и творческую демографическую яму.

Сказанного президентом в Послании надолго хватит для осмысления, а в дальнейшем и для крупного исследования.

А сколько президент еще не сказал, оставил между строк! Дух захватывает!

Надо понимать, что целью сказанного 15-го января не была банальная отставка правительства, в силу своей незначительности, формальности.

Целью, по всей видимости, было оформить де-юре одержанную уже де-факто победу в гибридной войне.

Документальное оформление займет немного времени, что видно по ошеломляющей динамике четко выверенной поступательности действий: Послание — отставка правительства — назначение нового премьера — комиссия по разработке поправок — объявление даты голосования — кабинет министров — внесение в Госдуму проекта закона о поправках…

А то, что победа де-факто одержана, доказывают многие события последних двух-пяти лет: Крым, победа в Сирии, отражение санкционной агрессии и попыток сетевых «цветных переворотов», невероятное количество визитов в Россию иностранных политиков, царский прием в королевстве, завершение крупных инфраструктурных проектов, официальное объявление о победе в гонке вооружений в 2018 г. и т. д.

Кстати, американцы, даже когда осознали, что проиграли гонку вооружений, всё никак не могли поверить — пришлось непосредственно показать «Авангарды», а может, и дать пощупать.

Масштаб и скорость событий, кучно последовавших за Посланием, говорят о предполагаемом нами снятии неких ограничений или окончании срока действия тайного договора (соглашения), приуроченного к дате вступления В. В. Путина в должность, двадцать лет назад.

А значит, у нашего президента было время подготовиться на все 100, и ничто не сможет помешать окончательному перехвату управления, кроме одного — мировой войны.

Но и об этом позаботился (предупредил) Путин в Послании, призвав пять ядерных держав принять меры «по устранению предпосылок глобальной войны…».

И неважно, кто вошел в новое правительство, и какие еще будут уступки кланам и корпорациям, потому что теперь все будет только лучше. Ура!

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Павел Гортаков, для «Русской Весны»