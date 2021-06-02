Виталий Горбач о действиях авиации в операции “Румянцев”. Часть 4. Бои продолжаются
Виталий Горбач рассказывает о действиях авиации в операции "Румянцев". Часть 4.
Бои продолжаются.
- Как развивалось сражение 11 – 20 августа 1943 года?
- Почему войскам Воронежского и Степного фронта не удалось выполнить все поставленные задачи?
- Какое влияние оказали действия советской ударной авиации на ситуацию на земле?
- Как противник пытался противодействовать советскому наступлению?
- Сколько боевых вылетов совершали противники?
- Какие потери понесли части ВВС КА и Люфтваффе?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
Предыдущая части.
Часть1. Подготовка:
https://youtu.be/LQRb_AgUF4I
Часть 2. "Прорыв":
https://youtu.be/TuBgXNvdYCs
Часть 3. Контрудар:
https://youtu.be/y_3GRsu1Mcg