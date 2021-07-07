Виталий Горбач: итоги Курской битвы. Часть 2
Виталий Горбач рассказывает про итоги противостояния в воздухе в период Курской битвы. Часть 2
Предыдущие части:
Действиях авиации в оборонительной операции на Курской дуге:
Часть1. Подготовка сторон:
https://youtu.be/bLA-iRzwK84
Часть 2. Действия авиации в оборонительной операции на северном фасе Курской дуги:
https://youtu.be/BN2XYRAisAY
Часть 3. Действия авиации в оборонительной операции на южном фасе Курской дуги:
https://youtu.be/7P1mcaOJDgA
Часть 4. Действия авиации в оборонительной операции на южном фасе Курской дуги, окончание:
https://youtu.be/p8-fjeVcnRQ
ВВС в операции "Полководец Кутузов".
Часть1. "Подготовка сторон":
https://youtu.be/wwfRPdDta24
Часть 2. Первая неделя операции "Кутузов":
https://youtu.be/OL6awF55NIU
Часть 3. Вторая неделя боев:
https://youtu.be/-PMDH1d-2Lg
Часть 4. Освобождение Орла:
https://youtu.be/wIUeipG2QVk
ВВС в операции "Полководец Румянцев".
Часть1. Подготовка:
https://youtu.be/LQRb_AgUF4I
Часть 2. "Прорыв":
https://youtu.be/TuBgXNvdYCs
Часть 3. Контрудар:
https://youtu.be/y_3GRsu1Mcg
Часть 4. Бои продолжаются:
https://youtu.be/bl250KixTSI
Часть 5. Освобождение Харькова:
https://youtu.be/rkKmHAIJLfE
Итоги Курской битвы. Часть.1:
https://youtu.be/0U1NLSD2Qcw