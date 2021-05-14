Виталий Горбач о действиях авиации в операции на “Румянцев” (часть 2). “Прорыв”.
Виталий Горбач рассказывает о действиях авиации в операции на "Румянцев".
- Каким образом разворачивалось сражение в первые дни?
- Какое влияние оказали действия советской ударной авиации на ситуацию на земле?
- Как противник пытался противодействовать советскому наступлению?
- Сколько боевых вылетов совершали противники?
- Как командование 17-й воздушной армии пыталось противодействовать переброске резервов противника?
- Какие потери понесли части ВВС КА и Люфтваффе?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
Предыдущая часть: Подготовка:
https://youtu.be/LQRb_AgUF4I