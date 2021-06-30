Виталий Горбач о действиях авиации в операции “Румянцев”. Часть 5. Освобождение Харькова
Виталий Горбач рассказывает о действиях авиации в операции "Румянцев". Часть 5.
Освобождение Харькова.
- Как развивалось сражение 20 – 24 августа 1943 года?
- Какие задачи выполняла авиация помогая войскам Воронежского и Степного фронтов?
- Какое влияние оказали действия советской ударной авиации на ситуацию на земле?
- Как противник пытался противодействовать советскому наступлению?
- Сколько боевых вылетов совершали противники?
- Какие потери понесли части ВВС КА и Люфтваффе?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!