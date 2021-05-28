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Виталий Горбач о действиях авиации в операции “Румянцев”. Часть 3. Контрудар.

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Виталий Горбач рассказывает о действиях авиации в операции "Румянцев". Часть 3. Контрудары Вермахта под Богодуховом и Ахтыркой.
- Как продолжалось сражение 6 – 11 августа 1943 года?
- Почему войскам Воронежского фронта не удалось выполнить поставленные задачи?
- Какое влияние оказали действия советской ударной авиации на ситуацию на земле?
- Как противник пытался противодействовать советскому наступлению?
- Сколько боевых вылетов совершали противники?
- Какие потери понесли части ВВС КА и Люфтваффе?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Предыдущая части.
Часть1. Подготовка:
https://youtu.be/LQRb_AgUF4I
Часть 2. "Прорыв":
https://youtu.be/TuBgXNvdYCs

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y_3GRsu1Mcg
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Бэкграунд, выпуск-265 за 14 июля 2012

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