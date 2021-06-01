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Данте Алигьери – «Божественная Комедия» Аудиокнига

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Данте Алигьери – «Божественная Комедия» Аудиокнига 1 из 3 «Ад»

Данте Алигьери – «Божественная Комедия» Аудиокнига 2 из 3 «Чистилище»

Данте Алигьери – «Божественная Комедия» Аудиокнига 3 из 3 «РАЙ»

Да́нте Алигье́ри (итал. Dante Alighieri, полное имя Дуранте дельи Алигьери, последняя декада мая 1265 — в ночь с 13 на 14 сентября 1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель. Создатель «Комедии» (позднее получившей эпитет «Божественной», введённый Боккаччо), в которой был дан синтез позднесредневековой культуры

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=umUAA4jOrfI
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