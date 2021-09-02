В Италии проводятся мероприятия, посвящённые 700-летию со дня смерти великого поэта. На одном из таких мероприятий в средневековой деревне Градара, в нескольких километрах от Адриатического побережья и от Римини, Россию и Италию объединила любовь к музыке и большой поэзии. 21 и 22 августа в замке Градара прошло необыкновенное культурное действо: «Великие мастера русской музыки — дань уважения Данте» при участии Московского государственного симфонического оркестра.

На протяжении многих лет побережье Адриатического моря — важнейшее туристическое направление: прекрасный климат, доступные цены, различные туристические и культурные достопримечательности. Благодаря удачному расположению между регионами Романья и Марке, Градара соединяет самые интересные маршруты на Адриатическом побережье — богатые районы провинций Пезаро-Урбино и Римини, а также Республику Сан-Марино.

Среди самых популярных мест в Градаре — ее знаменитый одноименный замок, который виден уже издалека благодаря башням и могучим стенам, выделяющимся на вершине холма, на котором расположена деревня.

Замок Градара прославился историей трагической любви Паоло и Франчески. Согласно легенде, в конце XIII века именно в его комнатах произошло жестокое убийство влюбленных…

Франческа, дочь Гвидо да Полента, синьора Равенны, была выдана замуж за Джанчотто Малатесту из Римини, чтобы положить конец давней вражде между семьями. По обычаю того времени свататься приехал к ней не сам Джанчотто, а его младший брат, красавец Паоло. Франческа была убеждена, что именно Паоло — ее жених. Горькое разочарование постигло ее, когда она поняла, что ее мужем станет Джанчотто. Но юные души продолжали любить друг друга, хотя и знали о своей роковой судьбе. Так и случилось. Муж убил обоих.

Эта печальная история была увековечена Данте Алигьери в знаменитых стихах Песни V «Ада» «Божественной комедии», когда Франческа рассказывает Данте о зарождении любви к Паоло: «…Поцеловал, дрожа, мои уста. И книга стала нашимГалеотом! Никто из нас не дочитал листа…». На самом деле это было чтение книги, повествующей о любви между Ланселотом и Гвиневерой, о том, что двое предались страстному поцелую, разорвав священные узы брака.

Позже трагедия двух молодых несчастных влюбленных стала сюжетом многочисленных литературных и музыкальных произведений.

В память о великом поэте Данте Алигьери и трагической истории Паоло и Франчески Московский государственный симфонический оркестр, один из лучших в России, под управлением Ивана Рудина, прибыл в Италию, в Градару, чтобы исполнить две оперы, посвященные Франческе да Римини, созданные известнейшими русскими композиторами — Петром Чайковским и Сергеем Рахманиновым.

В чарующей обстановке на площади Пьяцца д’Арми, окруженной валами внутри замка Градара, оркестр 21 августа открыл вечер оперой Чайковского «Франческа да Римини» соч. 32, а затем продолжил одноименной оперой Рахманинова соч. 25 в сопровождении великолепных голосов — известной во всем мире Светланы Касьян и солистов Большого театра Ивана Гынгазова и Николая Казанского.

А 23 августа в Театре Россини в Пезаро был исполнен «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (в честь композитора, который родился в Пезаро), а также концерт для фортепиано с оркестром № 3 Ре минор, соч. 30 Рахманинова.

Муниципалитет Градара, благодаря усилиям его мэра Филиппо Гаспери, организовал торжественный вечер в сотрудничестве с Российским центром науки и культуры в Риме под руководством Дарьи Пушковой.

Мэр Филиппо Гаспери так объяснил важность этого мероприятия:

«Это прекрасное сотрудничество между тремя городами — Градара, Римини и Пезаро, между двумя регионами — Марке и Эмилия-Романья, и двумя странами — Италией и Россией. Сотрудничество, прославляющее литературную героиню, которая говорит с нами, даже спустя 700 лет, об основных ценностях, таких как любовь, страсть и свобода. Это небольшая, но важная демонстрация того, как культура, музыка и искусство в целом, могут создавать мосты, объединяя людей».

«Все началось в 2019 году со встречи с директором Российского центра науки и культуры в Риме Дарьей Пушковой, которой я искренне благодарен. Она сразу поняла важность продвижения проекта Франческа 2021 с точки зрения культуры.

Я также хотел бы поблагодарить Мэрию города Москвы и, в частности, Департамент внешних и международных экономических связей города, за их фундаментальную поддержку, а также доктора Нармин Ширалиеву, советника Федерального агентства России по делам Содружества независимых государств, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)».

Директор Российского центра науки и культуры в Риме Дарья Пушкова, сыгравшая решающую роль в реализации этого мероприятия, в свою очередь, отметила: «…В этом, 2021 году, исполняется 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, но также ровно 700 лет назад великий поэт закончил писать свою “Божественную комедию”. Кроме того, в августе в Пезаро проходит знаменитый “Оперный фестиваль Россини”, где российский оркестр вместе с выдающимся сопрано Светланой Касьян, с голосом, включающим четыре октавы, чествует великого композитора Пезаро Джоаккино Россини. Таким образом, наш совместный проект с муниципалитетом Градара, его мэром Гаспери представляет собой новую красивую музыкальную страницу в жизни города и всего региона Марке».

Перед выступлением оркестра мэр Филиппо Гаспери вместе с присутствовавшими на мероприятии Дарьей Пушковой и Нармин Ширалиевой поприветствовали гостей, подчеркнув, что сочетание любви, поэзии и романтики — лейтмотив этого российско-итальянского музыкального вечера.

Кроме того, 22 августа Иван Рудин и Светлана Касьян провели два мастер-класса по фортепиано и пению с шестью лучшими учениками среди пианистов и певцов области. Мастер-класс проходил в музыкальной школе Креобичче в городе Габичче-Маре.

Сегодня знаменитый замок открыт для посещения. Здесь хранятся великие произведения искусства XV столетия, такие как запрестольный образ Андреа делла Роббиа и «Мадонна с младенцем и святыми» Джованни Санти (отца Рафаэля)…





