В этом году исполнилось 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, скончавшегося в Равенне в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года в возрасте 56 лет. Всемирную известность ему принесла его монументальная поэма, в которой он, выступая в роли главного героя, сначала спускается в ад и созерцает все его муки, а затем, пройдя сквозь «чистилище», попадает в рай. Поскольку поэма заканчивается «хорошо», то по канонам того времени он назвал ее «Комедией», к которой современники присоединили эпитет «Божественная» за ее несомненные литературные достоинства.

Казалось бы, Данте, отделенный от нас толщей столетий, который в этом своем капитальном труде продемонстрировал синтез средневековой культуры и видения мира того времени, бесконечно далек от нас, сегодняшних. Но это не так. И подтверждением тому служит открывшаяся в римском выставочном комплексе «Конюшни Квиринала» большая экспозиция под лаконичным и впечатляющим названием: «Ад».

Через богатый изобразительный и документальный материал (235 картин, рисунков, гравюр, скульптур и старинных книг) устроители выставки приглашают посетителей пройти вслед за Данте по кругам его «Ада» и проследить через работы великих художников и скульпторов, вдохновленных его шедевром, как на протяжении веков менялось в человеческом сознании восприятие категории ада.

Жизнь Данте была богата событиями и несла не себе отпечаток его времени и яркой личности, отмеченной гордым характером и неуемным темпераментом. Он родился в 1265 году во Флоренции, где его семья занимала видное положение в городской иерархии. В силу этого он получил прекрасное образование и со всем пылом молодости окунулся в интеллектуальную и общественную жизнь своего города.

Однако Флоренция того времени была раздираема борьбой между различными политическими группировками, и это роковым образом отразилось на жизни Данте. В 1302 году, после поражения его партии в борьбе за власть во Флоренции, он был навсегда изгнан из родного города.

Почти двадцать лет он провел в изгнании, находя приют у просвещенных правителей, которые возглавляли небольшие княжества, существовавшие тогда на территории Италии. Для некоторых из них он становился посредником в дипломатических делах, и преждевременная смерть настигла его как раз по возвращении с одной из таких миссий, когда по дороге он заболел малярией.

«Горек чужой хлеб, и тяжелы ступени чужого крыльца…» – цитирует Пушкин в «Пиковой даме» слова Данте.

Именно познав горечь изгнания, Данте начал создавать свою поэму как уход от реальной жизни с ее обманом и разочарованиями в идеальный мир искусства. Он посвятил в ней горькие строки родной Флоренции и не забыл отправить в воображаемый ад своих врагов, для которых придумал весьма изощренные пытки.

По единодушному мнению исследователей, главы «Ада» по своей изобретательности и мастерству описания удались ему гораздо больше, чем две другие части поэмы, «Чистилище» и «Рай». И в этом Данте тоже как никогда близок современному человеку. Не случайно римская выставка посвящена именно первой части бессмертной «Комедии»: на протяжении веков художники обращались в своих работах чаще всего к изображению картин ада, которые нам кажутся несравненно более жизненными и понятными, чем трансцендентные видения рая, доступные немногим…

Экспозиция, начинающаяся с раздела «Падение восставших ангелов», проводит посетителей через разделы «Смерть, суд, ад и рай», «Данте – автор «Божественной комедии», «Топография дантовского ада» и другие к более близкому нам прочтению «Ада на земле». Это – осмысление реальности урбанизации, войны, тюрем, психиатрических больниц и концентрационных лагерей. А современные посетители в масках, вынужденные держать дистанцию, которым смотрители советуют не задерживаться подолгу у витрин, являются лучшим доказательством того, что человек удивительно ловко умеет создать сам себе ад на земле.

Среди наиболее интересных экспонатов выставки – рисунок Сандро Боттичелли «Воронка ада» из его иллюстраций к «Божественной комедии», предоставленный Библиотекой Ватикана, и «Страшный суд» Беато Анджелико, прибывший из Флоренции.

Обращает на себя внимание семиметровый гипсовый слепок со знаменитых «Врат ада» Огюста Родена, сделанный в 1989 году одновременно с отливкой одного из последних бронзовых экземпляров этой работы. В ней великий скульптор XX века интерпретирует дантовский сюжет со свойственными ему изобретательностью и новаторством.

В экспозиции представлено несколько редких экземпляров «Божественной комедии» XV века, украшенных миниатюрами. Адские видения во всей их явственности оживают в работах Яна Брейгеля-старшего и Иеронима Босха.

Зритель почти ощутимо ощущает его леденящее душу дыхание на полотне «Вергилий и Данте в девятом круге Ада» Гюстава Доре, одного из лучших иллюстраторов этого литературного шедевра.

Стоит сказать несколько слов о внешности поэта. Тот образ Данте, который запечатлен в нашем коллективном сознании, с резко очерченными чертами лица и орлиным носом, имеет мало общего с его подлинной внешностью. Ученые, исследовавшие его останки, пришли к заключению, что у Данте было тонкое лицо, но без орлиного носа, поэтому его облик ближе скорее к портрету художника Андреа дель Кастаньо.

Отдельный раздел экспозиции посвящен Паоло и Франческе – самым известным дантовским фаворитам, где запоминается картина Анри-Жана-Гийома Мартена, на которой несчастная пара предстает перед Данте и его вожатым несущаяся в огненном вихре лимба.

Значительное место уделено «Метаморфозам дьявола», где интересно проследить, как менялось со временем восприятие «врага рода человеческого» – от привычного для Средневековья мохнатого чудовища с рогами и копытами до вполне человеческого существа, хотя и с инфернальным взглядом.

Таким он предстает на картине «Люцифер» немецкого художника-экспрессиониста Франца фон Штука. Этот образ выбран для афиши выставки.

Свое сошествие в ад Данте заканчивает тем, что, преодолев центр Земли, начинает подъем к горе «чистилища», чтобы «вновь узреть светила». Так и эта выставка, которая задумана как теологический и аллегорический анализ великого творения Данте, чтобы указать человечеству путь освобождения от ужасов и духовной нищеты для достижения счастья и спасения, заканчивается в «звездном» зале. Он заполнен пастельными работами французского художника и астронома XIX века Этьена-Леопольда Трувело, запечатлевшими Большую туманность Ориона и Млечный путь. А также – картинами современных художников, таких, как Герхард Рихтер и Ансельм Кифер, глядя на которые понимаешь, как ничтожно мал человек перед Божественным звездным океаном бесконечности…





