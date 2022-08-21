Однако акрофоническое запоминание далеко не детская игра. Например, после изобретения С. Морзе в 1838 г. знаменитого кода для телеграфных сообщений возникла проблема массового обучения телеграфистов.

Для начала вспомним фразу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Она известна каждому с детства и служит для запоминания последовательности цветов радуги. Это так называемый акрофонический способ запоминания: каждое слово фразы начинается с той же буквы, что и название цвета: каждый = красный, охотник = оранжевый и т. д.

Русская Азбука — совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма . Азбука отличается от других алфавитов не только практически совершенным воплощением принципа однозначности графического отображения: один звук — одна буква. В Азбуке, и только в ней, есть содержание .



Быстро выучить азбуку Морзе оказалось сложнее, чем таблицу умножения. Решение было найдено — для удобства запоминания каждому знаку Морзе противопоставили слово, начинающееся с буквы, которую передает этот знак — например, знак «точка-тире» назван арбуз, поскольку он передает «а».

Акрофония обеспечивает удобство запоминания азбуки и, тем самым, максимально быстрое ее распространение.

Среди основных европейских алфавитов три в той или иной мере обладают акрофоничностью: греческий, иврит и кириллица (= глаголица).



В латинице этот признак полностью отсутствует, поэтому латиница могла появиться только на основе уже распространенной письменности, когда акрофония не существенна.

В греческом алфавите прослеживаются остатки акрофонии в названиях 14 из 27 букв: альфа, бета (правильнее — вита), гамма и т. д.



Однако эти слова ничего не означают в греческом языке и являются слегка искаженными производными еврейских слов алеф «бык», бет «дом», гимель «верблюд» и т. п.



Иврит полностью сохраняет акрофонию до сих пор, что, кстати, немало способствует быстрому обучению иммигрантов в Израиле. Сравнение по признаку акрофоничности прямо указывает на определенное заимствование греками еврейского письма.

Праславянская Азбука также полностью обладает признаком акрофоничности, однако в одном отношении существенно отличается от иврита.



В иврите все названия букв — имена существительные в единственном числе и именительном падеже, а среди названий 29 букв славянской азбуки по крайней мере 7 слов — глаголы (см. таблицу 1).



Из них четыре из них в повелительном наклонении: два в единственном числе (рцы, цы) и два — во множественном (мыслите, живите), один глагол в неопределенной форме (ять), один в 3-ем лице единственного числа (есть) и один в прошедшем времени — «веди». (Заметим, что в «древнем» иврите понятие глагол вообще отсутствует).



Более того: среди названий букв встречаются и местоимения (како, шта), и наречия (твердо, зело), и имена существительные во множественном числе (люди, буки), как и в обычной речи.

В нормальной связной речи один глагол приходится в среднем на 3 другие части речи. В названиях букв праславянской азбуки наблюдается именно такая частота глагола, что прямо указывает на связный характер азбучных наименований.

Таким образом, праславянская Азбука представляет собой Послание — совокупность кодирующих фраз, позволяющих каждому звуку языковой системы придать однозначное графическое соответствие — то есть букву.



При этом системы начертания букв для передачи одной и той же звуковой системы могут быть разными, например, кириллица = глаголица для праславянского языка, кириллица = латиница для современного сербохорватского языка, известные из истории три равноправные системы средневекового грузинского письма и.т.п.

А теперь прочитаем Послание, содержащееся в праславянской Азбуке.

Рассмотрим три первые буквы азбуки — Аз, Буки, Веди.

Азъ — «я».

Буки (букы) — «буквы, письмена».

Веди (веде) — «познал», совершенное прошедшее время от «ведити» — знать, ведать.

Объединяя акрофонические названия первых трех букв Азбуки, получаем следующую фразу:

Азъ буки веде — я знаю буквы. — я знаю буквы.

Объединяются во фразы и все последующие буквы Азбуки:

Глаголъ — «слово», причем не только изреченное, но и написанное.

Добро — «достояние, нажитое богатство».

Есть (есте) — 3-е л. ед. ч. от глагола «быть».

Глаголъ добро есте: слово — это достояние. : слово — это достояние.

Живите (вместо второго «и» раньше писалась буква «ять», произносилось живйте) — повелительное наклонение, множественное число от «жить» — «жить в труде, а не прозябать».

Зело (передавало сочетание дз = звонкое ц) — «усердно, со рвением», ср. англ. zeal (упорный, ревностный), jealous (ревнивый), а также библейское имя Зелот — «ревнитель».

Земля — «планета Земля и ее обитатели, земляне».

И — союз «и».

Иже — «те, которые, они же» (передавало придыхательный звук типа озвонченного английского h, греческого η или украинского г).

Како — «как», «подобно».

Люди — «существа разумные».

Живите зело, земля, и иже како люди — живите трудясь усердно, земляне, и, как подобает людям,

Мыслите (писалось с буквой «ять», произносилось мыслйте, так же как и «живете») — повелительное наклонение, мн. ч. от «мыслить, постигать разумом».

Нашъ — «наш» в обычном значении.

Онъ — «оный» в значении «единственный, единый».

Покои (покой) — «основа (мироздания)». Ср. «покоиться» — «основываться на…».

Мыслите нашъ онъ покои — постигайте наше мироздание. — постигайте наше мироздание.

Рцы (рци) — повелительное наклонение: «говори, изрекай, читай вслух». Ср. «речь».

Слово — «передающее знание».

Твердо — «уверенно, убежденно».

Рцы слово твердо — неси знание убежденно. — неси знание убежденно.

Укъ — основа знания, доктрина. Ср. наука, учить, навык, обычай.

Фертъ, ф(ъ)ретъ — «оплодотворяет». Азбука зафиксировала различие звуков «п» и «ф», также как их звонких аналогов «б» и «в».



В средние века южноевропейцев, произносивших «ф» вместо «п», на Руси звали фрягами именно из-за особенностей речи: этим, например, отличали южных франков от северных пруссов, фракийцев от персов и т. д.

В иудеоэллинском же произношении эти звуки не различались, поскольку в «новогреческом» языке колебания и в произношении, и в написании слов с этими звуками существуют до сих пор. В иврите буква «фэй» для звука «ф» вообще появилась только в XX (!) веке.



Присутствие буквы «Ф» в Азбуке связано с необходимостью передачи ослабленного «п», причем не только в германских или романских языках, но и в славянских: ср. уповать, болг. уфам, серб. уфати, англ. hope, нем. hoffen, а отнюдь не с «древнегреческой» φ, которая в латинице передается именно как ph, а не f.

Праславянский корень пър в форме «fer-» присутствует, например, в англ., ит., фр. fertile «плодородный», в нем. fertig «готовый, годный».



Показательно, что в этих языках это прилагательные, причем отсутствуют как имена существительное, так и глаголы, от которых они могли бы быть образованы.



Это указывает на латинизированный характер корневой основы в этих языках, ср. однокоренное фрукт, при русском спорый, чешском и польском spory «зрелый», литовском sperus. Кстати, возможно, что в таком случае прозвище египетской царицы Нефертити просто означает «бесплодная», каковой она и была.

Херъ — «божественный, данный свыше». Ср. нем. Herr (господин, Бог), греч. «иеро-» (божественный), англ. hero (герой), а также русское имя Бога — Хорс.

Укъ фъретъ Херъ: знание оплодотворяет Всевышний, знание — дар Божий. : знание оплодотворяет Всевышний, знание — дар Божий.

Цы (ци, цти) — «точи, проникай, вникай, дерзай». Ср. аналогично многозначное нем. ziehe с преимущественным значением «проникни».

Червь (черве) — «тот, кто точит, проникает».

Ш(т)а (Ш, Щ) — «что» в значении «чтобы». Ср. укр. «що», болг. «ще».

Ъ, Ь (еръ/ерь, ъръ) — представляют собой варианты одной буквы, означавшей неопределенный краткий гласный, близкий к э. Вариант «Ь» возник позднее из iъ, — именно так письменно отображалась вплоть до XX в. буква «ять».

Раскатистый звук «р» произносится с обязательным первоначальным придыханием (начальный «ъ») и отзвуком (конечный «ъ»).



Слово «ъръ», по-видимому, означало сущее, вечное, сокровенное, пространство-время, недоступное человеческому разуму, светоч, Солнце. По всей вероятности, «Ъръ» — одно из наиболее древних слов современной цивилизации, ср. египетское Ра — Солнце, Бог.

Само слово «время» содержит тот же корень, поскольку начальное «в» развилось именно из «ъ», ср. также нем. Uhr, фр. heur, англ. hour «час», а также яр (в значении «время гона»), яра («весна»), нем. Jahr, англ. year «год», фр. jour «день», обратно заимствованное «эра» в значении «время» и т. д.



Многие исконно русские слова содержат этот корень, например: утро — «от Солнца, вот (вон) Солнце, появление Солнца» (корень ут-: ср. англ. out, yond — оттуда, там); вечер (векъ-ръ) — «век Ра, истекающее время Солнца»; рано, ранок (утро) — дословно: «время прихода Солнца»; пора — «по Солнцу, после какого-то определенного положения Солнца».

В смысле «пространство, Вселенная» от того же корня происходят русское «рама», англ. room, нем. Raum, а также слово Rome (Рим) в смысле «центр Вселенной».



Слово «рай» (раи) означает: «множество Солнц» = «обиталище богов (Бога Ра)». Самоназвание цыган «ром, рома» — «свободный (-ая)», «Бог во мне», «я — Вселенная», отсюда же индийский Рама.



В смысле «свет, светило, источник света»: клич «ура!» означает — «к Солнцу!», яркий — «подобный солнечному свету», «радуга» и.т.д. В Азбуке, по всей вероятности, слово «Ър(а)» стоит в родительном падеже со значением «Сущего».

Юсъ (юс малый) — «свет, старорусское яс». В современном русском языке корень «яс» сохранился, например, в слове «ясный».

Ять (яти) — «постичь, иметь». Ср. изъять, взять и.т.д.

Считается, что юс малый обозначал носовой звук типа польского ę, а юс большой — носовой звук типа польского ą.



Само по себе наличие в кириллице и глаголице, как в более поздних вариантах славянской Азбуки, двух «юсов», равно как и двух «еров», означало чередование о/е, в том числе и с носовой окраской.



«Ять», по-видимому, и есть изначальная буква праславянской азбуки, обозначавшая носовой звук, из которой выделилась кириллическая буква того же названия, обозначившая мягкое е, а прежнее ее начертание в кириллице получило название юс большой, при этом изначальный юс стал по контрасту называться юсом малым.

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! — Дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь! — Дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь!

Совокупность приведенных выше фраз и составляет азбучное Послание:

Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо — укъ фъретъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти!

Современный перевод Послания и вынесен в эпиграф этой статьи.

Праславянская Азбука — это первый в истории современной цивилизации учебник. Человек, прочитавший и понявший азбучное Послание, овладевает не только универсальным методом хранения информации, но и приобретает способность передачи накопленного знания — т. е. становится Учителем.



Для передачи грамотности достаточно выбрать подходящий набор знаков, отображающих начальные звуки слов Послания — например, кириллицу или глаголицу.

Сопоставление праславянской азбуки (из которой исключены добавленные Кириллом позднее в церковнославянскую азбуку греческие кси, пси, ижица и пр.) с другими алфавитами приведено в таблице.



Как следует из таблицы, греческий алфавит и иврит в совокупности дают практически ту же Азбуку — т. е. являются производными от нее. Это означает, что письменный язык и культура этих народов развивалась на почве уже существовавшей праславянской письменности.

Зададимся, например, вопросом: а для чего в «древнем» греческом алфавите самим грекам нужны буквы кси и пси? Ведь для передачи сочетаний совершенно не сливающихся в произношении звуков к, п и с у греков есть буквы κ (каппа), π (пи) и σ (сигма).



Возражения типа «это часто встречающиеся в греческом языке сочетания звуков» малоубедительны — в греческом языке часто встречаются и другие сочетания несливающихся глухих согласных звуков — например, пт, кт, фт, однако для их передачи нет особых букв.



Более того, в языках, использующих латиницу или кириллицу, и в иврите, ничего подобного нет.



Напротив, обычным для всех языков является использование для передачи сливающихся согласных звуков (аффрикат) либо одной буквы (например, русские ц, ч, и щ, сербское ? немецкое z, английское j, чешские c и č), либо (для латиницы) разнообразных буквосочетаний — английское ch, немецкое tsch, польское cz, итальянское sc.

Откройте англо- (французско-, немецко-, итальянско-) русский словарь на букву Х (икс, греческое «кси»). Практически все слова, начинающиеся на эту букву в этих словарях «заимствованы из греческого».



Слово xebeck с английского переводится русским словом шебека, т. е. парусное судно с кожаной сыромятной (т. е. русской выделки) обшивкой. Слова начинающиеся на xylo- (деревянный) имеют русский эквивалент «шуло», что так же означает «деревянное».



Слово xeros в переводе с греческого означает «шершавый, шероховатый». Греческое xiphos «короткий (скифский) меч» соответствует русскому «шип», корень прилагательного xanthos (желто-зеленый) — русскому жёлтый и.т.д.



То же самое относится и к букве «пси» — греческое pseudo- русское «чудо», греческое psycho- «душа, восприятие не органами чувств» — русское «чуять», греч. psephos по-русски значит «щебень», греч. psora (чешуя, шелудивая кожа) — русское «чирей» и т. д. В середине слова — греч. opsis — «зрение» — русское «очи».



Сами названия греческих букв «э-псилон» и «и-псилон» переводятся как э-щелевое и и-щелевое. Здесь греческий корень псил- точно соотвестствует русскому «щель», и соответствие греческое пс = русское щ налицо.

Ясно видно, что в греческом алфавите буквы кси и пси появились для передачи на письме нехарактерных для этого языка славянских шипящих — ш, ч, ж и т. п. Добавим, что в иврите буква «шин», передающая звук «ш», начертанием практически тождественна как русской «ш», так и греческой Ψ (пси).

Поэтому, например, греческое псалом (= привет), оно же еврейское шалом, оно же арабское и тюркское салам — эквивалент русского «бью челом».



А приветствие салам алейкум прямо восходит к византийскому мирному приветствию с открыванием лица — т. е. по-русски, «челом и ликом». Позвольте, воскликнет Читатель — это же противоречит истории! Да, противоречит, но не реальной, а ныне принятой истории.

Традиционно считается, что древнейшим буквенным письмом было «древнееврейское» — современный иврит, затем на его основе возникло греческое письмо, и уже после этого из греческого письма образовались латиница, кириллица и другие европейские алфавиты.



Такая последовательность развития письменности целиком определяется принятой ныне исторической хронологией развития современной цивилизации: сначала культуру развивали якобы «древние» евреи и египтяне, затем «древние» греки, далее «древние» римляне, и только потом славяне.



Затем «мрачные века Средневековья», западноевропейское «Возрождение»… а «варварская» Россия якобы отстала от Европы на двести лет из-за «татаро-монголького ига».

Однако, нынешняя хронология стала в Европе общепринятой только в XVI–XVII вв., после того, как Тридентский Католический Собор канонизировал вычисления монаха Дионисия и впервые постановил, что год окончания собора — 1563 от Рождества Христова.



Современные исследования, и прежде всего, работы акад. А. Т. Фоменко, показывают, что существующая хронология событий до XVI в. принципиально неверна.



Внедренная католической церковью хронология по сути опрокинула в прошлое реальные события, причем, чем ближе они к XVI в., тем дальше оказываются в древности по нынешней хронологии.

Причина этого кроется в распаде общеевропейской Византийской (по-славянски Боснийской) Империи в XV в., завершившемся окончательным падением Царь-Града в 1453 г., на три основные части — православную Восточную Европу (Русская Империя), католическую Западную Европу (Священная Римская Империя) и мусульманскую Южную Европу (Османская Империя).



Каждая из трех частей бывшей единой Империи претендовала на наследие Византии — не случайно, в Западной Европе бывшую общую столицу (по-русски Царь-Град) стали именовать по-своему — «Констанинополь», а в Турции — «Истанбул (Стамбул)».

В течение всего XVI в. в Европе продолжался дележ византийского наследства, который закончился падением к началу XVII в. монархов старой Имперской династии: Рюриковичей в России, Пржемысловичей = Люксембургов в Центральной Европе, Валуа во Франции, Ависов в Португалии, Тюдоров в Англии и т. д. и приходом к власти новых династий — Романовых в России, Бурбонов во Франции, Габсбургов в Центральной и Юго-Западной Европе, Стюартов в Англии и. т. д.

Вот эти новые династии и договорились между собой о создании такой собственной истории, которая утверждала бы их монархические права.



Естественно, всю предыдущую «славную Византийскую историю» каждая из монархий постаралась сделать частью своей. Так появились параллельные версии одной и той же истории.



А последующим историкам ничего не оставалось, как только отодвигать в прошлое те события, которые никак не согласовывались между собой иначе, поскольку имели диаметрально противоположный смысл в разных версиях — например, у победителей и побежденных в какой-либо войне.

Этот договор был позднее закреплен и на Венском Конгрессе европейских монархов в 1815 г. при очередном дележе наследства кратковременной Империи Наполеона, да и в 1945 г. на Ялтинской и Потсдамской Конференциях по итогам Второй Мировой Войны XX века.

В том, что этот раздел Европы сохраняется до сих пор с XV в., читатель может легко убедиться сам: приложите линейку к современной карте Европы примерно от Петербурга до «каблука Итальянского сапога», и справа от линии окажутся преимущественно православные Россия, Румыния, Греция, Сербия, Македония и мусульманские Албания и Турция, а слева — преимущественно католические Литва, Польша, Венгрия, Хорватия, Италия.



При этом центром раздела оказывается как раз Босния, язык мусульман которой практически не отличается от языка православной Сербии и католической Хорватии.

Именно здесь, в славянской Центральной Европе, и зародилась европейская буквенная письменность, в отличие от египетской иероглифической, и имя ей — праславянская, а вернее, праевропейская, Азбука.



И если отбросить навязанную нам в XVI–XVII вв. неверную хронологию, то якобы «древние» греческое, и еврейское письмо, не говоря уже о латинице, становятся производными Азбуки.



Таким же производным Азбуки является и «древнеиндийский» язык — санскрит, само понятие о котором возникло только в XVII в., а «древние» памятники на этом языке «внезапно» обнаружены и того позже.



И как не тщатся лингвисты построить единое дерево индоевропейских языков, положив в его корень санскрит, само это «древнеиндийское» название, к примеру, по-испански означает «Священное Писание» (San Escrito), т. е. это калька со средневековой латыни.

А как же быть с «древней» латынью? В том, что латиница была создана позже греческого письма, никто не сомневается.



Однако, при сравнении т. н. архаической латыни, традиционно относимой к 6 в. до н. э., и классической латыни, относимой к I в до н. э., т. е. на 500 лет позднее, бросается в глаза куда более близкое к современному графическое оформление архаической монументальной латыни, нежели классической.



Изображение обоих разновидностей латинского алфавита можно найти в любом лингвистическом словаре.

По традиционной хронологии получается, что латинское письмо сначала деградировало от архаического к классическому, а потом, в эпоху Возрождения, снова приблизилось к первоначальному виду. В рамках излагаемой концепции такого ничем не оправданного явления нет.

Сравнивая латынь с современными языками, необходимо обратить внимание также на то, что структура средневекового латинского языка практически полностью совпадает со структурой русского языка. Ее же унаследовал и современный итальянский язык.

Считается, что литературный итальянский язык создал Данте Алигьери, живший по традиционной хронологии якобы на рубеже XIII–XIV веков.



Имя-прозвище Данте Алигьери переводится как «Прóклятый Лигуриец (т. е. гражданин Генуэзской Республики)». И действительно, он был проклят католической церковью и заочно приговорен к сожжению.

Примечательно, что ни одной подлинной рукописи Данте, как и Бокаччо и Петрарки, не сохранилось. Поэтому Данте творил «Божественную Комедию», вероятнее всего, в конце XVI в., после Тридентского Собора, издавшего список запрещенных книг и введшего тотальную цензуру.



Да и литературный итальянский язык сложился лишь к XVII веку и расцвет литературной латыни приходится именно на XVI–XVII века. Поэзия Данте, Петрарки и Шекспира рождена одной общей эпохой, и это не «античность», а XVI–XVII вв.



А вот от другого итальянского гения — Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.) сохранились подлинные рукописи, причем в количестве почти 7000 страниц.



Это явно указывает на то, что реальная история собственно итальянской культуры начинается только в XV в., а до этого она была византийской, т. е. во многом славянской.

По сути дела историю происхождения искусственного языка латыни повторил Л. Заменгоф, создавший в 1887 г. искусственный язык эсперанто на основе латыни, но с германскими и славянскими элементами.



Разница только в том, что латынь создавалась на праславянской основе, но на ее греко-романском диалекте, подвергшемся влиянию иудеоэллинского языка. Но искусственные языки можно было и не создавать.

Проведенный автором этой статьи анализ 20 основных современных европейских языков, включая славянские, балтийские, германские, романские и греческий выявил свыше 1000 ключевых слов, принадлежащих примерно к 250 общим для всех балто-славянским корневым группам и охватывающих все понятия, необходимые для полноценного общения.



А это прямо говорит о том, что, по крайней мере, до XIV века население подавляющей части Европы говорило на одном языке — и это был именно праславянский язык.



В Средиземноморье, помимо этого языка, говорили еще и на иудеоэллинском — праязыке современных арабского и иврита, в Юго-Восточной части Европы — на тюркском, а в Северо-Восточной — на угорском.



Именно распад Единой Византийской = Боснийской Империи и стал причиной разделения общего европейского языка.

В свете развитой здесь концепции становится вполне понятно и внезапно появившееся c конца XVI обилие найденных «древнегреческих» литературных памятников.



Литературный погром, инспирированный инквизицией и освященный Тридентским Собором, просто вынудил протестантскую интеллигенцию в конце XVI века искать другие пути и другой язык для публикации своих произведений, поскольку оригинальная литература на латыни подвергалась жесточайшей цензуре, а вольнодумные авторы прямиком попадали на костер инквизиции.



Вот и появлась языческая «древнегреческая» мифология, сравнительно безопасная в условиях инквизиции только благодаря своей «древности», труды «древнеримских» философов, «древний грек-сатирик Эзоп», он же французкий баснописец XVII века Лафонтен и т. д.

Азбучное имя Всевышнего не в греческой форме Христос, а в русской форме также весьма знаменательно.



В традиционной хронологии новой эры «лишнее тысячелетие» появилось по решению Тридентского Собора — до этого века назывались сотнями: например, итальянское Треченто означает «трехсотые годы», а не «четырнадцатый век».



И эти сотни лет отсчитывались от Рождества Христова, которое было не в I, а в XI веке традиционной истории, конкретно в 1054 г., когда ярко, как Солнце, полгода светила взорвавшаяся сверхновая — Вифлеемская Звезда, нынешняя Крабовидная Туманность.



И Русь действительно впервые мог крестить именно Апостол Андрей Первозванный — не в якобы 988 г., а на сто лет позже — примерно в 1088 г. по традиционной хронологии.

И становление современной европейской письменности с точностью до полстолетия полностью укладывается в период XI–XVI вв.: XI век — праславянская азбука («кириллица»), XII век — иврит, греческое письмо (зодиакальная датировка — 1152 г.), руническое письмо (зодиакальная датировка — 1198 г.), глаголица, XIII век — латиница, XIV век — «искусственные» языки: церковнославянский, богослужебная латынь, языки Торы и Корана, XV век — начало книгопечатания, печатная Библия — XVI век. Заметим, что не случайно исчезновение именно сравнительно поздних рунического письма и глаголицы — они были быстро вытеснены насильно внедрявшейся латиницей.

Возвращаясь к Азбучному Посланию, можно предположить, что первый распространитель славянской письменности и просветитель жил не ранее XI века и был крупной политической фигурой того времени.



В восточнославянской истории известен первый письменный свод законов — «Русская правда» Ярослава Мудрого, а в западнославянской — просветительская деятельность основателя западнославянской державы Пржемысла, т. е. опять-таки Премудрого.



Не исключено, что это одно и то же историческое лицо, которое и стояло у истоков распространения буквенной письменности.

Деятельность Кирилла и Мефодия, создавших церковнославянскую азбуку на основе праславянской, явно проходила уже в условиях латинизации западных и южных славян, поэтому она должна быть передатирована на 400 лет позднее традиционной датировки — на конец XIII — начало XIV века.

Примечательно, что архиепископ новгородский Геннадий в конце XV века ратовал за просвещение русского духовенства, сетуя, что «…не можем добыти, кто бы горазд грамоте… кого бы избрати на поповство… он ничего не умеет, только то бредет по книге, а церковного настатия ничего не знает…».

При этом из цитируемого отзыва архиепископа ясно, что речь идет о грамотных русских людях, представленных Геннадию для экзамена на предмет пригодности к церковному богослужению, но не знающих при этом церковнославянского языка!

Иными словами, гражданской русской письменностью владело гораздо больше людей, чем церковнославянской. Большинство русских людей до начала XVII века и прихода к власти Романовых было грамотными — в частности, все казачество.



А затем «тишайший» царь Алексей Михайлович Романов истребил поголовно грамотных староверов.



При нем же и его сыне Федоре уничтожены разрядные книги и почти все подлинные документы, касавшиеся истории до-романовской Руси.



Именно Алексей Михайлович окончательно закрепостил большинство населения России, чем и сделал его неграмотным к началу XVIII в., так что Петру I пришлось приглашать иноземных учителей. После смерти Петра во времена бироновщины миллеры-байеры-шлецеры и начали писать «древнерусскую» историю на западноевропейский лад.

М. В. Ломоносов, внесший неоценимый вклад в русскую науку и культуру, первым среди ученых провел критический анализ церкославянской азбуки и обозначил принципиальную границу между нею и гражданской русской азбукой, прямой наследницей праславянской азбуки.

Еще один принципиальный шаг сделал Н. М. Карамзин, введший в гражданскую русскую азбуку букву Ё вместо латинского jo (польского io), поскольку две точки (т. н. диакритический знак) именно над Е, а не над О сохранили идеографическую связь с праславянской азбукой, а не с латиницей, которую и по сей день пытаются навязать русским уже с помощью компьютерных технологий.

Отсчитывая просвещение славян от Премудрого Ярослава, отдавая должное Кириллу, Ломоносову и Карамзину, нельзя не упомянуть и о последнем по хронологии великом просветителе — А. С. Пушкине.



Гений Пушкина как просветителя и историка еще не вполне оценен. А ведь именно он создал единый современный гражданский русский письменный язык.



В некоторых европейских странах до сих пор существует разделение письменного языка на два — книжный и простонародный — в буквальном смысле: например, риксмол и лансмол в Норвегии, кафаревуса и димотика в Греции и т. п.

Знаменательно, что ироничные англичане называют сложные книжные слова македонскими.



При этом они даже не подозревают, как близки к истине, ибо македонский — это тот же праславянский, а значит, и праевропейский язык.



Просто латинизация англичан в XIV–XV вв. уничтожила видимую связь их языка с праславянским.

Но пока жив русский язык, будет жива и Азбука — первый буквенный учебник европейской цивилизации.









Вариант 2. Текстовый вид

Я. Кеслер



***

.