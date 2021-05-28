Татьяна Монтян – интервью для oper.ru, часть вторая
Канал Татьяны Монтян: https://www.youtube.com/c/Montyan2
Заказать книгу Элинор Остром «Управление общим» (на русском) в переводе Татьяны Монтян: https://bit.ly/ostrom_montian
Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/interview_montyan2.mp3
00:00:00 Политические взгляды и убеждения
00:01:33 «Оранжевый переворот» 2004 года
00:05:24 Реакция Юго-Востока на первый Майдан
00:06:20 Евромайдан. От противостояния к гражданской войне
00:09:40 Украина как объект международной политики
00:10:20 Коллективный Запад – что это?
00:11:18 Геополитическая ситуация на постсоветском пространстве
00:12:39 Пророссийские или «пророссийские» силы на Украине
00:14:50 История раскола внутри Украины
00:17:05 Что такое украинский национализм
00:18:30 Украинский национализм и Россия
00:19:30 Прямая и представительская демократия
00:22:38 Пророссийская политика на Украине
00:24:55 Русская весна
00:26:35 Поездка к Мозговому в 2014-м
00:28:30 Цели РФ на Украине начиная с 1991 года
00:32:00 Про «интересы России»
00:34:20 Пророссийские политические силы Украины
00:40:00 Пророссийские украинцы и антиукраинские россияне
00:43:35 Индивидуализм на постсоветском пространстве
00:48:10 Общая теория институций после СССР
00:49:15 Политика Януковича — причина госпереворота?
00:53:55 Крымские референдум 2014 года
00:55:25 Референдум в Крыму и референдум в ЛДНР
00:57:05 Не признали ЛДНР — поддержали Порошенко
01:00:25 Истеблишмент укронацистского режима
01:02:45 Первые «Минские соглашения»
01:04:31 Юридическая оценка Минских соглашений
01:07:55 Самостоятельность и субъектность ДНР и ЛНР
01:12:00 Две ДНР: центр Донецка и зона под обстрелами
01:16:00 «Единство русских: защита прав и свобод»
01:18:00 Украинский нацизм против русского национализма
01:19:40 #ЖивеБеларусь. Лето 2020 года
01:24:00 Выводы Белоруссии и России
01:26:00 Современный «рассерженный горожанин»
01:33:56 Баланс справедливого распределения ресурсов
01:37:40 Навальный и друзяшки
01:41:00 Общие черты буржуазно-либеральных протестов
01:44:00 Что делать простому неравнодушному гражданину?
01:48:00 Современное российское «охранительство»
01:50:20 Борьба «Партии регионов» с настоящими пророссийскими силами
01:51:55 Миф о русском языке и восстание в Русскую весну
01:55:00 Перспективы «СССР 2.0»
01:57:55 Блиц-вопросы
01:58:38 Девиз Татьяны Монтян