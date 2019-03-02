Новости Украины и Новороссии 02 марта 2019

На этой неделе исполняется 100 дней со дня инаугурации депутатов Народного Совета и Главы Республики Дениса Пушилина. Время подводить первые итоги.

По вышедшим указам, законам, визитам и выступлениям за это время уже можно судить, какие приоритеты выбрали для себя новый руководитель государства, новый парламент, и какой стратегии они намерены придерживаться.

Как показывают опросы и анализ «Вейс-Новороссии», главный итог «стодневки» — ДНР продолжает неуклонно интегрироваться в политическое, экономическое и социальное пространство России.

Также это время отмечено, с одной стороны, четкой постановкой приоритетов развития ДНР уже не на краткосрочную, а среднесрочную перспективу и, с другой стороны, корректировкой в сферах, нуждающихся в незамедлительном внимании руководства Республики и парламентариев.

По большому счету, в первые три месяца никто не ждал от новой власти громких инициатив и кардинальных решений.

Эксперты уверяли, что это время уйдет на процесс вхождения во власть, установку новых отношений внутри управленческого аппарата, а также с бизнес-окружением. Но, не смотря на это, первые итоги новой власти показали, что сделать удалось немало.

Политика: общественники и молодежь

Среди самых ярких политических новаций за 100 дней стал запуск двух структур: Молодежного парламента и Общественной палаты ДНР.

28 февраля депутаты Народного Совета приняли соответствующее постановление «О создании Молодежного Парламента ДНР». Молодежный парламент из 50 депутатов будет формироваться на основании результатов выборов, которые будут проводиться каждые два года. Выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы.

Правом выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах наделяются граждане ДНР в возрасте от 18 до 35 лет (на день голосования).

Ожидается, что структура станет кадровым резервом для Народного Совета, кроме того, молодые депутаты потом смогут занять определенные посты в министерствах и ведомствах Республики.

Что касается Общественной палаты, то уже заявлено о начале процесса ее создания. Она будет состоять из 51 человека: 17 выдвигаются от главы государства, еще 17 — от местного самоуправления и столько же — от общественных движений.

Основной ее задачей будет разработка и реализация эффективного механизма взаимодействия между государством и обществом.

Получается, что на перспективу вокруг Главы ДНР Дениса Пушилина создается такой большой условный парламент: это собственно Народный Совет и плюс Молодежный парламент и Общественная палата — с перемешанными функциями и уравновешенными группами влияния. Но ключевые решения, видимо, все равно останутся за Главой Республики.

Кстати, жители ДНР отмечают, что политический стиль Пушилина отличается от стиля Александра Захарченко. Он менее импульсивен, более спокоен и рационален. Пушилина, в отличие от Захарченко, можно назвать «гражданским Главой ДНР», насколько это возможно в Республике, которая находится в эпицентре обстрелов.

Кадры: перестановки на местах

За минувшие 100 дней Глава ДНР Денис Пушилин сменил глав администраций пяти городов и трех районов Республики (следует учитывать, что руководить Республикой и проводить важнейшие кадровые перестановки он начал еще с приставкой врио до выборов и инаугурации).

Отметим, что подавляющее большинство назначенцев до событий 2014 года не имело опыта работы в чиновничьих креслах.

Так, новым главой администрации Шахтёрска назначен Александр Шатов, Тореза — Дмитрий Лысенко, Снежное — Александр Скворцов, Енакиево — Роман Храменков, Ясиноватая — Дмитрий Шевченко, Амвросиевского района — Игорь Лызов, Тельмановского района — Александр Спинула, Новоазовского района — Олег Моргун. Новые назначения произошли после заявлений Пушилина о неудовлетворительной организации работы по ликвидации последствий сложных погодных условий в ряде городов и районов ДНР.

Экономика и финансы: стратегия, интеграционные программы и бюджет на год

Общеизвестно, что экономика ДНР с 2014 года переживает тяжелейшие последствия военных действий и разрыва экономических связей с Украиной.

Как отмечал в конце 2018 года тогда еще глава Института экономических исследований, а ныне министр экономического развития ДНР Алексей Половян, ситуация в экономике ДНР очень похожа на ситуацию, которая была в 1991 году.

«Тогда было два ключевых процесса. Первый — это смена социальной экономической формации, когда от административной экономики переходили к рыночной. И второе — тогда так же, как и сейчас, но не так резко, произошел разрыв хозяйственных связей между предприятиями.

И сейчас с Донбассом, с ДНР и Украиной, которая ввела экономическую блокаду, происходит то же самое. И предприятия, которые работали через Украину и на Украину, они вынуждены искать новые ориентиры, новых поставщиков и рынки сбыта», — рассказывал Алексей Половян.

Он считал, что единственный выход в этой ситуации — разработка и реализация стратегии развития экономики.

Именно о создании такой стратегии, объединенной единой методологией, Алексей Половян и заявил после вступления в должность министра.

Усилиями министерства экономического развития к концу 2018 года разработан проект Закона ДНР «О системе стратегического планирования». Кроме того, начата разработка ключевого документа планирования на республиканском уровне — Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2019–2024 годы.

Новой властью обозначены перспективные экономические отрасли, такие как металлургическая и угольная промышленности, машиностроение, приборостроение, химическая отрасль и ряд других направлений, в том числе малый и средний бизнес.

Очень перспективная ниша для ДНР — производство горно-шахтного оборудования.

«У нас есть два института, производственная база по производству такой техники, колоссальный опыт эксплуатации в сложных горно-геологических условиях, огромное количество смежников, подрядчиков.

Уникальность ситуации состоит в том, что, к сожалению, Россия на сегодняшний день утратила этот потенциал и потребность у нее в этом направлении огромная.

Емкость этого рынка в РФ — от 50 до 100 триллионов рублей. Идет импортозамещение из Китая, Германии, Польши. И в России нашу продукцию знают и готовы покупать. Но тут мешает политика — непризнанность Республики. Но, повторюсь, это готовая ниша для нас, а остальное — это политические решения», — говорит Алексей Половян.

Кстати, Глава ДНР уже заявил, что для восстановления экономики будет задействована интеграционная программа. «Исходя из коммерческой целесообразности, говорить о конкретных соглашениях не могу, но будут новые рынки сбыта, будет загрузка предприятий», — сказал Денис Пушилин.

Впрочем, конкретика все-таки есть.

Так, 18 января было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым и Народными Советами Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Наша продукция конкурентна и востребована. В плане логистики есть сложности. При взаимодействии, при интеграционных процессах, конечно, мы рассматриваем вопросы экономического сотрудничества.

В частности, Крым сейчас интересен в плане транзита. Того же угля, если конкретизировать моменты. Есть еще ряд взаимовыгодных проектов — Крым сейчас строится, это замечательно», — сказал тогда Денис Пушилин.

По его словам, возможны поставки из ДНР цемента и других стройматериалов.

«Цементные заводы, которые у нас есть, находятся относительно близко к Крыму. В этом плане мы уже частично работаем. И работа будет только усиливаться. Ну и ряд других, менее значимых в глобальном смысле, коммерческих проектов, но они тоже есть, они будут увеличиваться и на уровне взаимодействия городов, и между Республиками в целом», — рассказал он.

Позднее стало известно, что возможны поставки в Крым и продукции Донецкого молокозавода.

Одним из важных достижений новой власти за 100 дней стало снижение цен на бензин и дизтопливо (цены за это время снижались два раза) за счет отмены госпошлины на их ввоз.

Кроме того, чиновникам удалось повлиять на производителей, и те с января опустили цены на отдельные продукты (мясо, подсолнечное масло, яйца и другие). Также в начале февраля была погашена задолженность по заплате работникам предприятия «Стирол» в Горловке.

Что касается финансов, то и в этой сфере за 100 дней произошли серьезные подвижки. Так, впервые в истории ДНР на 2019 год был утвержден годовой республиканский бюджет.

Доходная и расходная части бюджета не разглашаются в связи с военной ситуацией в Республике. Министр финансов ДНР Яна Чаусов считает, что долгосрочное планирование «позволит усовершенствовать и упростить действующие механизмы в сфере бюджетирования».

До 2016 года бюджет ДНР формировался помесячно из-за объявленной Украиной экономической блокады и интенсивных боевых действий.

Впоследствии было решено перейти на поквартальное планирование, поскольку властям удалось стабилизировать экономическую ситуацию, и возникла необходимость анализа бюджетных запросов, осуществления финансирования и регистрации договоров в органах казначейства.

Также за 100 дней работы новая власть приняла ряд решений по развитию банковского сектора.

В частности, народный Совет упростил работу банков на территории ДНР. Депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в Закон ДНР «О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов».

Теперь банки, обособленные подразделения банков, филиалы иностранных банков освобождаются от обязанности применения кассовых аппаратов и расчетных книжек при выполнении ими операций.

Изменения обусловлены тем, что право предоставлять банковские услуги на территории ДНР кроме ЦРБ получил филиал № 1 коммерческого банка «Международный расчетный банк» Республики Южная Осетия.

Кроме того, Центробанк ДНР начинает кредитовать юридических и физических лиц. В ЦБ уже ищут высококвалифицированных специалистов в области кредитования.

Председатель банка Андрей Петренко говорит, что ЦРБ заинтересован в высококвалифицированных специалистах с большим опытом работы в данной области. Он уточнил, что свои резюме в адрес банка могут присылать руководители кредитных подразделений, кредитные аналитики и рисковики.

Социальная сфера: заморозка тарифов и пенсионного возраста

Все перечисленные сферы имеют для ДНР первостепенное значение, однако социальная политика в воюющей Республике стоит все-таки на первом месте.

Так, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Республике остаются на прежнем уровне, а возраст выхода граждан ДНР на пенсию сохранен для мужчин на уровне 60 лет, для женщин — 55 лет.

Кстати, власти обещают в этом году ввести показатель прожиточного минимума в Республике и повысить размер минимальной заработной платы.

Из заметных социальных инициатив 100 дней также можно отметить распоряжение Главы ДНР, которым выделяется жилье пострадавшим от военных действий.

Согласно распоряжению, администрации городов и районов должны определить список свободных, необремененных объектов жилого фонда из муниципальной собственности, составить дефектные акты и сметную документацию для проведения текущих и капитальных ремонтов.

Расходы на выполнение работ будут запланированы при формировании бюджета на II квартал 2019 года.

Получить такое жилье могут семьи погибших (умерших) военнослужащих; семьи военнослужащих, не имеющие жилья на территории ДНР; лица, жилье которых находится на территории ДНР и полностью или частично разрушено вследствие ведения боевых действий; перемещенные лица, не имеющие жилья на территории ДНР.

Ведется работа и в сфере защиты прав человека.

В ДНР начала работу большая станция судебно-медицинской экспертизы, которая будет помогать выявлять пропавших без вести по ДНК.

«При помощи МККК было завезено специальное оборудование, реактивы. База подготовлена… Мы начали в одностороннем порядке работать», — заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, в ДНР для сдачи ДНК также приезжают люди с территории, временно подконтрольной Украине.

«На украинской стороне, по данным ООН, порядка 1000 неопознанных могил. По нашим данным, порядка 4000. Но получить официальные данные мы не можем», — сказала Морозова.

Главный итог: курс на Россию

Новая власть закрепила курс ДНР на интеграцию с Российской Федерацией во всех сферах экономической, социальной и культурной жизни.

Самые заметные инициативы новой власти в этом направлении:

Денис Пушилин объявил 2019 год в Республике годом русского языка. В связи с этим 1 февраля в республике прошла акция «Донецкий диктант», автором которого стал известный донецкий писатель, депутат НС Владислав Русанов. Второй вуз ДНР — Донбасская национальная академия строительства и архитектуры подал документы для получения аккредитации в Российской Федерации (в октябре прошлого года успешно аккредитовался Донецкий медуниверситет). Министр образования и науки ДНР Евгений Горохов говорит, что процесс аккредитации продлится месяц-полтора и уже выпускники этого года смогут иметь российские дипломы наравне с Республиканскими. По его словам, в апреле документы на аккредитацию планирует подать Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского; Подписаны побратимские соглашения между городами Макеевкой и Керчью, Луганском и Ялтой.

И, наконец, отдельная тема — интеграция Донецкой и Луганской Народных Республик. В частности, в начале февраля власти приняли решение о слиянии железнодорожных компаний двух государств и создании единой железнодорожной компании.

Сергей Чепик, глава АСПМ «Вейс-Новороссия»:

Агентство «Вейс-Новороссия» провело опрос жителей ДНР об их отношении к деятельности Главы ДНР, Правительства и Парламента за 100 дней власти. Опрос проводился методом косвенного интервью с 15 по 25 февраля в Донецке, Макеевке и Горловке, в нем участвовали 350 жителей Республики старше 18 лет.

Опрос показал, что 100 дней власти однозначно положительно оценивают 20% опрошенных; более положительно, чем отрицательно — 37% респондентов; более отрицательно, чем положительно — 13%; отрицательно — 11%, затруднились ответить, или считают, что подводить итоги еще рано, или отказались отвечать «из-за усталости от происходящего» — 19% опрошенных.

Таким образом, положительно оценивают 100 дней работы новой власти 57% опрошенных, отрицательную оценку работы власти дали 24% респондентов.

Главными достижениями власти за первые 100 дней опрошенные жители назвали:

Стабильно низкую стоимость коммунальных услуг для жителей ДНР (в сравнении с Украиной и Российской Федерацией) — 96% опрошенных; Снижение стоимости бензина и дизельного топлива — 73% опрошенных; В Республике сохранён возраст выхода граждан ДНР на пенсию (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет) — 61% опрошенных.

Главными негативными факторами первых 100 дней новой власти названы:

Рост цен на продукты питания — 89% опрошенных; Низкий уровень заработной платы на производстве, безработица — 77% опрошенных; Неудовлетворительная работа коммунальных и транспортных служб администраций городов ДНР зимой 2018/19гг. — 60% опрошенных.

Живой интерес вызвал последний вопрос исследования: «Гражданином какого государства Вы себя видите через три года?». 76% опрошенных видят себя гражданами России, 18% — гражданами ДНР, 2% — гражданами Украины и 4% — гражданами другой страны.

Также «Вейс-Новороссия» попросила высказать свое мнение о 100 днях новой власти ДНР представителей различных профессий и социальных групп, а также не граждан Республики, оценивших ситуацию со стороны.

Дмитрий Жуков (позывной — Кедр), экс-ополченец, командир разведроты Славянской бригады, предприниматель, Севастополь:

«Оценивать работу нового правительства в ДНР, находясь вне республики, сложно, и за такой короткий период, как несколько месяцев, тем более.

За первые сто дней можно обсуждать курс, который выработает и задекларирует для своей работы власть, о первых шагах, и, в принципе, все. Обсуждать какие-то результаты преждевременно.

Новое правительство оперативно проработало и выдало первые месседжи через СМИ для жителей республики, касающиеся социальной сферы. Такой шаг мне кажется, был сделан не зря, ведь кредит доверия у населения к властям как бы переизрасходован.

Сможет ли правительство создать системную работу в этом направлении после первых показательных и точечных улучшений, поговорим через следующие 100 или 200 дней.

Что, я считаю, правительство не сделало важного за этот период. Правительству необходимо инициировать на уровне международных переговоров, которые проходят или возможно будут проходить вместо прежних, тему нарушения прав верующих на территории Украины.

На данный момент это важная и приоритетная тема для правительства Республики. Вне зависимости, как будут дальше развиваться политические процессы.

В связи с тем, что Петр Порошенко и его команда затеяли политическую предвыборную авантюру, связанную с получением так называемого Томоса и давлением на Украинскую Православную Церковь, граждане ощущают на себе колоссальное нарушение своего права свободы вероисповедания и нуждаются в его защите. Украинская Православная Церковь расположена как на контролируемой, так и не контролируемой территории ДНР».

Юлия Андриенко, корреспондент «Комсомольская правда — Донецк», Донецк:

«Сто дней работы нового Главы государства Дениса Пушилина. Что изменилось? Говорить буду о том, что близко мне.

В СМИ появилось хоть какое-то подобие объективной картинки, стало больше свободы слова, редко, но мелькают критические статьи.

Их пока очень мало, но они есть. Только навскидку перечислю острые темы, которые появились в нашей „Комсомолке“ и не были подвергнуты цензуре сверху.

Первой ласточкой стало довольно острое интервью с Геннадием Дубовым на страницах „КП“. Затем освещались темы коммунального коллапса в Республике в связи с непогодой — о невывезенном мусоре, о нечищеных дорогах, темы отсутствия муки, очередей и смертей на КПП, отсутствия хлеба в прифронтовом селе и многие другие.

Видит Бог, мне бы хотелось, чтобы этих публикаций никогда не было, чтобы все у нас работало, как часы, а журналисты бы страдали от отсутствия острых материалов.

Но, во всяком случае, никто нам не перекрывал кислород и не снимал материалы с печати. При этом стало меньше хвалебных, лживых од, что только на пользу доверию читателей. А еще нет подобострастных билбордов с мудрыми цитатами от Дениса Пушилина, что, без сомнения, радует.

Коль уж коллега мне представил возможность высказаться, скажу о том, что работа большинства пресс-служб заставляет стонать нашего брата. Мало того, что сроки ответов затягиваются, так еще и отвечают совсем не то, что спрашивал журналист.

Например, на мой запрос в Минобразования о сроках восстановления дворца молодежи „Юность“ через 1,5 месяца и после десятка звонков мне прислали ответ, из которого я узнала историю дворца, его площадь, количество кружков и много чего другого. А мой вопрос так и остался без ответа! Когда я показала это письмо руководству „Юности“, те сказали, что пресс-служба, не утруждаясь, просто скопировала мне их письмо. О какой работе может идти речь?

Некоторые запросы вообще остаются без ответа. А там, где требуется оперативный ответ, то вот эта система запросов и согласований уничтожает тему на корню. Хотелось бы, чтобы наши министерства стали более открытыми и менее бюрократизированными.

В целом же, хочется отметить, что журналистам стало немного легче дышать. Поднимаются острые темы. И поднимаются не с целью кого-то дискредитировать или очернить, а с желанием что-то в Республике изменить к лучшему».

Дарья, студентка, Донецкого Национального Университета:

«Для меня выборы 20 ноября стали первыми в моей жизни. Поэтому есть какое-то чувство сопричастности к тому, что происходит в политике ДНР.

Сделано, на мой взгляд, немало. Нам повысили стипендии на 20%. Меня также вдохновляет идея Молодежного парламента, которую предложил Глава ДНР Денис Пушилин. Очень бы хотелось поучаствовать в реализации этого перспективного проекта.

Также очень важно, что продолжаются интеграционные процессы с Российской Федерацией. На мой взгляд, то, о чем говорит Глава ДНР — он старается воплотить в жизнь. Среди моих пожеланий — хотелось бы, чтобы продлили время начала комендантского часа».

Наталья Ищенко, преподаватель, МОУ «Школа № 83», Донецк:

«Сто дней — срок не очень большой для того, чтобы выставлять оценки новой власти, но уже сейчас можно отметить некоторые позитивные изменения.

В первую очередь, в кадровой политике. Меня, как представительницу системы образования, особенно радует то, что новый Глава государства Денис Пушилин ставит на ключевые должности людей хорошо образованных, интеллигентных, ничем себя не запятнавших.

Только два примера: министром экономического развития стал Алексей Половян, директор Донецкого института экономических исследований. Главой городской администрации Ясиноватой назначен Дмитрий Шевченко, ранее работавший преподавателем Донецкой академии управления и госслужбы, защитивший кандидатскую диссертацию.

Такая кадровая политика обязательно принесёт, уже приносит добрые плоды — повышены зарплаты бюджетникам и стипендии студентам, закончился беспредел с ценами на топливо, тарифы на ЖКХ, вопреки постоянно кем-то распространяемым в Сети слухам, остаются неизменными, открыты новые транспортные маршруты и добавлены машины на маршруты уже существующие.

Поэтому всё больше людей возвращаются в Республику, как с Украины, так и с России. Хотелось бы, конечно, чтобы действующие и военные запаса получили большую социальную защиту. Особенно необходимо упрощение в получении гражданства ДНР. Но я думаю, и этот вопрос решится. Всему своё время».

Елена Лата, сотрудница предприятия, Донецк:

«100 дней новой власти пролетели очень быстро. Я отношусь к социальной категории населения — у меня ребенок-инвалид. Среди плюсов: до Нового года социальная служба начала выдавать средства реабилитации.

Но, к сожалению, не дали для нас очень важное — коляску и стол. Но эта проблема давняя, мы записаны и уже долго ждем. И еще одна просьба к власти: пересмотреть количество часов на домашнее обучение. В прошлом году было 10 часов в неделю, а с нового года их урезали до 8 часов. Согласитесь, это очень маленький объем для полноценной учебы.

Среди плюсов — не меняются тарифы на коммунальные услуги, цены на некоторые продукты, например, на мясо, с начала 2019 года снизились. Среди минусов: транспорт в Донецке ходит все хуже, город стал заметно грязнее. В целом жизнь продолжается, люди стараются, работают, Главе ДНР хочу пожелать сил и терпения в его работе».

Елена Дыбова, предприниматель, Макеевка:

Если оценивать работу новой власти по пятибалльной шкале — я поставлю четыре с плюсом. Почему? Открыть свой бизнес, пусть ненамного, но стало легче. И знаю, процедуры ведения бизнеса и отчётности у нас упрощаются. Сейчас ещё много бюрократических нестыковок, но работа ведётся.

При этом отношение чиновников к предпринимателям стало заметно благожелательнее, всё решается без давления. Кстати, процент лиц, занимающихся предпринимательством, у нас повысился за последние четыре месяца с 13% до почти 20%. А это увеличение рабочих мест, повышение общего уровня доходов.

Ещё с конца 2015 года в Республики особенно активно стали возвращаться уехавшие от войны в РФ или на Украину. Говорят, что за это время вернулось порядка 1,5 млн, не знаю. Зато точно знаю: у нас восстановлено почти 40% жилого фонда, это около 10 тысяч частных и многоквартирных домов.

И работы продолжаются.

Я уверена, если обстрелы сократятся — в Донецкую и Луганскую Республики вернётся ещё больше людей. Украинцы это понимают, поэтому кошмарят нас и пугают тех, кто хотел бы вернуться: дескать, ужас у «сепаров», разруха, война, бардак.

Их цель — не военная, они давно поняли, что оружием этот конфликт не решить. Им нужно терроризировать нас, не давать нам развиваться. Потому что, как только закончатся обстрелы, оставшиеся на их территории русскоязычные сравнят жизнь здесь и там — и это будет конец Украины…

Владимир К.,водитель, Харьков:

«Только не светите меня, родственники все на Украине. Родители-пенсионеры всегда были на стороне ДНР. Переезжать не хотят, понятно почему — всю жизнь в Изюме, потом в Харькове прожили. Брат — строитель, ездит постоянно в Донецк (ребенок у него здесь), и в Россию.

Нам есть с чем сравнивать. Вот, например, пункты пропуска. Читаю в Сети постоянно, как «террористы-сепаратисты» прессингуют перевозчиков. Неправда.

С 2014 года езжу туда и назад. Ни разу я ни копейки не по закону не платил ребятам ДНР. Да, презенты на праздник, совсем скромные: зажигалку, сигареты, брелок — дарил. Именно дарил, никто у меня ничего «под дулом автомата» не требовал.

А вот на украинской стороне: не отстегнешь — не проедешь, а то и похуже, особенно в 2014–15 годах: исчезнешь, и никто не узнает, где могилка твоя…

Внешне на украинских пунктах всё выглядит цивилизованнее, а по факту — мародёры там, отжимщики. Вся Украина сейчас — страна вымогателей, все: чинуши, автоинспекторы, врачи, разные контролёры — берут и требуют ещё, это у них такая «европейская антикоррупционная практика.

В ДНР с некоторых пор брать стали автоинспекторы, да, случается. А в России о взятках на дорогах забыли ещё в нулевые. Ещё что? Трындят про уровень жизни, какой он „на оккупированных русским агрессором“ низкий. Чисто украинское похабство — так нагло врать. У моих родителей на двоих — 70 лет стажа и плюс-минус 5 тысяч грн пенсии, треть уходит на ЖКХ, больше трети на лекарства. Гиднэжиття…

Цены? Везде они высокие! Примерно одинаковые, с колебаниями. Только в ДНР тарифы на ЖКХ и проезд — низкие и фиксированные, медицинские услуги сравнительно недорогие, многие — бесплатные, спортшколы и прочее — бесплатные или с платой символической. На Украине цены на всё растут чуть ли не ежемесячно.

Если я заработанное за месяц трачу в Донецке — могу жить без проблем, если на Украине — пролетаю. Решили с братом продавать свои харьковские квартиры, перебираться сюда. Не нравится мне здесь только одно: постоянные жалобы, что в Республиках всё не так хорошо, как мечталось пять лет назад. Езжайте на Украину, сравните…

И последнее. В ДНР иногда слышу, что ругают власть, ругают Пушилина. В таких случаях так и хочется ответить: „Ребята, да вы не знаете, что такое плохая власть! Вы посмотрите на Порошенко, на Юлю, на весь тот ад, который у нас творится каждый день. Вот если бы в этом всем побыли некоторое время, то поняли бы, что в ДНР нормальная, адекватная власть».

Сергей Семернин, военнослужащий, офицер по работе с личным составом батальона «Патриот», Донецк:

«Рано оценивать работу новой власти, срок слишком маленький. Через полгода–год продолжим разговор.

Слышал, что по-настоящему начала работать программа по трудоустройству бывших ополченцев и уволившихся в запас военнослужащих, проверю, как на самом деле она работает, тогда и доложу.

А начатая в ноябре прошлого года программа по переселению из обстреливаемых районов и предоставлению жилья тем, кто его утратил из-за обстрелов ВСУ, и беженцам с территории уже реализуется, это радует.

Как и то, что всё больше возвращается в Республику тех, кто уехал в период активных боевых действий. Снова, как до войны, появились „пробки“ на дорогах. Всё чаще встречается объявления насчёт работы: “Требуются…“ То есть, жизнь идёт на лад, несмотря на регулярные провокации ВСУ на линии разграничения.

Хочу обратиться к нашим депутатам. В 2015 году принят Закон о статусе военнослужащих ДНР, но бойцы ждут Закона о статусе ополченца, он давно необходим — многие, особенно тяжелораненые, просто не могут доказать, что они воевали, льгот у них нет.

Ещё надо принять закон о создании Единого Реабилитационного Центра, в котором все — гражданские и военные — могли бы получить необходимую медицинскую, финансовую, юридическую помощь. Это надо было сделать ещё четыре года назад.

Тогда на это не было средств, сейчас, судя по экономическим показателям, — проблему помощи пострадавшим от войны можно и нужно решить».

Владимир Беженар, пенсионер, Еленовка:

«Часто слышу, что много в республике перемен к лучшему, в первую очередь, в экономике и системе управления. Скажу честно: я, как пенсионер, пока на себе улучшений не почувствовал.

Правда, надо пояснить: я воевал в подразделении Моторолы, и не скрывал того, во всех украинских базах данных засвечен, потому живу на пенсию ДНР — 3200 рублей, это всё, льготы пока в теории. Не сомневаюсь, что и пенсии всем повысят и льготы воевавшим будут, хотелось бы поскорее, пока мы живы.

С другой стороны, обычные пенсионеры получают деньги как от Республики, так и от Украины. Если учесть республиканские тарифы на коммунальные услуги, а также то, что семьи погибших и тяжелораненых бойцов за ЖКХ не платят, и делать поправку на условные цены на проезд и лечение — этот зазор не даёт оснований плакаться.

Республика в становлении, проблем много. Но это не повод скулить. Я заметил, что у нас любят ныть и ругать власть как раз те, кто не воевал, а особенно смешно, когда жизнью недовольны бежавшие отсюда в самый разгар боёв, а теперь возвращающиеся и требующие, чтобы всё сразу было как до войны, а то и лучше…»

Андрей Лысенко, волонтёр, Донецк:

«Оцениваю 100 дней работы новой власти достаточно высоко. Объясняю. Восстановлена обратная связь между руководством и народом. Могу судить по себе.

В соцсети (!) я составил заметку о ситуации с гостеплицами рядом с моим домом. Из-за чьей-то халатности помёрзли овощи, государству причинён ущерб. Значит, часть овощей придётся ввозить, и граждане вынуждены будут покупать их по более высокой цене.

Прежде не заметили бы, или меня же обвинили бы в критиканстве. Теперь — не просто среагировали, а выправили ситуацию: теплицы были приведены в порядок, а управляющая ими снята.

Подчеркну, я не оббивал пороги кабинетов — выразил свою гражданскую позицию через соцсеть, реакция — мгновенная. У меня таких примеров уже с десяток. Самая главная перемена: люди не боятся высказывать своё мнение, видят — власть отвечает по существу.

Отношения стали спокойнее и прозрачнее. Хотя этим пользуются всевозможные сетевые сплетники, провокаторы, затаившие обиду беженцы и всевозможные тролли, часто выдающие себя за наших сторонников.

Перед Новым Годом, когда вся Республика находилась в боевой готовности, ожидая наступления ВСУ, называющие себя нашими сторонниками тролли по сути работали на противника. Вбрасывали в Сеть „информацию“ о продовольственных проблемах, отсутствии в ДНР муки, неизбежном резком повышении тарифов.

Распространение панических слухов в военное время — это идеологическая диверсия, предательство. Будьте осторожны, не верьте бреду, который постоянно появляется в пабликах дискредитировавших себя „сторонников Русской весны и преданной Новороссии“, давно живущих за пределами ДНР.

Положительная обратная связь власти и народа восстановлена, улучшать её должны мы все вместе.

Есть у нас трудности, без них невозможно никакое государство. Но, три-четыре года назад трудностей и проблем было в разы больше. Преодолели? Да.

Решили? Конечно, иначе — нас давно бы не было. За нас никто наши проблемы не решит. Странно, когда в народной республике кто-то ждёт, что за него всё решат начальники, а потом жалуется, что то или это сделано не так. Давайте работать, а не жаловаться».

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Геннадий Дубовой, Маша Росс, специально для «Русской Весны»