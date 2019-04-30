Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2019
- 09:25 Победа Зеленского не успех демократии, а признак её глубокого кризиса, — французский эксперт.
- 08:03 День Победы станет для Зеленского «проверкой на вшивость», — Монтян (ВИДЕО).
- 07:55 В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом.
- 07:33 Подготовка к побегу: генпрокурор Луценко продаёт загородный дом и квартиры в центре Киева.
- 06:02 «Хотим мы этого или нет, но война будет».
- 04:29 Мы не зомби, мы — русские: открытое письмо Зеленскому.
- 01:00 На Украине с государственным размахом отметили 75-летие создания дивизии СС «Галичина» (ВИДЕО).
- 00:13 На Ровенской АЭС вспыхнул пожар (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:26 Распять президента: Порошенко сравнили с Христом.
- Вчера 21:45 Koмaндa 3e coбиpaeтcя шквapитьcя?.
- Вчера 21:33 Это Украина: На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме (ФОТО).
Победа Зеленского не успех демократии, а признак её глубокого кризиса, — французский эксперт
Победа «абсолютного новичка» в политике Владимира Зеленского на Украине — очередное свидетельство утери доверия общества к элитам, которое можно наблюдать не только на Украине.
Об этом пишет на страницах Les Echos французский эксперт в области геополитики Доминик Мойси.
Однако если на первый взгляд случившееся выглядит как победа демократии, на деле избрание неопытного в политике лидера несёт в себе серьёзные риски, предупреждает автор.
Однако, если говорить серьёзно, переход «идеального президента» из сериала в статус реального лидера Украины — свидетельство того, что «демократия переживает один из серьёзнейших кризисов идентичности в истории», уверен автор.
«Доверие к элитам упало до самых низких показателей, и не только на Украине», — поясняет Мойси. Народы, подстрекаемые популистами, «не доверяют больше никому, кроме самих себя», а любое посредничество воспринимается ими как измена.
Что касается Зеленского, он является в политике «абсолютным новичком», не имеющим о ней ни малейшего представления.
«Кто как не радикально новый человек лучше всего подходит для нового старта? В любом случае, украинцам нечего терять», — пишет обозреватель Les Echos.
Российские комментаторы «осторожно» замечают в этом «унижении Порошенко» доказательство массового отречения украинцев от «майдана» и последовавших за ним лет, однако Мойси находит подобное прочтение «ограниченным».
По его убеждению, избрав Зеленского, жители Украины вынесли «горькую и трезвую оценку всему политическому опыту страны со времён обретения независимости после распада СССР» и, прежде всего, коррупции — главному препятствию для сближения Киева с Брюсселем.
С одной стороны случившееся на Украине можно счесть признаком хорошего функционирования демократии в её строгом понимании, однако с другой — избрание Зеленского «звучит как предостережение» демократическим режимам во всём мире, полагает эксперт.
«Отнять какую-либо легитимность у элит — значит поверить в абсолютную мудрость народа», который, как показала история, может серьёзно ошибаться — к примеру, как в Германии в 1933 году, предостерегает Мойси.
Разумеется, автор не сравнивает «молодого, улыбчивого актёра еврейского происхождения» с Гитлером, однако отмечает, что с его избранием мир стал «полностью непредсказуемым» местом, где легитимность в политике скорее достигается за счёт полного отсутствия опыта.
Как отмечает специалист, о том, что будет означать избрание Зеленского для российско-украинских отношений и Центральной, и Восточной Европы в целом, судить пока рано. Возможно, «случится чудо», и роль идеального президента, полностью посвятившего себя счастью народа, подтолкнёт Зеленского к преодолению всех препятствий в реальной политике.
Однако есть большой риск, что этот опыт закончится для Украины плохо и поспособствует потере легитимности не только демократии как принципа, но и Украины как суверенного государства, предупреждает Мойси.
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День Победы станет для Зеленского «проверкой на вшивость», — Монтян (ВИДЕО)
Украинцы зря ждут от Владимира Зеленского больших перемен. Об этом заявила адвокат с активной гражданской позицией из Киева Татьяна Монтян в эфире Первого канала.
Комментируя победу шоумена на выборах президента Украины, она объяснила, почему День Победы — 2019 станет его «проверкой на вшивость».
Монтян назвала Зеленского «марионеткой и голгограммой» олигархов Игоря Коломойского, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, которых она считает зачинщиками Майдана 2014 года. Украинцам, отмечает Монтян, кажется, что они выбрали Зеленского, но в действительности они отдали голоса за триаду олигархов. «Вот с Коломойским и решайте, что дальше», — посоветовала она России.
По словам Монтян, после победы Зеленского олигархи Украины оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им следует как можно дольше поддерживать удовлетворение украинцев новым президентом, которого выбрали в качестве альтернативы Порошенко с его «мовами и томосами».
«И тем большим будет шок у избирателей, когда окажется, что они поменяли шило на мыло — какая незадача! Ведь Зеленский уже рассказал, что Бандера — “герой, который боролся для Украины”», — сказала Монтян.
С другой стороны, украинским олигархам нельзя разочаровывать своих западных кураторов, которые могут организовать новый Майдан, лишающий их контроля над финансовыми потоками. Монтян называет эту дилемму парадоксом олигархов, но затрудняется ответить, чем завершится эта ситуация.
Адвокат согласилась, что выбор даты празднования Дня Победы между 8 и 9 мая станет лакмусовой бумажкой для Зеленского.
«Он попытается пропетлять между 8 и 9. Но я уверена, что масса народа выйдет с георгиевскими ленточками, чтобы проверить Зеленского на вшивость. А Бандера — это водораздел. Никакие бандеры для нормальных людей героями быть не могут», — подвела итог Монтян.
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Эфир от 24 апреля, на видео с 17:46
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В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Апаршин добавил, что до вступления Украины в НАТО он намерен повышать уровень боеспособности страны и вкладывать средства в силы специальных операций.
Ранее СМИ сообщили о содержании «военной доктрины» Зеленского. Как отмечалось, документ журналистам якобы передал Апаршин. В доктрине, в частности, утверждалось, что противостоять «противнику» будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО». Также в тексте говорилось о намерении обеспечить объединённое руководство силами обороны «в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Подготовка к побегу: генпрокурор Луценко продаёт загородный дом и квартиры в центре Киева
Генпрокурор Юрий Луценко собрался в бега и уже распродает свою недвижимость, оформленную на подставных лиц. Более того, затягивание ЦИК оглашения результатов выборов связано именно с необходимостью дать время команде Порошенко на бегство.
Об этом на своей странице в соцсети написал известный украинский журналист Ростислав Демчук.
«Одной из причин затягивания с инаугурацией Владимира Зеленского стала попытка дать возможность коррумпированным чиновникам из окружения Петра Порошенко скрыться из Украины. Одним из таких топ-чиновников является Юрий Луценко и его семья!
Стало известно, что Луценко три дня назад выставил на продажу свой загородный дом, оформленный на тестя, которому на такой дом зарабатывать пришлось бы лет сто. Также семейка Луценко срочно пытается избавиться от недвижимости на Старонаводницкой и от дома на Эспланадной, которую вовремя переписал на себя Глеб Загорий.
В общем, похоже на то, что генпрокурор вместе с женщиной третьего тысячелетия решил сделать ноги из Украины. Или хотя бы уберечься от грядущих неприятностей. Опыт в этой части у семейки Луценко есть.
Во время первого уголовного процесса против Юрия Луценко «регионалы» милостиво позволили Ирине Луценко быстренько распродать крымскую и другую недвижимость, которую могли конфисковать. Но в этот раз у ловких Луценко это может и не получиться. Сейчас на верхушку ГПУ стали давать показания сами сотрудники ГПУ при «живом» генпрокуроре. И, думается, это только начало».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Хотим мы этого или нет, но война будет»
Читатель «Русской Весны» и Швеции написал о необходимости освобождения территории Украины от неофашистов.
Война начнется независимо от того, хотим мы этого или нет.
Каждый, кто говорит, что мы избежим войны, если покинем Новороссию и Малороссию (и даже Сирию) и примем все условия Запада, — дурак или предатель.
Единственный вопрос — позволим ли мы НАТО развернуть войска в оккупированной Новороссии и Малороссии и пройти весь путь до Москвы, как в прошлый раз, прежде, чем мы среагируем.
Или же на этот раз мы встретимся с врагом на «его земле», в оккупированной Новороссии либо Малороссии, и освободим эти русские земли без 20 миллионов жертв с нашей стороны, как в прошлый раз.
Для России самоубийственно позволить бывшей Украине войти в НАТО, ведь это не спасет Россию от войны, а лишь намного усложнит победу.
Единственная часть бывшей Украины, от которой мы можем отказаться, — Галиция, поскольку в ней полно нацистов!
Я все еще не могу понять, почему президент Путин не поддержал Януковича, законного президента бывшей Украины, во время нацистского переворота в 2014 году.
Я все еще не могу понять, почему Путин не защитил жителей Славянска от нацистских батальонов или не освободил Новороссию после массовых убийств невооруженных русских в Одессе и Мариуполе.
Я все еще не могу понять, почему Россия не освободила Новороссию и все земли к востоку от Днепра после успешного контрнаступления летом 2014 года или после Дебальцевского котла.
Все эти события представляют собой упущенные возможности победить в войне, освободить Новороссию, дойти до Приднестровья и поддержать его тоже!
Теперь же оккупированные части Новороссии заполонили натовские наемники, и освободить их будет тяжелее. И все же это необходимо сделать, как никогда!
А вот еще несколько причин, почему Новороссия и все земли к востоку от Днепра должны быть освобождены от киевской нацистской хунты:
— это исторически русские земли;
— там живут русские и дети от браков русских и украинцев;
— там живут православные, а не католики и схизматики киевского псевдопатриархата;
— там говорят на русском языке, хотя киевский нацистский режим и пытается его запретить;
— освобождение даст Россию бОльшую военную безопасность;
— большинство людей там против киевского нацистского режима;
— там сконцентрированы природные и человеческие ресурсы, которые принесут пользу России и народу Новороссии и Малороссии;
— северное побережье Черного моря будет закрыто для НАТО;
— нацисты и иностранные наемники будут изгнаны с русских земель;
— это отличный ответ на санкции, которые в любом случае вводятся против России;
— если Новороссия и восточная Малороссия не будут освобождены, Москва тоже падет.
Поэтому освободить Новороссию и все земли к востоку от Днепра — значит освободить русские земли и защитить Матушку Россию!
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Nicholas, Швеция, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мы не зомби, мы — русские: открытое письмо Зеленскому
Открытое письмо общественного и политического деятеля ДНР Павла Губарева к Владимиру Зеленскому.
Господин Зеленский, обращаюсь к Вам как один из лидеров общественного мнения и гражданского протеста против «Евромайдана» на Донбассе.
Вы одержали победу на выборах президента Украины. Очевидно, Ваш успех продиктован не только Вашей популярностью как артиста, но и разочарованием украинцев в политике президента Порошенко.
Мы вас не поздравляем, поскольку находимся с Вашей страной (да, у нас уже давно разные страны) в состоянии войны. Но надеемся, что Вы не пойдете по стопам Порошенко и эта тяжелая война останется в прошлом.
Скоро Вы приступите к своим обязанностям и начнете принимать решения, от которых будут зависеть судьбы миллионов людей. В том числе на Донбассе, в ДНР и ЛНР, так как перспективы прекращения или продолжения вооруженного конфликта зависят не только от Донецка и Луганска, но и от Киева.
Какие конкретные решения Вы будете принимать, мы еще увидим. А как увидим — дадим им свою оценку и свой ответ. Каким будет этот ответ — зависит исключительно от Вас. Донбасс за последние пять лет показал, что отвечать он умеет — и словом, и делом.
Пока в отношении ЛДНР в качестве политика вы еще ничего не сделали — ни хорошего, ни плохого. Но то, что Вы, господин Зеленский, говорите, уже сейчас вызывает озабоченность и свидетельствует о том, что Вы так и не поняли природу конфликта Донбасса с Украиной. И поэтому, скорее всего, будете совершать те же ошибки, что и Ваш незадачливый предшественник на посту президента.
Незадолго до второго тура выборов Вы заявили о том, что хотите выиграть информационную войну на «оккупированных территориях», как в Вашей стране называют ЛДНР. Хоть Вы и говорите о войне информационной, а не горячей, сама по себе эта «военная» терминология указывает на агрессивность Вашей позиции. «Хорошее» начало для президента, который якобы стремится к миру на Донбассе!
Вы заявляете: «Давайте достучимся до населения, которое находится на территории ДНР и ЛНР. Они украинцы. Они не согласны с той позицией, которая у многих там появилась: „русские придут и нас спасут“. Зомби. Ничего страшного, можно вывести».
Многие Ваши избиратели и даже некоторые люди в ЛДНР и России считают, что Вы будет более умным и гибким политиком, чем Порошенко. Этим своим заявлением Вы ставите такую точку зрения под сомнение. Своим неосторожным (или сознательным?) высказыванием Вы уже настроили против себя тысячи жителей Донбасса, отрезая теоретическую возможность каких-либо переговоров, еще даже не вступив в должность президента.
Вы утверждаете: жители ЛДНР — украинцы, а люди с пророссийской позицией — зомби, которых «можно вывести».
Вы можете сказать, что «не так выразились» или что вас «неправильно поняли». Я думаю, что Вы сказали ровно то, что хотели сказать: жители Донбасса не имеют право на свое мнение, а те, кто такое мнение осмеливается иметь, — зомби. Которых вы хотите «вывести», как вредных насекомых.
Давайте я, как один из этих миллионов «зомби», попробую Вам объяснить, кто мы такие, чего мы хотим и почему на Украину мы не вернемся — никогда и ни при каких обстоятельствах.
Первое и главное, что Вы должны себе уяснить: мы — разные. Вы, население Западной Украины, считающие себя украинцами. И мы, население «Восточной Украины» (которую мы называем Новороссией), считающие себя русскими.
Мы не украинцы. Мы не зомби. Мы — русские.
Возможно, Вам известно высказывание Джозефа Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись». Писатель говорил о различиях западной и восточной цивилизаций в мировом масштабе. Эта фраза применима и к различиям между нами. Граница между восточной и западной цивилизациями проходит и по нынешней Украине. Вы выбрали принадлежность к западной цивилизации — так называемый европейский путь. Мы выбрали принадлежность к восточной цивилизации — русский путь. И вместе нам уже видимо никогда не сойтись.
Вы называете население Донбасса украинцами. Почему? Потому что мы четверть века были гражданами Украины? Гражданство не всегда соответствует, а иногда и противоречит этничности, идентичности, самоидентификации человека на территории проживания.
Да, по паспорту до сих пор многие из нас украинцы (хотя эта проблема сегодня начинает решаться).
И этими украинцами — по гражданству, а не идентичности — население Донбасса стало совсем недавно — всего-то неполных тридцать лет назад.
Но так было не всегда. Мы всегда были русскими. И в Российской империи, и в Советском Союзе, и в «незалежной» Украине. Мы всегда сопротивлялись попыткам записать нас в украинцы и подчинить нашу землю Украине. Коммунисты, получив власть в России, с самого начала весьма лояльно отнеслись к идее построения украинской нации, пусть и в составе советского государства.
Донбасс же считал себя русским и не желал входить ни в УНР, ни в УССР, предпочитая быть частью РСФСР. Так во времена революционной смуты в России на Донбассе возникло первое самостоятельное государство — Донецко-Криворожская республика. Об этом Вам, господин Зеленский, как уроженцу Кривого Рога, должно быть хорошо известно. Но республика просуществовала недолго: нелюбимые Вами коммунисты упразднили ДКР и сделали Донбасс частью Украины, где он на протяжении ста лет никогда себя комфортно не чувствовал.
Вы проклинаете советское прошлое, называете этот период оккупацией, постоянно проводите на Украине декоммунизацию. Но именно коммунисты занимались в УССР последовательной форсированной украинизацией, не исключая Юго-Восточную часть Украины. Именно при Ленине Донбасс стал частью УССР. Именно при Сталине Украина стала самостоятельным членом ООН.
Именно Хрущев отдал Крым Украине. Именно советской власти украинцы обязаны полноценным формированием своей нации. Послушайте, что говорит президент Леонид Кучма в своей книге «Украина — не Россия»: «При любом отношении к происходившему в 20-х гг. надо признать, что, если бы ни проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя десятки миллионов человек, оказалась, как выяснило время, самым важным и самым неразрушимым элементом украинского начала в Украине».
Вот только при чем тут мы, русские? При чем тут Донбасс и Новороссия? С какой стати мы должны участвовать в строительстве украинской нации и быть ее частью?
На словах Вы осуждаете политику советской империи, на деле же воспроизводите имперскую модель, стремясь сохранить в составе своей страны абсолютно неоднородные, чуждые друг другу национальные общности, не желая слышать даже о федерализации Украины. И это ваш европейский путь? Это ваша свобода и демократия?
Политика нынешней Украины полностью противоречит европейской политической культуре, которая подразумевает сохранение и поддержание национального, культурного, языкового многообразия в пределах отдельно взятого государства.
Где это видано, чтобы в Европе игнорировали многомиллионные общности, ущемляли их национальные и культурные права? Посмотрите на Бельгию, которую населяют крупные национальные группы фламандцев (58%) и валлонов (31%), не считая национальных меньшинств, и все говорят на разных языках! Это не создает ни угрозы сепаратизма, ни предпосылок к вооруженному противостоянию.
Посмотрите на этнический и языковой состав Донбасса. Посмотрите на электоральную карту Восточной Украины — предпочтения ее жителей на всех выборах. И посмотрите на динамику сокращения русского языка и увеличения украинского в общественной жизни и системе образования за последние двадцать лет. Вам эта картина не кажется как минимум странной?
По последней переписи населения 2001 года, 75% жителей Донецкой области считали родным языком русский. Это официальные данные. Визуальное же наблюдение всегда говорило о том, что русским языком пользовались до 95% жителей Донбасса. При этом преподавание на украинском здесь за последние десятилетия медленно, но верно повышалось: от 3,3% в 1991 году до почти 50% в 2013.
Прошлой осенью власти Донецкой военно-гражданской областной администрации пообещали, что 99% первоклассников в Донецкой области (на контролируемой Вами территории) будут учиться на украинском языке.
Это не просто нарушение прав людей — это насилие над психикой детей, которые с самого детства говорят на русском, а в школе сталкиваются с такой вот языковой шизофренией.
Если абсолютное большинство жителей Донбасса всегда говорило на русском языке, зачем в детских садах, школах и вузах преподавание на нем постоянно сокращается? Зачем кинотеатры дублируют фильмы на украинском? Зачем ломаются устоявшиеся традиции и многовековая культура жителей Донбасса?
Вы, украинцы, дискриминируете родной язык миллионов людей — следовательно, вы дискриминируете их по национальному признаку. Это, что ли, европейский путь? Вы боитесь дать двум областям особый статус и самоуправление. Это разве признак сильного, уверенного в себе государства (посмотрите на США с их самостоятельными штатами и скажите, боятся ли там власти сепаратизма)? Для большинства прогрессивных государств Запада характерна децентрализация и федерализация. Там же, где существуют сепаратистские тенденции, с ними справляются максимальными преференциями, а не запугиваниями и запретами.
Даже у одного из столпов украинского национализма Вячеслава Черновола не повернулся язык называть жителей Донбасса зомби. Он понимал, что Украину населяют принципиально разные общности; сравнивая Западную Украину с Донбассом и Крымом, Черновол говорил об «этнически неоднородных землях».
Чтобы между этими землями не было антагонизма, он считал необходимой федерализацию Украины и введение двуязычия в восточных регионах страны.
«Главная моя идея — не держать силой, а максимально развивать местное самоуправление», — говорил Черновол.
Мы не хотим быть частью Украины, но не можем не признать логику и благоразумие со стороны этого политика, считающего единую Украину ценностью. «Постмайданная» же украинская власть сделала все ровно наоборот, показав политическую недальновидность и полный идиотизм.
Одним из первых указов ВРИО президента Турчинова был отменен языковой закон, который уравнивал статус русского и украинского языка на региональном уровне (да, процесс отмены закона тогда приостановили, но в начале 2018-го отменили окончательно).
Когда жители Новороссии выразили с этим несогласие и вышли на мирные протесты — вы прислали радикалов с Майдана и Нацгвардию. В Одессе, Харькове и других регионах вы сумели сломать русское сопротивление, но Донбасс пошел на крайние меры. Исчерпав методы мирного протеста и политической борьбы, мы взяли в руки оружие, чтобы защитить свою идентичность. Тогда вы бросили на нас артиллерию и боевую авиацию.
Пострадали и погибли тысячи жителей Донбасса — не только взявшие оружие люди, но и мирные люди, виноватые только в том, что проголосовали весной 2014 года за независимость от Украины.
Судя по Вашим высказываниям, господин Зеленский, спустя пять лет войны Вы так ничего и не поняли. Ваш предшественник на посту президента готов был проливать реки крови только за то, что жители Донбасса хотят жить по-русски, а не по-украински. Вы тоже готовы проливать кровь и сбрасывать авиабомбы на головы тех, кого считаете «зомби»?
Украинская пропаганда говорит о том, что 52 человека из России пришли в Славянск, развязали войну и терроризировали два региона численностью до 6 млн. (хотя большая часть отряда Стрелкова по паспорту — те же граждане Украины). Самим не смешно? Вы можете представить себе успешность какой-либо пропаганды или подобной военной операции без поддержки подавляющего числа местных жителей? Просто представьте, что отряд Стрелкова зашел бы, к примеру, во Львов. Добился бы он там успеха, склонил бы местных жителей выходить с российскими флагами на баррикады? Вопрос риторический. А Донбасс всегда был и остается русским. Поэтому достаточно было одной небольшой искры, чтобы разгорелось пламя и тысячи людей пошли воевать за свою идентичность и независимость.
«Под занавес» своего президентства Порошенко пописал новый языковой закон, согласно которому на всей территории Украины (в т. ч. на Донбассе) украинский является обязательным во всех сферах, кроме частного общения и совершения религиозных обрядов.
Господин Зеленский, Вы намерены отменить этот закон, который откровенно нарушает права миллионов людей и просто абсурден, учитывая, что основным языком общения граждан Украины, в том числе в Киеве, является русский?
Еще раз подчеркну: гражданство Украины для жителей Донбасса и всей Новороссии ценностью никогда не являлось. Буква закона ничего не значит, если она противоречит духу людей.
Самоидентификация всегда выше любого закона. Национальное самоопределение всегда сильнее любых исторических обстоятельств, которые бывают ошибочными — как ошибочным было, во-первых, отделение Украины от России, и, во-вторых, сохранение в независимой Украине Донбасса.
Всякое государство обязано защищать представителей своей нации за рубежом, и Россия не исключение. Она не провоцировала наши протесты и наше вооруженное сопротивление в 2014 году. Но Россия поддержала нас сегодня, предоставив, наконец, жителям ЛДНР упрощенный порядок получения российского гражданства. Поступив точно так же, как поступают поляки, венгры или румыны, которые поддерживают членов своей нации, живущих на территории Украины.
Вы отказываете признавать нас русскими. Вы называете нас зомби. Но скоро на Донбассе вам придется иметь дело уже с российскими гражданами.
Господин Зеленский, однажды Вы допустили опрометчивое выступление в адрес мусульман, но признали ошибку и извинялись перед Рамзаном Кадыровым. Вы говорите, что Вы человек простой. Так докажите это, извинитесь перед жителями Донбасса и признайте, что Ваши слова в их адрес были ошибкой.
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Павел Губарев, специально для «Русской Весны»
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На Украине с государственным размахом отметили 75-летие создания дивизии СС «Галичина» (ВИДЕО)
28 апреля во Львове широко отметили 75-летие со дня создания дивизии СС «Галичина». В соборе Св. Юра состоялась поминальная панихида по боевикам, а после панихиды провели награждение выживших нацистов знаками отличия и погашение марок, посвященных событию.
Судя по участию армии (военного оркестра) в проведении неонацистских «торжеств», мероприятие санкционировано на самом высоком уровне. Кроме того, напоминаем, что именно Львовскую область в эти дни посещает (пока еще) президент Порошенко.
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На Ровенской АЭС вспыхнул пожар (+ФОТО, ВИДЕО)
На Ровенской атомной электростанции произошло возгорание трансформатора, сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.
Пожар начался в 21:07 в трансформаторе на открытом участке распределительного устройства.
В 22:05 пожар был ликвидирован.
В ГСЧС уточняют, что радиационный фон — в пределах нормы. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
К ликвидации пожара были привлечены 36 человек и 10 единиц техники.
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Распять президента: Порошенко сравнили с Христом
Блогер-«порохобот» из украинского Луцка Елена Новацкая сравнила проигравшего выборы Петра Порошенко с Иисусом Христом.
«75%, для вас Христос сегодня не воскрес. Вы распяли его 21.04 (дата прошедших президентских выборов на Украине, — РВ.). А потом пекли куличи и красили яйца, чтобы достойно отпраздновать свое предательство», — написала она на своей странице в соцсети.
«Только, знаете, судьба предателей всегда незавидна. Сейчас вы радуетесь своим тридцати серебренникам, но осина, на которой повесился Иуда, уже ждёт. Не забывайте об этом», — добавила Новацкая.
Стоит отметить, что многим пользователям украинского сегмента Сети понравилось, мягко говоря, глупое сравнение и они выразили свои мысли в комментариях.
«Подписываюсь под каждым словом!»;
«Девятый круг ада ждет их»;
«Ой, как я согласна!» — написали фанаты Порошенко.
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Koмaндa 3e coбиpaeтcя шквapитьcя?
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Это Украина: На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме (ФОТО)
Во Львове на одну из свадеб гости пришли поздравлять молодоженов в немецкой военной форме времен Третьего рейха.
Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«Свадьба во Львове. Молодожены с гостями в нацистской форме», — написал он на своей странице в соцсети и опубликовал фотографию с мероприятия.
На фотографии запечатлены молодожены в свадебных нарядах и их гости. Они позируют на площади рядом с архикафедральным собором Святого Юра во Львове, у памятника митрополиту Андрею.
Дата съемки не уточняется.
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Штаб Зеленского возглавляет Разумков – пасынок Юлии Мостовой. Была замужем за Разумковым. Еврейка Юлия Мостовая (жена Гриценко)- главный редактор газеты “Зеркало Недели”.
Неожиданный удар головой ап стену.
Очень хорошая статья Ищенко Р отвечает на вопросы Губарева и других русских Донбасса ,все только начинается ,Зе с Турции обвиняет ,Ючто его не допускают к иннагурации ,представляете п-резидентика в изгнании .А все потому ,что олигархи устроили переговоры с Коломойшей ,кого грабить и логоворились к полному уничтожению институтов власти государства ,что стерег под себя Порох,вот они (мечта всех Серых здесь),обслуги жидов-олигархов.
…”Поэтому Зеленский уходит в «Телеграм», улетает в Турцию, а Коломойский начинает переговоры о формировании нового олигархического консенсуса.
Основные черты этого консенсуса мы можем понять из заявлений штаба Зеленского. Разумков от имени избранного президента заявил, что Раду можно и не распускать, но она должна принять ряд первоочередных законов.
Таковых он назвал шесть:
1. Об отмене неприкосновенности депутатов.
2. Об отмене неприкосновенности судей.
3. Об отмене неприкосновенности президента.
4. Об импичменте президента.
5. О порядке отзыва народного депутата.
6. О расширении норм прямой демократии (пояснив, что механизмом прямой демократии является референдум).
Реализация этого проекта — не просто популизм. Это значит, что президент, исполнительная, законодательная и судебная власть окажутся бессильными перед олигархами. Любого в любой момент можно не только отозвать, но и посадить (статья найдётся). С учётом пересечения полномочий можно переносить управление процессами из одной ветви власти (которая почему-то заартачилась) в другую.А уж при помощи референдума с темным народом в одночасье жиды решат любую задачу.