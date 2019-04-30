Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2019

Открытое письмо общественного и политического деятеля ДНР Павла Губарева к Владимиру Зеленскому.

Господин Зеленский, обращаюсь к Вам как один из лидеров общественного мнения и гражданского протеста против «Евромайдана» на Донбассе.

Вы одержали победу на выборах президента Украины. Очевидно, Ваш успех продиктован не только Вашей популярностью как артиста, но и разочарованием украинцев в политике президента Порошенко.

Мы вас не поздравляем, поскольку находимся с Вашей страной (да, у нас уже давно разные страны) в состоянии войны. Но надеемся, что Вы не пойдете по стопам Порошенко и эта тяжелая война останется в прошлом.

Скоро Вы приступите к своим обязанностям и начнете принимать решения, от которых будут зависеть судьбы миллионов людей. В том числе на Донбассе, в ДНР и ЛНР, так как перспективы прекращения или продолжения вооруженного конфликта зависят не только от Донецка и Луганска, но и от Киева.

Какие конкретные решения Вы будете принимать, мы еще увидим. А как увидим — дадим им свою оценку и свой ответ. Каким будет этот ответ — зависит исключительно от Вас. Донбасс за последние пять лет показал, что отвечать он умеет — и словом, и делом.

Пока в отношении ЛДНР в качестве политика вы еще ничего не сделали — ни хорошего, ни плохого. Но то, что Вы, господин Зеленский, говорите, уже сейчас вызывает озабоченность и свидетельствует о том, что Вы так и не поняли природу конфликта Донбасса с Украиной. И поэтому, скорее всего, будете совершать те же ошибки, что и Ваш незадачливый предшественник на посту президента.

Незадолго до второго тура выборов Вы заявили о том, что хотите выиграть информационную войну на «оккупированных территориях», как в Вашей стране называют ЛДНР. Хоть Вы и говорите о войне информационной, а не горячей, сама по себе эта «военная» терминология указывает на агрессивность Вашей позиции. «Хорошее» начало для президента, который якобы стремится к миру на Донбассе!

Вы заявляете: «Давайте достучимся до населения, которое находится на территории ДНР и ЛНР. Они украинцы. Они не согласны с той позицией, которая у многих там появилась: „русские придут и нас спасут“. Зомби. Ничего страшного, можно вывести».

Многие Ваши избиратели и даже некоторые люди в ЛДНР и России считают, что Вы будет более умным и гибким политиком, чем Порошенко. Этим своим заявлением Вы ставите такую точку зрения под сомнение. Своим неосторожным (или сознательным?) высказыванием Вы уже настроили против себя тысячи жителей Донбасса, отрезая теоретическую возможность каких-либо переговоров, еще даже не вступив в должность президента.

Вы утверждаете: жители ЛДНР — украинцы, а люди с пророссийской позицией — зомби, которых «можно вывести».

Вы можете сказать, что «не так выразились» или что вас «неправильно поняли». Я думаю, что Вы сказали ровно то, что хотели сказать: жители Донбасса не имеют право на свое мнение, а те, кто такое мнение осмеливается иметь, — зомби. Которых вы хотите «вывести», как вредных насекомых.

Давайте я, как один из этих миллионов «зомби», попробую Вам объяснить, кто мы такие, чего мы хотим и почему на Украину мы не вернемся — никогда и ни при каких обстоятельствах.

Первое и главное, что Вы должны себе уяснить: мы — разные. Вы, население Западной Украины, считающие себя украинцами. И мы, население «Восточной Украины» (которую мы называем Новороссией), считающие себя русскими.

Мы не украинцы. Мы не зомби. Мы — русские.

Возможно, Вам известно высказывание Джозефа Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись». Писатель говорил о различиях западной и восточной цивилизаций в мировом масштабе. Эта фраза применима и к различиям между нами. Граница между восточной и западной цивилизациями проходит и по нынешней Украине. Вы выбрали принадлежность к западной цивилизации — так называемый европейский путь. Мы выбрали принадлежность к восточной цивилизации — русский путь. И вместе нам уже видимо никогда не сойтись.

Вы называете население Донбасса украинцами. Почему? Потому что мы четверть века были гражданами Украины? Гражданство не всегда соответствует, а иногда и противоречит этничности, идентичности, самоидентификации человека на территории проживания.

Да, по паспорту до сих пор многие из нас украинцы (хотя эта проблема сегодня начинает решаться).

И этими украинцами — по гражданству, а не идентичности — население Донбасса стало совсем недавно — всего-то неполных тридцать лет назад.

Но так было не всегда. Мы всегда были русскими. И в Российской империи, и в Советском Союзе, и в «незалежной» Украине. Мы всегда сопротивлялись попыткам записать нас в украинцы и подчинить нашу землю Украине. Коммунисты, получив власть в России, с самого начала весьма лояльно отнеслись к идее построения украинской нации, пусть и в составе советского государства.

Донбасс же считал себя русским и не желал входить ни в УНР, ни в УССР, предпочитая быть частью РСФСР. Так во времена революционной смуты в России на Донбассе возникло первое самостоятельное государство — Донецко-Криворожская республика. Об этом Вам, господин Зеленский, как уроженцу Кривого Рога, должно быть хорошо известно. Но республика просуществовала недолго: нелюбимые Вами коммунисты упразднили ДКР и сделали Донбасс частью Украины, где он на протяжении ста лет никогда себя комфортно не чувствовал.

Вы проклинаете советское прошлое, называете этот период оккупацией, постоянно проводите на Украине декоммунизацию. Но именно коммунисты занимались в УССР последовательной форсированной украинизацией, не исключая Юго-Восточную часть Украины. Именно при Ленине Донбасс стал частью УССР. Именно при Сталине Украина стала самостоятельным членом ООН.

Именно Хрущев отдал Крым Украине. Именно советской власти украинцы обязаны полноценным формированием своей нации. Послушайте, что говорит президент Леонид Кучма в своей книге «Украина — не Россия»: «При любом отношении к происходившему в 20-х гг. надо признать, что, если бы ни проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя десятки миллионов человек, оказалась, как выяснило время, самым важным и самым неразрушимым элементом украинского начала в Украине».

Вот только при чем тут мы, русские? При чем тут Донбасс и Новороссия? С какой стати мы должны участвовать в строительстве украинской нации и быть ее частью?

На словах Вы осуждаете политику советской империи, на деле же воспроизводите имперскую модель, стремясь сохранить в составе своей страны абсолютно неоднородные, чуждые друг другу национальные общности, не желая слышать даже о федерализации Украины. И это ваш европейский путь? Это ваша свобода и демократия?

Политика нынешней Украины полностью противоречит европейской политической культуре, которая подразумевает сохранение и поддержание национального, культурного, языкового многообразия в пределах отдельно взятого государства.

Где это видано, чтобы в Европе игнорировали многомиллионные общности, ущемляли их национальные и культурные права? Посмотрите на Бельгию, которую населяют крупные национальные группы фламандцев (58%) и валлонов (31%), не считая национальных меньшинств, и все говорят на разных языках! Это не создает ни угрозы сепаратизма, ни предпосылок к вооруженному противостоянию.

Посмотрите на этнический и языковой состав Донбасса. Посмотрите на электоральную карту Восточной Украины — предпочтения ее жителей на всех выборах. И посмотрите на динамику сокращения русского языка и увеличения украинского в общественной жизни и системе образования за последние двадцать лет. Вам эта картина не кажется как минимум странной?

По последней переписи населения 2001 года, 75% жителей Донецкой области считали родным языком русский. Это официальные данные. Визуальное же наблюдение всегда говорило о том, что русским языком пользовались до 95% жителей Донбасса. При этом преподавание на украинском здесь за последние десятилетия медленно, но верно повышалось: от 3,3% в 1991 году до почти 50% в 2013.

Прошлой осенью власти Донецкой военно-гражданской областной администрации пообещали, что 99% первоклассников в Донецкой области (на контролируемой Вами территории) будут учиться на украинском языке.

Это не просто нарушение прав людей — это насилие над психикой детей, которые с самого детства говорят на русском, а в школе сталкиваются с такой вот языковой шизофренией.

Если абсолютное большинство жителей Донбасса всегда говорило на русском языке, зачем в детских садах, школах и вузах преподавание на нем постоянно сокращается? Зачем кинотеатры дублируют фильмы на украинском? Зачем ломаются устоявшиеся традиции и многовековая культура жителей Донбасса?

Вы, украинцы, дискриминируете родной язык миллионов людей — следовательно, вы дискриминируете их по национальному признаку. Это, что ли, европейский путь? Вы боитесь дать двум областям особый статус и самоуправление. Это разве признак сильного, уверенного в себе государства (посмотрите на США с их самостоятельными штатами и скажите, боятся ли там власти сепаратизма)? Для большинства прогрессивных государств Запада характерна децентрализация и федерализация. Там же, где существуют сепаратистские тенденции, с ними справляются максимальными преференциями, а не запугиваниями и запретами.

Даже у одного из столпов украинского национализма Вячеслава Черновола не повернулся язык называть жителей Донбасса зомби. Он понимал, что Украину населяют принципиально разные общности; сравнивая Западную Украину с Донбассом и Крымом, Черновол говорил об «этнически неоднородных землях».

Чтобы между этими землями не было антагонизма, он считал необходимой федерализацию Украины и введение двуязычия в восточных регионах страны.

«Главная моя идея — не держать силой, а максимально развивать местное самоуправление», — говорил Черновол.

Мы не хотим быть частью Украины, но не можем не признать логику и благоразумие со стороны этого политика, считающего единую Украину ценностью. «Постмайданная» же украинская власть сделала все ровно наоборот, показав политическую недальновидность и полный идиотизм.

Одним из первых указов ВРИО президента Турчинова был отменен языковой закон, который уравнивал статус русского и украинского языка на региональном уровне (да, процесс отмены закона тогда приостановили, но в начале 2018-го отменили окончательно).

Когда жители Новороссии выразили с этим несогласие и вышли на мирные протесты — вы прислали радикалов с Майдана и Нацгвардию. В Одессе, Харькове и других регионах вы сумели сломать русское сопротивление, но Донбасс пошел на крайние меры. Исчерпав методы мирного протеста и политической борьбы, мы взяли в руки оружие, чтобы защитить свою идентичность. Тогда вы бросили на нас артиллерию и боевую авиацию.

Пострадали и погибли тысячи жителей Донбасса — не только взявшие оружие люди, но и мирные люди, виноватые только в том, что проголосовали весной 2014 года за независимость от Украины.

Судя по Вашим высказываниям, господин Зеленский, спустя пять лет войны Вы так ничего и не поняли. Ваш предшественник на посту президента готов был проливать реки крови только за то, что жители Донбасса хотят жить по-русски, а не по-украински. Вы тоже готовы проливать кровь и сбрасывать авиабомбы на головы тех, кого считаете «зомби»?

Украинская пропаганда говорит о том, что 52 человека из России пришли в Славянск, развязали войну и терроризировали два региона численностью до 6 млн. (хотя большая часть отряда Стрелкова по паспорту — те же граждане Украины). Самим не смешно? Вы можете представить себе успешность какой-либо пропаганды или подобной военной операции без поддержки подавляющего числа местных жителей? Просто представьте, что отряд Стрелкова зашел бы, к примеру, во Львов. Добился бы он там успеха, склонил бы местных жителей выходить с российскими флагами на баррикады? Вопрос риторический. А Донбасс всегда был и остается русским. Поэтому достаточно было одной небольшой искры, чтобы разгорелось пламя и тысячи людей пошли воевать за свою идентичность и независимость.

«Под занавес» своего президентства Порошенко пописал новый языковой закон, согласно которому на всей территории Украины (в т. ч. на Донбассе) украинский является обязательным во всех сферах, кроме частного общения и совершения религиозных обрядов.

Господин Зеленский, Вы намерены отменить этот закон, который откровенно нарушает права миллионов людей и просто абсурден, учитывая, что основным языком общения граждан Украины, в том числе в Киеве, является русский?

Еще раз подчеркну: гражданство Украины для жителей Донбасса и всей Новороссии ценностью никогда не являлось. Буква закона ничего не значит, если она противоречит духу людей.

Самоидентификация всегда выше любого закона. Национальное самоопределение всегда сильнее любых исторических обстоятельств, которые бывают ошибочными — как ошибочным было, во-первых, отделение Украины от России, и, во-вторых, сохранение в независимой Украине Донбасса.

Всякое государство обязано защищать представителей своей нации за рубежом, и Россия не исключение. Она не провоцировала наши протесты и наше вооруженное сопротивление в 2014 году. Но Россия поддержала нас сегодня, предоставив, наконец, жителям ЛДНР упрощенный порядок получения российского гражданства. Поступив точно так же, как поступают поляки, венгры или румыны, которые поддерживают членов своей нации, живущих на территории Украины.

Вы отказываете признавать нас русскими. Вы называете нас зомби. Но скоро на Донбассе вам придется иметь дело уже с российскими гражданами.

Господин Зеленский, однажды Вы допустили опрометчивое выступление в адрес мусульман, но признали ошибку и извинялись перед Рамзаном Кадыровым. Вы говорите, что Вы человек простой. Так докажите это, извинитесь перед жителями Донбасса и признайте, что Ваши слова в их адрес были ошибкой.

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Павел Губарев, специально для «Русской Весны»