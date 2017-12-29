Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2017
- 13:42 Шпильки Дoбкина иcкoлoли Геращенко.
- 13:13 Проект «Украина» изначально задуман как антирусский — Анатолий Вассерман.
- 12:21 Руками Порошенко и компании за три года разрушили взаимосвязь России и Украины — Александр Дудчак.
- 11:35 Заложники режима Порошенко.
- 10:37 Меняю Швейцарию на Украину.
- 08:59 Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году.
- 07:30 Киев оценил потери от разрыва с Россией в 1 млрд долларов, — подробности.
- 02:42 Хорошая восьмая книга.
- 02:30 Пока был в плену, умерли ребенок и отец, ушла жена, заболела мать: как украинец в «АТО» сходил.
- 00:30 «Фантасмагорическая ситуация»: «Террориста», исключенного Киевом из списков на обмен, просто отпустили домой.
- Вчера 23:56 Госдеп требует от Украины и Донбасса обменять всех пленных.
- Вчера 22:45 Минфин РФ ждет от Украины предложений по реструктуризации $3 млрд долга.
Шпильки Дoбкина иcкoлoли Геращенко
Это было недобро
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Проект «Украина» изначально задуман как антирусский — Анатолий Вассерман
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Руками Порошенко и компании за три года разрушили взаимосвязь России и Украины — Александр Дудчак
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Заложники режима Порошенко
О тех, кого не поменяли.
Заложники режима Порошенко
Вчера на Донбассе состоялся во многом долгожданный обмен «пленными» между Украиной, ДНР и ЛНР, а все мы смогли в очередной раз убедиться в том, что существующая власть Порошенко в Киеве представляет собой не что иное, как преступный и террористический режим.
Как сообщают официальные власти Донецкой и Луганской народной республики, Донецк и Луганск передали Киеву 73 человека, а взамен украинская сторона отпустила в общей сложности 237 человека. При этом изначально планировалось, что Украина выдаст ДНР и ЛНР 306 плененных ополченцев, а в Киев вернутся 74 плененных военнослужащих ВСУ.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, сообщила, что позже еще два человека отказались возвращаться в Киев в рамках обмена пленными. Однако в общей сложности Киев «недодал» народным республикам 69 человек.
Среди тех, кого режим Порошенко недодал Донбассу в рамках прошедшего обмена пленными, были и граждане Российской Федерации, которые мало того, что не принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, но и де-факто являлись политическими узниками украинских властей, например, такие как гражданин Российской Федерации Евгений Мефедов.
Россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о событиях 2 мая в Одессе, а также Максима Сливко, Сергея Шилина, Сергея Егорова, Павла Чёрных, Игоря Тимоновского, Ольгу Ковалис украинские власти вернули в одесское СИЗО, и готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей! — написала Елена Бережная в Facebook.
Судьба остальных «пленных», которых Украина согласовала для обмена, но тем не менее не представила по факту остается неизвестной…
Не часто мне приходится писать публикации правозащитной тематики, но в данном случае ситуация обстоит таким образом, что четырнадцать граждан Российской Федерации по своей сути находятся на территории Украины в качестве заложника у Киевского режима Порошенко. Причем не в статусе «пленного», как это часто говорят в СМИ разные должностные лица, а именно как заложники!
Порошенко сам прямо говорит о том, что власти Украины будут использовать этих людей для обмена с Российской Федерацией на Сенцова и других лиц, которые в России приговорены и отбывают в тюрьмах наказание за совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Отдельно стоит отметить участие в процессе так называемого обмена пленными представителей международных организаций типа ОБСЕ и Международного Красного Креста, которые мало того, что не выполняют взятые на себя обязательства, но и самоустраняются от выполнения тех функций, которые предписаны им международными соглашениями, резолюциями ООН и международными Конвенциями.
Как я вижу эту проблему на основе прошедшего обмена пленными:
Во-первых, вопрос так называемого обмена пленными между Украиной и народными республиками Донбасса ЛНР и ДНР не полностью раскрыт, как с точки зрения законодательного обеспечения данного процесса, так и с точки зрения защиты основных прав и свобод тех людей, которые представлены к обмену в этом году, в предыдущее время, а также будут обменены во все последующее время течения военного конфликта на востоке Украины.
Во-вторых, во всех СМИ, все должностные и общественные лица, которые связаны с процессом мирного урегулирования войны на Донбассе называют этот процесс — обмен пленными. Однако, с точки зрения международного права этих людей не совсем верно называть пленными, так как пленные имеют определенный правовой статус, который им гарантируется Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и другими международными законами, чего собственно у этих людей, которые уже были обменены или будут обменены в последующее время не будет по факту.
Этот вопрос можно рассмотреть на примере Евгения Игоревича Мефедова, известного по событиям 2014 года в Одессе.
Правовой статус гражданина Российской Федерации Евгения Игоревича Мефедова, 1983 года рождения, который был арестован в 2014 году на территории Украины по статье 294 «Организация массовых беспорядков» в рамках так называемого дела «2-го мая» не определен, в связи с тем, что Евгения Игоревича Нефедова власти Украины заявили для обмена (репатрииации) в качестве военнопленного на военнослужащих ВСУ, которые были захвачены подразделениями Донецкой и Луганской народной милиции (Донецкая и Луганская Народные Республики) в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на территории Украины.
Для того чтоб Мефедову считаться военнопленным и подлежать репатриации, он должен быть либо комбатантом и участником приравненных к ним подразделениям ополчения, так как это определено в Дополнительных протоколах к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов, либо соответствовать положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными в отношении других лиц, которых могут считать военнопленными.
Как известно, Украина ратифицировала в 1949 году Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, которая была принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года. Кроме того Украиной также были ратифицированы а дополнительные протоколы к Женевской конвенции об обращении с военнопленными — в 1990 году.
В соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года, Украина как государство держатель военнопленных вооруженного конфликта немеждународного характера с мая 2014 по ноябрь 2017 не уведомляло представителей или делегатов держав-покровительниц, Бюро по розыску Международного Красного Креста, нейтральные державы, о статусе Евгения Игоревича Мефедова как военнопленного. Украиной, как государством держателем военнопленных не было предоставлено Евгению Игоревичу Мефедову соответствующих Конвенции документов военнопленного. Украина как государство держатель военнопленных с мая 2014 по ноябрь 2017 не предоставило Евгению Игоревичу Мефедову как военнопленному права на труд, медицинскую помощь, а также не выплачивала ему денежное содержание определенное ст. 60 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Места содержания или интернирования Евгения Игоревича Мефедова Украиной не обозначалось соответствующим международным знаком, как это требует Конвенция об обращении с военнопленными от 1949 года и дополнительные протоколы к ней. Тем самым Украина грубо нарушила права Евгения Игоревича Мефедова как военнопленного и не выполнила свои обязанности как держава подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года.
Обмен Украиной Евгения Игоревича Мефедова без надлежащий оформленного статуса военнопленного на военнослужащих ВСУ, или любых других лиц, которые были захвачены подразделениями Донецкой и Луганской народной милиции в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на территории Украины у властей Донецкой и Луганской Народной Республики, означает, что в период с мая 2014 по ноябрь 2017 года Евгений Игоревич Мефедов удерживался властями Украины в качестве заложника, что в свою очередь является и должно рассматриваться Международным сообществом, как грубое нарушение Украиной международных и общепринятых законов о правах и свободах человека.
Это ситуация имеет отношение не только к Мефедову, но и к другим удерживаемым лицам, которых Украина предлагает в качестве военнопленных для обмена.
Мы видим, Украина всяческим образом саботирует выполнение Минских соглашений. Это уже всем очевидно. Бессмысленно ожидать, что Верховная Рада Украины примет закон, которым будет предоставлена амнистия всем участникам вооруженного конфликта на Донбассе. Если не решить эту проблему сегодня, то в будущем мы получим тысячи людей с неурегулированным правовым статусом. Причем решить эту проблему в будущем будет значительно сложнее, нежили озаботиться решением этой проблемы сегодня.
Коли Украина, как сторона «Минский соглашений» не хочет по каким-то причинам выполнять взятые на себя обязательства, то Россия как гарант, может и обязана Украину к выполнению этих соглашений подтолкнуть.
Для этого Российской Федерации надо предпринять некоторые действия:
Во-первых, и в силу того, что США, Францию, Германию сложно считать объективной стороной процесса мирного урегулирования на Донбассе, в рамках в рамках Минской контактной группы, под эгидой ОБСЕ и с привлечением представителей Международного Красного Креста, Российской Федерации необходимо интенсифицировать работу по определению статуса вооруженного конфликта на востоке Украины, дабы на этой территории наконец начало действовать международное гуманитарное право в части защиты жертв вооруженных конфликтов.
Во-вторых, Российская Федерация, как ответственный участник различных международных организаций должна рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности и наказанию тех лиц, которые непосредственно имеют отношение к удержанию граждан России на территории Украины в качестве заложника. МИД Российской Федерации по этому вопросу должен сделать специальное заявление.
В-третьих, на очередной встрече Курта Волкера и Владислава Суркова в 2018 году, Россия должна выйти с предложением гуманизации вооруженного конфликта на востоке Украины, и в рамках этого процесса стороны конфликта в лице властей Украины и народных республик должны заключить соглашение о всеобъемлющем выполнении положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и дополнительных протоколов к ней, всеми сторонами этого конфликта, и в первую очередь Украиной!
Прошедший обмен удерживаемыми лицами между Украиной и народными республиками Донбасса наглядно показал чего стоят любые договоренности с Киевским режимом. Представитель Порошенко в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске по Донбассу Виктор Медведчук не только обманул Президента России Владимира Путина, но и нарушил все те обещания, которые он давал Патриарху всея Руси Кириллу.
Может быть, этот факт, наконец, подтолкнет российских дипломатов занятых в процессе мирного урегулирования на Донбассе перестать заниматься пустой болтовней и наконец, заняться деятельным принуждением властей Украины к безусловному выполнению Минских Соглашений, хотя бы в части соблюдения основных прав и свобод жертв вооруженного конфликта на востоке Украины.
Владимир Орлов
http://veche-info.ru/main-themes/4914 – цинк
Плюс ремарка от Олейника на эту же тему.
ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН
Я мониторил реакцию украинского общества на обмен пленными. Заметил, что она более трезвая, чем у самой власти. Сама власть в состоянии наркотического и алкогольного угара не понимает, что происходит. Журналисты все сплошь недоумевают, украинцев поменяли на украинцев и делают вывод, что это гражданский конфликт. И причем тут обмен гражданами, которые вообще не причастны к конфликту на Донбассе и минским соглашениям? Например те, кто (было такое подозрение) были причастны к похищению депутата Гончаренко из Одессы. Они же не были даже не Донбассе. Получается, что это всё какие-то заложники. Получается, государство террористическое. Заявлялось, что 15 человек это граждане России. Список, пожалуйста, в студию. Один известен. Это Мефедов, которого задержали по надуманному предлогу в Одессе. А где же солдаты, страны агрессора, которая участвует в конфликте? Покажите. Хотя бы фамилии назовите.
На мой взгляд, Порошенко дважды совершил преступление. Принято было решение об обмене, а он ещё четыре часа их держал для встречи с собой. Кто такой освобожденный? Свободный человек, который хочет к родным быстрее попасть. Ему Петр Порошенко до одного места. А их четыре часа мурыжили, пока не приехал этот клоун в берете, похожий на охранника ЧОПа, из охраны одного из предприятий "Рошен". Он на горе людей делал пиар.
Второе, это его заявление о том, что они придержали 15 граждан России для более глубинного обмена. Получается, есть ещё личные заложники Порошенко!!! Не по Закону, а по личной прихоти. Он будет торговаться. И с кем он будет меняться? С Россией?
Повторяю, ни одного военного в обмене не было. Значит мы имеем дело с гражданским конфликтом. Порошенко сам создал конфликт, проблему и теперь героически её преодолевает.
И в качестве ремарки. В аэропорту Борисполя развевались флаги Украины посаженные на флагштоки кверху ногами. Комментарии, как говорится, излишни.
https://www.facebook.com/Oliinyk.V.M/posts/1764924223802603 – цинк
Ну и от себя добавлю, если бы Порошенко действительно хотел "быть президентом мира", то многие из этих людей могли вернуться домой еще 2015 или в 2016-м году. То, что они сидели до конца 2017-го года (а некоторые, сидят до сих пор), это во многом – его заслуга.
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Меняю Швейцарию на Украину
Как министру соцполитики удалось создать райские социальные условия
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Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главными национальными достижениями в уходящем году стали введение безвизового режима со странами Евросоюза и поддержка со стороны Запада в борьбе за независимость.
Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен», — заявил Порошенко.
Украинский лидер отметил важность продолжения поддержки со стороны западных стран.
«Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Проявление солидарности с Украиной… для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами», — считает украинский лидер.
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Помимо этого, президент отнес к достижениям страны продолжение программы децентрализации, судебную реформу и строительство или ремонт 300 километров дорог. Безвизовый режим действует между Евросоюзом и Украиной с 11 июня.
Свободный доступ на 90 дней в течение полугода имеют обладатели биометрических паспортов в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. По данным Госпогранслужбы, на конец декабря безвизом воспользовались лишь 4% граждан, выезжавших в страны Евросоюза.
Ранее президент Порошенко заявлял, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран» и закрепляет «развод с Российской империей».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев оценил потери от разрыва с Россией в 1 млрд долларов, — подробности
Торговый представитель Украины Наталия Микольская считает, что рост товарооборота с РФ доказывает искусственность российских ограничений.
Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
«Для нас принципиально важным является сохранение режимов свободной торговли со странами СНГ, с которыми мы торгуем свободно, если это так можно назвать, учитывая искусственные ограничения транзита, введенные РФ.
Поэтому мы для себя всегда будем смотреть на то, чтобы у нас сохранялся режим свободной торговли с этими странами», — сказала торговый представитель, добавив, что сейчас надо решить вопрос транзита или построения альтернативного пути.
Микольская также прокомментировала ситуацию с ростом не только экспорта в Россию, но и российского импорта.
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«Это можно объяснить следующим образом: страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнерами. И увеличение нашего товарооборота с РФ говорит о двух вещах. О том, что как на рынке РФ есть товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в РФ.
И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара», — сказала она.
«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с РФ развивалась бы достаточно динамично и у нас не было бы потери как минимум 1 млрд долларов США нашего экспорта в год», — заявила торговый представитель Украины.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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Пока был в плену, умерли ребенок и отец, ушла жена, заболела мать: как украинец в «АТО» сходил
Известный киевский журналист-пропагандист Юрий Бутусов опубликовал жуткую историю одного «атошника», который недавно вернулся домой из плена на Донбассе.
«Вернувшиеся из плена требуют внимания и помощи. У большинства серьезно пострадало здоровье в плену — избиения, пытки, плохие условия содержания. Но есть и вторая сторона — проблемы дома, о которых в плену никто не знал», — рассказал своим читателям Бутусов.
«Боец пошёл в бой, безвыходное положение, долгий-долгий плен… Там было очень тяжело. Вернулся вчера, его здоровье требует лечения. И узнает, что, уходя на фронт, он оставил беременную жену, она родила после попадания его в плен, но ребёнок через несколько месяцев умер. Жена страдала, а затем развелась, вышла замуж за другого. Отец не выдержал горя — умер. Мать тяжело заболела. И вот со всем этим грузом парень, который не сломался в плену, вёл себя очень достойно, должен сейчас жить», — подытожил украинский журналист
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Фантасмагорическая ситуация»: «Террориста», исключенного Киевом из списков на обмен, просто отпустили домой
Арестованный гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого 27 декабря украинские власти готовили на обмен, но в последний момент вычеркнули из списков, летит домой в столицу Эстонии.
Об этом подробно рассказала известная правозащитница и адвокат Татьяна Монтян.
«В Риге будет пересадка на Таллин, и примерно в полночь он должен уже быть дома. После удержания его с 18 по 27 декабря в фильтрационном лагере, исключении из списков на обмен пленными и полной неопределенности сегодняшнего дня — СБУшники привезли его мне под дом и оставили на улице. Какая-то фантасмагорическая ситуация относительно человека, которого осудили за тероризьм, да?», — сообщила Монтян в своём блоге.
Женщина уточнила, что «эстонской консул позвонила ему сегодня первый и единственный раз с момента экстрадиции его в Украину по требованию ГПУ и предложила… передать деньги от его родных, чтобы он мог улететь домой».
«Над таким шикарным предложением он, конечно, посмеялся, а билет ему купила я. Надеюсь, у него не будет проблем с местной эстонской гебней, его мама наконец увидит его и убедится, что с ним всё хорошо, он поел и в шапке», — пошутила правозащитница .
Ранее адвокат Татьяна Монтян сообщала, что её русского клиента из Прибалтики Владимира Полякова Эстония выдала Украине «за участие в деятельности террористической организации ЛНР».
По данным СБУ, мужчина участвовал в боевых действиях на Донбассе в качестве добровольца в составе вооруженных формирований ополченцев Луганской Народной Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Госдеп требует от Украины и Донбасса обменять всех пленных
Украина и представители Республик Донбасса должны договориться о проведении обмена военнопленными по формуле «всех на всех».
Об этом заявили в Госдепартаменте США.
«Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле „всех на всех“; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта», — говорится в заявлении.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Минфин РФ ждет от Украины предложений по реструктуризации $3 млрд долга
Минфин РФ готов рассматривать любые предложения по обмену на другие бумаги долга Украины, но переговоры с украинской стороной сейчас не ведутся. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Скорее всего, судебные разбирательства продолжатся. Если мы найдем, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги — готовы рассматривать любые предложения», — сказал министр.
«В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется», — добавил Силуанов.
В декабре 2013 года Россия приобрела еврооблигации Украины на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Долг должен был быть погашен через два года. Однако в декабре 2015 года кабмин Украины ввел мораторий на выплату долга, мотивировав это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о его реструктуризации наравне с частными кредиторами.
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После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.
В марте 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России долг по еврооблигациям на $3 млрд в полном объеме, а также выплатить проценты и пени. Также суд обязал Украину компенсировать России часть расходов на судебные разбирательства в размере 2,8 млн фунтов стерлингов.
В конце сентября российский Минфин сообщил, что часть издержек Украина оплатила.
Однако Россия не сможет приступить к взысканию долга до рассмотрения апелляции Украины на решение лондонского суда. Слушания по апелляции запланированы на январь 2018 года.
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