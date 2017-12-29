Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2017

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главными национальными достижениями в уходящем году стали введение безвизового режима со странами Евросоюза и поддержка со стороны Запада в борьбе за независимость.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен», — заявил Порошенко.

Украинский лидер отметил важность продолжения поддержки со стороны западных стран.

«Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Проявление солидарности с Украиной… для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами», — считает украинский лидер.

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Помимо этого, президент отнес к достижениям страны продолжение программы децентрализации, судебную реформу и строительство или ремонт 300 километров дорог. Безвизовый режим действует между Евросоюзом и Украиной с 11 июня.

Свободный доступ на 90 дней в течение полугода имеют обладатели биометрических паспортов в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. По данным Госпогранслужбы, на конец декабря безвизом воспользовались лишь 4% граждан, выезжавших в страны Евросоюза.

Ранее президент Порошенко заявлял, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран» и закрепляет «развод с Российской империей».