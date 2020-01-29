Новости Украины и Новороссии 29 января 2020

Владимир Зеленский — друг детей. По крайней мере таковым пытаются представить его пиарщики из «офиса президента».

Так, вчера на официальной странице президента «незалежной» появился призыв к Кабинему министров Украины и касался он, как ни странно, детей и игрушек.

«В конце 2019 года в рыбный порт Черноморска прибыл контейнер, заполненный детскими игрушками и развивающими играми. Но предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза — более 23 тонн.

Для чиновников это просто статистика. А для ребят — это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны покрываться пылью на таможенных складах или еще хуже — „по-тихому“ распродаваться недобросовестными лицами.

Поэтому призываю Кабмин Украины:

— провести все необходимые проверки, особенно в части безопасности игрушек;

— передать их детским домам, детским больницам, социально незащищённым семьям и деткам наших военных».

Замечательный, а главное совершенно бесплатный пиар в лучших традициях дарителя футбольных мячей безногим Петра Порошенко. Перефразируя известный рекламный ролик платежной системы: цена игрушек — 0 гривен, образ друга детей — бесценно.

И вот так, лёгким движением вельможной руки, «детки военных» поиграют в «щенячий патруль» и куклы LOL, пока их папы (а иногда и мамы) насыпают мины на головы других детей, детей тех, кого Володя Зеленский еще недавно называл мразями.

Но тех, других детей, в стране, возглавляемой «другом детей», давно уже не считают людьми.

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