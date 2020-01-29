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Новости Украины и Новороссии 29 января 2020

09:44. 29 января 2020 198 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выродок

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Скабеева оценила слова Кравчука о “встрече” Сталина и Гитлера

Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале прокомментировала слова первого президента Украины Леонида Кравчука о “встрече” Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы произошла во Львове перед началом Второй мировой войны, передает РИА Новости.
Он пытался объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот возложил на Советский Союз и фашистскую Германию ответственность за начало Второй мировой войны.
Как пояснил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.
“Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно”, — написала Скабеева.
Как отметила ведущая, в распоряжении минобороны Украины появились “свежесочиненные архивы”, согласно которым Сталин и Гитлер”братались во Львове”, а “бравые солдаты УПА*” первыми открыли ворота Освенцима”.
“Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю”, — подметила ведущая.
Она подчеркнула, что именно на таких “документах” будут основываться новые учебники истории. Телеведущая назвала подобную ситуацию печальной.
Кроме того, Скабеева отметила, что на Украине мифология настолько “дикая”, что на это купился даже Леонид Кравчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вслед за президентом Польши Анджеем Дудой возложит на СССР часть вины за начало Второй мировой войны. Кроме того, он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима. Однако президент Украины умолчал, что концлагерь освободили солдаты советской армии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Зеленский «одарил» детей убийц Донбасса (ФОТО)

Зеленский «одарил» детей убийц Донбасса (ФОТО) | Русская весна

Владимир Зеленский — друг детей. По крайней мере таковым пытаются представить его пиарщики из «офиса президента».

Так, вчера на официальной странице президента «незалежной» появился призыв к Кабинему министров Украины и касался он, как ни странно, детей и игрушек.

«В конце 2019 года в рыбный порт Черноморска прибыл контейнер, заполненный детскими игрушками и развивающими играми. Но предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза — более 23 тонн.

Для чиновников это просто статистика. А для ребят — это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны покрываться пылью на таможенных складах или еще хуже — „по-тихому“ распродаваться недобросовестными лицами.

Поэтому призываю Кабмин Украины:
— провести все необходимые проверки, особенно в части безопасности игрушек;
— передать их детским домам, детским больницам, социально незащищённым семьям и деткам наших военных».

Замечательный, а главное совершенно бесплатный пиар в лучших традициях дарителя футбольных мячей безногим Петра Порошенко. Перефразируя известный рекламный ролик платежной системы: цена игрушек — 0 гривен, образ друга детей — бесценно.

И вот так, лёгким движением вельможной руки, «детки военных» поиграют в «щенячий патруль» и куклы LOL, пока их папы (а иногда и мамы) насыпают мины на головы других детей, детей тех, кого Володя Зеленский еще недавно называл мразями.

Но тех, других детей, в стране, возглавляемой «другом детей», давно уже не считают людьми.

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Зеленский «одарил» детей убийц Донбасса (ФОТО) | Русская весна
Зеленский «одарил» детей убийц Донбасса (ФОТО) | Русская весна
Зеленский «одарил» детей убийц Донбасса (ФОТО) | Русская весна

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На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
На Украине компания-перевозчик уволит водителя, отказавшегося в ходе рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Соответствующую информацию распространил телеканал “Громадське”, передает РИА Новости.
“Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании”, — гласит сообщение.
Представители перевозчика принесли свои извинения и заверили, что это первый подобный случай в их работе. В компании также пообещали компенсировать девушкам стоимость билетов.
Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась на водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев.
Девушка добавила, что водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров, выключать ли сериал. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.
В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в прошлом году подписал закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.

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Гитлер и Сталин встречались во Львове, — Кравчук (ВИДЕО)

Гитлер и Сталин встречались во Львове, — Кравчук (ВИДЕО) | Русская весна

Участник беловежского сговора и первый президент «незалежной» Леонид Кравчук в эфире российского телевидения рассказал о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

В попытках хоть как-то пояснить недавнее заявление Владимира Зеленского, в котором он в лучших традициях Петра «остаточного прощавай» Порошенко возложил ответственность за начало Второй мировой и Холокост на Советский Союз и фашистскую Германию, Кравчук выдал доселе неизвестный «исторический» факт.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — заявил он.

Эти слова не могли не вызвать недоумение у ведущих и аудитории. Евгений Попов переспросил, что же экс-президент имел в виду, но тот ответом не удостоил, заявив, что Гитлеру «развязали руки» вместо того, чтобы остановить его.

«А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», — продолжил Кравчук. 

Он не уточнил, какую именно страну называет нашей и из каких архивов почерпнул эту информацию.

Впрочем, Кравчук и раньше демонстрировал недюжинные исторические познания: так, в прошло году он поведал миру об «украинском княжестве», возникшем на триста лет раньше, чем Россия. Хотя, стоит признать, что гипотезу певицы Русланы о том, что корнии ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, не переплюнул пока никто.

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На видео с 22:33

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Банда Порошенко обвинила Зеленского в «международной реабилитации Путина»

Банда Порошенко обвинила Зеленского в «международной реабилитации Путина» | Русская весна

Во фракции Порошенко уже давно привыкли сбрасывать все «смертные грехи» на новую украинскую власть.

Так, бывший замглавы администрации Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что, по сути, Зеленский виноват в происходящей «детоксизации» Владимира Путина. Ни авторитет, ни грамотная дипломатия российского лидера, а именно президент Украины со своей политикой.

По словам Елисеева, сейчас фактически происходит международная реабилитация Путина.

Соратника Порошенко возмущает тот факт, что президент РФ ездит по странам мира и общается с другими руководителями, а также то, что ему звонят и поздравляют.

Конечно, Зеленский такого не удостоился, и не только из-за понимания, что он марионеточный лидер, но и потому, как он себя ведет в других странах, допуская при этом потерю последнего уважения не только к власти, но и к Украине в целом. Но разве при Порошенко было иначе?

Достаточно вспомнить, сколько раз Трамп «прокатывал» бывшего украинского лидера со встречей, а однажды его даже не встретили на выходе из самолета. Для сравнения стоит вспомнить, как был встречен Путин на недавней берлинской конференции, когда генсек ООН Антониу Гутерреш и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретили президента РФ у автомобиля и обменялись с ним несколькими фразами на русском.

Не припомню, чтобы кто-то из мировых лидеров так порывался встречать что Зеленского, что Порошенко, да ещё и говорить с ними на мове.

Разница в том, что Путин — мировой игрок, а не кукольная фанера, как украинские лидеры, которых тасуют США, как им угодно.

Подобные заявления Елисееву стоило делать во время правления Обамы, заявлявшего об «изоляции» России, но до Украины в последнее время всё доходит с опозданием. Кроме того, сторонник Порошенко добавил, что видит сегодня постепенную эрозию проукраинской международной коалиции, якобы трепетно создававшейся на протяжении пяти лет.

Пора бы уже Киеву осознать, что никакой коалиции никогда не было. Многие западные страны просто использовали узколобых украинских политиков, чтобы переиграть Россию на международной арене. Однако, как только стало понятно, что это бесполезная трата времени и средств, от «незалежной» стали отворачиваться. Вот эта правда, которую пора признать всей украинской верхушке.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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«США не волнует Украина»: грубое заявление госсекретаря Помпео обескуражило киевлян

«США не волнует Украина»: грубое заявление госсекретаря Помпео обескуражило киевлян | Русская весна

Недавно во время интервью Национальному общественному радио (NPR) Майк Помпео поругался с журналисткой Мэри Луиз Келли из-за вопросов об Украине. Чиновник убежденно заявил, что «американцев не волнует Украина», после чего убрал Келли из пула репортеров, которые должны были сопровождать его в поездке по Европе и Азии.

Инцидент произошел из-за того, что Помпео отказался отвечать на вопрос журналистки об экс-после США на Украине Мари Йованович. Госсекретарь вышел из себя, позвал Келли «на ковер» и несколько минут громко кричал на нее.

Позднее Помпео заявил, что его взбесила ложь Келли при подготовке к интервью и во время их беседы не под запись. По его мнению, репортер нарушила правила журналистики и порядочности. Хотя, если честно, не до конца понятно, каким именно образом.

Сама Келли заявила, что Помпео просто не хотел, чтобы его спрашивали об Украине. Она привела его цитату: «Вы думаете, американцев волнует Украина?».

Эти слова, сказанные в порыве гнева, могут говорить лишь об одном — США на самом деле устали от Киева и бесконечных разговоров о помощи этой стране. Возможно, им никогда и не нравилось «помогать» Украине, но приходилось это делать, исходя из своих геополитических интересов.

Вслед за Мэри Луиз Келли из журналистского пула Помпео вылетела еще одна репортер NPR — Мишель Клемен, хотя она даже не причастна к инциденту.

Вот как быстро можно лишиться работы с американским чиновником, всего лишь спросив его про Украину. Значит, эта страна изрядно поднадоела Вашингтону.

Официальный Киев пока не комментировал ситуацию о «надоевшей американцам Украине», но украинцев такое положение дел не очень-то устроило. Многие из них в одно мгновение разочаровались в том, кто, казалось бы, последние годы оказывал им активную помощь и поддержку в русофобской политике. Пользователи соцсетей с гневом принялись комментировать грубые слова американского чиновника.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Отставка Суркова: Путин вновь «слил Донбасс»

Отставка Суркова: Путин вновь «слил Донбасс» | Русская весна

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал слухи об отставке Владислава Суркова.

«В связи с новостью об отставке Владислава Юрьевича, в сети началась новая волна паники в стиле „путинслил“. Раньше, все твердили, что Сурков плохой и Сурков сливает. Со временем, все поняли, что это не так, но риторику менять не спешили. Сейчас началась риторика диванных аналитиков, что Сурков плохо сливал Донбасс (почти 6 лет), теперь поставят того, кто сделает это лучше.

Некоторые начали ссылаться на инсайды из офиса Зеленского, мол, там все довольны отставкой Суркова и теперь всё будет по украинскому сценарию. Друзья, разве вам ещё не ясно, что в офисе Зеленского работают безумцы, как и сам Зеленский. Ссылаться на их радость — быть таким же безумцем, если не хуже.

С теми, кто это пишет всё ясно. Это либо провокаторы, которые ловят хайп, либо психически нездоровые люди. А обычным читателям новостей советую отключить эмоции и быть более разумными, и анализировать происходящее своим умом, а не ретранслировать чужие мысли, не всегда здравые.

Русский курс Донбасса неизменен, и это давно пора осознать, а тем, кто против — смириться».

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Отставка Суркова: Путин вновь «слил Донбасс» | Русская весна

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Это Украина: Приехавших в Киев казахских инвесторов «кинули» при заселении в гостиницу

Это Украина: Приехавших в Киев казахских инвесторов «кинули» при заселении в гостиницу | Русская весна

Мошенники обманули бизнесменов из Казахстана, потребовав у них немаленькую предоплату за бронь в киевском отеле.

В итоге казахи лишились 30 тысяч. Полиция подозревает персонал гостиницы в причастности к афере.

Детали происшествия сообщило украиснское издание «Страна» со ссылкой на источник в МВД.

Бизнесмены планировали навестить Киев, чтобы изучить инвестиционный климат. Они нашли по интернету гостиницу «Днепр» и решили заселиться именно в нее, так как она находится в центре и за номера выставляет приемлемую цену.

Один из казахов списался с человеком, которого он принял за представителя персонала гостиницы. Ему ответили по е-мейлу, что за бронь номеров нужно внести предоплату 30 тысяч гривен. Также собеседник пообещал выслать счет и другие реквизиты на электронную почту. Позже с электронного адреса, который в названии содержал слово dniprohotel, бизнесмену действительно пришел номер карточного счета.

Доверчивый казах перечислил деньги через Western Union и даже получил по почте с того же адреса подтверждение брони. Каково же было удивление его и коллег, когда 27 января после прибытия в Киев они приехали в гостиницу «Днепр» и услышали, что никаких номеров для них не забронировано. А гостиница не пользуется электронным адресом, с которого пришел счет.

Казахские инвесторы сразу написали заявление о мошенничестве в полицию, а там завели уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество).

По мнению источников издания, подобная афера вряд ли возможна без задействования персонала гостиницы. Поэтому сейчас правоохранители проверяют сотрудников отеля на причастность к обману казахских инвесторов.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Экс-помощник министра обороны Украины пояснил, как ЛДНР помогут возродить Россию


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Метки: важное, компиляция

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