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Общие корни голландского и славянского языков. Ольга Семёнова-Роттердам

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Согласно сохранившимся голландским хроникам («Гаудская хроника», 1430 г, «Каттендайкская хроника» 1491 г., «Хроника Корнелиуса Аврелиуса» 1517 года и др.) на землях Голландии 3.000 лет назад поселились Славяне, взявшие себе имя – Вилты. Славяне-Вилты не только были славянами по Роду, но и говорили с нашими далёкими предками на одном языке. Разбор слов, анализ слово-чаромутия, систематизация конкретных примеров, дадут общее видение и подтверждения факта общих корней у славянского и голландского языков.

Источники: https://www.youtube.com/watch?v=iAjIZ…

https://vk.com/olgarotterdam

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7L9GPUHod48
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