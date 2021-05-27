Общие корни голландского и славянского языков. Ольга Семёнова-Роттердам
Согласно сохранившимся голландским хроникам («Гаудская хроника», 1430 г, «Каттендайкская хроника» 1491 г., «Хроника Корнелиуса Аврелиуса» 1517 года и др.) на землях Голландии 3.000 лет назад поселились Славяне, взявшие себе имя – Вилты. Славяне-Вилты не только были славянами по Роду, но и говорили с нашими далёкими предками на одном языке. Разбор слов, анализ слово-чаромутия, систематизация конкретных примеров, дадут общее видение и подтверждения факта общих корней у славянского и голландского языков.
Источники: https://www.youtube.com/watch?v=iAjIZ…