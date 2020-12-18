Изучайте голландский язык, как испорченный славянский! Не перестаю повторять, что изучая голландский язык, меня не покидало чувство, что мне знакомо то или иное нидерландское слово, хотя видела я его в первый раз. Я ощущала (подсознательно) родственные связи со словом. Я не понимала откуда это странное чувство пока не углубилась в изучение языка, его истории и истории Европы в целом.



Это постоянное ощущение «де жа вю» не давало мне покоя, пока я не решила взглянуть на голландский язык с другой стороны. Читая голландскую литературу по лингвистики, разбирая слова по слогам, по бу-ков-кам, просматривая словари русского и церковно-славянского языка, я всё больше убеждалась, что голландский язык не имеет ни к немцам ни к германской языковой группе никакого отношения. В нём даже буквы читаются, практически все, так, как у русских ( в отличии, например, от английского или немецкого); без идиотской транскрипции.



Голландские слова легко учить!

Используя ассоциации и зная основы слово-чаромутия, вы, читатель, легко разберётесь в приведённых ниже словах.

«Slok». Это слово и переводится и является собственно русским «глоток». Приставную «s» убираем, на её месте была «г». Получается «g-lok». А отсюда рукой подать до «г-ло-ток». Слог «ло» присутствуют в обоих словах. «S-lo-k» = «г-ло-ток».



«Stap» переводится «шаг», но является калькой слова «стопа» (которой ша-гают). «Stap» = «стопа» = «шаг».



«Streng» = переводится «строгий», происходит от слова «строг». В буквосочетании «ng» «n» практически не читаема. Позвоночник: s-t-r-g = с-т-р-г.



«Wil» = с голландского «желание». В русском есть синоним слову «желание» – это «воля». «Wil» = «воля». W-l = в-л.



«Trek» ещё одно голландское слово, переводящаяся как «желание». Но и ему есть русское объяснение – слово «треба». В церковно-славянском «треба» есть «просьба/пожелание» в богослужении. «Tre-k» = «тре-ба» = «желание/просьба».



«Val» = «падение». Другими словами «val» есть «вал-иться».



«Wal» – слово забыли зачаромутить; переводится «вал» = «длинная земляная насыпь». Происходит от праславянского «valъ», от которого в числе прочего произошёл др.-русск. «валъ». Ну, древнее просто не бывает. «Wal» = «вал».



«Vlek» = «пятно» или уже менее употребимое «к-ляк-са». «V-lek» = «к-ляк-са» = «пятно». Изучать голландский совсем не сложно, если вы хорошо знаете русский.



«Sprookje» = «сказка». Раскодировка сложная. Убираем приклеиш «s» и суффикс уменьшения «-je». Остаётся «prook». Это слово имеет общий извод с такими русскими словами как: « про -ро- к », «рочить/рёкл», «речь» т.е. «говорить/рассказывать».

-ро- », «рочить/рёкл», «речь» т.е. «говорить/рассказывать».

«Stoep» имеет два значения: «бордюр вдоль тротуара» и «возвышенность/ступеньки перед входной дверью с улицы». Проще говоря «stoep» и есть «ступень». Другие варианты: у-ступ, вы-ступ, за-ступ. Видно с этим словом заморачиваться не стали… «Стопа наступила на stoep».



«Sabel» = «сабля».



«Helm» = «шлем». Древнерусское «шелъм».



«Beuk» = «бук».



«Bleek» = «бледный». Это слово хорошо расшифровывается в другом (уже затёртом временем) слове: «блёклый». «Bleek» = «блёк-лый».



«Braaf» = «бравый». Без комментариев.



«Vlam» = переводится «огонь» или «пламя». «V- lam » – это «п- лам -я», где первую букву «п» подменили на «v».

» – это «п- -я», где первую букву «п» подменили на «v».

«Kastanje» = «каштан» = «кестен» (серб). Общеславянское слово, которое в голландском языке приобрело уменьшительно-ласкательный суффикс «je».



«Ontnemen» = «отнимать». В приставку «оt» вставили лишнюю букву «n». Окончания «en» и «ать» – глагольные. Всё остальное – как в русском языке. « O n t - nem -en» – « от - ним -ать».

n - -en» – « - -ать».

«Nagel» = «ноготь». Замена гласной, урезание окончания и вот уже русское слово становится не русским. «Nag-el» = «ног-оть».



«Pek» = читается «пек» = переводится «смола». А ну-ка, кто угадает происхождение данного слова? Пек-ло!!! «Pek» = «пек-ло» = «смола».



«Raap» = «репа». Позвонки: Р-п = r-p.



«Gast» = «гость» = «гост» (серб.). Без комментариев.



« Glad » = « глад -кий». Без комментариев.

» = « -кий». Без комментариев.

Русское слово «граница» имеет «родственников» во всех славянских языках: укр. «грани́ця», болг. «гра́ница», сербохорв. «гра̀ница», словенск. «grȃnica», чешск. «hranice», польск. «granica». Оно происходит от старинного славянского слова «грань». Откуда к голландцам пришло слово «grens» (читается «гренс»)? Или оно было всегда? Позвоночник слова г-р-н-(ц) = g-r-n-(s).



«Proberen» = «пробовать» = «пробати» (серб.). В основе всех трёх слов лежит основа «проб-а». Глагольные окончания у каждого языка свои. Итого: «рrob-eren» = «проб-овать» = «проб- ати».



«Rib». У вас есть идея, что означает это слово? Именно – «ребро». У слова отсекли окончание и поменяли гласную. Но слово, даже при всём при этом, очень похож на своего родителя. «Ребро» древнерусское слово, встречающееся во всех славянских языках: укр. «ребро́», белор. «рабро”, болг. «ребро́“, макед. «rebro”, сербохорв. «рѐбро», словенск. «rébro», чешск. «řebro», «žеbrо», словацк. «rebro», польск. «żebro», в.-луж. «rjebło», н.-луж. «ŕobro», «ŕоbłо», полабск. «rebrü».



Так откуда в голландском столько славянских слов? Ответ напрашивается сам: голландский и есть искажённый славянский язык.



«Lint» = «лент-а». Без комментариев.



«Kwaark» = «творог». Хотите верьте, хотите нет, но «кwaark» и есть «творог». Слово «творог» имеет повсеместное употребление в славянских языках: укр. «тварíг», белор. «тварог», болг. «тваро́г», чешск., словацк. «tvaroh», польск. «twaróg», в.-луж. «twaroh».



K w a a r k



Т в а р г



Последняя буква «г» приняла, например, в чешском форму оглушенного «h», а в голландском оглушённого «к». Ну, а первую букву «т» заменили на «к». Сознательно или случайно?



«Mos» = «мох». У кого ещё есть сомнения, что голландский – это испорченный русский?



«Gans» = «гусь». Без комментариев.

Слова репатрианты в русском языке Эта глава напрямую не относится к анализу голландского языка, но она имеет прямое отношение к слово-чаромутию. Речь в ней пойдёт о словах-репатриантах. Слова-репатрианты или русские возвращенцы – это слова, которые были позаимствованы из нашего, славянского языка, а потом «подарены» нам обратно, но уже в латинянской обработке. Примеры: «ратник» – «рыцарь»; «гридник» – «гренадёр». Больше всего «пострадало» наше замечательное слово «коло», означавшее в древности «солнце» / «круг». «Коло-врат», «кол-есо», «кол-ен-дарь». Да, да. «Колендарь» – славянское слово. Любой славянский лингвист скажет, что «колен-дарь»= «солнечный дар». Это слово не имеет НИКОКОГО ОТНОШЕНИЯ к грекам. В основе нижеследующих слов так же лежит славянское «коло» = «круг-оворот». Латиняне их зачаромутили и вернули нам в ином виде:

кол -лектив = объединение (круговая взаимозависимость);

-лектив = объединение (круговая взаимозависимость);

кол -локвиум = собрание (круговое обсуждение чего-либо);

-локвиум = собрание (круговое обсуждение чего-либо);

коло -нна = круглый столб.

-нна = круглый столб.

Впечатлились? «Secret» (анг.) = «секрет» — тоже является русским словом и тоже репатриант. «Secret» происходит от русского слова «скрыто» (греч. «сакраль-но»). В основе всех трёх слов лежит его основа (позвоночник) – согласные буквы s-c(k)- r-t. Русское слово «скрыто/скрытность» наполнили иными гласными буквами и вернули нам «секрет».



То же самое относится к слову «stop», якобы оно английское. Ну, а у нас говорят «стой», а не «стоп». А ещё «стоя-ть», «у-стой», «стой-ка», «стоя-нка». Так откуда у англичан русское слово «стой»?



Слово «robot» придумал чешский (т.е. славянский) писатель Карл Чапек для своей пьесы. Слово «робот» — по чешски, обозначает «принудительный труд» и является родственным русскому «работа».



Принято считать, что слово «кап-юшон» пришло в русский из французского языка. Чушь. На Руси издревле было известно слово «капа» в значении «шапка», «головной убор» (см. В.Даль). Это слово, исчезнувшее из русского языка, имеет место быть до сих пор в сербскохорватском- «капа», в болгарском – «капак», в чешском – «čapka». В русском буква «к» перешла со временем в «ш» и «капа» стало «шапа». Так что «кап-юшон» – слово репатриант. Но ещё интереснее, что в голландском языке сохранилось эхо от славянского слова «кап-а» – это слова «kop», обозначающее «бошка».



«Пиро-ман» и «пиро-техника». Слова якобы произошли от греческого «пиро»= «огонь». Вроде логично. А вот откуда это слово оказалось у греков? Обратимся к хронисту 17 века Адаму Олеарию: «Новгородцы…имели идола, называвшегося Пе(и)руном, то есть богом огня, ибо русские огонь называют «пе(и)рун»». Вот от имени славянского бога и появились выше приведённые слова-репатрианты с основой на «пи(е)ру-н».

Известно, что некоторые этрусские слова прочно вошли в латинский язык, а через него попали в современные языки. Это: церемония, персона, литера. Забавно, но это тоже славянские слова (ряд учёных полагает, что эт-русс-ки имеют прямое отношение к славянскому роду). А выше приведённые слова стали словами-репатриантами. Давайте их разберём:

церемония – слово образованно от славянского «терем». «Церемония» — это некое торжественное действо происходившее в тереме, отсюда этрусское слово «це/теремония»;



персона – это некая личность в неком коллективе. Персона – она как «перст» в пятерне ладони. «Персона» — не что иное как «перст/палец» среди подобных;



литера = русское значение «буква». Интересно, что в белорусском языке по-прежнему используется ЭТРУССКОЕ (А НЕ ЛАТИНСКОЕ) слово «лiтара». Слово состоит из двух частей «ли-тера», т.е. знак «ли» на «тере/цере». Цера – деревянная дощечка, покрытая воском для письма. Их в древности использовали повсеместно: в Греции, Риме, на Руси.



Реконструкция церы (диптих).