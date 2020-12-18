Голландский язык есть славянский (окончание)
Изучайте голландский язык, как испорченный славянский!
Не перестаю повторять, что изучая голландский язык, меня не покидало чувство, что мне знакомо то или иное нидерландское слово, хотя видела я его в первый раз. Я ощущала (подсознательно) родственные связи со словом. Я не понимала откуда это странное чувство пока не углубилась в изучение языка, его истории и истории Европы в целом.
Это постоянное ощущение «де жа вю» не давало мне покоя, пока я не решила взглянуть на голландский язык с другой стороны. Читая голландскую литературу по лингвистики, разбирая слова по слогам, по бу-ков-кам, просматривая словари русского и церковно-славянского языка, я всё больше убеждалась, что голландский язык не имеет ни к немцам ни к германской языковой группе никакого отношения.
В нём даже буквы читаются, практически все, так, как у русских ( в отличии, например, от английского или немецкого); без идиотской транскрипции.
Голландские слова легко учить!
Используя ассоциации и зная основы слово-чаромутия, вы, читатель, легко разберётесь в приведённых ниже словах.
- «Slok». Это слово и переводится и является собственно русским «глоток». Приставную «s» убираем, на её месте была «г». Получается «g-lok». А отсюда рукой подать до «г-ло-ток». Слог «ло» присутствуют в обоих словах. «S-lo-k» = «г-ло-ток».
- «Stap» переводится «шаг», но является калькой слова «стопа» (которой ша-гают). «Stap» = «стопа» = «шаг».
- «Streng» = переводится «строгий», происходит от слова «строг». В буквосочетании «ng» «n» практически не читаема. Позвоночник: s-t-r-g = с-т-р-г.
- «Wil» = с голландского «желание». В русском есть синоним слову «желание» – это «воля». «Wil» = «воля». W-l = в-л.
- «Trek» ещё одно голландское слово, переводящаяся как «желание». Но и ему есть русское объяснение – слово «треба». В церковно-славянском «треба» есть «просьба/пожелание» в богослужении. «Tre-k» = «тре-ба» = «желание/просьба».
- «Val» = «падение». Другими словами «val» есть «вал-иться».
- «Wal» – слово забыли зачаромутить; переводится «вал» = «длинная земляная насыпь». Происходит от праславянского «valъ», от которого в числе прочего произошёл др.-русск. «валъ». Ну, древнее просто не бывает. «Wal» = «вал».
- «Vlek» = «пятно» или уже менее употребимое «к-ляк-са». «V-lek» = «к-ляк-са» = «пятно». Изучать голландский совсем не сложно, если вы хорошо знаете русский.
- «Sprookje» = «сказка». Раскодировка сложная. Убираем приклеиш «s» и суффикс уменьшения «-je». Остаётся «prook». Это слово имеет общий извод с такими русскими словами как: «про-ро-к», «рочить/рёкл», «речь» т.е. «говорить/рассказывать».
- «Stoep» имеет два значения: «бордюр вдоль тротуара» и «возвышенность/ступеньки перед входной дверью с улицы». Проще говоря «stoep» и есть «ступень». Другие варианты: у-ступ, вы-ступ, за-ступ. Видно с этим словом заморачиваться не стали… «Стопа наступила на stoep».
- «Sabel» = «сабля».
- «Helm» = «шлем». Древнерусское «шелъм».
- «Beuk» = «бук».
- «Bleek» = «бледный». Это слово хорошо расшифровывается в другом (уже затёртом временем) слове: «блёклый». «Bleek» = «блёк-лый».
- «Braaf» = «бравый». Без комментариев.
- «Vlam» = переводится «огонь» или «пламя». «V-lam» – это «п-лам-я», где первую букву «п» подменили на «v».
- «Kastanje» = «каштан» = «кестен» (серб). Общеславянское слово, которое в голландском языке приобрело уменьшительно-ласкательный суффикс «je».
- «Ontnemen» = «отнимать». В приставку «оt» вставили лишнюю букву «n». Окончания «en» и «ать» – глагольные. Всё остальное – как в русском языке. «Ont-nem-en» – «от- ним-ать».
- «Nagel» = «ноготь». Замена гласной, урезание окончания и вот уже русское слово становится не русским. «Nag-el» = «ног-оть».
- «Pek» = читается «пек» = переводится «смола». А ну-ка, кто угадает происхождение данного слова? Пек-ло!!! «Pek» = «пек-ло» = «смола».
- «Raap» = «репа». Позвонки: Р-п = r-p.
- «Gast» = «гость» = «гост» (серб.). Без комментариев.
- «Glad» = «глад-кий». Без комментариев.
- Русское слово «граница» имеет «родственников» во всех славянских языках: укр. «грани́ця», болг. «гра́ница», сербохорв. «гра̀ница», словенск. «grȃnica», чешск. «hranice», польск. «granica». Оно происходит от старинного славянского слова «грань». Откуда к голландцам пришло слово «grens» (читается «гренс»)? Или оно было всегда? Позвоночник слова г-р-н-(ц) = g-r-n-(s).
- «Proberen» = «пробовать» = «пробати» (серб.). В основе всех трёх слов лежит основа «проб-а». Глагольные окончания у каждого языка свои. Итого: «рrob-eren» = «проб-овать» = «проб- ати».
- «Rib». У вас есть идея, что означает это слово? Именно – «ребро». У слова отсекли окончание и поменяли гласную. Но слово, даже при всём при этом, очень похож на своего родителя. «Ребро» древнерусское слово, встречающееся во всех славянских языках: укр. «ребро́», белор. «рабро”, болг. «ребро́“, макед. «rebro”, сербохорв. «рѐбро», словенск. «rébro», чешск. «řebro», «žеbrо», словацк. «rebro», польск. «żebro», в.-луж. «rjebło», н.-луж. «ŕobro», «ŕоbłо», полабск. «rebrü».
- Так откуда в голландском столько славянских слов? Ответ напрашивается сам: голландский и есть искажённый славянский язык.
- «Lint» = «лент-а». Без комментариев.
- «Kwaark» = «творог». Хотите верьте, хотите нет, но «кwaark» и есть «творог». Слово «творог» имеет повсеместное употребление в славянских языках: укр. «тварíг», белор. «тварог», болг. «тваро́г», чешск., словацк. «tvaroh», польск. «twaróg», в.-луж. «twaroh».
- K w a a r k
- Т в а р г
- Последняя буква «г» приняла, например, в чешском форму оглушенного «h», а в голландском оглушённого «к». Ну, а первую букву «т» заменили на «к». Сознательно или случайно?
- «Mos» = «мох». У кого ещё есть сомнения, что голландский – это испорченный русский?
- «Gans» = «гусь». Без комментариев.
Слова репатрианты в русском языке
Эта глава напрямую не относится к анализу голландского языка, но она имеет прямое отношение к слово-чаромутию. Речь в ней пойдёт о словах-репатриантах.
Слова-репатрианты или русские возвращенцы – это слова, которые были позаимствованы из нашего, славянского языка, а потом «подарены» нам обратно, но уже в латинянской обработке. Примеры: «ратник» – «рыцарь»; «гридник» – «гренадёр».
Больше всего «пострадало» наше замечательное слово «коло», означавшее в древности «солнце» / «круг». «Коло-врат», «кол-есо», «кол-ен-дарь». Да, да. «Колендарь» – славянское слово. Любой славянский лингвист скажет, что «колен-дарь»= «солнечный дар». Это слово не имеет НИКОКОГО ОТНОШЕНИЯ к грекам. В основе нижеследующих слов так же лежит славянское «коло» = «круг-оворот». Латиняне их зачаромутили и вернули нам в ином виде:
- кол-лектив = объединение (круговая взаимозависимость);
- кол-локвиум = собрание (круговое обсуждение чего-либо);
- коло-нна = круглый столб.
- Впечатлились? «Secret» (анг.) = «секрет» — тоже является русским словом и тоже репатриант. «Secret» происходит от русского слова «скрыто» (греч. «сакраль-но»). В основе всех трёх слов лежит его основа (позвоночник) – согласные буквы s-c(k)- r-t. Русское слово «скрыто/скрытность» наполнили иными гласными буквами и вернули нам «секрет».
- То же самое относится к слову «stop», якобы оно английское. Ну, а у нас говорят «стой», а не «стоп». А ещё «стоя-ть», «у-стой», «стой-ка», «стоя-нка». Так откуда у англичан русское слово «стой»?
- Слово «robot» придумал чешский (т.е. славянский) писатель Карл Чапек для своей пьесы. Слово «робот» — по чешски, обозначает «принудительный труд» и является родственным русскому «работа».
- Принято считать, что слово «кап-юшон» пришло в русский из французского языка. Чушь. На Руси издревле было известно слово «капа» в значении «шапка», «головной убор» (см. В.Даль). Это слово, исчезнувшее из русского языка, имеет место быть до сих пор в сербскохорватском- «капа», в болгарском – «капак», в чешском – «čapka». В русском буква «к» перешла со временем в «ш» и «капа» стало «шапа». Так что «кап-юшон» – слово репатриант. Но ещё интереснее, что в голландском языке сохранилось эхо от славянского слова «кап-а» – это слова «kop», обозначающее «бошка».
- «Пиро-ман» и «пиро-техника». Слова якобы произошли от греческого «пиро»= «огонь». Вроде логично. А вот откуда это слово оказалось у греков? Обратимся к хронисту 17 века Адаму Олеарию: «Новгородцы…имели идола, называвшегося Пе(и)руном, то есть богом огня, ибо русские огонь называют «пе(и)рун»». Вот от имени славянского бога и появились выше приведённые слова-репатрианты с основой на «пи(е)ру-н».
Известно, что некоторые этрусские слова прочно вошли в латинский язык, а через него попали в современные языки. Это: церемония, персона, литера. Забавно, но это тоже славянские слова (ряд учёных полагает, что эт-русс-ки имеют прямое отношение к славянскому роду). А выше приведённые слова стали словами-репатриантами. Давайте их разберём:
- церемония – слово образованно от славянского «терем». «Церемония» — это некое торжественное действо происходившее в тереме, отсюда этрусское слово «це/теремония»;
- персона – это некая личность в неком коллективе. Персона – она как «перст» в пятерне ладони. «Персона» — не что иное как «перст/палец» среди подобных;
- литера = русское значение «буква». Интересно, что в белорусском языке по-прежнему используется ЭТРУССКОЕ (А НЕ ЛАТИНСКОЕ) слово «лiтара». Слово состоит из двух частей «ли-тера», т.е. знак «ли» на «тере/цере». Цера – деревянная дощечка, покрытая воском для письма. Их в древности использовали повсеместно: в Греции, Риме, на Руси.
Реконструкция церы (диптих).
Так вот «цера» происходит от слова «церапать» писалом по воску. Стало быть «ли-тера» = царапанье знаков («ли») по (восковой) поверхности («цере»). («Ли» может так же быть первым слогом старославянского слова «ли-ть», т.е. «за-ли-вать воском»).
Все три этрусских слова имеют славянское происхождение, но преподносят их нам как слова латинские! В этой связи хочется процитировать слова уникального русского этнографа Платона Акимовича Лукашевича (1809-1897):
«Сколько подобных мы употребляем огреченных или олатиненных слов, ни мало не подозревая, что они взяты Греками и Римлянами из нашего языка, а потом чрез них нам же переданных в искажённом виде!»
Выводы
Я не даром так долго и обстоятельно рассказывала вам как происходило чаромутие языка на котором говорили древние жители Голландских земель. Это очень важно знать, понимать и осознавать в контексте генезиса всех мировых языков. Изучив историю и особенности славянского и голландского языков, мне стало понятно, что над ними сознательно и целенаправленно работали, разводя их «по разные стороны баррикад».
А те ДВЕ СОТНИ слов, приведённых мною в данном исследовании (на самом деле их значительно больше), доказывают некогда общие языковые, культурные, родовые связи между двумя, искусственно разведёнными, этносами. Итак, подводя черту под моими изысканиями, ничтоже сумняшися, я утверждаю:
ДРЕНВНИЕ ЖИТЕЛИ НЕДЕРЛАНДОВ ЕЩЁ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ ГОВОРИЛИ СО СЛАВЯНАМИ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ЯЗЫКЕ – ПРОТО-ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОМ.
Современные голландцы являются потомками славянских племён, проживавших на территории Фрисландии и Голландии.
На ВСЕХ славянских языках германец называется «немцем»! Для ВСЕХ славян «немцы» потерянные люди; люди лишённые своих корней. Они стали для славян НЕМЫМИ. По белоруски «не мець» переводится «не иметь». Немцы – олатинизированные славяне, не только онемели, они лишились своей идентичности, перестали «иметь / мець» свою речь.
Страшна и трагична судьба западных славян – окаталиченных, романезированных и онемеченных. А ведь у голландцев существовал свободный строй слов в предложении, были склонения, окончания (для связи слов в предложении), было два и более отрицания. И не было артиклей! Голландские слова имеют 100% совпадение со старославянскими. Но появились злопыхатели и поделил мир на Европу и Азию. А потом Европу на западную и восточную. А ещё западную Европу поделили на народы и языки.
«Разделяй и властвуй!» – девиз этих злопыхателей.
Помните детскую сказку о старике, его сыновьях и венике? Старик, умирая, сказал своим детям: «Возьмите прутик из веника и сломайте его. Легко. А теперь переломите весь веник целиком. Не получается!» Так и мы, славяне: нас ломают как прутики – по одному, один народ за другим. Нас сознательно сталкивают лбами, разжигая против друг друга глупую, безосновательную ненависть. Славяне остановитесь! Только вместе, сплетённые в единый веник, мы сможем вымести нечисть с наших земель, из наших помыслов и вернуть своё родовое достоинство, укрепить своё братство! Высокопарно? Зато искренне.
Давайте применим максимум усилий – сохраним нашу речь, будем говорить ПО-РУССКИ РУССКИМИ СЛОВАМИ (белорусскими, украинскими, сербскими, словацкими и т.д.), а не суррогатами слово-заменителями. А иначе.., иначе однажды, сломавшихся и поддавшихся искушению европеоидности, сребролюбия и моды, ждёт участь ГОЛЛАНДЦЕВ – ИВАНОВ ПОЗАБЫВШИХ СВОЁ РОДСТВО…
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