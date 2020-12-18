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Голландский язык есть славянский (окончание)

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Изучайте голландский язык, как испорченный славянский!

Не перестаю повторять, что изучая голландский язык, меня не покидало чувство, что мне знакомо то или иное нидерландское слово, хотя видела я его в первый раз. Я ощущала (подсознательно) родственные связи со словом. Я не понимала откуда это странное чувство пока не углубилась в изучение языка, его истории и истории Европы в целом.

Это постоянное ощущение «де жа вю» не давало мне покоя, пока я не решила взглянуть на голландский язык с другой стороны. Читая голландскую литературу по лингвистики, разбирая слова по слогам, по бу-ков-кам, просматривая словари русского и церковно-славянского языка, я всё больше убеждалась, что голландский язык не имеет ни к немцам ни к германской языковой группе никакого отношения.

В нём даже буквы читаются, практически все, так, как у русских ( в отличии, например, от английского или немецкого); без идиотской транскрипции.

Голландские слова легко учить!

Используя ассоциации и зная основы слово-чаромутия, вы, читатель, легко разберётесь в приведённых ниже словах.


  • «Slok». Это слово и переводится и является собственно русским «глоток». Приставную «s» убираем, на её месте была «г». Получается «g-lok». А отсюда рукой подать до «г-ло-ток». Слог «ло» присутствуют в обоих словах. «S-lo-k» = «г-ло-ток».

  • «Stap» переводится «шаг», но является калькой слова «стопа» (которой ша-гают). «Stap» = «стопа» = «шаг».

  • «Streng» = переводится «строгий», происходит от слова «строг». В буквосочетании «ng» «n» практически не читаема.  Позвоночник: s-t-r-g = с-т-р-г.

  • «Wil» = с голландского «желание». В русском есть синоним слову «желание» – это «воля». «Wil» = «воля». W-l = в-л.

  • «Trek» ещё одно голландское слово, переводящаяся как «желание». Но и ему есть русское объяснение – слово «треба». В церковно-славянском «треба» есть «просьба/пожелание» в богослужении. «Tre-k» = «тре-ба» = «желание/просьба».

  • «Val» = «падение». Другими словами «val» есть «вал-иться».

  • «Wal» – слово забыли зачаромутить; переводится «вал» = «длинная земляная насыпь». Происходит от праславянского «valъ», от которого в числе прочего произошёл др.-русск. «валъ». Ну, древнее просто не бывает. «Wal» = «вал».

  • «Vlek» = «пятно» или уже менее употребимое «к-ляк-са». «V-lek» = «к-ляк-са» = «пятно». Изучать голландский совсем не сложно, если вы хорошо знаете русский.

  • «Sprookje» = «сказка». Раскодировка сложная. Убираем приклеиш «s» и суффикс уменьшения «-je». Остаётся «prook». Это слово имеет общий извод с такими русскими словами как: «про-ро-к», «рочить/рёкл», «речь» т.е. «говорить/рассказывать».

  • «Stoep» имеет два значения: «бордюр вдоль тротуара» и «возвышенность/ступеньки перед входной дверью с улицы». Проще говоря «stoep» и есть «ступень». Другие варианты: у-ступ, вы-ступ, за-ступ. Видно с этим словом заморачиваться не стали… «Стопа наступила на stoep».

  • «Sabel» = «сабля».

  • «Helm» = «шлем». Древнерусское «шелъм».

  • «Beuk» = «бук».

  • «Bleek» = «бледный». Это слово хорошо расшифровывается в другом (уже затёртом временем) слове: «блёклый». «Bleek» = «блёк-лый».

  • «Braaf» = «бравый». Без комментариев.

  • «Vlam» = переводится «огонь» или «пламя». «V-lam» – это «п-лам-я», где первую букву «п» подменили на «v».

  • «Kastanje» = «каштан» = «кестен» (серб). Общеславянское слово, которое в голландском языке приобрело уменьшительно-ласкательный суффикс «je».

  • «Ontnemen» = «отнимать». В приставку «оt» вставили лишнюю букву «n». Окончания «en» и «ать» – глагольные. Всё остальное – как в русском языке. «Ont-nem-en» – «от- ним-ать».

  • «Nagel» = «ноготь». Замена гласной, урезание окончания и вот уже русское слово становится не русским. «Nag-el» = «ног-оть».

  • «Pek» = читается «пек» = переводится «смола». А ну-ка, кто угадает происхождение данного слова? Пек-ло!!! «Pek» = «пек-ло» = «смола».

  • «Raap» = «репа». Позвонки: Р-п = r-p.

  • «Gast» = «гость» = «гост» (серб.). Без комментариев.

  • «Glad» = «глад-кий». Без комментариев.

  • Русское слово «граница» имеет «родственников» во всех славянских языках: укр. «грани́ця», болг. «гра́ница», сербохорв. «гра̀ница», словенск. «grȃnica», чешск. «hranice», польск. «granica». Оно происходит от старинного славянского слова «грань». Откуда к голландцам пришло слово «grens» (читается «гренс»)? Или оно было всегда? Позвоночник слова г-р-н-(ц) = g-r-n-(s).

  • «Proberen» = «пробовать» = «пробати» (серб.). В основе всех трёх слов лежит основа «проб-а». Глагольные окончания у каждого языка свои. Итого: «рrob-eren» = «проб-овать» = «проб- ати».

  • «Rib». У вас есть идея, что означает это слово? Именно – «ребро». У слова отсекли окончание и поменяли гласную. Но слово, даже при всём при этом, очень похож на своего родителя. «Ребро» древнерусское слово, встречающееся во всех славянских языках: укр. «ребро́», белор. «рабро”, болг. «ребро́“, макед. «rebro”, сербохорв. «рѐбро», словенск. «rébro», чешск. «řebro», «žеbrо», словацк. «rebro», польск. «żebro», в.-луж. «rjebło», н.-луж. «ŕobro», «ŕоbłо», полабск. «rebrü».

  • Так откуда в голландском столько славянских слов? Ответ напрашивается сам: голландский и есть искажённый славянский язык.

  • «Lint» = «лент-а». Без комментариев.

  • «Kwaark» = «творог». Хотите верьте, хотите нет, но «кwaark» и есть «творог». Слово «творог» имеет повсеместное употребление в славянских языках: укр. «тварíг», белор. «тварог», болг. «тваро́г», чешск., словацк. «tvaroh», польск. «twaróg», в.-луж. «twaroh».

  • K w a a r  k

  • Т в а р г

  • Последняя буква «г» приняла, например, в чешском форму оглушенного «h», а в голландском оглушённого «к». Ну, а первую букву «т» заменили на «к». Сознательно или случайно?

  • «Mos» = «мох». У кого ещё есть сомнения, что голландский – это испорченный русский?

  • «Gans» = «гусь». Без комментариев.

Слова репатрианты в русском языке

Эта глава напрямую не относится к анализу голландского языка, но она имеет прямое отношение к слово-чаромутию. Речь в ней пойдёт о словах-репатриантах.

Слова-репатрианты или русские возвращенцы – это слова, которые были позаимствованы из нашего, славянского языка, а потом «подарены» нам обратно, но уже в латинянской обработке. Примеры: «ратник» – «рыцарь»; «гридник» – «гренадёр».

Больше всего «пострадало» наше замечательное слово «коло», означавшее в древности «солнце» / «круг». «Коло-врат», «кол-есо», «кол-ен-дарь». Да, да. «Колендарь» – славянское слово. Любой славянский лингвист скажет, что «колен-дарь»= «солнечный дар». Это слово не имеет НИКОКОГО ОТНОШЕНИЯ к грекам. В основе нижеследующих слов так же лежит славянское «коло» = «круг-оворот». Латиняне их зачаромутили и вернули нам в ином виде:


  • кол-лектив = объединение (круговая взаимозависимость);

  • кол-локвиум = собрание (круговое обсуждение чего-либо);

  • коло-нна = круглый столб.

  • Впечатлились? «Secret» (анг.) = «секрет» — тоже является русским словом и тоже репатриант. «Secret» происходит от русского слова «скрыто» (греч. «сакраль-но»). В основе всех трёх слов лежит его основа (позвоночник) – согласные буквы s-c(k)- r-t. Русское слово «скрыто/скрытность» наполнили иными гласными буквами и вернули нам «секрет».

  • То же самое относится к слову «stop», якобы оно английское. Ну, а у нас говорят «стой», а не «стоп». А ещё «стоя-ть», «у-стой», «стой-ка», «стоя-нка». Так откуда у англичан русское слово «стой»?

  • Слово «robot» придумал чешский (т.е. славянский) писатель Карл Чапек для своей пьесы. Слово «робот» — по чешски, обозначает «принудительный труд» и является родственным русскому «работа».

  • Принято считать, что слово «кап-юшон» пришло в русский из французского языка. Чушь. На Руси издревле было известно слово «капа» в значении «шапка», «головной убор» (см. В.Даль). Это слово, исчезнувшее из русского языка, имеет место быть до сих пор в сербскохорватском- «капа», в болгарском – «капак», в чешском – «čapka». В русском буква «к» перешла со временем в «ш» и «капа» стало «шапа». Так что «кап-юшон» – слово репатриант. Но ещё интереснее, что в голландском языке сохранилось эхо от славянского слова «кап-а» – это слова «kop», обозначающее «бошка».

  • «Пиро-ман» и «пиро-техника». Слова якобы произошли от греческого «пиро»= «огонь». Вроде логично. А вот откуда это слово оказалось у греков? Обратимся к хронисту 17 века Адаму Олеарию: «Новгородцы…имели идола, называвшегося Пе(и)руном, то есть богом огня, ибо русские огонь называют «пе(и)рун»». Вот от имени славянского бога и появились выше приведённые слова-репатрианты с основой на «пи(е)ру-н».

Известно, что некоторые этрусские слова прочно вошли в латинский язык, а через него попали в современные языки. Это: церемония, персона, литера. Забавно, но это тоже славянские слова (ряд учёных полагает, что эт-русс-ки имеют прямое отношение к славянскому роду). А выше приведённые слова стали словами-репатриантами. Давайте их разберём:


  • церемония – слово образованно от славянского «терем». «Церемония» — это некое торжественное действо происходившее в тереме, отсюда этрусское слово «це/теремония»;

  • персона – это некая личность в неком коллективе. Персона – она как «перст» в пятерне ладони. «Персона» — не что иное как «перст/палец» среди подобных;

  • литера = русское значение «буква». Интересно, что в белорусском языке по-прежнему используется ЭТРУССКОЕ (А НЕ ЛАТИНСКОЕ) слово «лiтара». Слово состоит из двух частей «ли-тера», т.е. знак «ли» на «тере/цере». Цера – деревянная дощечка, покрытая воском для письма. Их в древности использовали повсеместно: в Греции, Риме, на Руси.

Голландский язык есть славянский Ольга Семёнова-Роттердам
Реконструкция церы (диптих).

Так вот «цера» происходит от слова «церапать» писалом по воску. Стало быть «ли-тера» = царапанье знаков («ли») по (восковой) поверхности («цере»). («Ли» может так же быть первым слогом старославянского слова «ли-ть», т.е. «за-ли-вать воском»).

Все три этрусских слова имеют славянское происхождение, но преподносят их нам как слова латинские! В этой связи хочется процитировать слова уникального русского этнографа Платона Акимовича Лукашевича (1809-1897):

«Сколько подобных мы употребляем огреченных или олатиненных слов, ни мало не подозревая, что они взяты Греками и Римлянами из нашего языка, а потом чрез них нам же переданных в искажённом виде!»

Выводы

Я не даром так долго и обстоятельно рассказывала вам как происходило чаромутие языка на котором говорили древние жители Голландских земель. Это очень важно знать, понимать и осознавать в контексте генезиса всех мировых языков. Изучив историю и особенности славянского и голландского языков, мне стало понятно, что над ними сознательно и целенаправленно работали, разводя их «по разные стороны баррикад».

А те ДВЕ СОТНИ слов, приведённых мною в данном исследовании (на самом деле их значительно больше), доказывают некогда общие языковые, культурные, родовые связи между двумя, искусственно разведёнными, этносами. Итак, подводя черту под моими изысканиями, ничтоже сумняшися, я утверждаю:

ДРЕНВНИЕ ЖИТЕЛИ НЕДЕРЛАНДОВ ЕЩЁ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ ГОВОРИЛИ СО СЛАВЯНАМИ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ЯЗЫКЕ – ПРОТО-ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОМ.

Современные голландцы являются потомками славянских племён, проживавших на территории Фрисландии и Голландии.

На ВСЕХ славянских языках германец называется «немцем»! Для ВСЕХ славян «немцы» потерянные люди; люди лишённые своих корней. Они стали для славян НЕМЫМИ. По белоруски «не мець» переводится «не иметь». Немцы – олатинизированные славяне, не только онемели, они лишились своей идентичности, перестали «иметь / мець» свою речь.

Страшна и трагична судьба западных славян – окаталиченных, романезированных и онемеченных. А ведь у голландцев существовал свободный строй слов в предложении, были склонения, окончания (для связи слов в предложении), было два и более отрицания. И не было артиклей! Голландские слова имеют 100% совпадение со старославянскими. Но появились злопыхатели и поделил мир на Европу и Азию. А потом Европу на западную и восточную. А ещё западную Европу поделили на народы и языки.

«Разделяй и властвуй!» – девиз этих злопыхателей.

Помните детскую сказку о старике, его сыновьях и венике? Старик, умирая, сказал своим детям: «Возьмите прутик из веника и сломайте его. Легко. А теперь переломите весь веник целиком. Не получается!» Так и мы, славяне: нас ломают как прутики – по одному, один народ за другим. Нас сознательно сталкивают лбами, разжигая против друг друга глупую, безосновательную ненависть. Славяне остановитесь! Только вместе, сплетённые в единый веник, мы сможем вымести нечисть с наших земель, из наших помыслов и вернуть своё родовое достоинство, укрепить своё братство! Высокопарно? Зато искренне.

Давайте применим максимум усилий – сохраним нашу речь, будем говорить ПО-РУССКИ РУССКИМИ СЛОВАМИ (белорусскими, украинскими, сербскими, словацкими и т.д.), а не суррогатами слово-заменителями. А иначе.., иначе однажды, сломавшихся и поддавшихся искушению европеоидности, сребролюбия и моды, ждёт участь ГОЛЛАНДЦЕВ – ИВАНОВ ПОЗАБЫВШИХ СВОЁ РОДСТВО…

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Ольга Семёнова-Роттердам


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5354209.html
Рубрики: Славянский Язык
Метки: голландия, лукашевич, русский, славяне, этимология, этруски, язык
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