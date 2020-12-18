Смею надеется, уважаемый читатель, что я уже смогла вас заинтересовать стариной, географической глубиной и красотой нашего языка. Я, на конкретных примерах, доказательно и наглядно стремлюсь показать вам, что голландцы когда-то говорили на славянском языке.

В этой части своего повествования я расскажу о прямых связях между словами «голландскими», старославянскими и словами из других славянских языков.

Пути господни неисповедимы… Начав изучать родственные связи между славянским языком и языком голландским, я, в итоге, нашла старинные хроники с прямыми указаниями того, что на голландских землях жили Славянские племена . ( «Славяне – предки Голландцев» ). Круг замкнулся. Если Славяне здесь жили, то и говорили на своём истотном языке, память о котором сохранилась в голландской речи. Об этом я писала подробно в двух предыдущих частях большого исследования о чаромутии голландского/славянского языка . Нет никакого индо-европейского языка.



Что меня саму удивило в исследовании, так это то, что 90% всех выявленных мною голландских слов, имеют абсолютное сходство … со старославянским языком! Сходство с теми словами которые мы, русские, уже не употребляем в речи и едва ли даже о них помним (если только по сказкам Пушкина, да басням Крылова). Так оскудело наше знание Великого и Могучего…!!!

С некоторыми голландскими слова, «вышедшими» из старославянского языка, вы уже познакомились в предыдущих статьях. Теперь, зная специфику и особенности чаромутия славянских слов, вы сможете по достоинству оценить приведённые мною ниже голландско-славянские слова.



Голландское слово «straat» – калька английского «street» = «улица». Вроде никакой связи с русским языком. Связь появится, когда мы вспомним старо-славянское слово «сретение», которое ещё известно людям верующим по одноимённому празднику «Сретения Господня». «Сретение» означает «встреча». Причём давным-давно это слово, имело ещё одну букву и звучало «с(т)ретение». В чешском это слово выглядит так: «s t retnout se», а в современном украинском «с т рiнути/стрiти» = «встретить». Так вот «straat» = «street» = «с(т)ретение» = (место) «встречи» = т.е. «улица». Позвоночник для всех слов общий: c-т-р-т = s-t-r-t.

retnout se», а в современном украинском «с рiнути/стрiти» = «встретить». Так вот «straat» = «street» = «с(т)ретение» = (место) «встречи» = т.е. «улица». Позвоночник для всех слов общий: c-т-р-т = s-t-r-t.

«Hut» = переводится «изба/хижина/шалаш». У нас ещё на слуху слово «за- кут -ок», имеющее основу «кут», что значит «угол избы». Но ранее (в диалектах) оно означало всю (небольшую) постройку. У В. Даля сохранилось старо русское слово «гута» = «изба/хижина/сарай в которой есть печь для какой-либо выделки». В бывшем СССР существовало 6-ть посёлков с названием Кут (считали углы или всё-таки избы?). «Hut» = «кут» = «гута» = «изба».

-ок», имеющее основу «кут», что значит «угол избы». Но ранее (в диалектах) оно означало всю (небольшую) постройку. У В. Даля сохранилось старо русское слово «гута» = «изба/хижина/сарай в которой есть печь для какой-либо выделки». В бывшем СССР существовало 6-ть посёлков с названием Кут (считали углы или всё-таки избы?). «Hut» = «кут» = «гута» = «изба».

«Krassen» = переводится «царапать или скрести». Вам знакомо слово «кресало»? А ещё каких-то сто лет назад кресало было обязательной принадлежностью любого мужчины, ибо без него не возможно было развести огонь. «Кrassen» происходит от слова «кресало» по которому надо было «скрести/крести» или царапать, чтобы развести к остёр. . «Krassen» = «кресало» = «скрести». Позвонки – согласные буквы: к-р-с = k-r-s.





Голландское слово «wegen» = «взвешивать» также имеет славянское происхождение. Не ищите соответствие этому слову в современном русском языке. 90% раскодированных голландских слов имеют старославянское происхождение! Потрясающе, но понятие «тяжесть/вес» в славянском языке обозначалось словом «вага». В этой же смысловой цепочке «вага» имело значение «сила/отвага». И дохристианское имя Вага имело широкое хождение. В документе от 1623 года упоминается Вага Павел Гаврилов из Гороховца. Человек имел два имени языческое (Вага) и христианское (Павел)!!! («Словарь русских фамилий (ономастикон)»).Таким образом голландское «wegen» = «взвешивать» и немецкое «wagen» = «взвешивать» происходят от старославянского «вага» = «вес». И никак не наоборот! «Эка вага, не вздымешь!»

Потрясающе, но понятие «тяжесть/вес» в славянском языке обозначалось словом «вага». В этой же смысловой цепочке «вага» имело значение «сила/отвага». И дохристианское имя Вага имело широкое хождение. В документе от 1623 года упоминается Вага Павел Гаврилов из Гороховца. Человек имел два имени языческое (Вага) и христианское (Павел)!!! («Словарь русских фамилий (ономастикон)»).Таким образом голландское «wegen» = «взвешивать» и немецкое «wagen» = «взвешивать» происходят от старославянского «вага» = «вес». И никак не наоборот! «Эка вага, не вздымешь!»

Многим путешественникам известен символ Амстердама – дорожный столб-ик = «paal» с тремя крестами по диагонали. Эти paal-tjes расставлены по всему городу. Так вот слово «paal» имеет 100%-ое славянское происхождение! (Просто потрясает какое колоссальное количество старославянских слов нами утеряно! Утеряно безвозвратно!!! От обиды и безысходности – мурашки по телу…)



В старославянском языке существовало слово «паля» = столб/свая или кол с заострёнными с обоих сторон концами для частокола (на фото виден «заострённый» конец). Отрывок из В. Короленко «История моего современника», 1900 г.: « В… загончике, отгороженном от общего двора высокими палями…». А слово «пал-ка» все знают? Итого: «paal» = «паля» = «пал-ка» = «столб». На лицо отсечение у славянского слова окончания и вживление в голландский язык укороченного варианта аналога.



«Zien» (читается «зин»)= «смотреть/видеть». В основе лежит опять старославянское слово -«зеница», которое употреблялось как в значении «зрачок», так и в значении «глаз», т.е. орган зрения. « Zien» = «зеница». Славянское окончание «ица», в голландском варианте слова, отрезано.



«Land» = «участок земли/страна», произносится «ланд». Долго я ходила вокруг этого слова. Где искать, подсказал соратник (не коллега, а ратник, стоящий со мной в одном строю. А вы хотите стать со-ратником? Присоединяйтесь. Давайте вместе откапывать правду и возвращать истинную историю землякам). Берём в руки словарь В. Даля: «ланъ» = «поле, нива, пашня, засеянная полоса; «сеять ланами»». Обалдеть! Так просто! Кто-то пытается вывести это слово из немецкого «lehen» = «лен» (участок земли, предостовляемый вассалом в замен за повинности). Но слово «ланъ» известно как минимум с 13 века (а может и ранее), когда у русских не было внутренней вассальной зависимости. К тому же в древнеслаянском существовали слова «лан-да» = «кусок хлеба» и «лан-дати» = «разделять» («Полный церковно-славянский словарь»). «Ланъ» – общесловянское слово, которое в древне немецком приняло форму «lehen» (земля, отданная в аренду) и фому «lant» (земля/страна), а затем в голландском, английском и немецком приобразовалось в «land». Из славян слово «лан» сохранилось у поляков, чехов, украинцев. Интересно, что в типично русских женских именах присутствует основа «лан»: Свет-лана, Рус-лана, Ми-лана, По-ли(а)на. Есть и собственно имя Лана. «Лана» = как символ земли и плодородия.



Ещё примеры: Рус-лан = мужчина из русских земель, Руско-лань – Руская земля, се-лян-ин = се-лящийся на лане/участке земли.



От совершенно забытого старословянского слова «плавъ» = «синий» произошло голландское «blauw» (а так же англ. «blue», фр. «bleu», нем. «blau»). Судьба этого слова в разных славянских языках сложилась по-разному. В болгарском «плав», сербском и хорватском «плав», словенском «plàv» слово обрело значение «голубой», а в церковно-славянском «плавый», чешском и словацком «plavý», польском «plowy», литовском «palvà» – стало означать «блеклый/светло жёлтый». «Плавъ» = «blauw» = «синий». Позвоночный отдел общий: п-л-в = b-l-w («п» озвончилась в «b»).



«Schoen» = «ботинок/обувь». «Schoen» (читается «схун») уже современная, зачаромученная форма слова. В древности оно выглядело иначе – «scoen» («скун»). Ты уже представляешь, читатель, как трудно вычислить истинный эквивалент (происхождение) голландского слова, учитывая какие изменения произошли с исконным голландским и исконным славянским языком. По старославянски «изделие из кожи/шкуры» называлось «скоръня», а «кожа/шкура» звучало как «скора». Обувь до 20-го века делали из кожи/шкуры (а не из кожзаменителя). « Sch oen» = « sc oen» = « ск ора» = « шк ура». У голландского и славянского слова – общее происхождение.

oen» = « oen» = « ора» = « ура». У голландского и славянского слова – общее происхождение.

«Jaar» (произносится «яр») = «год». Языческий бог солнца Ярило или Яр – давно позабыт голландским народом. Но его имя удивительным образом сохранилось в языке. Годовой ход солнца – Яра вокруг Земли (или Земли вокруг Ярила) запечатлелось в слове «jaar» = «год».



Голландские слова в основе которых лежат слова из иных славянских языков

Это глава – ещё одно подтверждение тому, что голландский язык произошёл от протославянского. Мы уже выяснили на конкретных примерах, что жители Нидерландов использ-овали(уют) в своей речи слова, имеющие абсолютное сходство с русским или древнерусским языком. Логично полагать, что подобное сходство имеет место быть и с другими славянскими языками. Именно в языках славянских братских народов сохранилось множество исконных славянских слов, которые (в результате «эволюции») исчезли из языка русского. Но эти славянские слова легли в основу голландского языка. Поэтому, считаю, что изучая генезис так называемой немецкой языковой группы, надо опираться на данные из всех славянских языков.



«Smaak» = переводится как «вкусно». Вам это голландское слово ничего не напоминает? «Смак-овать»? Точно! Ху-чёные (худые/дрянные учёные) выводят русское, белорусское и украинское «смак», «смачно» (и даже «смок-овница» или «смаква») от польского «smak». Следуя этой логике, голландское «smaak» происходит от польского «smak». И так, и не так. Не так, потому, что все эти языки были некогда единым целым – протославянским языком. И слово «смак» = «вкус» уже было в нём по определению (и в русском и в польском). Но в одних славянских языках оно сохранилось, в других, исчезло, а в третьих (как в русском) стало рудиментом. Голландцы желают приятного аппетита словами: «Eet ˊsmakelijk» = «Ешь вкусно». Итак: «smaak» = «смак/смачно».



«Applausen» = переводится «хлопать в ладоши». По-белорусски – «пляскать». Голландская приставка «ap»= «ап» выглядит как зеркальное отражение приставки того же белорусского слова в значении «по-хлопаю» – «па-пляскаю». «Ap-plausen» происходит от «па-пляскать». Позвоночники слов идентичны («en» и «ать» – глагольное окончание): п-л-с-к = p-l-s.



«Wensen» («ik wens je») = переводится как «пожелать» («я желаю тебе») и к русскому вроде никаким боком не прислоняется… А вот в белорусском «вiншую» = «поздравлять/пожелать здравия». «Wensen» = «вiншую»! Где шипящая «ш» перешла в свистящую «s».



«Moeten» = «должен». В русском эквивалента этому слову мы уже не найдём, а вот по белоруски «должен» – это «мусиць», по чешски «museti», украински «мусити». Буква «с» выпала из голландского слова. «Moeten» = «мусиць» = «museti».



«Wit» = дословно «белый». Славянское слово «вит» является частью слова «с-вет-лый»! Белорусское слово «с-вит-анок» = «рассвет» — имеет туже основу или «вит-ать» (бел.), что означает «при-вет-ствовать». Так же как и имена Вит-овт и Вит-алтий, которые означают «белый/светлый». На санскрите «viti» = «свет». А в древней Англии было слово «witan», переводившееся как «мудрый ведун». А русский «Вит-язь» тоже «wit» = «светлый».



«Wol» = «шерсть», а вот по-белорусски «шерсть» = «воўна». «Wol» = «воў-на».



«Tas» = переводится как «сумка». И ничего, вроде, нет в слове родного. Есть. «Сумка» по чешски «taška», а по сербски «tašna». Причём буква «š» звучит как «ш/щ». «Taška» – это то, что «тащ-ут». Поэтому «tas» = «taška» = «tašna» = «тащ -ить» = «сума».



«Kurk» = «пробка», а по-болгарски «пробка» = «корк». Опять подменили гласную. Но слово то тоже! Да и от русского голландское слово не далеко отошло. Известно, что пробки делали(ют) из «кор-ы». «Kurk» = «корк» = «кор-а» = «пробка».



«Niveau» (читается «нивёо» = переводится «уровень». Считается, что это слово пришло в голландский из французского. В русском языке аналога этому слову нет, но оно есть… в болгарском. По-болгарски «уровень» есть «ниво»! «Niv-eau» = «нив-о».



«Hap» (читается «хап») = «кусок». Этого слова уже нет в русском, но есть в болгарском языке: «кусок» = «хапка». «Hap» = «хап-ка». (Вру! У русских есть «хап-ать», «хап-ануть»)



«Pad» = «дорожка/путь». А по-болгарски «pad» есть «път». Всё так просто! «Pad» = «път» = «путь».



«Ruine» = «руины». Хучёные и викислов утверждают, что это слово имеет латинское происхождение…. Но, ведь, совершенно очевидно, что в основе данного слова лежит славянское « ру -шить». Меня удивило, но в русском языке есть образованные от «рушить» слова «брешь» и «крушение», но нет слова, обозначающее «разрушенное здание». Ах, нет. Было слово «рушина». Было, да сплыло… Зато нашла я его в… сербском языке. Результат «раз- ру -ше- ни -я» по-сербски «рушевина»! «Руины» – слово репатриант, ибо «ru-ine» и есть «ру-шев-ина». По принципу чаромутия, у слова «отщипнули» средину. Никакого отношения к латинскому наше слово «ruine» не имеет. Это славянское слово, вернувшееся в русский язык уродцем.

-шить». Меня удивило, но в русском языке есть образованные от «рушить» слова «брешь» и «крушение», но нет слова, обозначающее «разрушенное здание». Ах, нет. Было слово «рушина». Было, да сплыло… Зато нашла я его в… сербском языке. Результат «раз- -ше- -я» по-сербски «рушевина»! «Руины» – слово репатриант, ибо «ru-ine» и есть «ру-шев-ина». По принципу чаромутия, у слова «отщипнули» средину. Никакого отношения к латинскому наше слово «ruine» не имеет. Это славянское слово, вернувшееся в русский язык уродцем.

«Dag» = по-русски «день», а по-сербски и словенски «дан». В этом случае из общеславянского «дьнь» голландцы оставили себе сербский вариант слова, поменяв конечную букву. «Dag» = «дан» = «день».



Показательные примеры с чаромутием славянских слов из английского языка

Я смею утверждать, что чаромутию подверглись все языки, так называемой, немецкой языковой группы. Надеюсь соратники помогут разобраться с немецким, датским, норвежским, шведским языками. Я (в рамках данного исследования) хотела бы сказать пару слов об английском. Этому языку повезло ещё меньше чем голландскому. Носителей древних знаний – друидов – вырезали всех. Острова принадлежали то бритам, то норманам, то саксам, то викингам, то датчанам. Римская католическая церковь не выпускала острова из своих крепких, цепких объятий. Интереснейшее исследование провёл лингвист, свободно владеющий английским языком, Александр Драгункин. Он попытался выстроить свою систему кодирования английского языка. Вот некоторые выжимки из его работы «Пять сенсаций». Слова нужно читать на русский манер, никакой транскрипции.

Scribe = писать = скрести

bread = хлеб = бродить (тесто)

Spine = позвоночник = спина

clan = род = колен-о ("в третьем колене купец")

crash = авария = крушить

Weather = погода = ветер

cup = чашла = куб-ок (пить мёд из кубка)

Brave = храбрый = бравый

dream = спать = дрем-ать

new = нов-ый

Pretty = хорошенький = прият-ный

ski = лыжи = до-ски

Childe = ребёнок = чадо

baby = младенец = бабий

А вот мои наблюдения, вынесенные из английского языка:



Один из вариантов слова «усыпальница» звучит по английски «shrine». Давайте разберём английское слова по нашей методике. Первое, читаем по-русски, т.е. все буквы: «схрине». Второе, выделяем позвоночник: с-х-р-н = s-h-r-n. Третье, наполняем слово русскими гласными: с-х-р-о-н. «Схрон» есть то, что «схороняют» или «хоронят». В итоге, мы выходим на изначальное слово «усыпальница». «Shrine» = «схрон» = «место похорон» = «усыпальница».



Английское «good» переводится как «хороший/хорошо». Кстати, в голландском это слово выглядит так: «goed». В русском есть другой эквивалент слову «хороший», это « год -ный»! «Good» = «goed» = «год-ный». Голландское и английское слова имеют славянское происхождение. А ещё в русском есть слова – противопоставления «гож-е» и «не гож-е».

-ный»! «Good» = «goed» = «год-ный». Голландское и английское слова имеют славянское происхождение. А ещё в русском есть слова – противопоставления «гож-е» и «не гож-е».

Слово «чёрт/нечистый» в старорусском языке звучало несколько иначе – «шат». Отрывок из И. Бунина «Захар Воробьёв»: «Моршится, – не то от солнца, не то от хитрости… шат его знает». Попробую предположить, что английское ругательное «shit» = «дерьмо», изначально являлось проклятием и призванием шата. «Шат» = «shit».



Слова «dolmen» и «menhir» – это соответственно «дольмен» и «менгир». Очень интересно происхождение этих двух слов. Оба слова считаются британскими! Не путать с английским. Бриты – коренные жители островов (славяне? – ответ найдёте в моей статье «Славяне – предки Голландцев»). Дольме́н происходит от брет. «taol maen» = «стол каменный». Менги́р от брет. «men» = «камень» и «hir» = «длинный». В обоих случаях «men» – это камень! Men = ка-мен-ь. Заметьте, «taol» – это однозначно «стол», только «с» потеряли…



«Dance». Сами сможете раскодировать это русское слово? Читаем без транскрипции. Вспоминаем о глухих-звонких согласных («т» = «d»), об отсутствии в латинице буквы «ц» (заменено на «с»), о перестановке букв в слове (возвращаем последнюю латинскую букву «е» между «n»и «с»). Три способа чарамутия в одном слове. Что получаем на выходе? Точно! «Танец»! «Dance» = «танец». По-голландски «dans». Это слово подсказал мне мой ребёнок….



«Skin» (анг.) = «скур»а (бел.) = «шкура» (рус.). Без комментариев.



«Miracle» (анг.) = «чудо». В английском не действует принцип: что вижу, то и читаю: транскрипция «mirikəl». Это слово до сих пор известно на Кольском полуострове, но в иной транскрипции – «ме(и)ряченье». «Меряченье» – это загадочное, необъяснённое состояние в которое впадают некоторые люди на полуострове: транс, лёгкая внушаемость, галлюцинации. Это состояние похоже на гипноз, на некое чудо, но с отрицательной энергетикой. «Mira c le» и есть «ме(и)р-я ч енье», где славянскую «ч» подменили «с», а слову придали противоположный смысл. Интересно, что якуты называют злого духа «мэнэрик». Правда, очень созвучно с транскрипцией «mirikəl»?

le» и есть «ме(и)р-я енье», где славянскую «ч» подменили «с», а слову придали противоположный смысл. Интересно, что якуты называют злого духа «мэнэрик». Правда, очень созвучно с транскрипцией «mirikəl»?

«Magie» (анг.) = «волшебство». И это тоже славянское слово. У сербов, харватов и македонцев «туман» обозначается словом «магла». Волшебство – есть туман для непосвящённых, а «magie» есть «магла» = «мгла».



Smok (анг.) = дым. Но ведь было славянское слово «смага» = «дым». «S m o k» = «с м а г а», где «г» оглушилась до «к». Ну так кто от кого произошёл?



Читайте детям старинные сказки и былины без адаптации, учите вместе пословицы и поговорки, заглядывайте в молитвослов на церковно-славянском. Обогащайте свой родной язык родными словами!

Интересно : Исследователи языка обращают внимание, что в английском много свистящих звуков, как буд-то у англичан массово отсутствовали некоторые передние зубы. Ссылаются на то, что они были знатными мореходами и, стало быть, часто болели цингой. Да и, вообще, англичане были не очень здоровой нацией.



Прямое тому подтверждении встречается у немецкого путешественника, который в 1578 г. оставил заметки об английской королеве Елизавете 1: «Её губы узки и у неё чёрные зубы. Эта болезнь, от которой страдают англичане, происходит от их высокого потребления сахара (сладкого)». В результате лондонский епископ уговорил королеву повыдёргивать больные зубы. Представляю, каков стал её английский после удаления зубов…