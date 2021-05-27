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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1

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1930-е. Большой театр в дни октябрьских праздников
1930-е. Большой театр в дни октябрьских праздников

1936. Воробьевы горы
1936. Ленинские горы

1937. В детском саду
1937. В детском саду

1937. Детсад. Зарядка
1937. Детсад. Зарядка

1937. Детский сад на даче
1937. Детский сад на даче

1936. На даче
1937. На даче

1937. В пионерском лагере
1937. В пионерском лагере

1937. Пионер-горнист дает сигнал на зарядку
1937. Пионер-горнист дает сигнал на зарядку

1936. Зарядка
1937. Зарядка

1937. Авиамоделисты
1937. Авиамоделисты

1937. Юные авиамоделисты
1937. Юные авиамоделисты

1937. Планеристы
1937. Планеристы

1937. Военная игра
1937. Военная игра

1937. Военная игра
1937. Военная игра

1937. У макета
1937. У макета

1937. Юннаты
1937. Юннаты

1938. На аэродроме
1938. На аэродроме

1938. Туристы. Кавказ
1938. Туристы. Кавказ

1939. В метро
1939. В метро

1939. Главный павильон ВСХВ
1939. Главный павильон ВСХВ

1939. Ночной полет
1939. Ночной полет
Источник: https://humus.livejournal.com/7782593.html
Метки: история, Россия, фото
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