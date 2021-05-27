1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930-е. Большой театр в дни октябрьских праздников
1936. Ленинские горы
1937. В детском саду
1937. Детсад. Зарядка
1937. Детский сад на даче
1937. На даче
1937. В пионерском лагере
1937. Пионер-горнист дает сигнал на зарядку
1937. Зарядка
1937. Авиамоделисты
1937. Юные авиамоделисты
1937. Планеристы
1937. Военная игра
1937. Военная игра
1937. У макета
1937. Юннаты
1938. На аэродроме
1938. Туристы. Кавказ
1939. В метро
1939. Главный павильон ВСХВ
1939. Ночной полет