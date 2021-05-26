Как Соединённое Королевство испугалось российских подлодок

Добрый день, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова. И с нами на связи публицист, политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, рада вас приветствовать.

Здравствуйте.

Какие важные события произошедшие за прошлую неделю в России и в мире вы для себя отметили?

В мире, естественно, самое заметное это событие над Белоруссией, где кстати, весьма похоже что имела место очередная западная провокация. Ну, а в Российской Федерации, пожалуй, не произошло ничего столь же заметное, что меня весьма радует по старой поговорке “Отсутствие новостей – это уже хорошая новость”.

Давайте мы с вами углубимся в вопрос связанный с Белоруссией. Анатолий Александрович, когда я услышала эту новость, мне почему-то сразу вспомнились события 2013 года. Когда самолет президента Боливии экстренно посадили в Вене, потому что у европейского сообщества были подозрения, что на борту находится Эдвард Сноуден. Вот можно ли какие-то аналогии провести с тем, что сейчас происходит в Белоруссии? Как вы считаете?