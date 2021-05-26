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Радио Аврора 26.05.2021

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Как Соединённое Королевство испугалось российских подлодок

Добрый день, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова. И с нами на связи публицист, политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, рада вас приветствовать.

Здравствуйте.

Какие важные события произошедшие за прошлую неделю в России и в мире вы для себя отметили?

В мире, естественно, самое заметное это событие над Белоруссией, где кстати, весьма похоже что имела место очередная западная провокация. Ну, а в Российской Федерации, пожалуй, не произошло ничего столь же заметное, что меня весьма радует по старой поговорке “Отсутствие новостей – это уже хорошая новость”.

Давайте мы с вами углубимся в вопрос связанный с Белоруссией. Анатолий Александрович, когда я услышала эту новость, мне почему-то сразу вспомнились события 2013 года. Когда самолет президента Боливии экстренно посадили в Вене, потому что у европейского сообщества были подозрения, что на борту находится Эдвард Сноуден. Вот можно ли какие-то аналогии провести с тем, что сейчас происходит в Белоруссии? Как вы считаете?

Естественно, об этом вспомнили практически все, поскольку дело было очень серьёзное и очень серьёзно нашумевшее. Кстати, тогда американцы формально остались не причастны к делу. Они добились, чтобы их европейские партнёры отменили уже данное разрешение на пролёт этого самолёта и сами таким образом остались формально чистенькими и не к чему не причастными. Но все понимали откуда “ноги растут” в этой провокации и понимали, что американцы в очередной раз насилуют Европейский союз. Я надеюсь, что рано или поздно Европейскому союзу надоест действовать по известной инструкции – “Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие”. Но когда это произойдёт даже и гадать трудно, так что думаю подобных инцидентов будет ещё не мало. Но аналогия очевидна и хотя американцы ведут себя по правилу – “Что можно Юпитеру, то не позволено быку”. Но пока что “быкуют” именно они. И в общем совершенно несомненно, что злоупотребление своими возможностями рано или поздно приводит к тому, что против тебя начинают действовать все…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-26-05-2021/
Метки: аврора, белоруссия, великобритания, лукашенко
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