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«Легенды и мифы Древней Греции: боги». Кун Николай Альбертович

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Плейлист со всеми со всеми частями книги.

Содержание:

1.Зевс.
2.Рождение Зевса.
3.Зевс свергает Крона. Борьба богов-олимпийцев с титанами.
4.Борьба Зевса с Тифоном.
5.Олимп.
6.Посейдон и божества моря.
7.Царство мрачного Аида (Плутона).
8.Гера.
9.Ио.
10.Аполлон.
11.Рождение Аполлона.
12.Борьба Аполлона с Пифоном и основание дельфийского оракула.
13.Дафна.
14.Аполлон у Адмета.
15.Аполлон и музы.
16.Сыновья Алоэя.
17.Марсий.
18.Асклепий (Эскулап).
19.Артемида.
20.Актеон.
21.Афина-Паллада.
22.Рождение Афины.
23.Арахна.
24.Гермес.
25.Гермес похищает коров Аполлона.
26.Арес, Афродита, Эрот и Гименей.
27.Афродита.
28.Пигмалион.
29.Нарцисс.
30.Адонис.
31.Эрот.
32.Гименей.
33.Гефест.
34.Деметра и Персефона.
35.Похищение Персефоны Аидом.
36.Триптолем.
37.Эрисихтон.
38.Ночь, Луна, Заря и Солнце.
39.Фаэтон.
40.Дионис.
41.Рождение и воспитание Диониса.
42.Дионис и его свита.
43.Ликург.
44.Дочери Миния.
45.Пенфей.
46.Тирренские морские разбойники.
47.Икарий.
48.Мидас.
49.Пан.
50.Пан и Сиринга.
51.Состязание Пана с Аполлоном.


Genre/Subgenre: Аудиокниги/Современная литература
Возрастные ограничения: 6+

Features:
Читает: Владимир Королев
Запись 2007 г.
Общее время звучания: 3 ч. 29 мин.
ИДДК, 2007

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bFDxxg8v9mg&list=PLQMl76KwLiCdAz0IT1kx84louqJu9oGKx&index=2
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