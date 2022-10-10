105

На полотнах Пиранези мы видим пустые и засыпанные землёй города исполинов. Исчезли все жители этих городов. Словно ИСПАРИЛИСЬ.

Было предположено, что виной всему была комета 1212 г, упомянутая в надписи на карте Келлера, ставшая предвестнтком "Зла", при появлении её «Зло пришло с Севера». Были сожжены земли, исчезли реки и города, обмелели моря. Это видно на современной карте при сравнении со старой Келлера 1590 г.

Катастрофа

Кажется странным, что такая грандиозная катастрофа (от кометы) осталась незамеченной в исторических хрониках. Но это не совсем так. Как раз в греческих мифах очень ярко описаны катастрофические последствия от падения на Землю некого объекта- «сына Солнца». Это миф о ФАЭТОНЕ (Н. А. Кун. Фаэтон). Даже указано время этого события.

«Единственный раз нарушен был заведённый порядок и не выезжал Бог Солнца на небо, чтобы светить людям». Причиной стал сын Солнца-Гелиоса и Климены Фаэтон. Он вместо отца Гелиоса полетел на его золотой колеснице заряженной 4-мя крылатыми конями. Путь лежал как раз посередине между Змеёй и Жертвенником, мимо рогов Тельца, Лука Кентавра, чудовищного Скорпиона и Рака. Возле Скорпиона он теряет управление. Тут кони понеслись быстрее.

«ПЛАМЯ от близко опустившейся колесницы охватывает Землю. Гибнут большие богатые города, гибнут целые ПЛЕМЕНА. Горят горы, покрытые лесом: двухглавый ПАРНАС, Киферон, Геликон, горы КАВКАЗА, Тмол, Ида, Пелион, Осса. ДЫМ заволакивает всё кругом. Не видит Фаэтон куда он едет. Вода в реках и ручьях закипает… КИПЯТ Евфрат, Оронт, Алфей, Эврот и другие реки. От жара трескается земля. Моря начинают пересыхать».

«Тогда поднялась богиня Гея-Земля и громко воскликнула Зевсу: Неужели я должна погибнуть , неужели погибнуть должно царство твоего брата Посейдона , неужели должно погибнуть всё живое….Ведь небо и дворцы богов могут рухнуть. Спаси от огня то, ЧТО ЕЩЁ ОСТАЛОСЬ».

И вот как решил этот вопрос Зевс.

Зевс потушил огонь сверкающей молнией. «Грозно взмахнул он десницей, бросил свою сверкающую молнию и ЕЁ ОГНЁМ потушил огонь». Кони Гелиоса разбежались в стороны. «По всему небу разбросаны осколки колесницы и упряжь коней Гелиоса». А Фаэтон с горящими на голове кудрями пронёсся по воздуху подобно ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЕ и упал в волны реки Эридан, вдали от своей родины. Там гесперийские нимфы подняли его тело и предали земле.

В глубокой скорби отец Фаэтона закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь пожара освещал землю. Мать Климена нашла не ТЕЛО сына, а его ГРОБНИЦУ. Скорбь Климены и её дочерей гелиад «была безгранична». Гелиады превратились в ТОПОЛЯ. Их слёзы –смола падает в студёную воду Эридана и превращается в янтарь.

Скорбел о гибели Фаэтона его друг КИКН. Боги превратили его в БЕЛОСНЕЖНОГО ЛЕБЕДЯ.

Итак, некое небесное тело «Фаэтон» ВМЕСТО СОЛНЦА появилось на небе на заре НА ВОСТОКЕ. Когда оно проходило в созвездии Скорпиона, то потеряло управление, то есть начало падать. Стало менять свою траекторию, то низко лететь над землёй, то высоко подниматься в небо (стр. 76).

Это событие происходит в то время, когда ЭПАФ сын «коровы Ио»-дочери царя Арголиды уже вырос. Как известно Ио после скитаний из Трои обосновалась на реке Нил в современном Египте. То есть события происходят, когда гонимая Оводом Ио (луна) убежала и укрылась в Египте и там у неё родился Эпаф-родоначальник Героев и Геракла. Её города Александрия на Ниле и величайший город Антиохия в Сирии (в честь Ио) были отстроены. Эти города тоже будут разрушены этой кометой.

Фата, Леля

Из мифа можно понять, что некое небесное тело было «сыном» Солнца, то есть вращалось вокруг Солнца и появлялось на нашем небе. Так сейчас летает комета ГАЛЛЕЯ, единственная видимая глазом комета, появляющаяся на небе каждые 75 лет. Она огибает Солнце, а потом летит мимо Земли и далее в космическое пространство по эллипсу. Таким же образом может и летала комета 1212 г. Описываемая комета (Фаэтон) была очень крупной и от неё должна была погибнуть Земля при столкновении. Траектория её полёта была подобно комете Галлея, может они вместе прилетали друг за другом.

Существует ещё один миф о том, что на небе когда-то наблюдались три небесных тела ФАТА, ЛЕЛЯ и МЕСЯЦ. Месяц это Луна. А вот Леля это, возможно, и есть современная комета Галлея.

В греческом мифе название Фаэтона совпадает с «Фатой».

В этом мифе очень конкретно указан путь этого небесного тела. Оно показалось на Востоке и упало на крайнем Западе. Перед падением оно было взорвано Зевсом и распалось на части. Почему-то остановилось Солнце на ОДИН день. Вначале небо было ГОЛУБЫМ БЕЗ СОЛНЦА, а потом только ОГОНЬ от пожара освещал Землю.

Комета 1212.

Итак, с востока летит комета Фаэтон-Фата. Первое её аномально яркое свечение было зафиксировано в 1212 г. и сделаны выводы. После подсчётов звездочётов было вычислено, что в следующий прилёт, через период своего обращения (приблизительно 75 лет) она ударит в Землю. Поэтому в запасе у человечества и Исполинов было приблизительно 75 лет или век-100 лет. Так в истории Греции появился Век ГЕРОЕВ. Была дана команда на переселение народов из опасных регионов, так начался ИСХОД с окраин берегов океанов в центр Евразии. Также началось строительство ПОДЗЕМНЫХ городов. Также люди скрылись в пещерах и гротах. Там люди и уцелели частично. Все исполины- греки заранее «эвакуировались» в неизвестном направлении и на их опустевшие земли стали заселяться их подопечные- современное малорослое человечество, которое они создали по образу и подобию своему.

Через приблизительно 75 лет комета появляется на небе. Она яркая как Солнце и, видимо, затмевает собой Солнце, поэтому считается, что Солнце на 1 день не появилось на небе. Небо в этот момент было голубое. Комета летит низко над землёй и почему-то меняет высоту, то опускаясь, то поднимаясь, как сдувающийся на лету воздушный шарик. На её пути всё горит и погибает. В районе созвездия Скорпион комета начинает падать и тут получает встречный удар от ТРЕЗУБЦА Зевса. Им гасится огонь, но комета разделяется на 4 огненных шара (4 коня Гелиоса) и опаляет Монголию, Казахстан, Узбекистан, Аравию (там Турция) Австралию, Африку, Индию. Каспийское море разделяется на Аральское и Каспийское. Также она разлетается на множество осколков и те оседают как огненный дождь из камней на землю. Её шлейф оседал на Землю в виде дождя из ГЛИНЫ, которая в местах опаливания превращалась в песок («пустыня Сахара» в Африке) и в каменные шары. Поэтому все города оказались залиты глиной на 10… 30 метров. Ядро Фаэтона упало в Гесперии в волны реки Эридан (в районе созвездия Эридан). И там образовалась ЕГО ГРОБНИЦА в Земле. Там растут ТОПОЛЯ и залежи образовавшегося ЯНТАРЯ. Вода там СТУДЁНАЯ.

Чтобы найти эту «гробницу», для этого надо точно знать маршрут полёта кометы.

И Москву это не миновало. Посмотрите на Москву, заросшую деревьями.

А вот, что случилось с городами. Посмотрите картины Пиранези.

МАРШРУТ предполагаемого полёта кометы.

Эта комета всегда периодически залетала с Востока из Рая (см. Вещая птица Гамаюн и комета 1212 г. …). Значит, исходная точка Восток-Тихий океан (для Евразии). Там восходило Солнце, а на этот раз через 75 лет в 1287- 1300 г.г. там взошла комета.

Затем, в районе Скорпиона, она начала падать. Все крупные на тот момент страны были запечатлены на звёздном небе в виде созвездий. Если Змея это страна Мидия (там -реки Амударья и Сырдарья Казахстана и Узбекистана), то Скорпион находится южнее на атласе звёзд. Скорпион совпадает с Персией (Иран и Афганистан). Тогда в районе на границе приблизительно над Афганистаном она находилась ещё высоко, но стала резко падать и тут её потушил Зевс. После удара Трезубцем «кони» -4 огненных шара разлетелись в разные стороны. Один шар упал в районе южнее Астаны и Монголии. Другие через Аравию пошли в Африку и Австралию. Испарились все реки на пути огненной стихии.

Основное тело-ядро кометы упало в Гесперии далеко от родины (Востока)-на западе и там образовалась его «гробница»-кратер. Геспер или Каспар, это Вечерняя Звезда Венериан. Значит там, где заходит Солнце и наступал вечер, упало ядро кометы. Изменилась ли траектория ядра кометы непонятно. Предположим, что она продолжала свой путь по гиперболе. Может оно упало в районе Мексиканского залива, в мифе она «похоронена» на берегу (Эридана) на земле. В мифе упомянут и янтарь (если это точный перевод) и почему-то «студёная вода». От столкновения о Землю сотряслись берега Ледовитого океана, она послужила детонатором. Отвалились северные берега и оконечность Чукотки, а потом начало отваливаться побережье Тихого океана вплоть до Вьетнама. Границы обвалившихся земель определены при сравнении современной карты и карты Келлера 1590 г. переиздания, но обстановка там показана на момент 1300 года до катастрофы. Причём эти берега отваливались и раньше, понемногу погружаясь в океан по каким- то другим причинам.

Загадкой остаётся процесс начавшегося обледенения берега Ледовитого океана. Быструю заморозку можно достичь с помощью жидкого азота. Вероятно, реакция образования жидкого азота произошла под высоким давлением из сжиженного воздуха. Оказывается, один из современных способов его получения- из сжиженного воздуха (Википедия. Жидкий азот).

Хвост кометы из глины и воды накрыл всю Евразию. По Земле потекли реки глины.

Такова версия.

Эта катастрофа должна быть описана и в других источниках. Например, на глиняных табличках Шумеров. Об этом пишет Захария Ситчин «Потерянная книга Энки».

Так, где же всё-таки «гробница» Фаэтона.

На маршрут полёта кометы указывает также упоминание Геи-Земли Атласа. «Смотри! Атлас едва уже выдерживает тяжесть неба». Значит комета пролетает мимо Атласких гор-они на севере Африки. А вот, чтобы найти «гробницу», придётся найти месторождения янтаря. Ведь слёзы гелиад –тополей превратились в янтарь. Месторождение должно лежать на продолжении линии полёта. Если её продолжить мы попадём в Мексику, Никарагуа, Доминикану (остров Гаити). И как раз именно там находятся ЕДИНСТВЕННЫЕ в мире месторождения ГОЛУБОГО янтаря.

Как они похожи на «слёзы гелиад». Прямо от Доминиканы (остров Гаити) до Никарагуа дно океана как будто прорезано ножом на глубину. Эта прорезь заканчивается стратовулканом Тахумулько в Гватемале. Это Карибское море. Вот туда, предположительно, и упало ядро кометы. Значит где-то там на берегу Никарагуа-Гватемалы и острове Гаити в Доминикане лежит ядро кометы-там «гробница» Фаэтона-Аэта. Там на острове Гаити самое крупное месторождение голубого янтаря. Он имеет большую ценность из-за своей редкости.

Почему говорится о «студёной» воде, слёзы гелиад падали в студёную воду. Может неточный перевод. Может янтарь был подобен голубому «льду» («студёная вода»). Слёзы гелиад превращались в застывшую воду (лёд).

А если продолжить линию движения ядра кометы уже в океане (белый пунктир), то пересекая Тихий океан, попадём как раз в самое глубокое место океана-Марианская впадина у Филиппинского моря.

Интересно, из какого места был нанесён удар "трезубцем Зевса" по Фаэтону. Там что-то необычное должно находиться, похожее на место старта очень мощной ракеты. А может это место «Глаз Сахары» в Африке. Он находится как раз на встречном пути движения кометы. Отсюда "Трезубец" стартовал навстречу с кометой.

«В западной Сахаре, в мавританской части пустыни Маур Адрар, в 40 километрах от поселения Уадан (Ouadane) находится структура Ришат (на местном диалекте — Гуэль-эр-Ришат (Guelb er Richat) — уникальное геологическое образование, представляющее собой серию концентрических колец и имеющее диаметр около 50 км. Это необычное явлению природы носит много красивых названий — Око Земли, Глаз Сахары, Глаз пустыни».

Заключение. Неотвратимость судьбы

Может от неё-кометы Фата идёт выражение «фаталист». Неизбежность гибели, её неотвратимость. Неотвратимость Судьбы. Фата Моргана-мираж-её предвестник.

Эта версия может быть верной, если пересмотреть хронологию и события греческой истории. Они должны происходить не так давно. Человечество появилось недавно, а греки исполины- создатели человечества естественно пораньше.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г.

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г .

103. О фильме «Золотая Орда» (Показ 2022 г.). От 09.09.2022 г.

104. Вещая Птица Гамаюн и Комета 1212 г. «Погибель земли Русской». От 29.09.2022 г.

105. Комета 1212 г. и падение Фаэтона в Мифах Древней Греции. Неотвратимость судьбы. От 10.10.2022 г. Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

«Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима». Н. А. Кун.