Как будто специально явилась перед глазами эта необычная фреска Николо-Малицкого монастыря города Калязина «Изгнание Злых Сил» (она ниже). В советские годы монастырь был разрушен. Окончательно службы прекратились в 1939 году. Воссоздан в 2008 году.

Сенсационность фрески в том, что она конкретно раскрыла всех противников Росы. Всех тех, против кого пришлось воевать Росе.

На фреске мы видим красный огненный факел, извергающийся из огненной пасти с белыми зубами. В этом огне тонут «ЗЛЫЕ СИЛЫ». А подталкивают их туда в горнило огня Три АНГЕЛА. Вот имена Злых Сил.

1. ЖИДИʹ. В первом ряду наверху персидские Джины–высшее сословие колдунов царства Персии (Сев. Иран) греческого племени «германиев» старого Волхва Старика Люта (Перун, Лют Зверь Коркодил).

Жиди-так называли сибирских северных колдунов, пришедших из Персии и поселившихся на севере. Вот они в головных уборах похожих на шапки священников –митры, внизу отороченные мехом и без меха, другой персонаж в итальянском берете. Их в огонь гонит Ангел. Судя по имени «жиди», можно подумать, что это предки современных евреев, но на фреске эти персонажи европейского типажа, белые и светловолосые с благообразными бородатыми лицами. Значит, были те, кто заимствовал религию этой погибшей касты и выдал за свою.

2.СЩЕННИЦЕ-священники. Здесь показана группа очень высокопоставленных белобородых благородных 13 священников. Обращает внимание необычный знак похожий на «Трефовый крест» (он в игральных картах и картах Таро) на их одежде.

Их гонит в огонь главный Ангел с ТРЕЗУБЦЕМ в реке. В греческих мифах именно Зевс Трезубцем потушил огонь падающего на Землю Фаэтона ( КОМЕТЫ), на иконе по версии автора это огонь кометы. В нём гибнут «трефовые короли».

3.АРАПИ.

Это арабские священники с коричневыми лицами и чёрными бородами. Они в чалмах. Это явно жители Аравийского полуострова.

4.КЭЗАЛБАШИ. Это Кызылбаши (кызыл-красный) с коричнево-синими лицами как у индийцев. Они в чёрных чалмах с орлиными носами. Это погибшие в огне кометы народ западной части Индии.

5. ДИАВОЛЪ. Прямо у самого горнила «кометы» сидит огромный седой Чёрт-это обугленный как уголь Дьявол. Это мужчина с усами и бородой. Седые волосы стоят дыбом, на лбу странное ПЕРО. В левой руке у него конус с красным Огнём-факелом. Он Повелитель Огня. Он восседает на странном Драконе. Кому соответствует этот персонаж непонятно. Это должен быть выдающийся исторический персонаж, отрицательный для росов-русов.

6. АРИЙ. Арием на фреске назван не сам Дракон, а ЕГО ГОЛОВА. Надпись «Арий» у Головы Дракона. У этого Дракона имеется Хвост с тремя Змеиными головами и тело как у слона.

7.ИУДА. На коленях у Диавола (мужчины) сидит светловолосый и белокожий мальчик или взрослый человек. Этот «мальчик» назван Иуда.

8.Слева безымянные священники в митре и чёрном клобуке, в чалмах. Их пятеро в огненной кровавой реке.

9. ГРЕШНЫЙ.

Здесь изображён самый грешный, так как заголовок гласит «СМЕРТЬ ГРЕШНАГО». Следует отметить, что он НЕ в ОГНЕ кометы. Слева на чёрном фоне под землёй в гробу лежит почивший знатный человек (Царь) на подушке и красном плаще. Возле головы лежит зубчатый золотой Венец, золотой меч в ножнах. Один чёрт уже стаскивает с него красный плащ знатности. Два других чёрта пронзают ножом и копьём. Самый главный высокий Ангел в мужском военном одеянии пронзает почившего царя Трезубцем. Символическая надпись гласит «Тщеславие, Скупость, Сребролюбие». Вот эти три порока уничтожаются в одном лице-почившем царе. Этот великий царь оказался в лагере «злых сил».

Вторая комета

Наверху изображена «комета» поменьше. Она, вероятно, откололась от большой и упала в океан. Океан изображён с плавающими рыбами и медузой. В этой комете-осколке тоже горит ещё одна неизвестная жертва- неназванный коричневый человек. На другом берегу океана наверху вполне весёлый Царь морской с длинными и ветвистыми рогами ОЛЕНЯ, восседающем на морском Драконе, который плавает у берега океана. У Морского Дракона два колеса управления.

Этого оленя мы видим вот на этом золотом украшении скифов.

Символически это должно значить- Олень родил от непонятного животного «Львицы-Барса-Пантеры» (она под ним) ОВЕНА (он главный наверху), ЛЬВА, ЗАЙЦА, ХИМЕРУ (ОРЛА-СОКОЛА с хребтом Дракона и телом льва).

На берегу океана, растопырив лапы, всех встречает ЛЕВ, в пасти которого голова человека в зубах. А рядом группа синих готовых к съедению товарищей. Добро пожаловать на берег.

Заключение

Здесь явно представлены два враждующих лагеря. В одном лагере «добрых сил» находятся Олень, Овен, Химера, Лев, Заяц и три Ангела. Два женских Ангела и один мужской победили «злой мир» и помогла в этом Комета, поглотившая в огне «Злые силы». Комета здесь похожа на кровавую реку, поглотившую «злые силы». Она действительно пролетела приблизительно в 1312 г. и сожгла Мидию («змея трёхголового»), Персию (Иран с Афганистаном, «дракон»), часть Индии («кэзылбаши»), Аравию («арапи»), Египет и упала в районе Гавайских островов напротив Японского моря. Как написано в греческих мифах, комета «Фаэтон» раскололась на части, поэтому на фреске изображён второй огненный осколок у побережья океана с морским скатом и рыбами. Он тоже «покарал» некую личность –она в середине пламени. Имя этой личности не написано. На фреске указаны Арии. Если Голова Дракона это Персия, тогда имя Персии «Арий», так как на иконе у головы дракона написано Арий.

Мужской Ангел должен быть Михаилом Архангелом (Тесей в мифах Греции). Два женских ангела должны быть Архангел Гавриил (Роса) и её сестра «Калисто»-Архангел Иеремиил. По версии автора, Гавриил от слова Вран-Ворон. «Ворон священная птица Аполлона (Тесея, автор». Ворон это «кораки» на греческом. Не его ли именем «кораки» названы горы Коряки севернее Камчатки. Может это родина Ворона.

В подземном царстве Аида в гробу лежит главный Грешник, вероятно, Волхв-Старик Лют. Даже здесь его не оставляют в покое. Добивают Трезубцем уже почившего. За что. Может Старик Лют перед кончиной или его могучий преемник «Диавол» всё-таки в последний момент сделал ставку на сына Медеи от Аса Люцифера, чтобы он, а не дочь Люта Роса, стал царём Мира. Персия (совр.Иран) старика Люта вошла в союз с Мидией (совр.Арал) и Аравией (совр. Турция) против Росы, уничтожила её сына «Атиса» от руки наёмного убийцы «Вепря» (греч. мифы) и выдвинула своего ставленника- сына Медеи от Аса Люцифера (Утренняя Звезда). Это стало началом войны Богов, фактически гражданской войны россов-руссов и мидийцев. Чем это закончилось, видно на «кровавой» фреске. Противники были изгнаны Росой, а под конец Росам «помогла» комета1312, которая добила-сожгла земли её врагов.

Конкретные имена проигравших и изгнанных перечислены в книге Еноха (Ящик Пандоры «Падшие Ангелы в мифах Древней Греции», «Падшие Ангелы. Восстание элит»). Пока остаётся загадкой, кто скрыт под личиной Диавола-главного противника Росы. Это мужской персонаж, судя по фреске, с усами длинными и бородой. Ранее было предложено, что это царица Мидии-«Медея».

Проясняется частично вопрос, кто такие Арии. Оказалось, это элита-глава Персии «германиев» Старика Люта. Лют-сына Словена*.

В заставке "Михаил Архангел" Делакруа.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

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72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г.

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г .

103. О фильме «Золотая Орда» (Показ 2022 г.). От 09.09.2022 г.

104. Вещая Птица Гамаюн и Комета 1212 г. «Погибель земли Русской». От 29.09.2022 г.

105. Комета 1212 г. и падение Фаэтона в Мифах Древней Греции. Неотвратимость судьбы. От 10.10.2022 г. Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

106. Золотая Орда в книге Марко Поло. от 10.12.2022г.

107. Шапка Мономаха и её первообладатель. 11.12.2022г.

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». "Арии" оказались Злыми Силами 13.12.2022г. Тонких Г.Л.

*«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

17.Дзен. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 11. 12.2022 г. Блог ГалинаТонких.