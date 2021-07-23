Здесь перечислены источники, из которых были выявлены указатели места расположения Рая. Это приложение к первой части о Рае. На картине изгнание Адама и Евы из Рая.

Рай в Ветхом Завете (Библии)

Вот, что сказано о Рае в Ветхом Завете, Бытие.

«При сотворении мира Бог поместил человека в раю:

И насадил Господь Бог РАЙ в ЕДЕМЕ на ВОСТОКЕ, и поместил там человека, которого СОЗДАЛ. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и ДЕРЕВО ЖИЗНИ ПОСРЕДИ рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила РЕКА для орошения рая; и потом РАЗДЕЛЯЛАСЬ на ЧЕТЫРЕ реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где ЗОЛОТО; и золото той земли хорошее; там БДОЛАХ и камень ОНИКС. Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель [ Тигр ]: она протекает ПРЕД АССИРИЕЙ. Четвёртая река Евфрат. И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь. Быт. 2:8—17».

« И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Гл3.24 быт

И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их .

Выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят».

…«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. Гл 4 быт»

«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди, гл. 6 Быт.

…И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их».

Остался только Ной с сыновьями Симом, Хамом и Яфетом.

УКАЗАТЕЛИ Рая библейского

Как видно из текста можно выделить несколько конкретных указателей на местоположение Рая.

Первый указатель. Рай располагается строго на Востоке и называется Едем (Дом?).

Второй указатель- реки. Из Едема выходила некая общая река для орошения Рая, которая разделялась на 4 реки Фисон, Гихон-Геон, Хиддекель (Тигр). Они протекают пред Ассирией, то есть они находятся в «Сирии» ( Се Ирий-рай, автор). А вот 4-река Евфрат находится в Ассирии (Аса Се Ирий). Странно, что нет названия реки, находящейся непосредственно в Раю, которая потом разветвлялась на 4 реки. По смыслу она должна называться Райской-Ра или Ирий.

Третий указатель-за пределом Едема, там, где первая река Фисон и страна Хавила (Авы Ила, автор), имелись камень оникс и бдолах и золото «хорошее». Там имеются месторождения оникса, бдолах и золота. Что такое бдолах неизвестно. Судя по тексту, это не камень. В славянской библии это антракс ( ἄνθραξ). На старофранцузском «бдолах»- это кристалл. Может это мелкие стекляшки или алмазы. «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах».

Но слово антракс означает в русском уголь «антрацит».

«Антраци́т (от лат. anthracites, из др.-греч. ἄνθραξ «уголь; карбункул») — самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени углефикации (метаморфизма).

Лучший сорт каменного угля, отличающийся чёрным цветом, сильным блеском, большой теплотворной способностью». Надо искать в «Хавиле» хороший уголь-антрацит, очень мелкой фракции, как семя кориандра.

А с другой стороны это Карбункул. «Карбункул (минерал) (устар.) — общее название драгоценных и полудрагоценных камней красного цвета, обычно, разновидностей граната».

Значит надо искать мелкий драгоценный «камень».

Четвёртый указатель-там, в самом Едеме находится Дерево жизни. Не в буквальном смысле слова. Здесь создали род человеческий-«Древо».

Пятый указатель- у сада Едемского на востоке находится «Херувим» и «пламенный МЕЧ обращающийся», чтобы охранять путь к «дереву жизни». Обращающийся вероятно убирающийся обратно (огонь). Херувимом обычно называлась «небесная колесница» (у неё 2 или 4 крыла). Например, другая «небесная колесница» «Серафим» имела 6 крыльев.

Шестой указатель-на востоке от Едема находится земля Каина Нод. Он туда был изгнан на восток от Рая. Но в первоисточнике нет слова «восток» Читайте сами. Быт. 4:16 "И изыде Каiнъ отъ лица Божiя и вселися въ землю Наiдъ прямо Едема."

Как раз таки земли Наи конкретно указаны на карте Келлера 1590 г. и названы «Nai». Это побережье Северного Ледовитого океана (на карте он назван Гиперборейским). Там провалившаяся река «Тартар» и современные реки Яна и Индигирка (Индия, автор). На карте написано, что в земле Наи родился пресвитер ИоАнн, который теперь правит в «Эдиопии». Некоторые читают славянскую букву «дт»как «ф» и получается вместо Эдиопии-Этиопии (земли греческого царя Эдипа) страна «Эфиопия». Перед глазами сразу встаёт Африканская Эфиопия, а должна быть земля «Эдда» (Одина)-прародина Одина-дом (не Скандинавия). Имя «Наи» близко к имени знаменитого греческого героя Энея-союзника троянцев. Эней зять царя Трои Приама, создатель Римской империи. «Инеистые» великаны в скандинавских сагах тоже должны иметь отношение к роду Энея. Вероятно, Один и Эней были из одного рода (Дарданов). Эней с малолетним сыном Асканием Юлой спаслись из горящей Трои. Асканий Юла стал основателем Италии.

Седьмой указатель. Адам с Евой были высланы из Рая в неизвестном направлении, но предварительно Господь одел Адама и Еву в кожаные одежды. Вероятно на запад от рая в сторону, противоположную земли Каина. Именно там родился Ной от Сифа и родились сыновья Ноя Сим, Хам и Яфет. По предложенной версии Яфет-Египет находился между рекой Леной, Колыма и Тихим океаном. Вот он на карте Келлера. И вот что от него осталось после катастрофы (чёрный контур).

Восьмой указатель. Если нам говорят о нахождении Рая с «ониксом» на Востоке, то на самом дальнем Востоке месторождения оникса находятся на Чукотке, Камчатке и Приморском крае. Там и надо искать Рай.

Оникс

«Ветхий Завет утверждает, что этот поделочный камень (а не мрамор) пошел на строительство храма Соломона (Солнца). Сооружение не предусматривало окон, но было наполнено светом: материал хорошо пропускал его. Оникс был в Эдеме и на нагруднике первосвященника Иудеи. О самоцвете упоминает древнегреческая мифология. Ониксы — это окаменевшие ногти Афродиты. Когда богиня спала, ее сын Эрос отрезал их. Оникс в переводе с древнегреческого означает «ноготь». Внешне камешек тоже напоминает ноготок. Это священный атрибут ислама: камень в главной мусульманской святыне Каабе — черный оникс.

Автор Ветхого Завета неспроста оставил нам этот ориентир-оникс. Оказывается второе название оникса-ногата. А у славян «ногата» была денежной мерой платы в славянских летописях. Считается равной 1 1/2 кунам или резанам. Что косвенно привязывает повествование с ониксом к истории славян. В «Слово о полку Игореве» есть фраза "Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногате , а кощей по резане". Так, возможно, эта «ногата», и как выяснится ниже, означающаяся слово «ноготь Афродиты», был редкий камень оникс. Ногата=Ноготь.

О́никс (др.-греч. ὄνυξ — ноготь (Афродиты) также ногат и онихион — минерал, халцедоновая (волокнистая) разновидность кварца, в котором незначительные по количеству примеси создают плоскопараллельные окрашенные слои. Полосчато-окрашенную разновидность мрамора часто называют мексиканский оникс или алжирский оникс.

Странного цвета были ногти у Афродиты. Сами смотрите цвета этих камней.

Рай у Гамаюнов

А вот что сказано о Рае у христиан. Рай у них связан с птицей Гамаюн. «Впервые слово "гамаюн" встречается в книге 15 века "Христианская топография" - христианское описание мира.

«О птице гамаюн сказано, что она вместе с птицами феникс и харадр (белая птица, предсказывающая смерть или выздоровление больного) прилетает на мифический остров МАКАРИЙСКИЙ в ВОСТОЧНОМ море, откуда недалеко до Рая . Птицы источают благоухание».

Что значит «благоухание» непонятно.

Здесь явное указание на расположение Рая недалеко от острова Маккарийского в Восточном море. Три птицы ГАМАЮН, ХАРАДР и ФЕНИКС прилетают на Макарийский остров в Восточном море. Откуда недалеко до Рая.

Если найти Макарийский остров, то можно найти и Рай.

Популярность Макарийского острова в России огромная. В России около 50 сёл, рек, островков названы Макаровками. И имя такое есть Макар и фамилия Макаров. Почему-то им не называли знатных, может потому что Гамаюн-«невезучий», он проиграл войну «Зевсу». Есть такое выражение послать туда, «куда Макар телят не гонял», что значит очень далеко. Всё это косвенно указывает, что Макарийский остров в истории России играл какую-то важную роль, если Россия вся «усыпана» Макаровками. Ещё остались смутные воспоминания о очень далёком расположении Рая.

Тогда Рай надо искать в России, причём «очень далеко» с точки зрения человека центральной России на очень далёком Востоке. Значит, он должен быть на Дальнем Востоке (Чукотка).

Само имя острова явно названо по имени когда-то Великого Кумира Макара.

Известно, что Гамаюн прилетает на Макарийский остров. Удивительно, но место ставки Гамаюна указано на карте Келлера 1590 г. Родина Гамаюна (Хама УиНая) «Унг» на Чукотке и там, где сейчас Берингово море. Похожий топоним «Уи» есть там, где Жёлтое море (Япония). Это «УиНайское» море на месте Японского. На карте там находится Бохайский залив, который является частью «Уилнского моря», так названное на современной карте. Название «Уи» до сих пор сохранилось. На карте Келлера 1590 г. Замок Уи Хама (Гамаюна) показан на самой оконечности Чукотки.

Тихий оеан раньше назывался Восточным, об этом говорят вторые современные названия Японского моря-«Восточное» море, Жёлтое море тоже называется Восточным. На севере есть Восточно-Сибирское море. Эти названия « Восточные» остались, вероятно, от древнего названия Тихого Океана –«Восточный океан» (автор).

«Утопические блаженные острова Макарийские (от греч. µακάριος — блаженный), где текут медовые и молочные реки с кисельными берегами («Млечный Путь»), согласно древнерусским «Космографиям» находятся на «востоке солнца, близ блаженного рая ». Они называются «блаженными», поскольку

«…залетает в сии остров птицы райския Гомаюнъ и Финиксъ и благоухание износятъ чудное <…> тамо зимы нет».

В старинной «Книге, глаголемой Козмография» на карте изображена КРУГЛАЯ РАВНИНА земли, омываемая со всех сторон РЕКОЮ-океаном. На восточной стороне означен «остров Макарийский, первый под самым востоком солнца , близ блаженного рая ; потому его так нарицают, что залетают в сей остров птицы райские Гамаюн и Феникс и благоухание износят чудное». Когда летит Гамаюн, с востока солнечного исходит смертоносная буря.

Гамаюн все на свете знает о происхождении земли и неба, богов и героев, людей и чудовищ, зверей и птиц. По древнему поверью, крик птицы Гамаюн предвещает счастье. Собрание мифов «Песни птицы Гамаюн» повествуют о сотворении мира и происхождении языческих богов.

Рай у славян и русских-Остров Буян.

Рай у русских и славян остров Буян.

« Представление об «островах блаженных» в традиционной русской культуре также связано с преданием об острове Буяне. Многие русские заговоры начинаются с упоминания о нём. Остров Буян, как и Эдем, место встречи земли и неба. Там пребывает не только загадочный камень Алатырь, но и Силы Небесные со Святыми:

«На море на Окиане, на острове на Буяне, на бел-горючем камне Алатыре, на храбром коне сидит Егорий Победоносец, Михаил Архангел, Илья Пророк, Николай Чудотворец».

Как и в Эдеме, на острове Буяне находится сакральный Центр Мира — мировое древо (дуб) или камень Алатырь. Оба этих образа, так или иначе, совпадают в христианской мифологии восточных славян с образом Христа и Богоматери.

Райские птицы Алконост и Сирин, обитающие в Раю

На расположение Рая нам могут указать ещё две райские птицы. Оказалось непосредственно в этом Раю обитает Райская птица Алконост и Райская птица Сирин. Птицы Алконост и Сирин являются СТРАЖАМИ славянского Рая и отражают круговорот Жизни и Смерти в мировом укладе.

Стражами обычно называли Ангелов -Эгрегоры или Григорьи.

« Алконо́ст — в русском искусстве и легендах райская птица с головой и руками девы. Часто упоминается и изображается вместе с другой райской птицей Сирин. Образ Алконоста восходит к греческому мифу о девушке Алкионе, превращённой богами в зимородка». (алконст, алконос; искаж. др.-рус. алкионъ есть птица от греч. ἀλκυών — «зимородок»).

Зимородок

Существует подпись под одной из лубочных картинок с её изображением: «Алконост близ рая пребывает , иногда и на Евфрате-реке бывает. Когда в пении глас испущает, тогда и самоё себя не ощущает. А кто вблизи тогда будет, тот всё на свете забудет: тогда ум от него отходит, и душа из тела выходит». То есть сходит с ума от пения и умирает.

Легенды повествуют, что Алконост несёт яйца в морскую глубину посреди зимы (или во время зимнего солнцестояния). При этом яйца 7 дней лежат в глубине, а затем всплывают на поверхность. На протяжении этого времени на море наблюдается штиль. Затем Алконост забирает яйца и высиживает их на берегу. Алконост считают ещё и птицей Зари, которая управляет ветрами и погодой. Считается, что на Коляду (в зимнее солнцестояние) Алконост рождает детей на «краю моря», и тогда семь дней стоит безветренная погода. Самое раннее изображение Алконоста находится среди миниатюр и заставок Юрьевского Евангелия 1120-1128 годов — одного из древнейших памятников русской письменности, которое было выполнено в Киеве по заказу Юрьевского монастыря древнего Новгорода. Изображен Алконост с руками и крыльями одновременно и с цветком в руке».

Этот цветок «сицевый» (так написано на картинке) она из Рая приносит. Должен быть белый цветок шиповника. Это символ жрицы Луны-Гекаты-Розы-Rossa. Она создала племя Россов от Тесея. Мать Тесея жрица Калисто –Сита, отец «Зевс» (Ясон, автор). Она мать племени Россов. Алконост явно состоит из двух слов Алкея и «ност»-наседка. Алконост это мать Тесея Калисто в греческих мифах.

В этом раю растёт цветок шиповника.

Си́рин [от греч. seirēn, ср. сирена] — птица-дева. В русских духовных стихах она, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей пением, в западноевропейских легендах — воплощение несчастной души. Происходит от греческих сирен. В славянской мифологии чудесная птица, чье пение разгоняет печаль и тоску; является лишь счастливым людям. Сирин — это одна из райских птиц, даже самое ее название созвучно с названием рая: Ирий (seirēn-сеирён). Однако это отнюдь не светлые Алконост и Гамаюн. Сирин — темная птица, темная сила, посланница властелина подземного мира. Это должна быть подруга Калисто жрица Луна-Геката-Роза-Rossa

Иногда прекрасная птица Сирин встречается в образе настоящей птицы, без всяких человеческих составляющих. Её перья покрывает невидимая масса, символизирующая Стихии. «Крылья ее были белые с голубыми и красными полосами, как карамелька, клюв — нежно-фиолетовый, заостренный, похожий на клинок, а глаза яркие, зеленые, цвета молодой листвы, и мудрые, благосклонные».

«Сирин в древнерусском фольклоре — большая, сильная, пестрая дева-птица с большой грудью, строгим лицом и короной на голове».

«Аналогом и даже скорее всего предшественником русского Сирина являются греческие Сирены, которые волшебным пением увлекал и мореходов, и их корабли гибли в морской пучине. Первым человеком, кто услышал пение Сирен и остался жив, был Одиссей, который залепил своим спутникам уши воском, а себя повелел привязать к мачте. Благополучно мимо острова Сирен прошли и аргонавты, но только лишь потому, что их внимание от «сладкоголосых» отвлек своим пением Орфей. Согласно другому мифу Сирены — морские девы необыкновенной красоты — входили в свиту богини Деметры».

Здесь выясняется, что непосредственно «близ Рая» и в Раю обитали две птицы Алконост и Сирин, а вот Хомаюн с Харадром и Фениксом не обитали в раю, они были только на Макарийском острове.

Главной жрицей Рая была Деметра, у неё в свите служили Сирены.

Известно, что Гераклиды были из рода Алкеев, поэтому их представитель-птица называется Алконост. Это жрица Калисто. Её всегда изображают в паре с птицей Сирин. Самая близкая подруга Луны жрица Калисто. Калисто мать Тесея (родоначальница племени «россов» от Тесея). Птица Сирин это жрица Луна-Геката. У неё корона на голове.

Может, действительно, у Луны было какое-то звуковое «оружие» (сирена). В мифах описан некий Рог, в который дудели, от звука которого отступал, убегал противник.

Орфей и Одиссей сумели противостоять этому воздействию. Они не присоединились к её «партии» и выступили против неё. Её союзники в греческих мифах династия Эолы-Ветер (Фракийские вожди Реж и Рес).

УКАЗАТЕЛИ Славянского Рая.

Здесь указатели, где находился Славянский Рай такие.

Первое. Алконост близ Рая бывает и олицетворяет Зарю. Иногда на Евфрате бывает. Заря начинается на Востоке, а рядом находится Евфрат (Восточные Врата, Евр означает Восток на эллинском). Рай и Евфрат расположены на Востоке, где начинается Заря.

Второе. Отдельно от Рая находится Макарийский остров. Первым на востоке лежит Макарийский остров, вторым идёт «блаженный рай ». Почему-то остров Гамаюн «благоухает», так как сами птицы Хомаюн, Харадр источают благоухание. Макарийским остров назван в честь Хомаюна и Феникса (племя Кареев-Икариев-Фениксов, автор). Именно на Макарийском острове, а не в Раю обитает Гамаюн.

Третье. Алконост рождает детей на «краю моря» зимой , тогда семь дней стоит безветренная погода. Яйца она сначала погружает на глубину в море на 7 дней, вылавливает из глубины моря, их «высиживает» и вероятно отдаёт на воспитание в бездетные семьи, как в библии, в бездетных парах вдруг появлялись дети. Так было дано начало Древу Жизни «человечества». Здесь говорится о «крае моря». Дети рождаются почему-то именно зимой из «яиц».

Четвёртое. «Млечный путь» укажет расположение Рая, он туда «впадает», то есть Рай лежит на Млечном Пути.

«Взгляд на Млечный Путь даёт понимание колоссальной мощи Вселенной и ничтожности человечества, вызывая трепет и вдохновляя на подвиги». Его название у индейцев «Белая река». У славян это «Молочная река». Этот топоним «Белая» имеет большое распространение в России. Но начинается этот топоним «Белая» на Чукотке. Там очень большая река Белая-приток Анадыря.

Название Белая на Чукотке тоже указывает на местоположение Рая. Может топонимы Белая (их много в России) имеются на земле там, где Млечный Путь виден прямо над головой. Река Белая имеется на Урале.

Четвёртое. Рай это «круглый остров» со всех сторон омываемый РЕКОЙ- океаном. Значит, с одной стороны это должна быть река, а с другой стороны должен быть океан. По-славянски это остров Буян. Недалеко от Рая, восточнее Рая, лежит отдельный Макарийский остров. Там, где первым всходит Солнце на востоке. И Рай-Буян и Макарийский остров находятся на самом дальнем Востоке.

Пятое -Мировое Дерево находится на острове Буяне, это и есть Эдем-Рай. В скандинавских сагах это Мировое Дерево Ясень или Дуб.

Наверху сидит Орёл, внизу Дракон. Белка Рататорк бегает по дереву. Перед вами дерево (происхождение) Одина-противника жрицы Луны. По предложенной версии Рай находился на месте Охотского моря. Там и только там водится очень редкая разновидность Орла-Белоплечий Орлан с мохнатыми ногами. Вот он на картинке.

Он должен был стать символом Гамаюнов (Андреев), они жили в этих краях. Часть этого племени (Палланты) ушли в Византию ( Константинополь-Стамбул) и принесли туда символ этого Орлана.

Они Гамаюны- Посейдоны были властителями мира, пока их не сместил их родственник «Зевс».

Шестое. На Буяне «тамо зимы нет». Также тепло было в Раю-Эдеме в библии. Адам и Ева в Раю не мёрзли и ходили нагими, пока их не выселили из Рая, предварительно одев их в кожаные одежды.

На Буяне находится камень «бел-горюч» Алатырь. Он может и обеспечивал тёплую погоду, обогревал землю, был горючим и «белым» одновременно. А может это место называлось «Бела». От него должны остаться топонимы «Белая». Обычно должно остаться название реки-Белая. На карте Келлера топоним Белый в двух местах: это большое Белое озеро («Цианганор») на утонувшей оконечности Чукотки, второй топоним «горы Белгиан». Как выше замечено, на современной карте на Чукотке имеется река Белая.

Седьмое. Теперь на этом острове Буяне-Эдеме-Рае обитают на конях

Егорий Победоносец,

Михаил Архангел,

Илья Пророк,

Николай Чудотворец.

Вот, где обосновались «4 Всадника Апокалипсиса»-в Раю на острове Буяне. Значит их именами там, в Раю, названы какие-то реки, сёла, горы. Если Рай действительно утонул и стал Охотским морем, то на побережье должны появиться их имена. И они там есть (см. «Рай. Часть 1…»).

Рай в Китайской мифологии

А где находился китайский Рай?

«Исторические записки» Сыма Цяня говорят о них так: «В море-океане стоят три священных горы. Зовутся они Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу. Обитают на них бессмертные-сяни.

Наиболее подробное описание островов содержится в трактате «Ле-цзы». В восточной части залива Бохай, далеко-далеко от берега находится большая бездонная пропасть, называемая Гуйсюй. Воды всех рек, морей, океанов и даже небесной реки (Млечного Пути) текут в неё и поддерживают постоянный уровень воды, не повышая и не понижая его. Около Гуйсюй, согласно преданиям, было пять священных гор: Дайюй, Юаньцзяо, Фанчжан, Инчжоу и Пэнлай. Окружность каждой из них — 30 тысяч ли, плато на вершине — 9 тысяч ли, горы отстоят друг от друга на 70 тысяч ли. Все строения там из золота и нефрита, все звери и птицы священного белого цвета. После цветения на деревьях появлялись нефритовые и жемчужные плоды, которые были хороши на вкус и приносили бессмертие тем, кто их ел.

Бессмертные также одевались в белые одежды, на спине у них росли маленькие крылья. Маленьких бессмертных часто можно было видеть свободно летящими в голубой лазури неба над морем подобно птицам. Они летали от горы к горе, разыскивая своих родственников и друзей. Их жизнь была весёлой и счастливой.

Острова эти свободно плавали в море, что причиняло бессмертным беспокойство, когда поднимались сильные волны. Тогда БЕССМЕРТНЫЕ обратились с жалобой к небесному владыке Тянь-ди. По его приказу дух моря Юй-цян послал в море пятнадцать гигантских черепах, чтобы они держали горы на головах. Одна черепаха держала на голове гору, а две другие поддерживали её. Так продолжалось в течение шестидесяти тысяч лет. Но затем великан из Лунбо напал на священные острова и поймал на крючок шесть черепах. Лишённые опоры, две горы — Юаньцзяо и Дайюй унесло в северный океан, где они затонули. Остались Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу.

Когда люди на земле узнали про столь прекрасные и таинственные горы, все захотели побывать на них. Иногда ветер пригонял близко к этим священным горам судёнышки рыбаков и рыбачек, ловивших рыбу вблизи берега. Бессмертные приветливо встречали гостей. Затем, пользуясь попутным ветром, рыбаки благополучно возвращались домой. И вскоре в народе стали распространяться слухи о том, что у жителей тех гор хранится лекарство, дающее людям бессмертие.

Некоторые императоры Древнего Китая снаряжали специальные экспедиции на поиски священных островов. Существовало представление о том, что Пэнлай и две другие горы издали напоминают тучи. Но когда люди приближаются к ним, горы-острова уходят под воду.

УКАЗАТЕЛИ китайского рая здесь такие.

Первое указание. Далеко-далеко на востоке от Бохай в море-океане есть впадина Гуй. Там действительно на современной карте Тихого океана на востоке от Бохайского залива сейчас обнаружена самая глубокая впадина-Марианская впадина.

Марианская впадина. Дно Тихого океана

Это море на карте Келлера 1590 г названо «УиНайское море».

Второе указание. Рядом с впадиной находились 5 гор с плоскими вершинами, где обитали «бессмертные». Две из них унесло в Северный океан (вероятно они уплыли туда сами по велению «Лунбо» (Луны богини), в китайской легенде это подвижные свободно плавающие «платформы», автор). Остались только 3 «священные горы».

На карте Келлера действительно в Тихом океане показаны 3 больших острова, а внизу большой отдельный остров названный Япония, который затонул полностью. Именно этот утонувший остров совпадает с «китайским» Раем. Фиолетовая кривая -современный контур Тихого океана.

Рай у древних греков-Эллизиум

«Элизиум – это был древнегреческий рай, изначально предназначенный для героев греческой мифологии, которым боги даровали бессмертие. Согласно древнегреческой мифологии, это место радовало своих обитателей вечной весной и тенистыми рощами, там было свое солнце и свои звезды» (википедия).

Элизий, или Элисий[1], Элизиум (лат. Elysium, от греч. Ἠλύσιον πεδίον — «елисейские поля» или «долина прибытия». Противопоставляется Тартару.

Души смертных, которые вели хорошие жизни, были направлены в Элизиум, на Елисейские поля блаженных, где золотые цветы распускались на красивых лугах. Добродетельные духи наслаждались там миром и счастьем. Подземный мир в целом был под властью Аида и других богов и богинь, связанных со смертью, болезнями, сном, призраками, колдовством и заклятиями. Это зловещее царство состояло из различных областей. Души смертных, которые хорошо зарекомендовали себя при жизни, отправлялись Элизиум, а те, кто творил зло на земле и совершал дурные поступки, были посланы в Тартар и навеки заключены в темных глубинах, в недрах земли, где никогда не появился ни один луч солнца, и эта пытка длилась бесконечно.

В этом блаженном месте протекала река Лета, чьи воды предавали полному забвению все прежние события.

У поэтов и писателей того времени Гомера и Гесиода в их произведениях было упомянуто и другое место – некие райские поля, где проживут блаженные герои, в том числе Диомед, Ахилл, Менелай и другие. Это были все те, кого избрали боги достойными вечного счастья. Понятие элизиума связывали также с догреческими религиозными формами. Существовало представление о том, что это место действительно было расположено на Островах Блаженных на Земле . Однако литературными традициями этот райский уголок был перемещен в мир мертвых. В произведении Гомера "Энеида" герой Эней именно там встречает своего отца.

Гомер помещает Элизий на западном краю света, у берегов РЕКИ Океан .[4] В «Одиссее» он говорит, что Элизий — это место, где

…человека легчайшая жизнь ожидает.

Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких.

Вечно там Океан бодрящим дыханьем Зефира

Веет с дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить.

(перевод Викентия Вересаева[5])

По Гесиоду на Острова блаженных Зевсом были поселены только ПОГИБШИЕ в сражениях герои четвёртого поколения («века героев»). Обычных греков, включая самого Гесиода, греки относят к пятому поколению.

Иосиф Флавий называет среди потомков Елисы — эолян; он пишет: «От Иавана и трёх сынов его произошел Элиса, давший название элисянам , коих он был родоначальником; ныне же разумеются они под именем эолян »[8][3].

ЭОЛЫ -фракийцы (Реж и Рес) были от рода Иавана-Пресвитера Иоанна! (автор). Река Ола и город Ола имеется на карте побережья Охотского моря (утонувший Рай) в месте нахождения города Магадан.

УКАЗАТЕЛИ греческого-эллинского Рая

Первое указание. Рай располагался на ЗЕМЛЕ на Островах блаженства у РЕКИ Океан (у Гесиода). Ветер с Запада давал ему прохладу. Нет там ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких. Значит, он омывался и рекой и океаном.

Второе указание. Гомер помещает Элизий на Западном краю света. Что странно. У всех Рай на Востоке, а у Эллин на Западе.

Третье указание. Рай располагался на Елисейских полях, явно названных в честь Елисы. Как говорит Иосиф Флавий Элисы стали называться Эолами. То есть это земля проживания предка Эолов (Ветер) Иавана (пресвитера Иоанна) и его трёх сыновей. Одного из трёх сыновей звали Элиса (Лиса, автор). Его потомки стали союзниками Зевса и погибли за него. Судя по оставшемуся названию города Ола и реки Ола (возле Магадана), этому племени Эолов принадлежала часть Рая как раз в месте города Ола и Магадан. Там располагались Елисейские поля. Земля Иоанна указана на карте Келлера 1590 г. в районе Яно-Индигирской низменности. Место рождения Иоанна восточнее устья реки Колыма в Наи (Дарданы в мифах).

Четвёртое указание. Именно в Элизиуме на Елисейских полях «блаженной» земли протекала река Лета.

Так как «кольцевая» река Рая (Зевса) (Лета) утонула и стала побережьем Охотского моря, то становится понятным выражение «кануть в Лету». Это должна быть река Леды-жрицы Луны.

Конкретное расположение Рая и Макарийского Острова определены в части 1 "Рай...." п.79.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

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79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. От 23.07.2021г. Тонких Г.Л

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).