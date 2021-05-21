21 мая 1924 года, 97 лет назад, родился Борис Львович Васильев, автор таких книг, как: «А зори здесь тихие». «Завтра была война». «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился».

Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль

Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль.

Действие происходит в предвоенном 1940 году. Девчонки и мальчишки 9 “Б” дружат, влюбляются, задумываются о смысле жизни, мечтают о будущем. Они уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки. Но грянет война. И многие из них, так и не успев повзрослеть, отдадут свои жизни во имя свободы Родины.

Состоит из 2-х частей.

По одноименной повести.

Автор инсценировки и режиссер Веледницкая Лия.

Камерный ансамбль, руководитель Кадомцев Игорь.

Звучат песня Булата Окуджавы, стихи Давида Самойлова.

#Радиотеатр

В ролях: От автора – Ефремов Олег; Искра Полякова – Лисовская Янина; Мать Искры – Покровская Алла; Вика Люберецкая – Гребенщикова Лариса; Отец Вики – Богатырев Юрий; Николай Григорьевич Ромахин – Невинный Вячеслав; Артем – Нефедов Игорь; Зина Коваленко – Аугшкап Татьяна; Жора – Блохин Алексей; Саша Стамескин – Ефремов Михаил; Валя – Шувалов Борис; Юра Дегтярев – Вихров Владимир; Паша Остапчук – Федоров Петр. В остальных ролях: Шапошникова Людмила, Погоржельский Михаил, Бордукова (Солонина) Ирина и другие

Год производства: 1987

Завтра была война (1987)

- Начало сороковых. Герои фильма — обычные советские старшеклассники. Они учатся в советской школе, стараются быть правильными и идейными комсомольцами-активистами. Но не всегда «правильность», внушаемая учителями, совпадает с внутренними убеждениями юных душ — им сложно смириться с тем, что их родные и любимые люди оказываются вдруг «врагами народа».

Режиссер: Юрий Кара

Автор идеи: Борис Львович Васильев

Сценарий: Борис Львович Васильев

Монтажёр: Алла Мякотина

В ролях: Сергей Столяров, Ирина Чериченко, Владимир Заманский, Вера Алентова, Наталья Негода, Юлия Тархова, Нина Русланова, Сергей Никоненко, Вадислав Демченко, Радий Овчинников, Екатерина Никоненко, Александр Александров, Елена Мольченко, Геннадий Фролов, Валерий Атаман

1987 г. Военный фильм/Драма

